8 Gründe, NIEMALS etwas zu glauben, was diese Regierung sagt

JD Rucker

Je eher wir akzeptieren, dass wir nur Gott und (manchmal) uns selbst vertrauen können, desto größer sind unsere Chancen, dass wir es durch dieses Chaos schaffen.

Bis in jüngster Vergangenheit hatte ich keine Probleme mit dem Vertrauen in die Regierung. Ich dachte, es gäbe gute und böse Menschen, aber ich dachte, die Institution der Regierung selbst sei nur dann böse, wenn wir böse Menschen an ihre Stelle setzen. Dieses Gefühl habe ich nicht mehr. Wenn wir in den vergangenen Jahren etwas gelernt haben, dann, dass die „Guten“ in der Regierung auf allen Ebenen und in allen Ländern außerordentlich selten sind, und selbst sie sind oft zu schwach oder korrumpiert, um viel Gutes schaffen zu können.

In der heutigen Folge der JD Rucker Show, die um 8 Uhr morgens im pazifischen Raum ausgestrahlt wird, diskutiere ich acht Gründe, die ich aus den Schlagzeilen entnommen habe, warum wir nichts von dem glauben sollten, was uns diese Regierung erzählt. Tatsächlich sollten wir davon ausgehen, dass die gesamte Regierung völlig korrumpiert ist. Das ist bedauerlich, denn ich bin kein Anarchist. Ich glaube an die Notwendigkeit einer begrenzten Regierung, und wenn wir ihr nicht trauen können, sind wir gezwungen, uns auf die reinsten Formen der Regierung des Volkes und durch das Volk zu konzentrieren. So ist die Verfassung insgesamt nicht geschrieben worden, also stecken wir in einer großen Zwickmühle.

Ich habe diese acht Themen erörtert, die die Zuschauer davon überzeugen sollten, dass man der Regierung nicht trauen kann:

So ziemlich alles, was uns über den Ukraine-Krieg erzählt wird, ist eine Lüge. Das ist keine „pro-Russland“- oder „anti-Ukraine“-Aussage. Es bedeutet einfach, dass die Nachrichten über die Ukraine, die aus so gut wie jeder Quelle kommen, von einer Regierung für ihre eigenen Zwecke produziert werden. Heute tut unsere Regierung alles in ihrer Macht Stehende, um das Geschäft mit der Wäsche von Steuergeldern über die Ukraine am Leben zu erhalten. Die Wahl in Arizona (und viele andere) brachte Ergebnisse, die mathematisch unmöglich sind. In der Sendung habe ich Patrick Byrne um eine kurze statistische Analyse gebeten, warum Katie Hobbs die Gouverneurswahlen in Arizona auf keinen Fall rechtmäßig gewonnen haben kann. Und sie ist nicht das einzige Rennen, das gestohlen wurde.

Der Vorstoß für Elektrofahrzeuge ist in Wirklichkeit ein Vorstoß zur Abschaffung ALLER privaten Fahrzeuge für „normale“ Menschen. Sie sagen, dass sie wollen, dass jeder ein Elektroauto fährt, aber sie verschweigen die unbequeme Wahrheit, dass es nicht annähernd genug Lithium gibt, um das überhaupt zu erreichen. Sobald sie Gasfahrzeuge wegen des „Klimawandels“ verbieten können, werden sie uns mit der Realität konfrontieren, dass sie eigentlich nicht wollen, dass wir überhaupt Autos haben. Öffentliche Verkehrsmittel, Elektrofahrräder und 15-Minuten-Städte sind allesamt Teil der Zukunft, von der sie uns noch nichts wissen lassen wollen.

Die Weltwirtschaft wird auf den Zusammenbruch zugetrieben. Es gibt eine sehr traurige Realität, die gerade jetzt stattfindet und die keine Aufmerksamkeit erhält. Regierungen auf der ganzen Welt bereiten sich auf „Rettungsaktionen“ vor, was bedeutet, dass Banken die Macht erhalten, unser Geld zu nehmen, um sich selbst zu retten. Dies und jede andere lächerliche Wirtschaftspolitik, die von unseren „Vertretern“ ausgeht, zeigt uns, dass sie sich auf einen totalen wirtschaftlichen Zusammenbruch vorbereiten. Oder, um genauer zu sein, sie fabrizieren einen.

Die meisten Regierungsmitglieder greifen die Verfassung an, anstatt sie zu verteidigen. In den Vereinigten Staaten schwören die Staatsdiener, die Verfassung zu verteidigen. Was wir jedoch in der Realität sehen, sind Versuche von Menschen auf beiden Seiten der politischen Kluft, die Verfassung zu umgehen oder sogar ganz zu untergraben.

Niemand in der Regierung, nicht einmal die „Guten“, gehen nach den Enthüllungen von Project Veritas gegen Pfizer vor. Die Project Veritas-Bombe über Pfizers „gezielte Entwicklung“ von Covid-19 hätte jeden in der Regierung dazu veranlassen müssen, nach Antworten zu schreien. Stattdessen erfahren wir nur Schweigen. Selbst die „Guten“ in der Regierung meiden das Thema wie die Pest. Warum ist das so?

Regierungen auf der ganzen Welt drängen auf eine Verknappung der Lebensmittel, damit sie die totale Kontrolle über die Versorgung und damit über die Menschen haben. Die niederländischen Bauern haben protestiert. Sie wurden daraufhin zum Schweigen gebracht. Dies ist ein Mikrokosmos dafür, wie sich die Regierungen auf der ganzen Welt darauf vorbereiten, mit der kommenden Nahrungsmittelkrise umzugehen. Anstatt sie zu bekämpfen, treiben sie sie voran. Wie Henry Kissinger sagte: Wer die Nahrungsmittelversorgung kontrolliert, kontrolliert die Menschen.

Die Kindervergewaltigungen nehmen zu, und niemand in der Regierung rührt einen Finger, um sie zu stoppen. In unserer modernen Gesellschaft gibt es absolut keine Entschuldigung dafür, dass Kindervergewaltigungen zunehmen. Wie können „Kindervergewaltiger“ bei all der Strafverfolgungstechnologie und den Angriffen auf unsere Privatsphäre, unter denen wir in den letzten Jahren gelitten haben, ihre bösen Ziele so leicht erreichen? Und warum tun unsere „Führer“ absolut nichts, um sie zu stoppen? Mehr als jeder andere der sieben Gründe ist dies der Grund, warum ich absolut kein Vertrauen in die Regierung habe.

Auch wenn Sie die Sendung nicht sehen, sollten Sie dies wissen: Unsere Regierung auf fast allen Ebenen und in fast allen Ländern der Welt arbeitet nicht in unserem Namen. Sie alle haben eine Art von Puppenspieler, vorwiegend die globalistische Elite, die so viele Fäden zieht. Ich hoffe aufrichtig, dass die heutige Sendung einigen die Augen öffnen wird, ganz zu schweigen von den Herzen und Köpfen.