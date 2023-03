Die stellvertretende britische Verteidigungsministerin Annabel Goldie sagte am Dienstag im Parlament: „Neben der Lieferung einer Staffel Challenger-2-Kampfpanzer an die Ukraine werden wir auch Munition liefern, darunter panzerbrechende Munition, die abgereichertes Uran enthält.“

„Solche Geschosse sind hochwirksam bei der Bekämpfung moderner Panzer und gepanzerter Fahrzeuge. Die Nachricht, dass Großbritannien panzerbrechende Munition für Challenger-II-Panzer nach Kiew schickt, löste eine heftige Reaktion des Kremls aus, der in einer scharf formulierten Erklärung betonte, dass eine solche Waffe dem Einsatz einer schmutzigen Atombombe gleichkäme.

Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Zakharova, wies in einem Telegramm auf die gefährlichen gesundheitlichen Auswirkungen von abgereichertem Uran für alle hin, wenn es auf dem Schlachtfeld eingesetzt wird.

„Jugoslawisches Szenario. Diese Granaten töten nicht nur, sondern verseuchen auch die Umwelt und verursachen Krebserkrankungen bei den Menschen, die in diesen Gebieten leben“, sagte sie in Bezug auf Krebs und andere tödliche Krankheiten.

„Es ist übrigens naiv zu glauben, dass nur diejenigen, gegen die all dies eingesetzt wird, zu Opfern werden. In Jugoslawien waren die NATO-Soldaten, insbesondere die Italiener, die Ersten, die zu leiden hatten. Sie haben dann lange Zeit versucht, von der NATO eine Entschädigung für den Verlust ihrer Gesundheit zu bekommen. Aber ihre Ansprüche wurden abgelehnt“, sagte sie.

Zakharova fügte dann hinzu: „Wann werden sie in der Ukraine aufwachen?… Ihre Wohltäter vergiften sie.“ Während der US-Besatzung des Irak wurde der Einsatz von abgereichertem Uran durch die NATO-Verbündeten mit Krebs und Geburtsschäden bei der irakischen Bevölkerung in Verbindung gebracht.

Dies geht aus einer Zusammenfassung der gefährlichen Waffentechnologie in der Zeitschrift Scientific American hervor:

Als Munition durchdringt es den dicken Stahl, mit dem feindliche Panzer ummantelt sind; als Panzerung schützt es die Truppen vor Angriffen. Und als es im Golfkrieg und später bei den alliierten Bombenangriffen auf Jugoslawien und das Kosovo eingesetzt wurde, wurde abgereichertes Uran (DU) als die neue Wunderwaffe gepriesen, die die meisten militärischen Probleme lösen würde. Nach dem Ende der Operation Allied Force wurde jedoch bei mehreren italienischen Soldaten Leukämie diagnostiziert. Politiker und Medien stellten bald eine Verbindung zwischen der Krankheit und dem Einsatz von abgereichertem Uran her. Sie zogen außerdem eine Parallele zum Golfkriegssyndrom, und im Handumdrehen wurde abgereichertes Uran zum Agent Orange des Balkankonflikts.

Abgereichertes Uran stellt nicht nur eine radioaktive Gefahr dar, sondern ist auch ein starkes Gift, und wenn diese Munition eingesetzt wird, können diese Giftigkeit und das radioaktive Material über ein weites Gebiet verstreut werden, in dem zuvor Kämpfe stattgefunden haben und mit dem später auch Menschen in Berührung kommen.

Am selben Tag wurde über einen neuen Vorstoß von US-Gesetzgebern berichtet, Streumunition in der Ukraine einzuführen, die in einigen internationalen Verträgen verboten ist und von Menschenrechtsorganisationen verurteilt wird.

Hier nur einige Beispiele für die unfassbaren Folgen;