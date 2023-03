Xi Jinping sagt bei Moskau-Besuch, China sei bereit, „über die Weltordnung zu wachen.“

Xi Jinping steigt still und leise zur Macht auf, als er bei seinem Besuch in Russland erklärt, China sei bereit, „über die Weltordnung zu wachen“. War der Ukraine-Krieg eine falsche Flagge, um China und Russland zusammenzubringen? Angesichts der engen Verbindungen Bidens zu China ist dies nicht auszuschließen. Chinas Ziel ist es, die gesamte Welt in eine Technokratie zu verwandeln. ⁃ TN-Redakteur

Der chinesische Staatschef soll sich als Friedensstifter positionieren, doch die USA verurteilen Xi, weil er Gräueltaten in der Ukraine „diplomatisch gedeckt“ habe

Xi Jinping sagte, China sei bereit, gemeinsam mit Russland „über die Weltordnung auf der Grundlage des Völkerrechts zu wachen“, als er zu einem Staatsbesuch in Moskau eintraf, der wenige Tage nach der Ausstellung eines Haftbefehls gegen Wladimir Putin durch den Internationalen Strafgerichtshof stattfand.

Es wird erwartet, dass sich der chinesische Staatschef bei seinem zweitägigen Besuch in Russland – seinem ersten Staatsbesuch seit Putins Einmarsch – als potenzieller Friedensstifter im Ukraine-Krieg positioniert. Der russische Präsident seinerseits hofft, angesichts der Isolierung durch den Westen Einigkeit demonstrieren zu können, da die USA Xi verurteilt haben, weil er Moskau „diplomatische Rückendeckung“ für die Fortsetzung der Verbrechen in der Ukraine gegeben hat.

Eine Militärblaskapelle begrüßte Xi auf dem Moskauer Flughafen Vnukovo, wo er vom stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten für Tourismus, Sport, Kultur und Kommunikation, Dmitri Tschernyschenko, empfangen wurde.

„Ich freue mich sehr, auf Einladung von Präsident Wladimir Wladimirowitsch Putin zu einem Staatsbesuch in das Land unseres engen Nachbarn zurückzukehren“, sagte Xi bei seiner Ankunft, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berichtete. „Ich bin zuversichtlich, dass der Besuch fruchtbar sein und der gesunden und stabilen Entwicklung der chinesisch-russischen Beziehungen neuen Schwung verleihen wird.“

Xi fügte hinzu, China sei bereit, gemeinsam mit Russland „das UN-zentrierte internationale System entschlossen zu verteidigen und über die auf dem Völkerrecht basierende Weltordnung zu wachen“.

Die beiden Staatsoberhäupter sprachen am Montag im Kreml vor einem „informellen Treffen“ kurz mit der Presse.

„Wir haben Ihre Vorschläge zur Regelung der akuten Krise in der Ukraine gründlich studiert. Natürlich werden wir Gelegenheit haben, sie zu erörtern“, sagte Putin zu Xi und bezog sich dabei auf Chinas Friedensplan für den Umgang mit dem Krieg in der Ukraine. „Wir sind immer offen für Verhandlungen“, fügte der russische Staatschef hinzu.

Xi lobte seinerseits Putins „starke Führung“ und sagte, er sei sicher, dass das russische Volk ihn bei den Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr unterstützen werde.

Der russische Staatschef hat noch nicht offiziell angekündigt, dass er für das Präsidentenamt kandidiert, und der Kreml dementierte am Montag schnell, dass Xi Insiderwissen über Putins Pläne hatte.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Ria dauerten die informellen Gespräche am Montag viereinhalb Stunden. Die Gespräche wurden von einem Sechs-Gänge-Menü begleitet, das Blini mit Wachteln und Pilzen, Fisch und Granatapfelsorbet umfasste, wie aus einem von einem Journalisten der staatlichen Medien veröffentlichten Menü hervorgeht. Anschließend begleitete Putin Xi zu seinem Auto und verabschiedete sich von ihm.

Offizielle Gespräche seien für Dienstag geplant, teilte der Kreml mit.

Xis Besuch erfolgt drei Tage, nachdem gegen Putin ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs wegen der Überwachung der Entführung ukrainischer Kinder erlassen wurde, was Russland einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem Pariastaat bedeutet, und zwei Tage, nachdem er der besetzten Stadt Mariupol einen Überraschungsbesuch abgestattet hat, der offensichtlich eine Trotzreaktion gegenüber dem Gerichtshof und dem Westen im Allgemeinen darstellt.

