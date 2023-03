7 Kinder durch Polio-Virus gelähmt, das aus einem neuen, von Gates finanzierten Polio-Impfstoff stammt

Sieben Kinder wurden durch einen Polio-Impfstoff gelähmt, der mit dem neuen, von der Bill & Melinda Gates Foundation entwickelten Polio-Impfstoff nOPV2 in Verbindung gebracht wird. Dies teilten Gesundheitsbeamte in der Demokratischen Republik Kongo und Burundi sowie die Global Polio Eradication Initiative (GPEI) am Donnerstag mit.

Von Brenda Baletti, Ph.D.

Die Bill & Melinda Gates Foundation, ein Partner der GPEI, hat die Entwicklung und die klinischen Versuche für den nOPV2-Impfstoff finanziert.

Burundi hatte den nationalen Notstand ausgerufen, nachdem acht Fälle des Virus und fünf Proben aus der Umweltüberwachung von Abwässern bestätigt worden waren, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in einer Erklärung mitteilte.

Das Land plant, in den kommenden Wochen eine Polio-Impfkampagne durchzuführen, bei der alle in Frage kommenden Kinder im Alter von 0 bis 7 Jahren gegen das Virus geimpft werden sollen.

Die burundischen Gesundheitsbehörden planen außerdem, in Zusammenarbeit mit der WHO und der GPEI Risikobewertungen durchzuführen, um das Ausmaß des Ausbruchs des durch den Impfstoff übertragenen Virus zu ermitteln.

Und sie verstärken die Polioüberwachung, indem WHO-Mitarbeiter zusätzliche Wasserproben nehmen und möglicherweise neue Umweltüberwachungsstellen einrichten.

„Wir sind enttäuscht“, sagte Dr. Ananda Bandyopadhyay, stellvertretender Direktor für Technologie, Forschung und Analyse im Polio-Team der Gates-Stiftung. „Jeder dieser Ausbrüche ist enttäuschend“, sagte er laut einem Bericht von Stat News.

Impfstoffbedingte Polioausbrüche seien mit dem nOPV2-Impfstoff keine Überraschung, so die GPEI. „Die Entdeckung dieser Ausbrüche ist zwar eine Tragödie für die betroffenen Familien und Gemeinden, kommt aber bei einem breiteren Einsatz des Impfstoffs nicht unerwartet“, so die GPEI auf ihrer Website.

Die Schluckimpfstoffe, die in weiten Teilen Afrikas, des Nahen Ostens und in Teilen Asiens verabreicht werden, enthalten eine lebende, aber abgeschwächte Form des Poliovirus, die so verändert wurde, dass seine Fähigkeit, Lähmungen hervorzurufen, minimiert wird.

Kinder, die mit den oralen Lebendimpfstoffen geimpft wurden, scheiden das Virus mit dem Stuhl aus, der schließlich in die Abwässer gelangt. Vor allem in Gegenden, in denen die sanitären Verhältnisse schlecht sind, kann das Virus von Kind zu Kind übertragen werden, und das ist laut GPEI auch der eigentliche Grund dafür.

Die Viren können von Mensch zu Mensch wandern und „tatsächlich zum Schutz der Gemeinschaft beitragen“, heißt es auf der Website der GPEI.

Im Laufe von 12 bis 18 Monaten kann das abgeschwächte Virus in den Stämmen des oralen Lebendimpfstoffs jedoch wieder virulent werden, zirkulieren, infizieren und lähmen, und zwar an Orten mit niedrigen Impfraten“.

Diese Viren werden als zirkulierende impfstoffabgeleitete Polioviren (cVDPV) bezeichnet.

In Afghanistan und Pakistan werden inzwischen mehr Fälle von Lähmungen durch Impfpolio als durch das Wildvirus gemeldet, und in ganz Afrika gab es mehrere Ausbrüche von Impfpolio-Infektionen, bei denen allein im Jahr 2020 mehr als 1.000 Kinder gelähmt wurden, so eine Studie im BMJ.

Im Jahr 2022 erkrankten 800 Kinder durch die Impfstoffe an Polio.

Warum Lebendvirus-Impfstoffe?

Die in weiten Teilen der Entwicklungsländer verwendeten oralen Polioimpfstoffe (OPV) unterscheiden sich von denen in den USA und einigen westlichen Ländern, die den von Dr. Jonas Salk entwickelten inaktivierten (toten) Polioimpfstoff (IPV) verwenden, der erstmals 1955 eingesetzt wurde, als Polio zu einem weltweiten Problem wurde.

