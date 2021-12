7 Anzeichen dafür, dass der Krieg mit Russland noch näher gerückt ist

In diesem Artikel werde ich über etwas schreiben, das die große Mehrheit der US-Bevölkerung nicht weniger interessiert. Leider sind den meisten Amerikanern die Ukraine, die militärischen Kriegsvorbereitungen Russlands oder so ziemlich alles, was auf der anderen Seite des Globus geschieht, schlichtweg egal. Aber drüben in Russland liegen die Dinge völlig anders. Es wird ständig über die Möglichkeit eines Krieges mit dem Westen gesprochen, und es herrscht großer Pessimismus, dass dieser vermieden werden kann.

Für die Russen ist dies tatsächlich die größte Krise mit dem Westen seit der Kubakrise in den 1960er Jahren. Die Russen haben wiederholt gewarnt, dass westliche Raketen nicht in der Ukraine stationiert werden dürfen, und sie haben wiederholt gewarnt, dass die Ukraine nicht Mitglied der NATO werden darf.

Sie berufen sich dabei auf dieselbe Argumentation, die wir während der Kubakrise verwendet haben. Wir wollten nicht, dass die Russen Raketen in Kuba haben, die möglicherweise innerhalb weniger Minuten unsere Großstädte treffen könnten, und ebenso wollen die Russen keine Raketen in der Ukraine, die möglicherweise innerhalb weniger Minuten ihre Großstädte treffen könnten.

Wladimir Putin wird eine Invasion in der Ukraine nur dann genehmigen, wenn eine seiner strategischen „roten Linien“ überschritten wird.

Doch anstatt die Spannungen abzubauen und zu versuchen, die Dinge auszudiskutieren, provozieren die westlichen Führer Russland einfach weiter.

Wenn sie weiterhin rücksichtslos auf den Bären eindreschen, wird irgendwann ein Fehler gemacht und wir werden einen Krieg haben, den niemand will. Die folgenden 7 Anzeichen deuten darauf hin, dass ein Krieg mit Russland noch näher gerückt ist…

1. Trotz der Tatsache, dass Wladimir Putin gesagt hat, dass ein solcher Schritt eine seiner „roten Linien“ überschreiten würde, wurde der Ukraine soeben mitgeteilt, dass sie letztendlich der NATO beitreten darf…

Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch Russland suchte der ukrainische Präsident am Donnerstag bei einem Treffen mit dem NATO-Chef nach Sicherheitsgarantien und erhielt die erneute Zusage, dass sein Land trotz der heftigen Einwände seiner russischen Nachbarn dem Militärbündnis beitreten könne.

2. Die Ukraine hat die Welt mit der Öffnung der Bunker in Kiew schockiert…

Die Ukraine hat angesichts der zunehmenden Angst vor einer russischen Invasion Bombenschutzräume in der Hauptstadt des Landes geöffnet. Am Mittwoch warnte ein ukrainischer Minister und ehemaliger Top-Spion, dass sich der Konflikt weltweit ausbreiten könnte.

3. Martha Raddatz von ABC berichtet, dass die Russen nach dem jüngsten Telefonat von Joe Biden mit Wladimir Putin 10.000 zusätzliche Soldaten an die Grenze zur Ukraine verlegt haben.

4. Die EU warnt vor „massiven Kosten für Russland“, sollte es zu weiteren „Aggressionen“ gegenüber der Ukraine kommen…

Zum jetzigen Zeitpunkt wählt Russland eine aggressive Haltung gegenüber seinen Nachbarn. Und wie die Europäische Union und ihre G-7-Partner sehr deutlich gemacht haben, werden weitere aggressive Handlungen gegen die Ukraine massive Kosten für Russland nach sich ziehen, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen am Mittwoch.

5. Banken in Weißrussland bereiten sich darauf vor, wegen der drohenden Sanktionen des Westens auf die russische Version von SWIFT umzusteigen…

Weißrussische Banken bereiten sich auf härtere westliche Sanktionen vor, indem sie sich bei Russlands Alternative zu SWIFT, dem internationalen Finanznachrichtennetzwerk, das das globale Bankensystem stützt, anmelden, berichtet die russische Boulevardzeitung Moskowski Komsomolez.

