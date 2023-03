Es ist Krieg! – Straßensperren, Treibstoffmangel, soziale Unruhen – aber Macron und Borne beanspruchen den „Sieg“ im Kampf um die Rentenreform (Videos)

Die Franzosen kennen ihre Weine, ihre feine Küche und sie kennen ihre Volksaufstände.

Seitdem der französische Präsident Emmanuel Macron beschlossen hat, seine zutiefst unpopuläre Rentenreform unter Umgehung des Parlaments mithilfe der „nuklearen Option“ (Artikel 49.3) durchzupeitschen, ist das Land in einem Ausmaß in Aufruhr, wie man es seit den Zeiten der „Gelbwesten“ vor der COVID nicht mehr gesehen hat.

Und es gibt keine Anzeichen für eine Beruhigung der Lage. La jeunesse en soirée, les syndicats en journée“, heißt es auf der Straße: „die Jugend in der Nacht, die Gewerkschaftsmitglieder am Tag“.

Und genau so läuft es auch. Die Taktik der Polizei bestand am Sonntag darin, die Massen einzudämmen und sie daran zu hindern, in das nervöse Zentrum der Hauptstadt vorzudringen.

Doch in der Nacht zum Montag verwandelten sehr bewegliche Gruppen die Stadt in ein brennendes Inferno.

Polizeianzeigen, gestellte Fallen, Massenverhaftungen. Die Gewalt trägt zur Verweigerung der Demokratie bei“. Die französische Anwaltsvereinigung forderte die Regierung auf, „dieser Eskalation der Gewalt sofort ein Ende zu setzen“.

Als Frankreich am Dienstagmorgen aufwachte, waren viele Straßen und Tankstellen von wütenden Arbeitnehmern, den radikalsten Mitgliedern des Gewerkschaftsbundes CGT, blockiert, die sich der Schockpolizei entgegenstellten.

Die Treibstoffknappheit verschärft sich, und viele Tankstellen sind außer Betrieb. Quelle: t.me/AnonymeCitoyen

Die Treibstoffknappheit verschärft sich im ganzen Land. Mehr als 1.600 Tankstellen sind ganz oder teilweise außer Betrieb.

In Nantes und Lyon finden Operationen „ville morte“ (tote Stadt) statt, die Straßen rund um diese Städte sind an mehreren wichtigen Punkten blockiert.

Operation „tote Stadt“, die die Stadt Nantes blockiert. Quelle: t.me/AnonymeCitoyen

Man könnte meinen, dass diese schwierige Situation die Regierung Macron und Premierministerin Élisabeth Borne zum Nachdenken anregt und sie in eine versöhnliche Stimmung versetzt. Das wäre ein Irrtum.

Nach der Ablehnung des Misstrauensantrags beeilte sich Premierministerin Borne, der Öffentlichkeit zu versichern, dass die Regierung „das Recht hat, das Wort Sieg zu benutzen“.

Französische Restaurantbesucher entspannen sich, während die Stadt brennt: „Das ist gut. Meme von truthsocial.com/@SirWilliamScott

Was Macron betrifft, so berichtet Le Parisien: „Macron will nach seiner Rentenreform immer noch seine Methode ändern. Der Präsident will nun nicht-legislative Maßnahmen ergreifen, die das tägliche Leben der Franzosen verändern können.

Nicht-legislative Maßnahmen? Viele befürchten, dass Macron sich darauf vorbereitet, per Dekret zu regieren, da er sich als einer jener Herrscher entpuppt, die ein Land in Schutt und Asche legen würden, um über die Asche zu herrschen.