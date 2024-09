Enttarnt: Wie israelische Spione Ihr VPN kontrollieren

Von Alan Macleod

Schätzungsweise 1,6 Milliarden Menschen verlassen sich auf VPNs, um die sensibelsten Aufgaben online zu erledigen, von der Betrachtung illegaler Videos bis hin zu sexuellen oder politischen Aktivitäten. Aber nur wenige Menschen wissen, dass ein beträchtlicher Teil dieses Marktes – darunter drei der sechs beliebtesten VPNs – stillschweigend von einem Unternehmen in israelischem Besitz betrieben wird, das enge Verbindungen zum nationalen Sicherheitsstaat dieses Landes unterhält, darunter die Eliteeinheiten Unit 8200 und Duvdevan der israelischen Streitkräfte (IDF).

Frühere Untersuchungen von MintPress News zur wachsenden Kontrolle Israels über die Technologiebranche haben gezeigt, dass diese Einheiten an vielen der empörendsten Hacking-, Überwachungs- und Attentatsprogramme Israels beteiligt waren und als Spione und Todesschwadronen fungierten. Die Einheit 8200 beispielsweise war die Quelle vieler der berüchtigtsten Spionagesoftwares der Welt, darunter Cellebrite und Pegasus, das Programm, das zur Bespitzelung von Zehntausenden der weltweit führenden Politiker und Journalisten eingesetzt wurde, unter anderem von Saudi-Arabien, das es zur Aufspürung und Ermordung des Kolumnisten der Washington Post, Jamal Khashoggi, nutzte.

Vor diesem Hintergrund ist die berechtigte Befürchtung angebracht, dass die Kontrolle über ein riesiges VPN-Imperium den Einfluss Israels auf die Welt der Online-Informationen und -Sicherheit noch verstärken und dem israelischen Geheimdienst Hintertüren öffnen könnte, um eine groß angelegte kompromat-Operation gegen Nutzer auf der ganzen Welt durchzuführen.

Diese Untersuchung ist Teil einer Reihe, die die Macht der wachsenden israelischen Technologiebranche, auf die Daten von Menschen zuzugreifen und sie zu kontrollieren, hervorhebt und detailliert beschreibt.

Ein Unternehmen wie kein anderes

Kape Technologies ist ein wichtiger Akteur in der Welt des Online-Datenschutzes, einer der drei Giganten, die gemeinsam den Markt kontrollieren. Das Unternehmen besitzt viele der weltweit führenden VPNs, darunter ExpressVPN, CyberGhost, Private Internet Access, ZenMate, Intego Antivirus und eine Vielzahl von Tech-Websites, die für seine Produkte werben. Die Marken von Kape treten als Sponsoren einer Vielzahl von Personen des öffentlichen Lebens auf, darunter Tucker Carlson, Angry Video Game Nerd, Drew Gooden, Lex Fridman, Cody Ko, Uncle Roger und Ben Shapiro.

„Wir leben in einer Ära der Tyrannei“, sagt Shapiro in einem Video, in dem er das Unternehmen unterstützt, und fügt hinzu:

„Das Internet steht an vorderster Front eines Kampfes um die Kontrolle. Wenn mächtige Interessengruppen ihre Agenda durchsetzen wollen, setzen sie die Regierung und die großen Technologieunternehmen unter Druck, um jede Stimme zum Schweigen zu bringen, die nicht ins Bild passt. Die Amerikaner werden gezwungen, genau das aufzugeben, was die Amerikaner großartig macht: unsere Redefreiheit. Nun, ich mag es nicht, wenn meine Stimme zensiert wird, und ich mag es auch nicht, von großen Technologieunternehmen und der Regierung überwacht zu werden. Deshalb benutze ich ExpressVPN [und] Sie sollten dasselbe tun.“

VPN steht für „Virtual Private Network“ und ist ein Dienst, der vorgibt, Ihre Anonymität im Internet zu schützen. Anstatt Ihre Informationen an einen Internetdienstanbieter weiterzugeben, stellen Sie sie dem VPN-Unternehmen zur Verfügung, das sie verschlüsselt, sodass Benutzer die staatliche Zensur umgehen und Online-Aktivitäten ausführen können, mit denen sie nicht in Verbindung gebracht werden möchten, wie z. B. den Kauf verbotener Produkte, die Teilnahme an bestimmten Aktivitäten und die Kommunikation mit anderen. Daher vertrauen Einzelpersonen darauf, dass VPNs ihre sensibelsten Aktivitäten verbergen.

