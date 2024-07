Das Endspiel der NATO scheint ein Nuklearkrieg zu sein

Es ist geradezu rätselhaft, dass nicht jeden Tag Millionen von Menschen auf der Straße protestieren, um die Krise zwischen Russland und dem Westen zu deeskalieren und die Zivilisation vor dem Abgrund zu retten.

Chris Wright

Die Welt befindet sich in der gefährlichsten Phase seit der Kuba-Krise von 1962. Damals beherrschte die Angst vor der totalen Zerstörung die Öffentlichkeit; heute scheinen sich nur wenige Menschen dieser Möglichkeit überhaupt bewusst zu sein.

Es ist leicht vorstellbar, dass zwischen Russland (und vielleicht China) und dem Westen ein Atomkrieg ausbrechen könnte, doch die Politiker fahren fort, die Spannungen zu verschärfen, Hunderttausende von Soldaten in “hohe Bereitschaft” zu versetzen und militärische Ziele in Russland anzugreifen, während die Bürger unbekümmert ihr Leben weiterführen.

Die Situation ist ohne Parallele in der Geschichte.

Bedenken Sie die folgenden Fakten. Ein feindliches Militärbündnis, dem inzwischen sogar Schweden und Finnland angehören, steht unmittelbar vor den Grenzen Russlands. Wie soll die russische Führung, deren Land im 20. Jahrhundert zweimal durch eine westliche Invasion fast zerstört worden wäre, darauf reagieren? Wie würde Washington reagieren, wenn Mexiko oder Kanada einem riesigen, expansionistischen und äußerst kriegerischen Militärbündnis angehören würden, das gegen die Vereinigten Staaten gerichtet ist?

Als ob die Ausweitung der NATO auf Osteuropa nicht schon provokant genug wäre, begann Washington 2014 damit, der Ukraine Militärhilfe im Wert von Milliarden von Dollar zukommen zu lassen, um “die Interoperabilität mit der NATO zu verbessern”, wie es das Verteidigungsministerium ausdrückt. Warum dieses westliche Engagement in der Ukraine, die, wie Barack Obama als Präsident sagte, “ein zentrales russisches Interesse, aber kein amerikanisches” ist? Einen Grund nannte Senator Lindsey Graham (R-S.C.) kürzlich in einem Moment verblüffender Offenheit im Fernsehen: Die Ukraine “sitzt auf 10 bis 12 Billionen Dollar an wichtigen Mineralien… Ich möchte dieses Geld und diese Vermögenswerte nicht Putin überlassen, um sie mit China zu teilen.

Die Washington Post berichtete: “Die Ukraine beherbergt einige der größten Titan- und Eisenerzreserven der Welt, unerschlossene Lithiumfelder und riesige Kohlevorkommen. Zusammengenommen sind sie mehrere Billionen Dollar wert.” Die Ukraine verfügt auch über riesige Erdgas- und Erdölreserven sowie über Neon, Nickel, Beryllium und andere wichtige Seltenerdmetalle. Nach Ansicht der NATO-Führung darf Russland und insbesondere China kein Zugang zu diesen Ressourcen gewährt werden. Der Krieg in der Ukraine muss daher auf unbestimmte Zeit weitergehen, und Verhandlungen mit Russland dürfen nicht weitergeführt werden.

Während die Ukraine in den Jahren vor 2022 de facto in die NATO integriert wurde, haben die Vereinigten Staaten 2016 in Rumänien eine Anlage zur Abwehr ballistischer Raketen in Betrieb genommen. Wie Benjamin Abelow in How the West Brought War to Ukraine (Wie der Westen den Krieg in die Ukraine brachte) feststellt, können die Raketenabschussrampen, die das ABM-System nutzt, mit nuklear bestückten Angriffswaffen wie dem Tomahawk-Marschflugkörper bestückt werden. “Tomahawks haben eine Reichweite von 1.500 Meilen, können Moskau und andere Ziele tief in Russland treffen und Wasserstoffbomben-Sprengköpfe mit einer wählbaren Sprengkraft von bis zu 150 Kilotonnen tragen, was etwa dem Zehnfachen der Atombombe entspricht, die Hiroshima zerstörte”, schreibt er. Polen verfügt jetzt über eine ähnliche ABM-Anlage.

Amerikanische Beteuerungen, dass diese Raketenabwehrbasen defensiver Natur sind, um sich vor einem (unglaublich unwahrscheinlichen) Angriff aus dem Iran zu schützen, können Russland kaum beruhigen, wenn man bedenkt, dass die Raketenwerfer in der Lage sind, Angriffswaffen abzuschießen.