Washington erklärte am Montag, dass Xis Besuch in Moskau kurz nach dem Gerichtsbeschluss des IStGH darauf hinauslaufe, dass Peking Russland diplomatischen Schutz biete, damit es weiterhin Kriegsverbrechen begehen könne.

„Die Tatsache, dass Präsident Xi wenige Tage, nachdem der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen Präsident Putin erlassen hat, nach Russland reist, deutet darauf hin, dass China sich nicht dafür verantwortlich fühlt, den Kreml für die in der Ukraine begangenen Gräueltaten zur Rechenschaft zu ziehen“, sagte der US-Außenminister Antony Blinken vor Journalisten.

„Die Welt sollte sich nicht von einem taktischen Schachzug Russlands täuschen lassen, das von China oder einem anderen Land unterstützt wird, um den Krieg zu seinen eigenen Bedingungen einzufrieren“, sagte er.

Blinken sagte, die Vereinigten Staaten begrüßten jede Diplomatie für einen „gerechten und dauerhaften Frieden“, bezweifelten aber, dass China die „Souveränität und territoriale Integrität“ der Ukraine schütze.

„Jeder Plan, der diesem kritischen Prinzip keine Priorität einräumt, ist bestenfalls eine Hinhaltetaktik oder dient lediglich dazu, ein ungerechtes Ergebnis zu erleichtern. Das ist keine konstruktive Diplomatie“, sagte Blinken.

In einer weiteren symbolischen Geste des Trotzes erklärte der russische Untersuchungsausschuss am Montag, dass er ein Strafverfahren gegen den IStGH-Ankläger und die Richter, die den Haftbefehl ausgestellt hatten, eingeleitet habe.

Während einer Pressekonferenz am Montag forderte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, den IStGH auf, „Politisierung und Doppelmoral“ zu vermeiden.

Russland wertet Xis Reise, seine erste seit der Erlangung einer beispiellosen dritten Amtszeit in diesem Monat, als Beweis dafür, dass es von der Weltgemeinschaft nicht isoliert ist, während sich der Krieg in der Ukraine, der nun schon 13 Monate andauert, weiter hinzieht.

„Wir sind dankbar für die ausgewogene Haltung [Chinas] in Bezug auf die Ereignisse in der Ukraine, für das Verständnis der Hintergründe und der wahren Ursachen. Wir begrüßen Chinas Bereitschaft, eine konstruktive Rolle bei der Lösung der Krise zu spielen“, sagte Putin in einem Artikel der chinesischen Tageszeitung People’s Daily, der am Sonntagabend auf der Kreml-Website veröffentlicht wurde, und fügte hinzu, er setze große Hoffnungen in den Besuch seines „guten alten Freundes“.

Für Xi ist die Reise ein Anlass, sein Land zu drängen, eine dominantere Rolle bei der Steuerung globaler Angelegenheiten zu spielen. China hat im vergangenen Monat einen 12-Punkte-Friedensplan für die Beendigung des Krieges vorgeschlagen, der jedoch nicht auf kritische Details eingeht, z. B. ob die russischen Truppen abgezogen werden sollen.

In einem Artikel in der Rossiiskaya Gazeta, einer von der russischen Regierung herausgegebenen Tageszeitung, rief Xi zu „Pragmatismus“ in Bezug auf die Ukraine auf. Er sagte, Chinas Friedensvorschlag, der vom Westen weitgehend abgelehnt wurde, repräsentiere „so weit wie möglich die Einigkeit der Ansichten der Weltgemeinschaft“.

Der Sprecher des Kremls, Dmitri Peskow, sagte am Montagmorgen vor Reportern, dass die Staats- und Regierungschefs den Friedensplan „ohnehin“ diskutieren würden.

„Die Themen, die in diesem Plan enthalten sind, werden unweigerlich während des Meinungsaustauschs zwischen Putin und Xi über die Ukraine zur Sprache kommen“, so Peskow. „Präsident Putin wird ausführliche Erläuterungen geben, sodass sich Präsident Xi aus erster Hand ein Bild von der aktuellen Lage auf russischer Seite machen kann“, fügte er hinzu.

Kiew bekräftigte seinen offiziellen Standpunkt, dass jegliche Gespräche von der vollständigen Rückgabe des ukrainischen Territoriums abhängig gemacht würden. „Die Formel für die erfolgreiche Umsetzung von Chinas ‚Friedensplan‘. Der erste und wichtigste Punkt ist die Kapitulation oder der Abzug der russischen Besatzungstruppen“, twitterte Oleksiy Danilov, der Sekretär des nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, am Montag.

Berichten zufolge plant Xi nach seiner Reise nach Moskau ein Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij.