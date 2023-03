Joe Rogan und Russell Brand über Zensur, Kontrolle und Medien

Rogan und Brand erzählen alles, einschließlich des entscheidenden „Ivermectin-Moments“, der die Tatsache aufdeckte, dass die Medien ihren „Handlangern“ verpflichtet sind, die ihnen exorbitante Mengen an Werbeeinnahmen zukommen lassen.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Podcast-Moderator Joe Rogan interviewte den Komiker und Aktivisten Russell Brand, der über die übergreifende Agenda der Kontrolle sprach, die sich seit der Pandemie beschleunigt hat

Die Pandemie hat gezeigt, wie schnell sich die Realität von einem sicheren Raum, in dem „alles in Ordnung“ ist, in einen Orwellschen Raum verwandeln kann, in dem Zensur und Verleumdungskampagnen gegen jede abweichende Meinung grassieren

Brand fühlt sich verpflichtet, zwischen den empirischen Fakten, die diskutiert werden, und der Freude an Spekulationen zu unterscheiden

Die offene Diskussion kontroverser Themen von allen Seiten schafft Glaubwürdigkeit, während Zensur letztlich zu einem Verlust an Vertrauen und Autorität führt

Tech-Giganten nutzen die Dämonisierung, um Menschen dazu zu bringen, bestimmte Arten von Inhalten nicht mehr online zu stellen, ohne dass dies als offene Zensur angesehen wird

Ist die Apokalypse bereits eingetreten? Bewegen wir uns auf eine Post-AI-Realität zu, in der es unmöglich ist, zu wissen, was echt und was gefälscht ist? Podcast-Moderator Joe Rogan führte ein Interview mit dem Komiker und Aktivisten Russell Brand, in dem er auf diese und weitere Fragen einging, darunter auch auf die übergreifende Agenda der Kontrolle, die sich seit der Pandemie beschleunigt hat.

In Bezug auf die Apokalypse verglich Brand sie mit Obdachlosen, die ihr Leben in Zelten auf der Straße verbringen und im Grunde genommen „einen Jäger- und Sammler-Lebensstil im heutigen Amerika oder einen postapokalyptischen Lebensstil im heutigen Amerika führen“.

„Wenn man sich in bequemen … Räumen aufhält, hat man das Gefühl, dass alles in Ordnung ist und der Weltuntergang unmöglich ist. Und wenn man hört, dass Atomverträge aufgelöst werden, scheint es wie eine Unterhaltung zu sein, dass es nicht wirklich passieren kann. Aber natürlich kann es das. Es ist so zeitlich begrenzt“, sagt Brand.

Die Pandemie hat uns vor Augen geführt, wie schnell sich die Realität von einem sicheren Raum, in dem „alles in Ordnung“ ist, in einen Orwellschen Raum verwandeln kann, in dem Zensur und Verleumdungskampagnen gegen jede abweichende Meinung grassieren.

Mit jeder neuen Realität werden Sie „durchlässiger“

Was die meisten Menschen online sehen und hören, ist ein sorgfältig inszeniertes Narrativ – eines, von dem die Globalisten nicht erwartet haben, dass Leute wie Rogan und Brand es stören würden. „Unsere Pflicht als Teilnehmer an diesem Gespräch ist es, dafür zu sorgen, dass zwischen den empirischen Fakten, die diskutiert werden, und … der Freude an der Spekulation unterschieden wird“, sagt Brand.

Aber viele Ideen, die weit hergeholt klingen – wie ein Sozialkreditsystem – wurden in anderen Ländern wie China bereits umgesetzt. Rogan erklärt, er sei gewarnt worden: „Sie werden versuchen, ein soziales Kreditsystem einzuführen, und Ihr Geld wird an eine dezentrale digitale Währung gebunden sein.“

„Und dein Geld wird an dein soziales Kreditsystem gebunden sein, und wenn du aus der Reihe tanzt, kannst du nichts mehr kaufen, du kannst nicht mehr reisen, du kannst nichts mehr tun. Sie werden versuchen, Sie in einem 15-Minuten-Radius um Ihr Haus zu halten. Und sie fangen an, das in einigen Orten zu tun. Ja, all das ist real.“

