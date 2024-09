60 % der jungen Menschen mit COVID-Impfstoff-induzierter Myokarditis zeigten 6 Monate später Herzschäden

Von Suzanne Burdick, Ph.D.

Kritiker sagten, die Autoren der von der FDA finanzierten Studie hätten die Schwere ihrer Ergebnisse heruntergespielt. Selbst kleine, für die kardiale MRT unsichtbare Schädigungsbereiche könnten bei Impfstoffempfängern das Risiko eines zukünftigen Herzstillstands erhöhen, sagte ein Kardiologe gegenüber The Defender.$

Sechzig Prozent der jungen Menschen, die nach einer mRNA-COVID-19-Impfung mit Myokarditis ins Krankenhaus eingeliefert wurden, zeigten etwa sechs Monate nach der Impfung immer noch Anzeichen einer Myokardverletzung, so eine neue, von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) finanzierte und von Experten begutachtete Studie.

Kritiker sagten, die Autoren der Studie, die ihren Bericht am 6. September in The Lancet veröffentlichten, hätten die Ernsthaftigkeit der Ergebnisse der Studie heruntergespielt. Sie wiesen auch darauf hin, dass einige Autoren Verbindungen zur Regierung und zu Big Pharma hatten, was die Forschung beeinflusst haben könnte.

Die Studienautoren unter der Leitung von Dr. Supriya S. Jain, Kinderkardiologin und Forscherin am Maria Fareri Children’s Hospital in Valhalla, New York, analysierten Gesundheitsdaten und Biomarker von 333 Patienten im Alter von 5 bis 30 Jahren aus 38 US-amerikanischen Krankenhäusern, bei denen eine durch den COVID-19-mRNA-Impfstoff verursachte Myokarditis diagnostiziert wurde.

Die Forscher verwendeten die Spät-Gadolinium-Anreicherung (LGE) in kardialen MRTs, um festzustellen, welche Bereiche des Herzgewebes der Patienten verletzt waren.

Gadolinium ist ein Metall, das Ärzten dabei hilft, abnormes Gewebe in MRT-Scans detaillierter zu erkennen, so Drugwatch. Das Vorhandensein von LGE ist laut Trial Site News in seiner Berichterstattung über die Studie oft mit schlechteren Ergebnissen verbunden, wie z. B. einem höheren Risiko für Herzversagen oder Herzrhythmusstörungen.

Die Autoren verfolgten 307 der 333 Patienten weiter, indem sie ihre Gesundheitsdaten analysierten, die von April 2021 bis November 2022 erhoben wurden. Der Zeitraum zwischen Impfung und Nachuntersuchung variierte, mit einem Median von 178 Tagen.

Die Ergebnisse zeigten, dass bei 60 % der Patienten bei der Nachuntersuchung eine LGE in den kardialen MRTs persistierte. Jain und ihre Co-Autoren bezeichneten diese Ergebnisse als „beruhigend“ und stellten fest, dass zum Zeitpunkt der Erstellung ihres Berichts keine kardial bedingten Todesfälle oder Herztransplantationen gemeldet worden waren. Sie empfahlen „eine fortgesetzte klinische Überwachung und Langzeitstudien“.

Daniel O’Conner von Trial Site News kritisierte die FDA als Geldgeber der Studie. „Die FDA hält sich nicht an ihre Tradition, bei der die Patientensicherheit an erster Stelle steht“, sagte er gegenüber The Defender und fügte hinzu:

„Die angewandten Verfahren und die festgestellten Ergebnisse sind mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für schwerwiegendere Erkrankungen verbunden.“ „Die FDA [Studienautoren] fordern zu Recht eine fortlaufende Überwachung – aber sie haben nicht die Dringlichkeit, die sie angesichts der Anfälligkeit der Bevölkerung haben sollten.“

Brian Hooker, Chief Scientific Officer von Children’s Health Defense (CHD), stimmte dem zu und sagte gegenüber The Defender, er sei „empört“ darüber, dass die Autoren der Studie die durch die COVID-19-mRNA-Impfstoffe verursachten Herzschäden herunterspielten.

