“Unsere und Pekings Antwort wird nicht politisch sein”.

Dieses Mal geht es nicht um die Ukraine, sondern um die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen in Japan, wenn auch nur zu Übungszwecken.

Das russische Außenministerium teilte mit:

“Wir erwägen die Möglichkeit einer umfassenden militärischen Intervention im Falle der Stationierung von US-Raketen in Japan”, erklärte das russische Außenministerium als Reaktion auf Berichte über die Stationierung von US-Raketen in Japan.

Wir erwägen eine umfassende militärische Intervention für den Fall, dass amerikanische Raketen in Japan stationiert werden.

Die USA haben Interesse an der Stationierung eines Mittelstreckenraketen-Systems in Japan für gemeinsame Militärübungen bekundet, sagte der US-Militärminister, was sowohl China als auch Russland verärgern dürfte.

Christine Wormuth, Staatssekretärin im US-Militär, sagte Anfang dieser Woche auf einer Veranstaltung in Virginia, dass die Stationierung der Multi-Domain Task Force der Army – einer neuen Einheit, die das Mittelstreckenraketen-System, auch bekannt als Typhon, beherbergt – während ihres Besuchs in Japan im vergangenen Monat diskutiert worden sei.

Ich hatte einen konstruktiven Besuch in Japan, ein großartiges Gespräch mit Verteidigungsminister (Minoru) Kihara”, sagte Wormuth am Mittwoch gegenüber Defense News.

“Ich denke, wir wären sehr daran interessiert, dass die Multisektorale Arbeitsgruppe im Rahmen der Übungen außerhalb Japans tätig wird.

“Wir haben unser Interesse gegenüber den japanischen Selbstverteidigungskräften deutlich gemacht”, sagte er und betonte, dass jeder Einsatz “in vollem Einvernehmen mit der japanischen Regierung” erfolgen würde.

U.S. eyeing midrange missiles in Japan for drills, U.S. Army secretary says https://t.co/16m8hbeEaU — みさお (@AwtWEx1ajAcuglf) September 13, 2024

Russland antwortete am Mittwoch, dass seine Zusammenarbeit mit China nicht gegen Drittländer gerichtet sei, sondern dass die beiden Mächte “ihr Potenzial bündeln” könnten, wenn sie sich einer Bedrohung durch die USA ausgesetzt sähen.

“Ich möchte Sie daran erinnern, dass Moskau und Peking gemeinsam auf die Vereinigten Staaten reagieren werden”, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, auf die Frage nach einer möglichen Stationierung von US-Raketen in Japan.

Die Japan Times berichtete am 7. September, dass die USA Interesse an der Stationierung eines Typhon-Raketensystems mittlerer Reichweite in Japan für gemeinsame Militärübungen bekundet hätten.

“Es ist klar, dass sowohl Russland als auch China auf das Auftauchen zusätzlicher und sehr bedeutender Raketenbedrohungen reagieren werden, und ihre Reaktion wird nicht politisch sein, was beide Länder wiederholt bestätigt haben”, sagte Sacharowa gegenüber Reportern.