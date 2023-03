Weil eine Arztgehilfin die Impfnebenwirkungen durch den Covidimpfstoff an die US-Datenbank meldetet, wurde sie gefeuert

Wegen ihrer Bemühungen, Verletzungen an das Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) zu melden und andere in ihrem Krankenhaussystem darüber aufzuklären, dasselbe zu tun, wurde die Arzthelferin Deborah Conrad nach eigenen Angaben als Impfgegnerin abgestempelt und entlassen.

Heute erzählt die in New York lebende Conrad ihre Geschichte auf Konferenzen zur medizinischen Freiheit im ganzen Land, zuletzt auf einer Konferenz in Mississippi, wo Ärzte, Wissenschaftler und Impfgeschädigte die Gesetzgeber des Bundesstaates warnten, die COVID-19-Impfstoffe vom Markt zu nehmen.

Conrad erzählte der Epoch Times, dass sie bereits 2021, als der Impfstoff auf den Markt kam, die ersten Gefahrensignale erkannte, und damit auch den Widerstand ihrer Kollegen, darüber zu berichten.

„Nachdem die Impfstoffe auf den Markt kamen, gab es diesen Anstieg an ungewöhnlichen Symptomen, von denen ich einige in meiner 20-jährigen Karriere noch nie gesehen hatte“, sagte Conrad. „In jedem Fall handelte es sich um jemanden, der den COVID-19-Impfstoff erhalten hatte.

Conrad sagte, dass sie bis zur COVID-19-Impfung noch nie einen erwachsenen Patienten mit RSV (Respiratory Syncytial Virus) aufgenommen hatte.

„Und jeder Patient, der mit RSV eingeliefert wurde, war gegen COVID geimpft“, sagte Conrad. „Das war nicht normal.“

Dann gab es Jugendliche ohne Vorerkrankungen, die eine Woche zuvor gegen COVID-19 geimpft worden waren und plötzlich an einer Lungenentzündung erkrankten und nicht mehr arbeiten konnten, so Conrad.

„Sie waren nicht in der Lage, zu gehen oder zu essen, und sie waren völlig übermüdet“, sagte Conrad.

Das war im Jahr 2021, als noch nicht von Myokarditis die Rede war, sodass viele dieser frühen Fälle, bei denen es sich wahrscheinlich um Myokarditis handelte, als Lungenentzündung diagnostiziert wurden, sagte sie.

„Viele dieser Myokarditis-Fälle kamen mit Fieber wegen dieser massiven Entzündungsreaktion, die im Körper stattfand, sodass sie als septisch bezeichnet und behandelt wurden, als ob wir eine Lungenentzündung oder Fieber unbekannter Herkunft behandeln würden“, sagte Conrad. „Wir behandelten sie mit Antibiotika und allen möglichen anderen Dingen, ohne zu wissen, dass sie ein Herzversagen hatten“.

Conrad begann, Meldungen an VAERS zu machen, was ihrer Meinung nach eine überwältigende Aufgabe war, die durch die zahlreichen Komplikationen auf der Benutzeroberfläche nicht gerade erleichtert wurde.

„Mein ganzes Leben wurde von der Erstellung dieser VAERS-Berichte in Beschlag genommen“, sagte sie.

In Besprechungen mit der Leitung schlug sie vor, ein Meldesystem einzuführen und jemanden einzustellen, der die Berichte verwaltet, sagte sie.

Ein feindliches Umfeld

„Sie sagten mir immer wieder, dass wir uns die Sache ansehen und auf Sie zurückkommen werden“, so Conrad. „Um den April 2021 herum kam die Leitung zurück und sagte, dass niemand sonst Verletzungen meldet – mit dem Hinweis, dass ich verrückt sei und dass mit den Impfstoffen nichts los sei.

Die Leitung habe daraufhin ihre Berichte geprüft und sei zu dem Schluss gekommen, dass sie zu viele Meldungen gemacht habe.

„Mir wurde dann gesagt, dass die Erstellung von VAERS-Berichten und sogar die Diskussion über VAERS ein Eingeständnis sei, dass die Impfstoffe unsicher seien, und dass dies zur Impfverweigerung beitrage“, so Conrad.

Von da an wurde es zu einem „sehr feindseligen Umfeld“, das sie dazu zwang, einen Rechtsbeistand zu suchen, der Briefe an das Gesundheitsministerium, die CDC und die FDA schrieb.

„Niemand kümmerte sich darum“, sagte Conrad. „Schließlich hatte ich die Nase voll. Es war so unethisch, ich konnte es nicht mehr ertragen. Diese VAERS-Berichte sind wichtig, um sicherzustellen, dass diese Impfstoffe für uns alle sicher sind. Ich konnte nicht länger Teil eines Systems sein, das das amerikanische Volk belügt.“

Conrad beschloss, Whistleblowerin zu werden und erzählte ihre Geschichte in Del Bigtree’s The Highwire, wohl wissend, dass sie das ihren Job kosten würde.

