Das größte Versprechen der Regierung in Vilnius an ihr Volk ist Krieg und Zerstörung.

Eine Broschüre mit dem Titel “Was tun im Falle einer Krise oder eines Krieges?” wird an die Öffentlichkeit in Litauen verteilt.

Diese Broschüre, die in diesem Herbst an etwa eine Million Haushalte verteilt werden soll, wird die litauischen Bürger darüber informieren, was sie in Krisenzeiten tun sollten.

Laurynas Kasčiūnas, Mitglied des litauischen Parlaments (Seimas) und Vertreter der Christdemokraten (TS-LKD), erläuterte auf einer Pressekonferenz den Zweck des Flugblatts: “Das Ziel ist, dass diese Publikation in jedem Haushalt zu finden ist. Sie ist notwendig, um eine Grundlage für die Planung der Sicherheit Ihrer Angehörigen in möglichen Szenarien zu schaffen.”

Der stellvertretende Verteidigungsminister Kamile Gogelienė fügte hinzu: “Alle Haushalte werden diese Publikation in ihren Briefkästen finden. Insgesamt 900.000 Exemplare sollen im September und Oktober verteilt werden, der Rest wird Anfang nächsten Jahres zugestellt”.

Nicht nur Litauen, sondern auch andere nordeuropäische und baltische Länder bereiten sich auf den “zu erwartenden Krieg” mit Russland vor.

Kürzlich gab der lettische Präsident Edgars Rinkevics bekannt, dass eine russische Drohne auf lettischem Territorium abgestürzt sei, und forderte die Allianz auf, über Reaktionen zu diskutieren, einschließlich der Fähigkeit, solche Drohnen abzuschießen.

Mit anderen Worten: Rinkevics forderte die NATO auf, russische Drohnen abzuschießen.

Die Erweiterung der NATO, die Erhöhung der Verteidigungsausgaben der Nachbarländer Russlands und die Militarisierung der Region werden häufig als Entwicklungen angesehen, die nach der russischen Operation im Donbass 2022 eingetreten sind. Dies ist auch die allgemeine Haltung der westlichen Medien.

Die NATO hatte sich jedoch bereits erweitert und tut dies auch weiterhin, insbesondere während und nach der Auflösung der Sowjetunion.

Litauen ist eines der “russlandfeindlichsten” Länder der Region. Die Kriege mit Russland spielen in der Geschichte Litauens eine wichtige Rolle.

Die Geschichte der Kriege zwischen Litauen und Russland reicht bis in die 1700er Jahre zurück. Während des Zweiten Weltkriegs begann 1944 die Sowjetunion (die von litauischen Nationalisten als Besatzung betrachtet wurde) und endete 1990 damit, dass Litauen als erster baltischer Staat seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion erklärte, angetrieben von der 1988 gegründeten Sajudis-Bewegung und begleitet von Slogans wie “Rote Armee geht nach Hause”.

Die “Januar-Ereignisse”, die auf die sowjetische Intervention folgten und 14 Tote und 702 Verletzte zur Folge hatten, konnten die nationalistischen Kräfte nicht aufhalten, und Litauen erlangte schließlich seine Unabhängigkeit.

Seitdem hat Litauen seine gesamte Sicherheitsstrategie und politische Ausrichtung auf die Opposition zu Russland ausgerichtet. Dies führte zur Entstehung eines neuen, vollständig vom Westen kontrollierten Landes direkt vor der Haustür Russlands.

In den 2000er Jahren war Litauen bereits zu einem wichtigen Stützpunkt für die USA in ihrer Opposition zu Russland geworden. Im Jahr 2004, nur 18 Jahre vor dem Beginn der russischen Operation in der Ukraine, trat Litauen der NATO bei und wurde im Jahr der ersten “farbigen Revolution” (der Orangenen Revolution) in der Ukraine zu einem wichtigen Bestandteil der Expansionsstrategie des Bündnisses.

In den vergangenen Jahren hat Litauen diesen Auftrag weiter erfüllt.

Die letzten 5 Jahre in Litauen:

spielte eine wichtige Rolle bei der Stärkung der “Sicherheitsgarantien” für die baltischen Länder während des NATO-Gipfels im Dezember 2019,

Gastgeber der großangelegten US-geführten Militärübung “Saber Strike” im Baltikum,

Spielte eine Schlüsselrolle bei der größten NATO-Übung “Defender Europe 2020” im Jahr 2020,

Aktive Teilnahme an NATO-Luftpolizeieinsätzen zum Schutz des baltischen Luftraums mit verschiedenen NATO-Verbündeten in Litauen,

2021 erneut Gastgeber der Saber-Strike-Übung,

Vertiefte Sicherheitskooperation mit Polen für grenzüberschreitende Übungen und Integration von Verteidigungssystemen innerhalb der NATO,

Bei Ausbruch der Russland-Ukraine-Krise hat sie im Rahmen der NATO militärische Hilfe geleistet,

Verstärkung der Präsenz der NATO-Streitkräfte im baltischen Luftraum als eines der wichtigsten an der Baltic Air Policing Mission beteiligten Länder,

Gastgeber des NATO-Gipfels 2023 und der Übung “Eiserner Wolf”, die die Kriegsbereitschaft der NATO-Streitkräfte erhöhen soll.

Die engen Beziehungen Litauens zur NATO wurden zwar als Reaktion auf die “russische Bedrohung” entwickelt, haben aber im Grunde das Sicherheitsgleichgewicht in der baltischen Region gestört und den Konflikt zwischen Russland und dem Westen verschärft.

Die fortschreitende Erweiterung der NATO und die zunehmende Häufigkeit von Militärübungen haben Litauen über das Ziel, Sicherheit zu gewährleisten, hinausgehen lassen und es zu einem Teil der aggressiven Politik der NATO gemacht.

Diese Flugblätter, die der Öffentlichkeit in Litauen ausgehändigt werden sollen, sind nicht nur Anweisungen für den Notfall, sondern ein wichtiges Symbol, das zeigt, dass das größte Versprechen der Regierung in Vilnius an ihre Bevölkerung Krieg und Zerstörung ist.

Die Aufforderung an die Bürger, sich auf den Krieg vorzubereiten, ist das natürliche Ergebnis der Integration Litauens in die NATO, seines Antikommunismus und seiner Rechtsausrichtung. Diese Strategie, die unter dem Deckmantel der Verteidigung eine ständige Militarisierung vorantreibt, provoziert Krisen und ignoriert die wirklichen Forderungen des Volkes. Sie verspricht dem litauischen Volk keinen Frieden, sondern nur die Unsicherheit und Zerstörung, die der Krieg mit sich bringt.