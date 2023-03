Die größte COVID-Frage: Was wird in 10 Jahren passieren?

Bereits in zwei Jahren sehen wir katastrophale Auswirkungen – was wird in 10 Jahren passieren, wenn die Menschen weiterhin wie Schafe folgen?

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Bislang sind Kinder von COVID-19 weitgehend unbeeindruckt, weil ihr Interferon-Signalweg sehr gut funktioniert. Interferon ist ein Immunmolekül, das Zellen vor eindringenden Krankheitserregern schützt

Die COVID-Impfung hemmt den Typ-1-Interferon-Signalweg, so dass die Massenimpfung von Kleinkindern die natürliche Herdenimmunität gegen COVID-19 auslöschen könnte, die sich entwickeln würde, wenn alle Kinder nicht geimpft würden

Aggressive Krebserkrankungen sind bei Erwachsenen, die sich impfen ließen, explosionsartig angestiegen, obwohl die Impfung erst vor etwas mehr als zwei Jahren eingeführt wurde

Eine Analyse der Daten des U.S. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) deutet darauf hin, dass die U.S. Centers for Disease Control and Prevention die Krebstodesfälle in COVID-Todesfälle umbenennen, um das Krebssignal zu eliminieren, und dies bereits seit April 2021 tun

Seit der Einführung der COVID-Impfung haben wir auch einen massiven Anstieg der Übersterblichkeit aufgrund von Gerinnungsstörungen und Herzproblemen festgestellt. Wenn Nebenwirkungen wie Krebs, Herzkrankheiten und Schlaganfälle bereits jetzt Erwachsene im erwerbsfähigen Alter in noch nie dagewesener Zahl töten, wie hoch wird dann die Übersterblichkeit in, sagen wir, 10 Jahren sein, wenn Kinder und Jugendliche weiterhin jedes Jahr mRNA-Booster erhalten?

Wie sieht die Zukunft für Menschen aus, die in den ersten Lebensjahren COVID-19 ausgesetzt sind? Diese Frage wurde kürzlich von Katherine J. Wu, einer Mitarbeiterin von The Atlantic, gestellt.

„Im Jahr 2023 ein Neugeborenes zu sein – und mit ziemlicher Sicherheit jedes Jahr danach – bedeutet, in eine Welt einzutreten, in der das Coronavirus allgegenwärtig ist … Es besteht kein Zweifel, dass dieses Virus einer der ersten ernsthaften Krankheitserreger sein wird, mit dem die heutigen – und alle zukünftigen – Säuglinge konfrontiert werden“, schreibt sie. Man geht davon aus, dass die Krankheit schließlich einen stabilen Tiefpunkt erreichen wird, so dass es sich dann wirklich um eine „weitere Erkältung“ handeln könnte, sagt Rustom Antia, ein Modellierer von Infektionskrankheiten am Emory-Institut. Das vollständige Ergebnis dieses Lebendexperiments wird jedoch erst in Jahrzehnten feststehen – lange nachdem die Milliarden von Menschen, die im Erwachsenenalter zum ersten Mal mit dem Coronavirus in Berührung gekommen sind, längst verstorben sind. Die Erfahrungen, die die jüngsten Kinder von heute mit dem Virus machen, prägen gerade erst, was es bedeutet, ein Leben lang COVID zu haben, wenn wir alle von der Geburt bis zum Tod ganz selbstverständlich mit dem Virus leben.“

COVID-Impfung verhindert die natürliche Herdenimmunität

Wu lobt die COVID-Impfung als einen der Gründe, warum wir für künftige Generationen, die mit diesem neuen Virus leben müssen, hoffnungsvoll sein können, aber ist das wirklich realistisch? Im Moment deutet alles darauf hin, dass die COVID-Impfung eine Katastrophe ist, und niemand weiß, wie sich die Impfung langfristig auf die Kinder auswirken wird.

Wu weist darauf hin, dass das Immunsystem von Kindern den Vorteil hat, dass es „Horden von Interferon – ein Immunmolekül, das die Zellen gegen Viren wappnet“ – anhäufen kann. Es wird angenommen, dass dies ein Hauptgrund dafür ist, dass COVID-19 bei kleinen Kindern nicht annähernd so tödlich ist wie bei älteren Erwachsenen.