„Ich konnte nicht schweigen, selbst wenn ich dadurch meine Karriere und alles, wofür ich gearbeitet habe, verlieren würde“, sagte sie. „Ein paar Wochen später wurde ich gefeuert und angesehen wie eine Kriminelle und das vor all meinen Kollegen.

Die Initiative und die Aufklärung, die sie hervorgebracht hatte, um VAERS zu informieren, wurden an diesem Tag zunichtegemacht, sagte sie.

National Vaccine Injury Act von 1986

Laut Barbara Loe Fisher, Mitbegründerin und Präsidentin des National Vaccine Information Center (NVIC), ist es nach dem National Vaccine Injury Act von 1986 eine bundesweite Vorschrift, dass Mitarbeiter des Gesundheitswesens impfbedingte Zwischenfälle an VAERS melden müssen.

Fisher, dessen Sohn 1980 durch den DTP-Impfstoff geschädigt wurde, gründete 1982 zusammen mit anderen Eltern von geimpften Kindern das NVIC.

„Das Gesetz von 1986 wurde von Eltern geimpfter Kinder initiiert, die die Regierung aufforderten, ein Gesetz zu verabschieden, das die Information über die Sicherheit von Impfstoffen, die Aufzeichnung, die Berichterstattung und die Forschung im Impfsystem sicherstellt, um es sicherer zu machen, und ein föderales Entschädigungssystem zu schaffen, das eine Alternative zur Klage gegen die Hersteller von Impfstoffen darstellt, die Kinder verletzen oder töten“, so Fisher gegenüber der Epoch Times.

NVIC argumentiert nicht nur, dass Ärzte und Impfstoffhersteller eine informierte Zustimmung erteilen und Verletzungen melden sollten, sondern behauptet auch, dass sie weiterhin vor einem Zivilgericht zur Rechenschaft gezogen werden sollten, um als Anreiz für Ärzte zu dienen, Impfstoffe verantwortungsvoll zu verabreichen, für Hersteller, sicherere Impfstoffe zu produzieren, und für eine angemessene Entschädigung auf Bundesebene für impfgeschädigte Kinder.

Die Impfstoffhersteller reagierten auf unsere Forderung nach einer Bundesgesetzgebung zur Reform des Impfsystems mit der Drohung, die USA ohne Kinderimpfstoffe zu verlassen, wenn die Regierung ihnen nicht einen pauschalen Haftungsschutz für durch Impfstoffe verursachte Schäden gewähre. Sie argumentierten, wenn die FDA einen Kinderimpfstoff als „sicher“ lizenziere und die CDC den Impfstoff für die allgemeine Verwendung durch alle Kinder empfehle und die Bundesstaaten den Impfstoff für den Eintritt in Kindertagesstätten und Schulen vorschrieben, dann solle der Impfstoffhersteller nicht für durch das Produkt verursachte Schäden haftbar gemacht werden,“ sagte Fisher.

Als das Gesetz verabschiedet wurde, hafteten Ärzte immer noch für Ansprüche aus ärztlichen Kunstfehlern und Pharmaunternehmen für Ansprüche aus Produktfehlern vor einem Zivilgericht, so Fisher.

„Leider sieht das Gesetz von 1986 heute ganz anders aus als damals“, so Fisher. „1987 verabschiedete der Kongress eine Änderung, um Ärzten und Impfstoffherstellern einen Haftungsschutz zu gewähren. Im Laufe der nächsten Jahrzehnte wurden Änderungen hinzugefügt, die die Sicherheitsbestimmungen und die Möglichkeit der Kinder, eine staatliche Entschädigung zu erhalten, abschwächten oder aufhoben.“

1990 wurde VAERS ins Leben gerufen, aber, so Fisher, es gibt keine rechtlichen Konsequenzen für das Versäumnis eines Arztes, eine Meldung zu machen.

„Das liegt daran, dass der Kongress im Gesetz von 1986 die Meldepflicht auf Bundesebene festgeschrieben hat, aber keine rechtlichen Sanktionen für den Fall vorsieht, dass Impfstoffhersteller oder Impfstoffanbieter die Meldung unterlassen“, schrieb Fisher.

Ein Rezept für Tyrannei

Im Jahr 2011, inmitten von Hunderten von Klagen, die Autismus mit Impfschäden in Verbindung brachten, sagte Fisher, dass der Oberste Gerichtshof der USA den Gesetzestext und die Gründe für das Gesetz von 1986 ignorierte, als er Impfstoffhersteller von jeglicher zivilrechtlichen Haftung für Impfstoffverletzungen und Todesfälle abschirmte.

Die Bundesregierung habe sich auf die Seite von Big Pharma gestellt, sagte Fisher.