Nach Angaben der WHO führt die Verabreichung von OPV nur in „sehr seltenen Fällen“ zu einer durch den Impfstoff ausgelösten paralytischen Polio.

Neben der impfbedingten paralytischen Kinderlähmung können Impfstämme auch Erkrankungen des Nervensystems hervorrufen und von Mensch zu Mensch übertragen werden, was zu infektiöser Poliomyelitis führt, berichtet The Defender.

Die USA haben die Verwendung von OPV im Jahr 2000 eingestellt, weil es paralytische Polio verursacht.

Albert Sabin entwickelte den OPV im Jahr 1962. Die einfache Verabreichung des Schluckimpfstoffs machte ihn zum „idealen Kandidaten für Massenimpfkampagnen“, so die WHO. Außerdem verhindert er die Übertragung des Virus, was beim IPV-Impfstoff nicht der Fall ist.

Im Zuge der 1988 begonnenen weltweiten Kampagne der GPEI zur Ausrottung der Kinderlähmung kam es durch die Verwendung des Schluckimpfstoffs zu zahlreichen Zwischenfällen bei der Verbreitung der aus dem Impfstoff stammenden Viren.

Von den drei ursprünglichen Stämmen der wilden Kinderlähmung wurden die Typen 2 und 3 für ausgerottet erklärt, nur Typ 1 ist noch nicht ausgerottet. Der Teil der Sabin-Impfstoffe, der auf Viren des Typs 2 abzielt, löst die überwiegende Mehrheit der durch Impfung ausgelösten Poliofälle aus.

Dieses Problem und die Tatsache, dass Polio des Typs 2 seit 1999 nicht mehr aufgetreten ist, veranlasste das Polio-Programm, die Verwendung dreiwertiger Impfstoffe (gegen drei Polio-Typen) in allen 155 Ländern, die OPV-Impfstoffe verabreichen, 2016 einzustellen und durch zweiwertige OPVs zu ersetzen.

Diese Entscheidung, die als „Umstellung“ bezeichnet wird, machte die Kinder jedoch anfälliger für Polioviren, die aus dem Impfstoff stammen – und die Zahl der mit diesen Viren infizierten Kinder begann zu steigen.

Die GPEI reagierte darauf mit der Entwicklung eines neuen monovalenten OPV-Impfstoffs, der auf Polio-Viren vom Typ 2 abzielt, und verabreichte ihn an Orten, an denen das Virus zirkuliert.

Anstatt das Problem zu lösen, verdreifachte sich die Zahl der durch den Impfstoff ausgelösten Ausbrüche von Typ-2-Polio in Afrika von 2018 bis 2019 fast, und die Angst vor Ausbrüchen auf der ganzen Welt wuchs, weil so viele Kinder nicht immun gegen Typ-2-Polio waren.

Gleichzeitig beeilten sich GPEI/Gates, neue OPVs zu entwickeln, die das Virus weniger anfällig für die Mutationen machen würden, die Probleme verursachten, berichtete The Defender.

Der neue nOPV2-Impfstoff, der die jüngsten Ausbrüche verursachte, wurde von der WHO im November 2020 als Notfallimpfstoff eingestuft, und die Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) empfahl Gates‘ nOPV2 als „Impfstoff der Wahl“ für die Reaktion auf Polioausbrüche des Typs 2, die durch OPV verursacht wurden.

Aber auch das nOPV2 wird inzwischen mit impfstoffbedingten Polioausbrüchen in Verbindung gebracht.

Die Impfstoffe nOPV für die Polioviren der Typen 1 und 3, genannt nOPV1 und nOPV3, befinden sich nach Angaben von EPGI in der klinischen Prüfung.

In einer E-Mail an The Defender sagte Dr. Brian Hooker, Ph.D., P.E., wissenschaftlicher Leiter von Children’s Health Defense und Professor für Biologie an der Simpson University:

„Es ist tragisch, aber nicht unerwartet, dass die Verwendung von Sabin-Lebendvirus-Impfstoffen die Verbreitung von impfstoffbedingter Kinderlähmung verursachen würde, da diese Viren dazu neigen, in ihre lähmende Form zurückzuverwandeln. „Noch beunruhigender ist, dass die paralytische Form jetzt unter den Kindern im Kongo und in Burundi zirkuliert.“

Die GPEI erklärte, dass seit März 2021 in 28 Ländern 600 Millionen Dosen des neuen Impfstoffs verabreicht wurden, und bekräftigte, dass der Impfstoff „sicher und wirksam“ sei.

Gates‘ und Polio

Die Gates-Stiftung ist der größte Geldgeber für Polio-Initiativen weltweit. Im April 2013 erklärte Bill Gates, dass die Ausrottung der Kinderlähmung seine „oberste Priorität“ sei – obwohl es zu diesem Zeitpunkt weltweit nur 19 Fälle in diesem Jahr gegeben hatte.

Seit dieser Zusage von Gates sind weltweit Milliarden von Dollar in die Sache geflossen.

Die Gates-Stiftung ist einer von mehreren Partnern in der öffentlich-privaten Partnerschaft GPEI, zu der auch die WHO, UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, die Centers for Disease Control and Prevention, Gavi und Rotary International gehören.

Die Gates Foundation finanziert nicht nur den nPOV2-Impfstoff, GPEI und die WHO, sondern auch Rotary International, UNICEF, Gavi und die CDC Foundation.

Wie The Defender berichtete:

„Im Wesentlichen hat die Gates-Stiftung die Entwicklung und die klinischen Versuche für den neuen Polioimpfstoff nPOV2 finanziert, sie finanziert die Organisationen, die Millionen von Dosen verabreicht haben, die im Rahmen der EUL ohne Langzeitdaten verabreicht wurden, sie finanziert die Organisationen, die die Einführung und Überwachung durchführen, und sie finanziert die Einrichtung, die die unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit der Verwendung von nPOV2 überwacht. „Die Gates-Stiftung ist auch ein Geldgeber von NPR und dem NPR-Blog, die zahlreiche Artikel über VDPV2 veröffentlicht und den Weg für Gates‘ nPOV2-Impfstoff als Lösung geebnet haben.“

Kritiker, darunter die Soziologin Linsey McGoey und viele Wissenschaftler, die in einkommensschwachen Gebieten arbeiten, haben darauf hingewiesen, dass durch die Verschwendung von Geldern für Polio Millionen von Kindern einer Reihe von oft tödlichen, vermeidbaren Krankheiten ausgeliefert sind.

Das liegt daran, dass die Gates-Finanzierung nicht nur Geld in dieses eine Thema fließen lässt – oder in jedes andere Thema, an dem die Stiftung zu einem bestimmten Zeitpunkt interessiert ist -, sondern dass die Bedingungen für die Gewährung von Zuschüssen häufig die Zusage von Finanzmitteln, Personal und anderen Ressourcen seitens der Empfängerländer erfordern.

Infolgedessen steht die anhaltende Konzentration auf Polio in keinem Verhältnis zum Bedarf und lenkt Ressourcen von anderen Gesundheitsthemen und Krankheiten ab, so Robert Fortner, freiberuflicher Wissenschaftsjournalist, in einem Artikel im BMJ.

Dr. Oliver Razum, Epidemiologe an der Universität Bielefeld, Deutschland, verwies beispielsweise auf Indien, wo die „schiere Anzahl der [von Gates finanzierten Polio-]Dosen, die zweimal im Jahr verteilt werden mussten“, buchstäblich keinen Platz in den Kühlschränken für andere Impfstoffe gegen Krankheiten wie Masern ließ.

Fortner berichtete auch, dass die Polio-Gelder der Gates-Stiftung zu einer lokalen Abwanderung von Ärzten, Forschern und Fachleuten geführt haben, die sich auf die Ausrottung der Krankheit konzentrierten und sich von lokalen und lokal finanzierten Gesundheitsprioritäten entfernten.

Auch The Lancet veröffentlichte 2009 eine ähnliche Kritik an Gates.

Chefredakteur Dr. Richard Horton schrieb in einem Leitartikel, dass „die von der Stiftung gewährten Zuschüsse nicht die Krankheitslast widerspiegeln, unter der die Menschen in tiefster Armut leiden“, und dass es eine „alarmierend schlechte Korrelation zwischen der Finanzierung der Stiftung und den Prioritäten bei Kinderkrankheiten“ gebe.

„Wichtige Gesundheitsprogramme werden durch große Zuschüsse der Gates Foundation verzerrt“, sagte Horton und fügte hinzu: „Es gibt auch ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Transparenz der Arbeit der Stiftung.“

Nach der Rolle der Gates-Stiftung bei der COVID-19-Epidemie äußern heute viele weitere Menschen ähnliche Bedenken.