Das Problem, das Wu völlig übersieht, ist, dass die COVID-Impfung den Typ-1-Interferon-Signalweg hemmt, Daher kann die Massenimpfung von Kleinkindern die natürliche Herdenimmunität gegen COVID-19 auslöschen, die sich entwickeln würde, wenn alle Kinder nicht geimpft würden. Die Impfungen werden uns NICHT, wie Wu vorschlägt, dabei helfen, überhaupt eine Herdenimmunität zu erreichen.

Krebsraten bei jungen Menschen werden wahrscheinlich ansteigen

Die massenhafte Verabreichung eines Medikaments an Kinder, das ihr Immunsystem beeinträchtigt, kann auch (ziemlich vorhersehbar) zu einer Explosion der Krebsraten führen. Schon jetzt sind die aggressiven Krebsarten bei Erwachsenen, die die Impfung erhalten haben, explodiert, und das, obwohl die Impfung erst vor etwas mehr als zwei Jahren eingeführt wurde.

So wurden beispielsweise Daten aus der Defense Medical Epidemiology Database (DMED) – eine der am besten gepflegten und am meisten genutzten medizinischen Datenbanken der Welt – zeigen, dass die Krebsrate unter den Angehörigen des Verteidigungsministeriums (Department of Defense, DOD) im Jahr 2021 im Vergleich zu den vorangegangenen Fünfjahresdurchschnitten sprunghaft angestiegen ist.

Insgesamt verdreifachte sich die Zahl der Krebserkrankungen bei Soldaten und ihren Familienangehörigen nach der Einführung der COVID-Impfung. Die Brustkrebsrate stieg um 487 %. Explodierende Krebsraten sind auch anderswo zu beobachten. Die explosionsartige Zunahme der Fälle ist sogar so schlimm, dass Krebs jetzt eine der drei häufigsten Ursachen für einen vorzeitigen Tod bei jungen Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter ist – ein Trend, der wiederum die Lebenserwartung in den USA um drei Jahre gesenkt hat.

Krebsrückfälle und Metastasierungsraten explodieren

Am 26. November 2022 veröffentlichte The Daily Sceptic einen Brief an den Herausgeber des BMJ, verfasst von Dr. Angus Dalgleish, Professor für Onkologie an der St. George’s University of London, in dem er davor warnt, dass COVID-Booster aggressive metastatische Krebserkrankungen verursachen könnten:

„COVID braucht kein Impfprogramm mehr, da das durchschnittliche Sterbealter bei COVID im Vereinigten Königreich bei 82 Jahren liegt und bei allen anderen Ursachen 81 Jahre beträgt und weiter sinkt“, schrieb Dalgleish. „Der Zusammenhang mit Blutgerinnseln, Herzmuskelentzündungen, Herzinfarkten und Schlaganfällen ist inzwischen allgemein anerkannt, ebenso wie der Zusammenhang mit Myelitis und Neuropathie … Es gibt jetzt aber noch einen weiteren Grund, alle Impfprogramme zu stoppen. Als praktizierender Onkologe erlebe ich, wie Menschen mit einer stabilen Krankheit rasch fortschreiten, nachdem sie zu einer Auffrischungsimpfung gezwungen wurden, in der Regel, damit sie reisen können. Sogar in meinem persönlichen Umfeld erlebe ich nach den Auffrischungsimpfungen eine Erkrankung der B-Zellen. Sie beschreiben, dass sie sich einige Tage bis Wochen nach der Auffrischungsimpfung deutlich unwohl fühlen – einer entwickelt Leukämie, zwei Arbeitskollegen Non-Hodgkin-Lymphome und ein alter Freund, der sich seit der Auffrischungsimpfung fühlt, als hätte er eine lange COVID-Erkrankung und bei dem nach starken Knochenschmerzen multiple Metastasen einer seltenen B-Zellen-Erkrankung diagnostiziert wurden. Ich bin erfahren genug, um zu wissen, dass dies keine zufälligen Anekdoten sind … Die Berichte über die Unterdrückung des angeborenen Immunsystems nach einer mehrwöchigen mRNA-Behandlung würden dazu passen, da alle diese Patienten bisher Melanome oder Krebserkrankungen auf B-Zell-Basis hatten, die sehr anfällig für eine Immunkontrolle sind – und das ist vor den Berichten über die Unterdrückung von Suppressorgenen durch mRNA in Laborexperimenten. Dies muss sofort bekannt gemacht und diskutiert werden.“