„Diejenigen von uns, die mit dem Kongress an dem Gesetz von 1986 gearbeitet haben, wissen, dass unser Vertrauen von Politikern missbraucht wurde, die in Hinterzimmern mit Arzneimittelherstellern, medizinischen Fachverbänden und Bundesbehörden verhandelt haben, um das Gesetz nach seiner Verabschiedung auszuhöhlen und der Pharmaindustrie das zu geben, was sie 1986 wollte und nicht bekommen konnte: einen vollständigen Haftungsschutz für Impfstoffverletzungen und Todesfälle“, sagte Fisher.

In dem Fall aus dem Jahr 2011 – Bruesewitz gegen Wyeth – ging es um die Eltern von Hanna Bruesewitz, die behaupteten, die neurologischen Probleme ihrer Tochter seien durch einen Impfstoff von Wyeth verursacht worden, einem Pharmaunternehmen aus Pennsylvania, bevor es mit Pfizer fusionierte.

Mit dem Gesetz von 1986 wurde ein Impfgericht eingerichtet, das Impfschäden feststellt und Schadenersatz zuspricht. Nachdem die Familie Brüsewitz vor dem Impfgericht verloren hatte, brachte sie den Fall vor das höchste Gericht.

Marcia Coyle vom National Law Journal sagte 2011 gegenüber PBS NewsHour, dass nur acht Richter über den Fall entschieden, weil Richterin Elena Kagan wegen ihrer Tätigkeit als Generalstaatsanwältin der Vereinigten Staaten, die die Bundesregierung in dem Fall vertrat, vom Verfahren ausgeschlossen war.

„Die Obama-Regierung unterstützt die Wyeth-Laboratorien und behauptet, dass diese Klage ausgeschlossen ist“, sagte Coyle. „Es gibt also acht Richter. Es hätten auch sieben sein können. Der Oberste Richter [John Roberts] hatte sich in der Anfangsphase des Verfahrens zurückgezogen, weil er Aktien von Wyeth besitzt und diese verkauft hat, um sich jetzt zu beteiligen.“

Die Verstrickung der Pharmaunternehmen mit Bundesbeamten war nicht das, was Fisher als Beispiel für die öffentliche Gesundheit bezeichnen würde.

In einem Kommentar zu dem Urteil aus dem Jahr 2011 sagte sie: „Dies ist die Ausbeutung eines gefangenen Volkes durch eine Pharmaindustrie, die unbegrenzte Profite anstrebt, und durch Ärzte und Amtsärzte, die noch nie einen Impfstoff gesehen haben, den sie nicht verordnen wollten. Es ist der Traum der Aktionäre eines Pharmakonzerns, der schlimmste Albtraum der Verbraucher im Gesundheitswesen und ein Rezept für Tyrannei.“

Im Gefolge der Entscheidung schien das Gesetz von 1986 seine Bedeutung zu verlieren, und die Bedeutung der Meldung an VAERS wurde heruntergespielt. Behauptungen, dass Impfstoffe Autismus verursachten, wurden in den Medienkampagnen der Popkultur lächerlich gemacht. So verbreiteten die Magier Penn und Teller Videos, in denen sie für die Impfstoffe warben und diejenigen, die ihre Sicherheit infrage stellten, zum Schweigen brachten, während sie ignorierten, was Gruppen wie NVIC ursprünglich forderten: nicht die Abschaffung der Impfstoffe, sondern sicherere Impfstoffe ohne Vorschriften.

Rückblickend sagte Fisher: „Hätte der Oberste Gerichtshof den Geist und die Absicht des Gesetzes in seiner ursprünglichen Fassung von 1986 aufrechterhalten, wären wir heute vielleicht in der Lage, die Hersteller von mRNA-COVID-Impfstoffen vor einem Zivilgericht für Konstruktionsfehler haftbar zu machen.“

Die COVID-19-Impfstoffe wurden im Rahmen einer Notfallzulassung herausgegeben, die den Herstellern Immunität vor Haftung gewährt.

Das ganze System ist korrupt

Conrad selbst sagte, dass sie in ihrer Ausbildung zur Arzthelferin nie dafür ausgebildet wurde, VAERS oder unerwünschte Ereignisse überhaupt zur Kenntnis zu nehmen.

„Als es darum ging, etwas über die Impfstoffe zu lernen, lernten wir die grundlegende Immunologie im Zusammenhang mit den Impfstoffen und den Impfplan für Erwachsene und Kinder, aber es gab keine Diskussion über ihre Nebenwirkungen“, sagte Conrad. „Wir gehen in die Praxis mit der Vorstellung, dass Impfstoffe sicher und wirksam sind. Das habe ich nie anders gesehen, bis COVID-19 passierte.

Zu den Erkenntnissen, die die Pandemie gebracht hat, gehört, dass die unethischen Beziehungen zwischen Bundesbeamten und dem pharmazeutisch-industriellen Komplex schon viel länger bestehen, als vielen bewusst ist, so Conrad.

„Dieses ganze System ist korrupt“, sagte Conrad. „Der Lichtblick in dieser ganzen Erfahrung ist für mich, dass ich mir jetzt bewusst bin, wie tief die Lügen und die Korruption wirklich sind.“