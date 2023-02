Werden die „Interessen“ der USA auf dem Altar der neuen indo-pazifischen Strategie geopfert?

Matthew Ehret

Die anglo-amerikanischen Außenpolitiker glauben, die Welt sehne sich danach, von Pekings ruchloser Agenda zur Beendigung der Armut befreit zu werden

Während die transatlantische Welt in den Strudel eines McCarthy’schen Albtraums mit einer neuen Welle antirussischer und nun auch antichinesischer Hysterie gezogen wird, ist eine Welle neuer „Asien-Pazifik“-Doktrinen in den gefangenen Staaten… ich meine „Mitglieds“-Staaten der NATO – entstanden.

Beginnend mit der amerikanischen „Indo-Pazifik-Strategie“ vom Februar 2022 sind links und rechts ähnliche Anti-China-Programme aufgetaucht, die alle nur ein Ziel haben: die Bedrohung durch China mit allen verfügbaren Mitteln zu beseitigen.

Anfang Juni 2022 kündigte das Vereinigte Königreich seine eigene Variante der Asien-Politik an, die in die seltsam benannte „Indo-Pacific Tilt“ umgewandelt wurde, die sich weniger auf die liberale, umweltfreundliche Sprache der EU konzentriert, sondern sich ganz dem Ausbau der militärischen Präsenz in Chinas Hinterhof widmet.

Nachdem der Madrider NATO-Gipfel im Juni 2022 China offiziell als „systemischen Rivalen“ bezeichnet hatte, kündigte das kanadische Außenministerium im November 2022 seine eigene Indo-Pazifik-Strategie an, gefolgt von einem absurden 26-seitigen Programm, das am 10. Januar 2023 veröffentlicht wurde und in dem die Einzelheiten von Kanadas neuer Rolle im Pazifik skizziert wurden (was Gegenstand eines späteren Berichts sein wird).

Am 25. Januar 2023 startete das ironisch benannte „Science for Peace and Security Program“ der NATO eine neue „kooperative Initiative zum Indopazifik“, gefolgt von einer „Indo-Pacific Security Initiative“ des Atlantic Council vom 30. Januar 2023, die sich mit „Chinas wachsender Bedrohung der internationalen Ordnung“ befasst. Am selben Tag, an dem der Atlantikrat diese neue Doktrin vorstellte, wurde ein amerikanischer Geheimdienstler namens Markus Garlauskas zum neuen Direktor des Programms ernannt.

Obwohl man sich bemüht hat, eine explizit militaristische Sprache in den meisten der oben genannten, scheinbar zusammenhanglosen Berichte zu vermeiden, ist es eine Tatsache, dass es sich um eine Mutation von Obamas giftigem „Asia Pivot“ handelt. Im Gegensatz zu den kleinen kinetischen Kriegen gegen nicht-nukleare Staaten wie Irak oder Libyen ist dieser neue Kriegsplan gegen China ein buntes Sammelsurium aller asymmetrischen Kriegsmittel, die auf einmal eingesetzt werden und sich nicht nur gegen China, sondern vor allem gegen Chinas schwächere Nachbarstaaten richten. Neben den offensichtlichen konventionellen militärischen und farbrevolutionären Techniken, über die ich an anderer Stelle ausführlich geschrieben habe, stützt sich diese neue Ära der indopazifischen Strategien auf Folgendes:

1-Verführung der asiatischen Nachbarn zu Handelsabkommen, Wirtschaftspartnerschaften und militärischen Partnerschaften mit der transatlantischen Gemeinschaft, um sie aus Chinas Umlaufbahn herauszuziehen

2- Chinas Nachbarn zu militärischen Abkommen mit den USA, Kanada, der EU und insbesondere der absurden „Global NATO“ zu zwingen, die von Jens Stoltenberg und seinen Think-Tank-Klonen in Brüssel und Washington befürwortet wird.

3- Förderung eines antichinesischen Menschenrechtskonsenses, um endlose Sanktionen gegen Peking wegen angeblicher Misshandlungen von Tibetern, Zwangsarbeit von Uiguren und tyrannisierten Hongkongern zu rechtfertigen.

4- Veranlassung möglichst vieler Nationen im anglo-amerikanischen Einflussbereich, sich von Geschäften mit China oder chinesischen Staatsfirmen abzuwenden, um die auf Regeln basierende Ordnung zu verteidigen

5- Aufbau eines entwicklungsfeindlichen Käfigs um China und seine Nachbarregionen unter dem Deckmantel von „Ökosystemmanagement“, „grüner Finanzierung“, „Dekarbonisierung“ und „Meeresschutz

6- Aufbau neuer Handelsallianzen im Pazifik, um sowohl Chinas maritimer Seidenstraße als auch der von China geführten Regionalen Umfassenden Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) mit einem zweideutig betitelten, von den USA geführten Indo-Pazifischen Wirtschaftsrahmen für Wohlstand (IPEF) entgegenzuwirken

Da die Architekten dieser Agenda nicht gerade für ihren Realitätssinn bekannt sind, enthalten die Ziele auch eine ganze Reihe von Instrumenten, die nicht zur Verfügung stehen, aber als solche gedacht sind.