In einem Artikel vom 19. Dezember 2022 in der Zeitschrift Conservative Woman ging Dalgleish weiter auf das Phänomen der sich schnell ausbreitenden Krebserkrankungen bei Patienten ein, die vor der COVID-Auffrischung jahrelang in stabiler Remission waren. Er merkte an, dass sich nach der Veröffentlichung seines Briefes an das BMJ mehrere Onkologen bei ihm meldeten, um ihm mitzuteilen, dass sie in ihren eigenen Praxen das Gleiche beobachten.

„Wenn ich sehe, dass diese Krebsarten nach so langer Zeit wieder auftreten, frage ich mich natürlich, ob es eine gemeinsame Ursache gibt“, schrieb er. „Ich hatte zuvor festgestellt, dass ein Rückfall bei stabilem Krebs oft mit schwerem Langzeitstress wie Konkurs, Scheidung usw. verbunden ist. Ich stellte jedoch fest, dass keiner meiner Patienten in dieser Zeit einen solchen zusätzlichen Stress hatte, aber sie hatten alle eine Auffrischungsimpfung erhalten, und in der Tat stellten einige von ihnen fest, dass sie auf die Auffrischungsimpfung sehr schlecht reagierten, was bei den ersten beiden Injektionen nicht der Fall gewesen war. Ich stellte dann fest, dass bei einigen dieser Patienten kein normales Rückfallmuster auftrat, sondern eher ein explosionsartiger Rückfall, bei dem Metastasen an mehreren Stellen gleichzeitig auftraten … Wissenschaftlich gesehen las ich Berichte, dass die Auffrischungsimpfung zu einem großen Überschuss an Antikörpern auf Kosten der T-Zell-Antwort führte und dass diese T-Zell-Suppression drei Wochen, wenn nicht länger, andauern konnte. Meines Erachtens könnte dies ursächlich sein, da das Immunsystem durch den humoralen, entzündlichen Teil der Immunantwort gegen ein Virus (die Alpha-Delta-Variante), das in der Gemeinschaft nicht mehr vorkommt, zu einer übermäßigen Reaktion aufgefordert wird. Diese Überanstrengung führt zu einer Erschöpfung des Immunsystems, weshalb diese Patienten einen bis zu 50 % höheren Anstieg der Omicron-Variante oder anderer Varianten melden als die nicht geimpften Patienten.“

Die schwedische Pathologin, Forscherin und leitende Ärztin an der Universität Lund, Dr. Ute Krueger, hat ebenfalls eine explosionsartige Zunahme der schnell fortschreitenden Krebserkrankungen im Gefolge der COVID-Spritzen beobachtet, wobei der größte Anstieg bei den 30- bis 50-Jährigen zu verzeichnen ist. Krueger zufolge werden die Tumore auch dramatisch größer, mehrere Tumore in mehreren Organen treten häufiger auf, und sowohl das Wiederauftreten von Krebs als auch die Metastasierung nehmen zu.

Krebs-Todesfälle werden absichtlich verheimlicht

Wie in dem Artikel „How Cancer Deaths From the COVID Jabs Are Being Hidden“ (Wie Krebstodesfälle durch COVID-Impfungen verborgen werden) detailliert beschrieben, deutet eine Analyse der Daten des U.S. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) darauf hin, dass die U.S. Centers for Disease Control and Prevention Krebstodesfälle herausfiltern und in COVID-Todesfälle umbenennen, um das Krebssignal zu eliminieren, und dies seit April 2021.

Das Signal wird versteckt, indem die zugrunde liegende Todesursache mit der Haupttodesursache vertauscht wird. Bis zu 20 % der wöchentlichen sogenannten COVID-Todesfälle sind in Wirklichkeit Krebstodesfälle.

Ein skrupelloses Experiment an der Menschheit

Niemand weiß, welche langfristigen Auswirkungen die Verabreichung dieser Injektionen an Säuglinge und Kleinkinder haben wird. Es ist ein Experiment im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben. Bislang sind die Krebsraten bei Kindern nicht in die Höhe geschnellt, aber die Akzeptanz bei Kleinkindern war auch gering.

„Wenn Nebenwirkungen wie Krebs, Herzkrankheiten und Schlaganfall schon jetzt in einer noch nie dagewesenen Zahl von Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter zum Tode führen, wie hoch wird dann die Übersterblichkeit in, sagen wir, 10 Jahren sein, wenn Kinder und Jugendliche weiterhin jedes Jahr mRNA-Booster erhalten?“

Da ihr Immunsystem auch robuster ist, können Kinder eine Zeit lang vor Krebs geschützt sein, auch wenn sie geimpft werden. Die Frage ist nur, wie lange? Der US-amerikanische Impfplan für Kinder umfasst jetzt die Erstimpfung und eine jährliche COVID-Auffrischung. Wie viele Auffrischungsimpfungen sind nötig, bis das Immunsystem eines Kindes zusammenbricht und der Krebs zu wuchern beginnt?

Übermäßige Sterblichkeit steigt sprunghaft an

Seit der Einführung der COVID-Impfung haben wir auch einen massiven Anstieg der Übersterblichkeit durch abnormale Gerinnungsstörungen und Herzprobleme festgestellt. Wenn Nebenwirkungen wie Krebs, Herzkrankheiten und Schlaganfälle schon jetzt Erwachsene im erwerbsfähigen Alter in noch nie dagewesener Zahl töten, wie hoch wird dann die Übersterblichkeit in, sagen wir, 10 Jahren sein, wenn Kinder und Jugendliche weiterhin jedes Jahr mRNA-Auffrischungen erhalten?

Mich schaudert es, wenn ich nur daran denke. Erschwerend kommt hinzu, dass die Arzneimittelhersteller Überstunden machen, um auch andere mRNA-basierte „Impfstoffe“ zu entwickeln, darunter einen gegen das Respiratory Syncytial Virus (RSV). Die U.S. Food and Drug Administration hat ihn bereits im Schnellverfahren zugelassen. Und das, obwohl frühere Versuche, einen RSV-Impfstoff zu entwickeln, gescheitert sind, weil sie ein Antikörper-abhängiges Enhancement (ADE) verursachten.

Kein Nutzen, massive Kosten

Jetzt, da die COVID-Injektionskampagne mehr als zwei Jahre läuft, ist die Kosten-Nutzen-Analyse klarer denn je. Der Nutzen ist so gering, dass er nicht ins Gewicht fällt, während die Kosten enorm sind. Hier ist eine kurze Zusammenfassung auf der Grundlage der verfügbaren Daten:

Nutzen – Kurzfristiger (vier bis sechs Monate) Schutz vor schwerer COVID-Erkrankung und Tod.

– Kurzfristiger (vier bis sechs Monate) Schutz vor schwerer COVID-Erkrankung und Tod. Kosten – Negative Wirksamkeit nach einigen Monaten (d. h. das Risiko einer Infektion, eines Krankenhausaufenthalts und des Todes durch COVID ist höher als vor der Impfung). Die Impfung verhindert auch nicht die Ansteckung oder Ausbreitung des Virus, so dass eine durch den Impfstoff induzierte Herdenimmunität niemals erreicht werden kann. Die Impfungen zerstören die Immunfunktion und machen die Menschen anfälliger für alle Arten von Infektionen und chronischen Krankheiten, was wiederum das Gesundheitssystem belastet, die Invaliditätsrate und die Übersterblichkeit erhöht und die Lebenserwartung senkt. Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass die Impfungen negative Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit haben, was möglicherweise zu einem Zusammenbruch der Bevölkerung führen könnte.

Nachweis, dass mRNA-Impfstoffe Fruchtbarkeitsprobleme verursachen

Im Dezember 2021, als die COVID-Impfung erst seit einem Jahr auf dem Markt war, häuften sich bereits die Berichte über vermehrte Menstruationsveränderungen und Totgeburten. Und obwohl die Gesundheitsbehörden nach wie vor beteuern, dass die COVID-Impfung für schwangere Frauen sicher ist, sprechen die Daten eine ganz andere Sprache.