Das russische System für die Übermittlung von Finanznachrichten (SPFS) hat mehr als 400 inländische Nutzer – praktisch alle zugelassenen russischen Kreditgeber -, wird aber nur von 38 Banken aus neun anderen Ländern genutzt. SPFS wurde 2014 entwickelt und soll Bankgeschäfte aufrechterhalten, falls Russland durch westliche Sanktionen von SWIFT abgekoppelt wird.

6. Es wird berichtet, dass Russland begonnen hat, Tor-Kurzstrecken-Boden-Luft-Raketensysteme in das Grenzgebiet zur Ukraine zu verlegen.

7. Eine überparteiliche Gruppe von US-Senatoren will Russland offiziell als „terroristischen Staat“ einstufen. Natürlich sind die Russen darüber nicht glücklich…

Darüber hinaus – als ob das alles nicht schon aufrührerisch genug wäre – wollen die US-Senatoren Russland als „terroristischen Staat“ bezeichnen, wenn seine „Streitkräfte weiter in die Ukraine eindringen“. Eine solche Einstufung einer nuklearen Supermacht ist beispiellos. Es ist ein irrsinniger Schritt, der Diplomatie und Verhandlungen nahezu unmöglich machen würde. Es ist gleichbedeutend mit einer Kriegserklärung.

Wir sollten versuchen, einen Weg zum Frieden mit Russland zu finden, aber wir bewegen uns immer weiter auf einen Krieg zu.

Und wenn es schließlich zum Krieg kommt, wird er vielleicht global sein.

Die meisten Amerikaner sind sich dessen nicht bewusst, aber Russland und China haben gerade ein brandneues „Sicherheitsbündnis“ angekündigt…

Am Mittwoch wurde bekannt gegeben, dass sich Russland und China auf ein Sicherheitsbündnis geeinigt haben.

Präsident Xi sagte zu der Vereinbarung: „Gegenwärtig mischen sich bestimmte internationale Kräfte unter dem Deckmantel von ‚Demokratie‘ und ‚Menschenrechten‘ in die inneren Angelegenheiten Chinas und Russlands ein und treten das Völkerrecht und die anerkannten Normen der internationalen Beziehungen brutal mit Füßen.“

Könnte es also sein, dass die USA eines Tages gegen Russland und China gleichzeitig kämpfen?

Ja, das ist durchaus möglich.

In der Zwischenzeit warnen die europäischen Mächte, dass die Gespräche zur Wiederbelebung des iranischen Atomabkommens „schnell das Ende der Fahnenstange erreichen“…

In einer gemeinsamen Erklärung Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands vom Dienstag heißt es, dass die Gespräche zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran aus dem Jahr 2015 bald am Ende seien, nachdem die iranische Seite den Westen beschuldigt hatte, eine Atmosphäre der Schuldzuweisung zu schüren.

Die fortgesetzte nukleare Eskalation des Irans bedeutet, dass wir schnell das Ende des Weges erreichen“, erklärte Frankreichs Botschafter bei den Vereinten Nationen, Nicolas de Riviere. Er fügte hinzu, dass die ständige Überschreitung der Entwicklungs- und Urananreicherungsgrenzen durch den Iran, während die USA für den Ausstieg aus dem Abkommen verantwortlich gemacht werden, bedeute, „dass wir uns dem Punkt nähern, an dem die Eskalation des iranischen Atomprogramms das JCPOA vollständig ausgehöhlt haben wird.

Die Israelis haben bereits für einen Angriff auf den Iran geübt, und wenn die Friedensgespräche scheitern, wird ein Konflikt zwischen Israel und dem Iran unausweichlich werden.

Natürlich würde ein neuer Krieg im Nahen Osten der Regierung Biden eine Möglichkeit bieten, von unseren wachsenden internen Problemen abzulenken. Derzeit glauben nur 26 Prozent der Amerikaner, dass sich das Land in die richtige Richtung bewegt…

Eine neue Economist/YouGov-Umfrage zeigt, dass fast 75 % der Amerikaner entweder unsicher sind oder glauben, dass das Land in die falsche Richtung steuert. Nur 26 % glauben, dass die Dinge gut laufen.

Ich persönlich glaube nicht, dass vor Ende 2021 ein größerer Krieg ausbrechen wird.

Aber das neue Jahr ist nur noch wenige Wochen entfernt, und ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, was das Jahr 2022 angeht.

In den letzten Jahren wurden wir von einem Ereignis nach dem anderen heimgesucht, und der „perfekte Sturm“, der jetzt über uns hereinbricht, droht im nächsten Jahr ein völlig neues Niveau zu erreichen.