Auf der Liste der imaginären Instrumente zur Unterwerfung Chinas steht an erster Stelle die unglaubliche wirtschaftliche Macht des mächtigen US-Dollars, dessen Geschäfte angeblich jeder auf der Welt verzweifelt begehrt.

Nehmen wir das Beispiel einiger Verfechter des Anti-China-Programms, die in The Hill schreiben und den IPEF nicht dafür kritisieren, wahnhaft zu sein – sondern eher dafür, nicht wahnhaft genug zu sein, indem sie sagen: „Das IPEF vernachlässigt eines der Geheimnisse des amerikanischen Erfolgs in Asien – den Zugang zu den amerikanischen Märkten. Es waren diese Verlockung und ein regionaler Sicherheitsschirm der USA, die nach dem Zweiten Weltkrieg die Wirtschaftswunder von Japan und Südkorea und später von Hongkong, Singapur, Taiwan und China selbst begünstigten.

Die Autoren des oben zitierten Artikels ignorieren die Tatsache, dass die einst lebensfähige US-Wirtschaft der Nachkriegsjahrzehnte zu einer ausgehöhlten Hülle de-industrialisierter Fäulnis geworden ist, die durch eine krebsartige Spekulationsblasenwirtschaft ersetzt wurde, und zeigen eine völlige Ignoranz gegenüber der Realität, dass die einzige Unsicherheit, die die Grundfesten des asiatisch-pazifischen Raums erschüttert, durch die kriegerischen Antagonismen eines unsicheren, stummen Riesen verursacht wird, der seine eigene Mittelmäßigkeit und seinen drohenden Zusammenbruch überkompensiert.

Trotz der Tatsache, dass China der unbestrittene Motor des Wirtschaftswachstums, des nationalen Bankwesens und des wissenschaftlichen Fortschritts in der Welt ist, stellen sich die anglo-amerikanischen außenpolitischen Falken, die die Indo-Pazifik-Agenda entwerfen, vor, dass die Welt sich danach sehnt, von Pekings ruchlosen Plänen zur Beendigung der Armut, zur Steigerung der Nahrungsmittelproduktion, zum Aufbau der Infrastruktur und zum Wiederaufbau von kriegszerstörten Teilen der Welt, die von den NATO-geführten Bombenangriffen zerfetzt wurden, befreit zu werden.

Selbst wenn man meine Bemerkungen über Chinas Programm als „romantischen Idealismus“ abtut und stattdessen nur das grundsätzliche Eigeninteresse eines jeden betrachtet, der mit China Geschäfte macht, sollten die grundlegenden wirtschaftlichen Fakten der Handelsbeziehungen Chinas mit seinen Nachbarn jeden, der nur halbwegs bei Verstand ist, dazu veranlassen, zu erkennen, worin die asiatisch-pazifischen Nationen die prinzipielle Kraft für ihren gegenwärtigen und künftigen Wohlstand sehen.

Nehmen wir den Fall der US-Militärkolonie Japan, bei der China im Jahr 2020 mehr als 20 % der Handelsexporte verbraucht und damit die USA übertrifft, und die von 146 Mrd. $ auf 206 Mrd. $ im Jahr 2021 steigt. Obwohl Japan von künstlichen Marionetten regiert wird, die den Antagonismus mit China heraufbeschwören, ist es wirtschaftlich viel stärker von China abhängig als jede andere Nation, einschließlich der USA.

Oder nehmen Sie Südkorea – ein weiterer Kandidat für die pazifische NATO und die zweitgrößte Militärkolonie des Pazifiks hinter Japan, dessen größter Handelspartner China ist, das zwischen 2016 und 2021 240 Milliarden Dollar einnimmt (im Gegensatz zu nur 131 Milliarden Dollar mit den USA im gleichen Zeitraum). Ohne China fällt Südkoreas Wirtschaft buchstäblich in sich zusammen.

Obwohl die USA verzweifelt versuchen, die asiatischen Länder einzuschüchtern, damit sie sich mit ihnen gegen China verbünden, ist der Handel Pekings mit allen zehn ASEAN-Staaten im vergangenen Jahr um unglaubliche 71 % gestiegen und mit Indien um 41 % – beide Länder haben gemeinsame Interessen mit Russland, dem Iran, Afrika und der breiteren multipolaren Allianz.

Die Europäische Union hat im vergangenen Jahr unter angloamerikanischem Druck einen Aderlass erlitten.

Zunächst wurde der Zugang zu billigem und reichlich vorhandenem russischem Erdöl und Erdgas beschnitten, dann wurde ein lang erwartetes umfassendes Investitionsabkommen zwischen der EU und China im Mai 2021 eingefroren, nachdem China fünf europäische Parlamentarier mit Gegensanktionen belegt hatte, weil sie CIA-Propaganda eingesetzt hatten, um ein Sanktionsregime gegen China wegen angeblicher Misshandlungen von Uiguren zu rechtfertigen. Auf das Einfrieren dieses Abkommens folgte die Entscheidung Brüssels, Zölle auf chinesisches Aluminium zu erheben, sowie die Stornierung des Kaufs eines Chip-Herstellers durch China und die Blockierung des Kaufs eines nicht näher benannten Bauunternehmens durch China. Am 30. Januar bescheinigte Thierry Breton, EU-Kommissar für internationale Märkte, dass die EU „das Ziel verfolgt, Chinas Halbleiterindustrie zu ersticken“, und fuhr fort: „Wir sind mit dem Ziel, China die modernsten Chips vorzuenthalten, völlig einverstanden. Wir können China nicht erlauben, Zugang zu den fortschrittlichsten Technologien zu erhalten“.

Trotz dieser hässlichen Tatsachen bleibt die Tatsache bestehen, dass die EU nach wie vor (und auch in Zukunft) vollständig auf den Handel mit Peking angewiesen ist, das nach wie vor mit Abstand der wichtigste Handelspartner der EU ist. China ist nicht nur die größte Quelle für Ausfuhren in die EU (mit einem Anteil von 22 % an den Ausfuhren im Jahr 2021 und einem bilateralen Handelsvolumen von 711 Mrd. USD in den ersten zehn Monaten des Jahres 2022), sondern die EU ist auch von den Seltenerdmetallen abhängig, die von China kontrolliert werden (das fast 90 % der weltweiten Lieferungen kontrolliert). Bevor die USA im Februar 2022 ihre Indo-Pazifik-Strategie ankündigten, hatte die EU bereits ihre eigenen Absichten deutlich gemacht und im September 2021 ihre „EU-Strategie für die Zusammenarbeit im indo-pazifischen Raum“ auf den Weg gebracht – mit dem wichtigen Unterschied, dass China nicht als Rivale oder „Systemstörer“, sondern als Kooperationspartner ins Visier genommen wurde. Dieser Geist der Zusammenarbeit war für eine Oligarchie, die die Weichen für ein neues dunkles Zeitalter stellen wollte, offensichtlich unerträglich.

Der Handel mit Russland, der von Russland geführten EAEU, der Afrikanischen Union, Südwestasien, Zentralasien, den Golfstaaten und den CELAC-Staaten hat in diesem Jahr ebenfalls sprunghaft zugenommen und zeigt keine Anzeichen einer Umkehr.

Ich habe es schon einmal gesagt und ich sage es noch einmal: China, Russland und jede andere Nation, die auf der anderen Seite der transatlantischen Gated Community sitzt, ist sich der prekären Zeitbombe, die das Blasen-Bankensystem der Wall Street und der City of London darstellt, sehr bewusst.

Auch wenn in den Hauptstädten Deutschlands, Frankreichs, Japans, Taiwans und anderer missbrauchter Opferstaaten derzeit synthetische Hüllen in den Führungsetagen sitzen, weiß die große Mehrheit der Menschen, der Geschäftswelt und der Intelligenz, dass das Drehbuch, das 1992 eine neue Weltordnung und das „Ende der Geschichte“ feierte, für die eurasisch geführte Welt nicht mehr gilt.

Abgesehen von einer verzweifelten Entfesselung nuklearer Sprengköpfe auf kurze Sicht, sorgt allein schon die Tatsache, dass die wachstumsfördernden, auf den Menschen ausgerichteten Prioritäten Eurasiens, angeführt von Chinas sich entwickelnder „Belt and Road“-Initiative, zu echten Gravitationszentren führen, dafür, dass die Stürme, die die westliche Welt heimsuchen werden, nicht ewig andauern werden, und dass der dunkle Abgrund, der durch die Kernschmelze des Bankensystems verursacht wurde, etwas sein wird, das nicht durch eine tragfähige Wirtschafts- und Sicherheitsarchitektur ersetzt werden kann, die der menschlichen Spezies besser entspricht.