„Es ist bezeichnend, dass 60 % der Myokarditis-Patienten immer noch eine signifikante Entzündung und Schädigung aufwiesen“, sagte er. “Man lässt sich impfen, erkrankt an Myokarditis und hat dann für den Rest seines Lebens eine tickende Zeitbombe in der Brust.“

Trial Site News, das sich zum Ziel gesetzt hat, „das Interesse und das Bewusstsein für klinische Forschung zu fördern“, äußerte sich ähnlich. „Wir hier bei TrialSite haben Bedenken hinsichtlich der Häufigkeit, der Verbreitung von LGE und seiner Verbindung mit der Neigung zu schwereren Erkrankungen, wenn nicht jetzt, dann in der Zukunft.“

„Trial Site News“ äußerte sich auch besorgt über die vielen impfstoffinduzierten Myokarditis-Fälle, die nicht im Krankenhaus vorgestellt wurden und daher nicht in die Studie einbezogen wurden. ‚Was passiert, wenn sie älter werden?‘

Heather Ray, eine Wissenschafts- und Forschungsanalystin bei CHD, wies darauf hin, dass frühere Studien zeigen, dass Myokarditis lebensbedrohlich sein und subklinische Veränderungen und Vernarbungen des Herzens verursachen kann.

„Ich finde es nicht beruhigend, dass es zu impfstoffinduzierter Myokarditis gekommen ist“, sagte Ray gegenüber The Defender. “Außerdem haben wir alle in den letzten vier Jahren mehrere anekdotische oder persönliche Berichte von Personen gehört, die an impfstoffinduzierten Herzproblemen gestorben sind.“

Dr. Peter McCullough sagte gegenüber The Defender, dass er als Kardiologe „sehr besorgt“ darüber sei, dass die durch den COVID-19-Impfstoff verursachten Herzschäden bei der Mehrheit der untersuchten jungen Menschen zum Zeitpunkt der Nachuntersuchung nicht abgeklungen seien.

„Die Forscher sollten ihre Bemühungen ausweiten und das Spike-Protein oder seine Antikörper im Blut messen und Strategien zur Beseitigung von mRNA und Spike-Protein aus dem Körper untersuchen“, sagte McCullough. “Dies ist die beste Hoffnung, den durch die COVID-19-Impfung verursachten Schaden zu verringern.“

Ist eine durch Impfstoffe ausgelöste Myokarditis weniger schwerwiegend als eine durch das COVID-Virus verursachte Myokarditis?

In ihrer Studie verglichen Jain und ihre Co-Autoren auch die Ergebnisse der Patienten mit impfstoffinduzierter Myokarditis mit den Gesundheitsdaten von 100 Kindern mit multisystemischem inflammatorischem Syndrom (MIS-C), einer „seltenen, aber schwerwiegenden Erkrankung im Zusammenhang mit SARS-CoV-2, dem Virus, das COVID-19 verursacht, bei der sich verschiedene Körperteile entzünden, darunter auch das Herz“, so die Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Die Autoren erklärten:

„Um einen besseren Überblick über die Schwere der Herzbeteiligung und der Myokardschädigung bei Myokarditis im Zusammenhang mit dem COVID-19-Impfstoff in der pädiatrischen Bevölkerung zu erhalten, haben wir sie mit MIS-C verglichen, einer schweren Komplikation von COVID-19 mit häufigen Herzfunktionsstörungen.“

Karl Jablonowski, Ph.D., leitender Forschungswissenschaftler bei CHD, sagte gegenüber The Defender, die Entscheidung der Autoren sei „wissenschaftlich verwirrend“.

„Warum wird C-VAM [COVID-19-Impfstoff-assoziierte Myokarditis] mit MIS-C verglichen?“, fragte er. ‚Wäre es nicht sinnvoller, eine impfstoffinduzierte Myokarditis mit einer virusinduzierten Myokarditis zu vergleichen?‘

Die in der Studie berichteten Gesundheitsdaten zeigen, wie schlecht die beiden miteinander verglichen werden können, sagte er:

„Der p-Wert von Tabelle 1 für C-VAM vs. MIS-C zeigt, dass sich die Kinder und Erwachsenen, aus denen die beiden Kohorten bestehen, in Bezug auf Alter, Gewicht, Geschlecht und Rasse grundlegend unterscheiden. „Und weil es sich um unterschiedliche Krankheiten handelt, sind 5 von 8 Symptomen, 7 von 11 Biomarkern, 9 von 10 Krankenhausverlaufsmetriken, beide Echokardiographie-Metriken, 3 von 5 Metriken für linksventrikuläre Dysfunktion und 5 von 14 Metriken für kardiale Magnetresonanz unterschiedlich.“

Jablonowski spekulierte, dass die Autoren MIS-C als Vergleichswert gewählt haben, um die durch Impfstoffe ausgelöste Myokarditis mit „etwas Schlimmerem“ vergleichen zu können.

Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass Herzfunktionsstörungen bei Patienten mit durch Impfstoffe ausgelöster Myokarditis „seltener“ auftreten als bei Patienten mit MIS-C.

Sie sagten auch, dass der „anfängliche klinische Verlauf“ der Myokarditis bei Patienten mit durch Impfstoffe ausgelöster Myokarditis „eher mild“ sei.

Forscher verwenden abwertende Worte für impfstoffinduzierte Myokarditis

Jablonowski sagte, die Autoren der Studie hätten die Sprache genutzt, um „viel Erzählstoff“ rund um die impfstoffinduzierte Myokarditis und ihre Symptome zu schaffen, „nämlich, dass sie ‚mild‘, ‚selten‘, ‚vorübergehend‘ und ‚das Risiko wert‘ ist“.

Sie verwendeten das Wort „mild“ nicht weniger als 24 Mal, fast immer bei der Beschreibung der impfstoffinduzierten Myokarditis, während das Wort „schwerwiegend“ nur einmal vorkam – und zwar als Beschreibung von MIS-C.

„Shiral Halal und ihre Familie würden es nicht als mild bezeichnen“, sagte Jablonowski. “Sie war eine gesunde 22-jährige Israelin und der erste öffentlich gemachte Todesfall, der zwei Wochen nach ihrer zweiten Pfizer-BioNTech-Dosis eintrat.“

McCullough sagte: „Ich stimme den Autoren nicht zu, dass es sich um eine ‚leichte Erkrankung‘ handelt, da Takada et al. kürzlich eine 9,6-prozentige Sterblichkeitsrate bei jungen Menschen mit Impfstoff-Myoperikarditis berichteten. Selbst kleine, für die kardiale MRT unsichtbare Schädigungsbereiche könnten bei Impfstoffempfängern das Risiko eines zukünftigen Herzstillstands erhöhen.“

Myoperikarditis ist ein Oberbegriff für Myokarditis, eine Entzündung des Herzens, und Perikarditis, eine Entzündung des Gewebes, das das Herz umgibt.

Hooker sagte: „Die Verwendung der Begriffe ‚mild‘ und ‚selten‘ hat in dieser Art von Diskurs nichts zu suchen. Diese Forscher ‚würzen‘ jedoch die gesamte Abhandlung mit dieser Art von falsch verstandener und abweisender Ausdrucksweise, während sie gleichzeitig den Impfgöttern huldigen und betonen, dass die Verabreichung von Gerinnungshemmern ein ‚Eckpfeiler bei der Eindämmung der SARS-CoV-2-Pandemie‘ sei.“

Kritiker prangern Interessenkonflikte an

Mehr als 60 Forscher sind als Co-Autoren mit Jain aufgeführt.

Ray merkte an, dass einige der Co-Autoren von denselben Universitäten oder Forschungslabors kamen, die an den klinischen Studien von Pfizer-BioNTech für seinen COVID-19-Impfstoff für Kinder beteiligt waren.

„Zum Beispiel“, sagte sie, “heißt es in dem Bericht, dass die Einrichtung der Co-Autorin Alexandra B. Yonts Mittel für die Durchführung der klinischen Phase-3-Studien für den mRNA-COVID-19-Impfstoff von Pfizer erhalten hat.“

Die aufgeführten Studiennummern – C4591007 und C4591048 – waren die klinischen Studien für die Notfallzulassung für die nachfolgenden Dosen (insgesamt vier Dosen) des COVID-19-Impfstoffs für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 4 Jahren, so Ray.

Jablonowski wies darauf hin, dass der zweite Autor der Studie, Steven A. Anderson, Ph.D., das Büro für Biostatistik und Pharmakovigilanz der FDA leitet, aber dennoch „keine konkurrierenden Interessen“ angegeben hat.

„Es ist unsinnig“, sagte er, “keine konkurrierenden Interessen anzugeben, während man die Nebenwirkungen eines Produkts untersucht, das von der Behörde, bei der man angestellt ist, für alle Personen ab 6 Monaten, auch während der Schwangerschaft, zugelassen wird.“

The Defender bat Jain um eine Stellungnahme, erhielt jedoch bis zum Redaktionsschluss keine Antwort.