Die Studie die am häufigsten herangezogen wird, um die US-Empfehlung für schwangere Frauen zu untermauern, wurde von den Centers for Disease Control and Prevention gesponsert und im April 2021 im New England Journal of Medicine (NEJM) veröffentlicht. Laut dieser Studie lag die Fehlgeburtenrate unter den Empfängerinnen der COVID-Impfung bei 13,9 %.

Allerdings wurde in dieser Studie ein GROSSER Fehler gemacht, auf den in einer Schnellmeldung des Instituts für reines und angewandtes Wissen (IPAK) hervorgehoben wurde. Die Autoren sind Aleisha Brock, Ph.D. aus Neuseeland, und Simon Thornley, Ph.D., ein leitender Dozent in der Abteilung für Epidemiologie und Biostatistik an der Universität von Auckland.

Sie erklärten, dass die NEJM-Studie „fälschlicherweise beruhigende Statistiken in Bezug auf das Risiko eines Spontanaborts in der Frühschwangerschaft präsentiert, da die Mehrheit der Frauen, die in die Berechnung einbezogen wurden, dem mRNA-Produkt nach der Definition des Ergebniszeitraums (20 Schwangerschaftswochen) ausgesetzt waren“.

Als das Risiko eines Spontanaborts (Fehlgeburt) auf der Grundlage der Kohorte, die vor der 20. Schwangerschaftswoche injiziert wurde, neu berechnet wurde, war die Inzidenz von Fehlgeburten sieben- bis achtmal höher als in der ursprünglichen Studie angegeben, mit einer kumulativen Inzidenz von Fehlgeburten zwischen 81,9 % und 91,2 %!

Darüber hinaus meldeten 12,6 % der Frauen, die die Impfung im dritten Trimester erhielten, unerwünschte Ereignisse der Stufe 3, d. h. schwere oder medizinisch bedeutsame, aber nicht unmittelbar lebensbedrohliche Ereignisse.

Weitere 8 % berichteten von Fieber über 38 Grad Celsius, was zu einer Fehlgeburt oder vorzeitigen Wehen führen kann. Ein weiteres Problem der NEJM-Studie ist, dass die Nachbeobachtung nur 28 Tage nach der Geburt fortgesetzt wurde, was bedeutet, dass die langfristigen Auswirkungen der pränatalen Exposition auf die Babys noch unbekannt sind.

Eine Studie von Pfizer-BioNTech an Ratten zeigte außerdem, dass die Injektion die Häufigkeit von Präimplantationsverlusten mehr als verdoppelt. Außerdem wurden Geburtsfehler, insbesondere Mund-/Kieferfehlbildungen, Gastroschisis (ein Geburtsfehler der Bauchdecke) und Anomalien des rechtsseitigen Aortenbogens und der Halswirbelsäule, beobachtet.

Transhumanistische Kabale will die Menschheit verändern

Es ist ziemlich klar geworden, dass die technokratische, transhumanistische Kabale, die versucht, die weltweite Kontrolle an sich zu reißen, aggressiv versucht, die Menschheit genetisch zu verändern. Aber zu welchem Zweck? Was wird angesichts der negativen Auswirkungen, die wir bereits nach zwei Jahren bei Erwachsenen beobachten können, mit den Säuglingen und Kindern geschehen, die in den nächsten zehn oder zwei Jahren geimpft werden? Vor allem, wenn sie jedes Jahr eine mRNA-Auffrischung bekommen?

Der Transhumanismus wird als der Weg in die Zukunft „verkauft“ – eine Zukunft, in der jeder bei perfekter Gesundheit ist und so lange leben kann, wie er will. Wir sehen bereits, wie die COVID-Impfungen als einfaches „Software-Update“ für das Immunsystem angepriesen werden. Die Idee ist, dass auf diese Weise letztendlich jedes Gesundheitsproblem gelöst werden kann.

