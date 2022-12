7 unerwartete Folgen einer Wirtschaftskrise: Die unsere Nation ins totale Chaos stürzen wird

Abgesehen von den offensichtlichen Folgen, was könnten wir von einem teilweisen Zusammenbruch der Wirtschaft erwarten? Ein totaler Zusammenbruch der Wirtschaft würde die Nation in ein völliges Chaos stürzen. Was aber, wenn wir eine wirtschaftliche Depression oder einen schweren und langanhaltenden Abschwung erleiden? Ich denke, dass einige der Auswirkungen nicht so offensichtlich sind.

Das Schul- und Universitätssystem wird zusammenbrechen

Wie ich bereits in diesem Beitrag erläutert habe, ist das Hochschulsystem ein Kartenhaus. Die Kosten für die Erlangung eines Hochschulabschlusses sind stark und stetig gestiegen, während das Realeinkommen relativ konstant geblieben ist. Der Preisanstieg ist auf die leichte Verfügbarkeit von Stipendien und Darlehen für die Bildung zurückzuführen. Da aber so viele Menschen einen Hochschulabschluss erwerben, ist sein Wert auf dem Markt stark gesunken. Viele Hochschulabsolventen sind erwerbslos oder arbeiten in einem Beruf, für den kein Hochschulabschluss erforderlich ist. Letztlich wird diese Praxis, immer mehr für etwas zu bezahlen, das immer weniger wert ist, zum Zusammenbruch des Systems führen. Die Hochschulen und Universitäten werden nicht genügend zahlende Studenten haben, und die Professoren werden einer drastischen Gehaltskürzung nicht zustimmen. Die Gemeinkosten sind viel zu hoch.

Alles, was es braucht, ist ein wirtschaftlicher oder ein teilweiser Zusammenbruch, um dieses Kartenhaus zum Einsturz zu bringen. Viele Universitäten und Fachhochschulen werden aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen sein, den Betrieb einzustellen.

Die landwirtschaftlichen Erträge werden einbrechen

Das derzeitige US-Landwirtschaftssystem basiert auf der Erwartung hoher Erträge. Hohe Erträge werden jedoch durch einen hohen Einsatz von Betriebsmitteln erzielt – all die Dinge, die für den Anbau der Kulturpflanzen erforderlich sind, wie der Dünger, vielleicht Bewässerung, Herbizide, Pestizide, Arbeit und Maschinen. Dann werden diese hohen Erträge verkauft und das Geld wird zur Finanzierung der Betriebsmittel für den nächsten Erntezyklus verwendet.

Ein wirtschaftlicher Zusammenbruch bedeutet, dass die Landwirte nicht mehr in der Lage sein werden, alle für hohe Erträge erforderlichen Betriebsmittel zu finanzieren. Und wenn die Erträge sinken, wird der Geldbetrag aus dieser Ernte geringer ausfallen. Im nächsten Erntezyklus wird dann noch weniger Geld für Betriebsmittel zur Verfügung stehen, was zu noch geringeren Erträgen führt. Und der Prozess wird sich fortsetzen – geringere Erträge, weniger Geld, weniger Betriebsmittel – bis viele Landwirte aus dem Geschäft sind und eine Nahrungsmittelkrise entsteht.

Gewaltverbrechen werden zunehmen

Wenn es den Menschen an Geld und Nahrung fehlt, werden sie verzweifelt. Und verzweifelte Menschen tun verzweifelte Dinge. Diebstähle und Raubüberfälle werden sprunghaft ansteigen, und die Menschen werden Angst in ihren Häusern haben und sich nicht mehr in die Öffentlichkeit trauen. Selbst ein kurzer Besuch auf dem Markt wird riskant. Der Absatz der meisten Waren wird einbrechen, was die Wirtschaftskrise noch verschärfen wird. Proteste werden gewalttätig werden. Raubüberfälle auf Häuser werden sehr viel häufiger werden. Viele Menschen werden infolge dieser Zunahme von Gewaltverbrechen getötet oder verletzt werden.

Die Strafverfolgungsbehörden werden überfordert sein

Das Strafverfolgungssystem in den USA ist kommerziell ausgerichtet. Beamte werden bezahlt. Wir halten keinen großen Überschuss an Beamten auf der Gehaltsliste, nur für den Fall, dass die Kriminalität stark ansteigt. Daher kann das System relativ leicht überlastet werden. Und das bedeutet, dass ein Anruf bei der Notrufnummer 911 die Polizei möglicherweise nicht rechtzeitig vor die Tür bringt, wenn überhaupt. Diejenigen, die Schusswaffen für die häusliche Verteidigung besitzen, werden viel besser dran sein als diejenigen, die sich ausschließlich auf die Polizei verlassen. Aber viele Haushalte haben keine Schusswaffen. Und das bedeutet, dass Raubüberfälle zunehmen werden, ebenso wie der wirtschaftliche Schaden und die Zahl der Verletzten und Toten.

Das Gesundheitssystem wird überfordert sein

Das Gesundheitssystem ist ebenfalls kommerziell ausgerichtet und verfügt nicht über eine Sicherheitsmarge in Form von überschüssigen Ärzten und Krankenschwestern. Die Krankenhäuser arbeiten an der Kapazitätsgrenze. Ein plötzlicher Anstieg der Zahl der Erkrankten oder Verletzten wird das System überfordern.

Die bereits erwähnte Zunahme der Gewaltkriminalität wird zweifellos zu mehr Verletzungen führen. Aber es ist weniger offensichtlich, dass eine Störung der Lebensmittelproduktion und des Verteilungssystems zu einem Anstieg der Krankheiten führen wird. Eine ausreichende Menge an gesunden Lebensmitteln ist die erste Verteidigungslinie gegen Krankheiten. Unterernährte Menschen werden viel eher krank. Eine längere Unterbrechung der Lebensmittelversorgung wird also zu einer Zunahme von Krankheiten führen.

Reisen wird überall gefährlich

Infolge der oben beschriebenen Probleme wird das Reisen gefährlich. Sie wollen nur schnell in den Supermarkt gehen? Sie riskieren, dass Ihr Haus ausgeraubt wird, wenn Sie es unbewohnt lassen. Und Sie riskieren, auf dem Rückweg vom Markt überfallen zu werden. Räuber könnten vor dem Markt warten und jeden verfolgen, der so aussieht, als hätte er viele Lebensmittel gekauft.

Vielerorts wird es Proteste geben, und oft bricht Gewalt aus. Menschen, die hungrig sind und Angst haben, treffen nicht die besten Entscheidungen. Und dann ist da noch der kulturelle Aspekt der Situation. Wir leben in einer Kultur, die uns sagt, dass wir erwarten, dass die Regierung für uns sorgt, und dass wir immer dann protestieren, wenn etwas nicht nach unseren Vorstellungen läuft. Ironischerweise ist unserer narzisstischen Kultur die Selbstversorgung ein Gräuel.

Ich erwarte, dass die Straßen gefährlich sein werden, da gewalttätige Kriminelle Reisende als leichtere Ziele ansehen als Häuser.

Die Sterberate wird sprunghaft ansteigen.

Die Menschen werden aufgrund der Unterbrechung der Lebensmittelversorgung unterernährt sein und leichter krank werden. Gewaltverbrechen und gewalttätige Proteste werden zu viel mehr Verletzungen führen als sonst. Und dennoch wird der Zugang zur Gesundheitsversorgung sehr viel schwieriger sein. Es wird ein Mangel an Krankenhausbetten herrschen. Es wird schwierig sein, einen Termin beim Arzt zu bekommen. Es könnte zu einer Verknappung von verschreibungspflichtigen und rezeptfreien Medikamenten kommen.

All diese Faktoren werden das Leben zu einem riskanteren Unterfangen machen.

Wenn Sie ein erfahrener Vorbereiter sind, der sich schon lange mit den Gefahren eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs auseinandergesetzt hat, haben Sie einige der oben genannten Folgen vielleicht bereits vorhergesehen. Aber ich hoffe, dass ich Ihr Verständnis für die möglichen Probleme, mit denen wir bald konfrontiert werden könnten, vertieft habe.