Obwohl Kape Technologies seinen Hauptsitz in London hat und weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter beschäftigt, hat das Unternehmen eine eindeutig israelische Prägung. Dies beginnt mit seinem Eigentümer, Teddy Sagi. Der in Tel Aviv geborene Tycoon, der zuvor wegen Finanzverbrechen im Gefängnis saß, wird auf einen Wert von 6,4 Milliarden US-Dollar geschätzt, was ihn zu einem der zehn reichsten Israelis macht.

Sagi arbeitet seit langem eng mit der israelischen Armee zusammen und soll dem israelischen Geheimdienst sehr nahe stehen. Im Jahr 2019 spendete er 3 Millionen US-Dollar, um Hunderte von akademischen Stipendien für entlassene israelische Soldaten zu finanzieren. „Es ist für uns und für mich persönlich eine Ehrenschuld, Ihnen den Dank und die Anerkennung auszusprechen, die alle Bürger Israels Ihnen schulden“, sagte Sagi auf der Gala der Freunde der israelischen Streitkräfte. Er legte auch Wert darauf, in seinen Unternehmen Arbeitsplätze für ehemalige Soldaten der israelischen Streitkräfte zu finden.

Teddy Sagi spricht auf einer Veranstaltung in Israel.

Darüber hinaus spendete der Milliardär auf dem Höhepunkt seiner Kampagne gegen Gaza mehr als eine Viertelmillion Dollar an eine Wohltätigkeitsorganisation der israelischen Armee, die Soldaten an die Front und zurück transportiert.

Als er sich 2021 in Zypern aufhielt, wurde ein Attentat auf ihn verübt, dessen Drahtzieher Israel dem Iran vorwarf, was nur weitere Spekulationen über seine Nähe zum nationalen Sicherheitsstaat anheizte. (Der Iran seinerseits hat die Anschuldigungen zurückgewiesen.)

Die Verbindungen von Kape Technology zu den israelischen Sicherheitsdiensten enden hier jedoch nicht. Tatsächlich wimmelt es in dem Unternehmen nur so von israelischen Geheimdienstmitarbeitern. Der Mitbegründer und langjährige CEO des Unternehmens, Koby Menachemi, begann seine technische Karriere als Entwickler für die Einheit 8200, während Liron Peer, der derzeitige Leiter der Buchhaltung des Unternehmens, ebenfalls drei Jahre in der umstrittenen Militäreinheit diente. Menachemis Nachfolger als CEO von Kape, Ido Erlichman, ist ein Veteran der Einheit 217, der Duvdevan-Einheit, einer Elite-Kommandogruppe, die Geheimdienstoperationen und Attentate gegen die lokale arabische Bevölkerung durchführt.

Wilderer werden zu Online-Wildhütern?

Vor 2018 war Kape Technologies unter dem Namen Crossrider bekannt und wurde oft als Malware-Unternehmen angesehen. Crossrider war eine Plattform, die es ihren Kunden ermöglichte, ihre Software zu monetarisieren, indem sie den Nutzern Werbung aufzwang. Die Browser der Nutzer, sowohl auf PCs als auch auf Macs, wurden gekapert, wodurch ihre Homepages zu einer Suchmaschine geändert wurden, die nicht von ihnen ausgewählt wurde, um Werbeeinnahmen für das Unternehmen zu generieren. Obwohl Crossrider keine Malware oder Viren produzierte, war seine Plattform dafür berüchtigt, Dritten die weltweite Verbreitung solcher Malware zu ermöglichen.

Daher waren nur wenige Menschen in der Tech-Community beeindruckt, als das Unternehmen seinen Namen in Kape Technologies änderte und sich dem Online-Datenschutz und dem Schutz der Öffentlichkeit vor skrupellosen Akteuren zuwandte. Erlichman erklärte gegenüber einem lokalen israelischen Sender, dass die Namensänderung und das Rebranding aufgrund der „starken Assoziation mit den früheren Aktivitäten des Unternehmens“ notwendig seien. Mit anderen Worten: Die Gruppe hatte sich einen so schlechten Ruf erarbeitet, dass ein komplettes Facelifting notwendig war.

Im Jahr 2017 kaufte Crossrider/Kape sein erstes VPN – CyberGhost – für 10 Millionen US-Dollar. Anschließend ging es auf Einkaufstour und erwarb mehrere bekannte Unternehmen, darunter ZenMate im Jahr 2018 für 5,5 Millionen US-Dollar, Private Internet Access im Jahr 2019 für 126 Millionen US-Dollar und ExpressVPN im Jahr 2021 für angeblich 936 Millionen US-Dollar – die mit Abstand teuerste VPN-Akquisition der Welt bis heute.

Es kaufte auch eine Reihe von VPN-Bewertungsseiten wie vpnMentor und Wizcase – Plattformen, die vorgeben, Lesern Experteninformationen darüber zu liefern, welches VPN für sie am besten geeignet ist. vpnMentor besteht darauf, dass dieser erhebliche Interessenkonflikt ihre Bewertungen nicht beeinflusst. „Bei vpnMentor dreht sich alles darum, durch Ehrlichkeit, Transparenz und Engagement einen Mehrwert zu schaffen“, schreiben sie. Es ist ein bemerkenswerter Zufall, dass ihre Auszeichnung für die besten drei VPNs insgesamt an ExpressVPN, CyberGhost und Private Internet Access ging – alles Produkte von Kape Technologies. Tatsächlich belegten ExpressVPN, CyberGhost und Private Internet in jeder Kategorie die Medaillenränge: bestes VPN für Torrents, für Windows, für Android, für Mac, für iOS und für amerikanische Nutzer. Die drei besten VPN-Empfehlungen von Wizcase für 2024 gingen ebenfalls an ExpressVPN, CyberGhost und Private Internet Access. Tatsächlich werden Benutzer beim Besuch der Website-Ranking-Seite mit einer riesigen Popup-Anzeige für ein Sonderangebot für ein ExpressVPN-Abonnement begrüßt.

Express VPN-Manager, ein ehemaliger Spion

Bei der Nutzung eines VPN-Dienstes bringen die Benutzer dem VPN-Unternehmen selbst großes Vertrauen entgegen. Sie müssen darauf vertrauen, dass es den Datenverkehr der Benutzer effektiv verschlüsselt, ihre Daten und die Server-Netzwerkinfrastruktur sichert und mit den riesigen Mengen an sensiblen Informationen, die es erhält, nichts anderes anstellt. Wie bereits erwähnt, nutzen Einzelpersonen und Organisationen VPNs, um alle möglichen Arten von höchst kompromittierenden Aktivitäten online durchzuführen.

Leider war Daniel Gericke, von 2019 bis 2023 Chief Technology Officer (CTO) von ExpressVPN, tief in solche fragwürdigen Praktiken verwickelt. Eine Untersuchungsserie von Reuters deckte auf, dass Gericke ein wichtiges Mitglied eines Spionageteams war, das die Geräte von Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und Regierungsbeamten hackte, ihre Daten stahl und sie an die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate weitergab. Die VAE nutzten diese Daten, um Dissidenten aufzuspüren und zu foltern, so die Untersuchung.

Daniel Gericke | LinkedIn

ExpressVPN stellte Gericke (einen ehemaligen Manager des Rüstungsunternehmens Lockheed Martin) nach dem Exposé von Reuters ein und unterstützte ihn weiterhin, selbst nachdem das US-Justizministerium ihn wegen seiner Rolle bei der geheimen Operation mit einer Geldstrafe von 335.000 US-Dollar belegt hatte. „Unser Vertrauen in Daniel ist nach wie vor groß“, erklärte das Unternehmen in einer Stellungnahme. Gericke verließ ExpressVPN im vergangenen Sommer nach fast vier Jahren im Unternehmen.

Sowohl die Einstellung von Gericke als auch der Verkauf an ein anglo-israelisches Unternehmen mit einer mehr als fragwürdigen Vergangenheit führten zu einem Exodus von Mitarbeitern bei ExpressVPN und werfen viele Fragen darüber auf, was genau dieser Cybersöldner, gegen den die US-Regierung wegen des Diebstahls sensibler Daten von zig Millionen Menschen und deren Weitergabe an eine ausländische Regierung ermittelte, während dieser ganzen Zeit als Führungskraft bei ExpressVPN getan hat, insbesondere im Umgang mit den Benutzerdaten des Unternehmens. „Wenn Sie ein ExpressVPN-Kunde sind, sollten Sie es nicht sein“, schloss der Whistleblower Edward Snowden.

Eine Einheit wie keine andere

Mit seinem Hintergrund als ehemaliger Spion passt Gericke wahrscheinlich gut zu vielen der anderen Top-Führungskräfte von Kape Technologies. Ido Erlichman, CEO von Kape zwischen 2016 und 2023, ist ein Veteran der Duvdevan, einer israelischen Elite-Kommandoeinheit. Mitglieder dieser Truppe, die von der Nahost-Nachrichtenagentur Electronic Intifada als Israels „Todesschwadron“ bezeichnet wird, erhalten eine Spezialausbildung, um sich als Palästinenser zu verkleiden, feindliche Gruppen zu infiltrieren und außergerichtliche Tötungen durchzuführen. Sowohl das Auswahlverfahren als auch die Ausbildung sind außergewöhnlich streng, und Duvdevan-Kommandos verbringen oft Monate oder sogar Jahre im Untergrund, bevor sie einen Auftrag erhalten.

Das Leben und die Arbeit der Duvdevan-Agenten wurden in der Netflix-Serie Fauda erforscht und gefördert.

Sponsors of The Daily Wire also fund Israeli soldiers



Ben Shapiro's Daily Wire project is sponsored by Express VPN. The sole owner of Express VPN is the Israeli company Kape Technologies, which is in turn the sole property of Teddy Sagi. The CEO of Kape Technologies is Ido… pic.twitter.com/kxSCiUkWDr — MintPress News (@MintPressNews) March 25, 2024

Die Einheit 8200 ist nicht weniger prestigeträchtig. Sie wird als Israels Harvard bezeichnet, und Eltern geben ein Vermögen für zusätzliche Kurse für ihre Kinder aus, die wissen, dass die Aufnahme in die Einheit ihnen eine Fülle von Türen in Israels aufstrebender High-Tech-Branche öffnen wird.

Die Einheit 8200 ist aber auch das Herzstück des repressiven Staatsapparats des Landes. Sie hat ein gigantisches digitales Raster geschaffen, das zur ständigen Überwachung, Kontrolle und Schikanierung der palästinensischen Bevölkerung eingesetzt wird, deren Anrufe, E-Mails und jede Bewegung von der Gruppe getaktet werden.

Die Einheit 8200 nutzt diese Daten, um gigantische Informationsdossiers über die von ihnen kontrollierten Palästinenser zusammenzustellen, einschließlich ihrer Krankengeschichte, ihres Sexuallebens und ihrer Suchhistorie, damit sie später für Erpressungen verwendet werden können. Wenn eine bestimmte Person für eine wichtige medizinische Behandlung Kontrollpunkte passieren muss, kann die Genehmigung ausgesetzt werden, bis sie den israelischen Forderungen nach Informationen über ihre Mitmenschen nachkommt. Informationen, wie z. B. ob eine Person ihren Ehepartner betrogen hat oder homosexuell ist, werden auch als Köder für Erpressungen verwendet. Ein ehemaliger Soldat der Einheit 8200 sagte, dass er im Rahmen seiner Ausbildung verschiedene arabische Wörter für „schwul“ auswendig lernen musste, damit er in Gesprächen darauf achten konnte.

Im Jahr 2014 gingen 43 Reservisten der Einheit 8200 an die Öffentlichkeit und enthüllten, dass die Einheit keinen Unterschied zwischen gewöhnlichen Palästinensern und gewalttätigen Palästinensern macht und dass Palästinenser als Ganzes als Staatsfeinde betrachtet werden. Sie behaupteten auch, dass ihre Informationen an einflussreiche lokale Politiker weitergegeben wurden, die sie nach eigenem Ermessen verwendeten.

In jüngerer Zeit nutzt das neue Projekt der Einheit 8200, Lavender, künstliche Intelligenz, um Ziele für die Bombenkampagne des israelischen Militärs in Gaza auszuwählen. Eine „konservative Schätzung“, die von der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde, geht davon aus, dass seit dem 7. Oktober 186.000 Menschen durch israelische Bombenangriffe gestorben sind. Etwa zwei Millionen weitere Menschen wurden vertrieben.

Die Agenten der Einheit 8200 haben viele der weltweit am häufigsten heruntergeladenen Apps entwickelt, darunter den Kartendienst Waze und die Kommunikationsplattform Viber. Am folgenreichsten ist jedoch die Spionagesoftware Pegasus.

Pegasus wurde eingesetzt, um mehr als 50.000 prominente Personen auf der ganzen Welt auszuspionieren, darunter Politiker wie der französische Präsident Emmanuel Macron, der pakistanische Premierminister Imran Khan und der irakische Präsident Barham Salih. Auch Journalisten, Menschenrechtsverteidiger und Mitglieder königlicher Familien wurden überwacht. Die Veteranen der Einheit 8200 verkauften Pegasus an einige der autoritärsten Regierungen der Welt. Der indische Premierminister Narendra Modi beispielsweise nutzte die Software, um Dreck über seine politischen Gegner auszugraben, während andere Mitglieder seiner Regierung das Telefon einer Frau hackten, die den Obersten Richter Indiens der Vergewaltigung beschuldigte.

Zu den bekannten Käufern der Software gehören der US-amerikanische Geheimdienst CIA sowie die Regierungen der Vereinigten Arabischen Emirate, Panamas und Saudi-Arabiens, die die Software zur Überwachung des Journalisten Jamal Khashoggi von der Washington Post einsetzten, bevor dieser von saudischen Agenten in der Türkei ermordet wurde. Alle Verkäufe von Pegasus mussten von der israelischen Regierung genehmigt werden, die angeblich Zugriff auf die Daten hatte, die die ausländischen Kunden von Pegasus sammelten.

Veteranen der Einheit 8200 haben sogar schon Spyware-VPNs entwickelt. Im Jahr 2013 kaufte Facebook Onavo Protect und bewarb sein Produkt später intensiv bei seinen Milliarden von Nutzern. Diejenigen, die es herunterluden, waren sich jedoch nicht bewusst, dass Onavo weit davon entfernt war, eine App zum Schutz der Privatsphäre zu sein, sondern dazu verwendet wurde, sie zu überwachen, um Facebook dabei zu helfen, den Markt zu verstehen und seine Konkurrenten zu vernichten. Nachdem der Skandal öffentlich gemacht wurde, entfernte Facebook Onavo aus dem App-Store, und seit 2019 ist das Produkt nicht mehr erhältlich.