Das Problem mit dieser Utopie ist jedoch vielfältig. Erstens, wenn man bedenkt, wie katastrophal diese erste mRNA-Injektion ist, wird klar, dass die Umgestaltung eines bereits perfekten biologischen Systems nicht so einfach ist, wie sie es darstellen, und ich bezweifle, dass sie es jemals perfektionieren werden.

Zweitens: Diese transhumanistische Utopie ist zwar für alle da, aber absolut nicht für alle. Glauben Sie wirklich, dass sie wollen, dass 8 Milliarden Menschen bei perfekter Gesundheit sind und hunderte von Jahren leben?

Perfekte Gesundheit bedeutet auch perfekte Fortpflanzungsfähigkeit, so dass die Zahl der Nachkommen schwindelerregend hoch sein würde. Das wollen sie natürlich nicht, wenn man bedenkt, dass dieselben Personen bereits darüber klagen, dass die Welt überbevölkert ist. Perfekte Gesundheit für alle ist also ein Wunschtraum.

Auch eine extreme Lebensverlängerung für die Massen ist nicht in Sicht. Schon jetzt wollen sie, dass die Menschen so kurz vor dem Rentenalter wie möglich sterben, um die Auszahlungen zu minimieren. Glauben Sie wirklich, dass sie bereit wären, Milliarden von Menschen dafür zu bezahlen, 100 Jahre im Ruhestand zu verbringen?

Selbst wenn das Renteneintrittsalter auf, sagen wir, 150 Jahre heraufgesetzt würde und die durchschnittliche Lebenserwartung 175 Jahre betragen würde, wer soll dann all diese Menschen beschäftigen? Denken Sie daran, dass Roboter und künstliche Intelligenz bereits die meisten Arbeitsplätze übernehmen und die meisten Menschen überflüssig machen werden. Es gibt einfach keinen Anreiz, die Gesundheit und Lebensdauer von Milliarden von Menschen zu verlängern.

Nein, die transhumanistische Utopie soll nur einigen wenigen vorbehalten sein, und das sollte man bei der Fortsetzung dieser genetischen Experimente an der Menschheit im Hinterkopf behalten. Sie sind nicht zu unserem Vorteil.

Was machen sie aus uns?

Abschließend noch ein Auszug aus einem Artikel von Truth Talk vom 22. November 2022, in dem die Bloggerin Katrina Wicks über die Gründe für den transhumanistischen Vorstoß nachdenkt:

„Sie machen keinen Hehl daraus, dass es sich nicht um eine wilde Verschwörungstheorie handelt, sondern dass es tatsächlich vor unseren Augen und um uns herum umgesetzt wird. Die Menschen werden von dem, was wir sind, in etwas anderes verwandelt. Augmentierte Menschen scheinen am Horizont aufzutauchen, ebenso wie gestörte, korrumpierte und gespleißte Menschen … Die Insel des Dr. Moreau“ … von H.G. Wells … zeigt die Besessenheit, Tiere durch medizinische Eingriffe“ menschlicher zu machen … Ich frage mich, ob sie versuchen, das Gegenteil zu tun … die Menschen tierähnlicher zu machen? … Eine bestimmte internationale Organisation scheint ein Maskottchen ernannt zu haben, das das Sprachrohr dafür ist, dass wir im Wesentlichen biomechanische Wesen sind, die ständig überwacht, getestet, beobachtet und verbessert werden. Seltsam, oder? Und doch stellen sie diese Pläne fröhlich vor und erklären, wie und wann. Sie gehen nur nicht wirklich auf das Warum ein, oder zumindest auf die wahren Gründe dafür. Aber Sie können sich selbst ein Bild davon machen, was sie wirklich bezwecken … was für jeden sichtbar ist, ist, dass sie die Kontrolle haben wollen. Über eure täglichen Aktivitäten, Gedanken, Ängste, Hoffnungen … und generell über eure Zukunft. Das ist also der Punkt, an dem Sie eine aktive Rolle übernehmen können, es sei denn, Sie betrachten Ihr Leben bereits als verwirkt und haben ihr neues Regime und ihre neue Landschaft bereits akzeptiert. Aber wenn Sie das nicht tun … und Sie sich für das Leben entschieden haben, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt.“