Das gilt auch für die Tatsache, dass es „zentralisierte Korruptionssysteme gibt, die die Demokratie umgehen“, während der militärisch-industrielle Komplex „durch seine offenen und verdeckten Verbindungen zur Regierung“ in der Lage ist, „die Außenpolitik zu diktieren … [oder] zumindest zu beeinflussen.“ Aber, so Brand, sobald man seine Augen für die Wahrheiten dieser Dinge öffnet, wird man „durchlässig“ und bereit, noch mehr von der Wahrheit aufzunehmen:

„Sie haben offensichtlich eine Agenda. Und es ist ihre Agenda, die den Diskurs bestimmt, nicht die Fakten der Angelegenheit. Und ich denke, in gewisser Weise sollten wir dankbar sein, dass sie nicht bereit sind, diese offenen Gespräche zu führen – dass sie nicht bereit sind, Leute mit verschiedenen Ansichten, mit gegenteiligen Ansichten zu Wort kommen zu lassen, Leuten zuzuhören, mit denen sie nicht einverstanden sind, das Establishment offen zu kritisieren. Denn was ich in den letzten Jahren gelernt habe, ist, dass man, wenn man sich auf die Beziehungen zwischen Big Pharma und den Medien oder Big Pharma und der Regierung konzentriert, wirklich klare Aussagen über Korruption, Heuchelei und Unehrlichkeit machen kann, denn diese Dinge sind vorhanden. Aber da ich kein Journalist bin und keine konventionelle Ausbildung genossen habe, bin ich offen für außergewöhnliche, aufregende, viszerale Ideen, die sich hin und wieder als wahr herausstellen … aber dann wird man irgendwie porös.“

„Die Mitte ist der Ort, an dem die Propaganda funktioniert“.

Brand ist jedoch der Meinung, dass man Macht haben kann, wenn man offen für Gespräche mit allen Seiten ist, während Zensur letztlich zu einem Verlust an Vertrauen und Autorität führt. Während der Pandemie beschreibt er den „Ivermectin-Moment“ als entscheidend, um die Notwendigkeit eines offenen Gesprächs aufzuzeigen.

Als Rogan, der nicht geimpft ist, enthüllte, dass er seine COVID-19-Erkrankung mit Ivermectin und anderen Mitteln behandelt hatte und innerhalb von drei Tagen vollständig genesen war, wurde er offen angegriffen. Rogan glaubt jedoch, dass die Mainstream-Presse dadurch ihre Glaubwürdigkeit verloren hat:

„CNN, MSNBC und all die anderen Kabelnachrichtensender nannten es [Ivermectin] ein Entwurmungsmittel für Pferde, obwohl der Erfinder dieses Medikaments mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde und Milliarden – buchstäblich Milliarden – von Rezepten ausgestellt wurden. Es ist ein Medikament, das das Leben von Drogenabhängigen gerettet hat. Es steht auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation, und sie haben die Frechheit und die schiere Unverfrorenheit, die Menschen darüber zu belügen, was für ein Medikament es ist – und es wird bei Menschen viel häufiger eingesetzt als bei Pferden. Und sie nannten das Entwurmungsmittel für Pferde, um sich über mich lustig zu machen, weil sie wussten, dass ich nicht geimpft war und COVID sehr schnell abgesetzt hatte. Und sie wollten nicht, dass diese Geschichte in der Öffentlichkeit verbreitet wird. Und sie waren ihren Vorgesetzten verpflichtet. Sie waren den Leuten verpflichtet, die ihnen exorbitante Summen an Werbeeinnahmen zukommen lassen. Und sie … reihten sich ein, und alle stürzten sich darauf. Und sie verloren … ihre Glaubwürdigkeit.“

Viele haben den Medienlügen geglaubt, nicht nur in Bezug auf Ivermectin, sondern auch auf andere Pandemiemaßnahmen wie Gesichtsmasken und Abriegelungen. Aber nicht alle werden das tun – und genau hier liegt die Chance für einen Wandel. Diejenigen, die sich in der Mitte befinden, sind jedoch anfällig dafür, von der Propaganda beeinflusst zu werden. Anmerkungen zur Marke:

„Ich habe gehört, dass dieser Typ, der Pawlow der Hunde, andere Experimente gemacht hat, deren Ergebnisse waren, dass 20% der Menschen sehr empfänglich für Hypnose sind und ebenso empfänglich für Placebos … Es wird wirksam sein unter … den richtigen Bedingungen … und das gleiche mit Hypnose, und 20% der Menschen werden nicht hypnotisiert werden und werden nicht auf Placebos reagieren. Die mittleren 60 % sind der Bereich, in dem die Propaganda wirkt. Wie viele von diesen mittleren 60 % können Sie überreden? Und ich war nur erstaunt, dass der Autoritarismus plötzlich auf diese Weise neu verpackt werden konnte, dass der Autoritarismus einem sagen kann, dass Krieg eine gute Sache ist, dass der Autoritarismus einem sagen kann, dass Big Pharma eine gute Sache ist, dass es gut ist, zu Hause eingesperrt zu sein.“

Nur Big-Pharma-Lösungen sind erlaubt

Ein wichtiges Beispiel für die Korruption war die eklatante Verunglimpfung jeder COVID-19-Lösung, die nicht mit Big Pharma in Verbindung stand. „Es ist praktisch, dass von allen Heilmitteln nur diejenigen hervorgehoben werden, die von Pharmaunternehmen kontrolliert werden“, sagt Rogan. Und einer der besten Beweise dafür ist Vitamin D.“

Eine kürzlich durchgeführte Studie ergab, dass die Verabreichung von Vitamin D an Menschen mit COVID-19 das Risiko, an SARS-CoV-2 zu sterben, um 51 % und das Risiko einer Einweisung in die Intensivstation um 72 % verringerte. Außerdem habe ich im Juni 2020 eine Informationskampagne gestartet, um das Bewusstsein für den Einsatz von Vitamin D bei COVID-19 zu schärfen. Meine eigene Vitamin-D-Studie wurde am 31. Oktober 2020 in der hoch angesehenen Fachzeitschrift Nutrients veröffentlicht.

Damals deuteten 14 Beobachtungsstudien darauf hin, dass der Vitamin-D-Spiegel in umgekehrtem Zusammenhang mit dem Auftreten oder der Schwere von COVID-19 steht, und mein Artikel kam zu dem Schluss: „Die Beweise scheinen stark genug zu sein, dass Menschen und Ärzte Vitamin-D-Präparate zur Vorbeugung oder Behandlung von COVID-19 verwenden oder empfehlen können“.

Dennoch wurde ich in den Medien weitgehend verunglimpft und diskreditiert, weil ich auf das Potenzial von Vitamin D für COVID-19 aufmerksam gemacht hatte. Rogan fragt sich, wie viele Todesfälle hätten verhindert werden können, wenn diese Informationen veröffentlicht worden wären?

„Vor kurzem gab es eine Studie, in der geschätzt wurde, dass etwa 70 % aller Krankenhausaufenthalte und Todesfälle durch COVID mit Vitamin D hätten verhindert werden können … Ich erinnere mich, dass ich beim Lesen dieses Artikels dachte: Das ist das Verrückteste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Und wann wussten sie, dass das wahr ist? Denn wenn sie einfach Vitamin D verteilt hätten – es ist leicht verfügbar, so einfach zu beschaffen, so einfach herzustellen, so billig – hätten sie einfach Vitamin D an alle verteilt. Wie viele Todesfälle hätten sie verhindern können? Wenn es wirklich so ist, dass hohe Dosen von Vitamin D, zusammen mit Magnesium und Vitamin K, großartig sind, aber wenn man die Menschen über Nährstoffe aufklären würde, ja, über den Wert der Ernährung, den Wert der Nahrungsergänzung? Ja. Wie viele Menschen hätten gerettet werden können? Und wie billig hätte man das machen können?“

Big Tech bringt Aktivisten zur Selbstzensur

Sowohl Rogan als auch Brand wechselten aufgrund der Zensur ihre Online-Plattformen. Im Mai 2020 unterzeichnete Rogan einen Exklusivvertrag mit Spotify für seinen „Joe Rogan Experience Podcast“.

Rogan erhielt 100 Millionen Dollar für den Vertrag; er sagte jedoch, dass der Wechsel weg von YouTube absichtlich erfolgte, um sich gegen die Zensur zu wehren – und insbesondere gegen die Entscheidung von YouTube, abweichende Meinungen zu COVID-19 zu blockieren, da er eine Vielzahl von Ärzten und Experten dazu interviewen wollte.

Die Tech-Giganten nutzen die Demonetarisierung, um Menschen dazu zu bringen, bestimmte Arten von Inhalten nicht mehr zu veröffentlichen, ohne dass dies als offene Zensur erscheint. Stattdessen erscheint es als Selbstzensur. sagt Rogan:

„Die Leute, die so viel Geld für Werbung auf YouTube ausgeben, können diktieren, auf welchen Seiten sie beworben werden wollen. Und dann sagten sie: ‚Ich will nicht auf irgendetwas sein, das über COVID oder irgendetwas, wo sie über die Ukraine reden, spricht… Also gut. Sie sagten einfach: ‚Oh, nun, wir müssen die Leute davon abhalten, das zu tun. Was ist der beste Weg?‘ Nun, der beste Weg zur Selbstzensur? Oder wie bringt man die Leute dazu, sich selbst zu zensieren? Man beeinflusst sie wirtschaftlich. Wie können wir das tun, ohne dass es so aussieht, als würden wir sie zensieren? Wir streiken, wir streiken oder wir demonetisieren.“

Brand hatte die gleichen Probleme auf YouTube und wechselte daraufhin zu Rumble:

„Als YouTube unsere wichtigste Plattform war, haben wir uns Ihre [Rogans] Inhalte angesehen. In Ordnung, das ist der Titel dieses Rogan-Videos und das ist der Inhalt. ALLES KLAR? Nun, das können wir versuchen. Und dann würden wir demonetisiert werden. Und es wird wie eine seltsame Algebra. Du änderst dieses Wort, du änderst jenes Wort, du musst oder du hast, es gibt bestimmte Dinge, die du einfach nicht sagen kannst. Das ist es, was Rumble im Grunde genommen angeboten hat. Sie gaben mir ein gutes Angebot und die Zusicherung, dass wir dich nicht zensieren werden.“

Handeln Sie und nehmen Sie das Unbequeme an

Selbst wenn die Wahrheit von einer beträchtlichen Minderheit gehört wird, ergreifen viele keine Maßnahmen. Aber das gehört dazu, wenn man positive Veränderungen herbeiführen will, sei es für Freiheit und Autonomie oder für die eigene Gesundheit.

„Man muss handeln, und das bedeutet in der Regel Leiden“, sagt Brand. „Und ja, das ist schwer zu verkaufen. Die Leute wollen das nicht. Sie wollen nicht, dass man ihnen erzählt, es gäbe eine schnelle Lösung und einen einfachen Weg. Aber egal, ob es darum geht, von den Drogen loszukommen, Stand-up-Comedian zu werden oder etwas in einer Kampfsportart zu erreichen, normalerweise bedeutet das, dass man schrittweise, Tag für Tag, Stunde für Stunde, Sitzung für Sitzung, ein gewisses Maß an Leid erfahren wird.“

Auch wenn Sie sich vielleicht machtlos fühlen, wenn es darum geht, sich gegen die Pläne der Globalisten und die Zensur durch Big Tech zu wehren, können Sie doch etwas in Ihrem eigenen Leben und darüber hinaus bewirken, wenn Sie sich auf Veränderungen einlassen, die Sie kontrollieren können. Rogan erklärt:

„Sie erkennen nicht, dass Sie eine andere Form des Unbehagens beseitigen, wenn Sie sich Unbehagen zugestehen und sich zwingen, etwas sehr Unangenehmes zu tun, das Sie kontrollieren können, wie ein Eisbad, eine Sauna, einen Lauf oder ein Training. Das können Sie tun. Das ist einer der Gründe, warum es mir gelungen ist, den ganzen Stress und die Probleme, die mit Erfolg und Ruhm einhergehen, zu mildern. Dein Körper ist fast wie eine Batterie. Wenn man ihn nicht benutzt, ist es fast so, als ob der Saft überläuft und er unhandlich wird. Aber wenn man ihn benutzt, hat man bestimmte Anforderungen, die der Körper jeden Tag erfüllen muss, denn ich glaube, wir haben uns auf eine ganz bestimmte Weise entwickelt. Ich glaube, wir haben uns so entwickelt, dass wir vor Raubtieren fliehen und uns vor eindringenden Stämmen schützen. Und das ist einfach ein natürlicher Teil des menschlichen Wesens, jedes menschlichen Wesens. Und ich glaube, wenn man seinem Körper keine Aufgabe gibt, dann … spielt das mit dem Gehirn, und ich glaube, daher kommen die Ängste vieler Menschen, die Unsicherheiten vieler Menschen.“