In einem weiteren kriegerischen Schritt kündigte die Trump-Administration 2019 einseitig den Vertrag über nukleare Mittelstreckenwaffen von 1987 auf. Russland reagierte, indem es den USA vorschlug, ein Moratorium für die Stationierung von nuklearen Kurz- und Mittelstreckenraketen in Europa zu verhängen, und sagte, es werde solche Raketen nicht stationieren, solange die NATO-Mitglieder dies nicht täten. Washington wies diese Vorschläge zurück, was einige europäische Politiker verärgerte. “Hat das Fehlen eines Dialogs mit Russland”, so der französische Präsident Emmanuel Macron, “den europäischen Kontinent sicherer gemacht? Ich glaube nicht.”

Besonders gefährlich ist die Situation angesichts dessen, was Experten als “Sprengkopf-Unklarheit” bezeichnen. Wie hochrangige russische Militäroffiziere sagten, wird es keine Möglichkeit geben, festzustellen, ob eine ankommende ballistische Rakete mit einem nuklearen oder einem konventionellen Sprengkopf bestückt ist, und daher wird das Militär dies als einen nuklearen Angriff betrachten”, der einen nuklearen Vergeltungsschlag rechtfertigt. Ein mögliches Missverständnis könnte also die Welt in einen Atomkrieg stürzen.

Nun befinden wir uns also seit mehr als zwei Jahren in einem Stellvertreterkrieg mit Russland, der Hunderttausende von Menschenleben gefordert hat und die Ukraine noch enger in die Strukturen der NATO eingebunden hat als zuvor. Und der Westen rückt immer näher an den nuklearen Abgrund heran. Die Ukraine hat damit begonnen, US-Raketen gegen russisches Territorium einzusetzen, darunter auch defensive (nicht nur offensive) Raketensysteme.

In diesem Sommer werden Dänemark, die Niederlande, Norwegen und Belgien mit der Entsendung von F-16-Kampfflugzeugen in die Ukraine beginnen, und Dänemark und die Niederlande haben erklärt, dass es keine Einschränkungen für den Einsatz dieser Flugzeuge zum Angriff auf Ziele in Russland geben wird. F-16-Kampfflugzeuge sind in der Lage, Atomwaffen zu transportieren, und Russland hat erklärt, die Flugzeuge würden als nukleare Bedrohung betrachtet.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte, dass 500.000 Soldaten in “hoher Bereitschaft” seien und dass die NATO-Bündnispartner in den nächsten fünf Jahren “Tausende von Luftverteidigungs- und Artilleriesystemen, 850 moderne Flugzeuge – vor allem F-35 der fünften Generation – und eine Menge anderer Spitzenfähigkeiten” anschaffen werden, was die Welt noch näher an den Krisenherd bringt. Macron hat sich zu einem der kämpferischsten europäischen Staatsoberhäupter entwickelt und plant, schon bald Militärausbilder in die Ukraine zu entsenden. Gleichzeitig führt die NATO Gespräche darüber, mehr Atomwaffen aus dem Lager zu nehmen und in Bereitschaft zu versetzen.

Wohin das alles führt, ist unklar, aber klar ist, dass die westlichen Führer mit rücksichtsloser Missachtung der Zukunft der Menschheit handeln. Sie setzen darauf, dass der russische Präsident Wladimir Putin niemals Atomwaffen einsetzen wird, trotz seiner zahlreichen Drohungen und der jüngsten russischen Militärübungen zum Einsatz taktischer Atomwaffen. Angesichts der Tatsache, dass ein russischer Einsatz von Atomsprengköpfen durchaus eine nukleare Antwort des Westens auslösen könnte, hängt das Schicksal der Menschheit von der Zurückhaltung und Rationalität eines Mannes ab, nämlich von Putin – einer Figur, die von westlichen Medien und Politikern ständig als irrationales, blutrünstiges Monster dargestellt wird. Die menschliche Spezies soll also ihre Hoffnung auf das Überleben in einen Mann setzen, von dem man uns sagt, er sei ein Verrückter, der einen Staat anführt, der sich von der mächtigsten Militärkoalition der Geschichte belagert fühlt, die offenbar auf seinen Untergang aus ist.

Vielleicht sitzen die Verrückten nicht in der russischen Regierung, sondern in den NATO-Regierungen?

Es ist geradezu rätselhaft, dass nicht jeden Tag Millionen von Menschen auf der Straße protestieren, um die Krise zu deeskalieren und die Zivilisation vom Abgrund zurückzuholen. Offensichtlich haben die Massenmedien ihre Aufgabe, Zustimmung zu erzeugen, erfolgreich erfüllt. Aber wenn die westliche Öffentlichkeit nicht aufwacht, wird die gegenwärtige Krise möglicherweise nicht so glimpflich enden wie die von 1962.