Die Spione, die Ihre sozialen Medien kontrollieren

Die Zusammenarbeit von Facebook mit der Einheit 8200 geht jedoch noch viel tiefer. Die MintPress News-Untersuchung dieses Autors aus dem Jahr 2022 ergab, dass eine große Anzahl von Veteranen der Einheit 8200 in leitenden Positionen bei Meta, der Muttergesellschaft von Facebook, tätig war.

Zu den wichtigsten gehört Emi Palmor, ein langjähriger Veteran der israelischen Verteidigungskräfte und ehemaliger Generaldirektor des israelischen Justizministeriums. Palmor ist eine von 21 Personen, die im Oversight Board von Meta sitzen, dem Gremium, das letztlich die politische Richtung von Facebook, Instagram und Threads kontrolliert und entscheidet, welche Inhalte angemessen sind und welche inakzeptabel sind und unterdrückt werden sollten. Ein Veteran der Einheit 8200 hat also Einfluss darauf, welche Inhalte Milliarden von Nutzern online sehen – und welche nicht. Dazu gehört vermutlich auch der Angriff Israels auf Gaza, ein Thema, bei dem Facebook konsequent Israel favorisiert und palästinensische Stimmen zum Schweigen gebracht hat.

Die gleiche Untersuchung ergab, dass mindestens 99 ehemalige Agenten der Einheit 8200 bei Google arbeiten. Dazu gehören der Leiter der Strategie- und Betriebsabteilung von Google, Gavriel Goidel, der Leiter der Abteilung für Erkenntnisse, Daten und Management, Jonathan Cohen, und der Leiter der globalen Selbstbedienung von Google Waze, Ori Daniel.

Microsoft hat inzwischen mindestens 166 Veteranen der Unit 8200 eingestellt, darunter viele, die direkt vom Militär in das Unternehmen gewechselt sind, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen aktiv Mitglieder aus dem Regiment rekrutiert.

Diese Zahlen sind sicherlich eine starke Unterschätzung, da es nach israelischem Recht eine Straftat ist, seine derzeitige oder frühere Zugehörigkeit zur Unit 8200 offenzulegen. Daher waren diejenigen, die gefunden wurden, diejenigen, die dreist genug waren, sich dem israelischen Recht zu widersetzen.

Ist Ihre Identität sicher?

Die Geheimhaltung im Internet ist eine ernste Angelegenheit. Über eine Milliarde Menschen vertrauen darauf, dass VPNs ihre Identität online verbergen. Der Hintergrund von Kape Technologies, von den Anfängen als Adware-Unternehmen, das Nutzer mit Werbung spammt, bis hin zu den engen Verbindungen der Schlüsselfiguren zum israelischen Geheimdienst, wirft jedoch ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre seiner Kunden auf.

Im besten Fall entstehen besorgniserregende Interessenkonflikte, wenn Sie Ihre Daten an ein Unternehmen mit einem solchen ethischen Hintergrund weitergeben. Da jedoch viele der hier hervorgehobenen Schlüsselfiguren enge Verbindungen zu Gruppen wie der Duvdevan und der Unit 8200 haben, die beide groß angelegte Spionageoperationen durchführen, und der ehemalige CTO von ExpressVPN Berichten zufolge daran arbeitet, Nutzer auszuspionieren und diese Informationen an ausländische Regierungen weiterzugeben, kann man nicht ausschließen, dass es sich hierbei um eine gigantische verdeckte Operation handelt, um Daten über eine große Anzahl von Personen zu sammeln, ähnlich wie es die Einheit 8200 bereits tut.

Auch wenn die Nutzung von ExpressVPN, CyberGhost, Private Internet Access, ZenMate und anderen Produkten von Kape Technologies sicher sein mag, sollten Aktivisten und Revolutionäre – insbesondere diejenigen, die sich mit Themen wie Palästina befassen – zumindest die Geschichte des Unternehmens kennen, bevor sie ihm reflexartig vertrauen.