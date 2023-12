9 Dinge, die Sie vielleicht nicht über Schleim wissen

Die Geschichte auf einen Blick

Die meisten Menschen sprechen nicht über Schleim, was dazu führen kann, dass sie nicht genug darüber wissen, wie wichtig er für ihre allgemeine Gesundheit ist. Es ist gut, über diese Schutzbarriere Bescheid zu wissen und darüber, wie sie Ihrem Atemsystem hilft

Schleim besteht aus einer wässrigen und einer klebrigen Substanz, die zusammen ein wenig wie Fliegenfänger wirken, um Schmutz, Ablagerungen und Krankheitserreger einzufangen und in den Magen zu befördern, wo Enzyme sie inaktivieren, bevor sie über den Verdauungstrakt ausgeschieden werden

Sie produzieren täglich etwa 1 1/2 Liter Schleim oder Rotz, von denen der größte Teil in den hinteren Teil des Rachens gespült und geschluckt wird. Die Farbe des Schleims hängt davon ab, was er aufnimmt und ob Sie eine Infektion der oberen Atemwege haben

Ihre Nase kann „laufen“, wenn Sie sich im Freien aufhalten und erkältet sind oder wenn eine Entzündungsreaktion aufgrund einer Infektion oder Allergie vorliegt. Die „Verstopfung“ entsteht nicht durch Schleim, sondern durch geschwollene Nasenmuscheln, die auf Dampf, Feuchtigkeit oder ätherische Öle wie Pfefferminze oder Eukalyptus reagieren können

Verwenden Sie Afrin nicht zur Linderung der Verstopfung, da es körperlich abhängig macht und im Mittelpunkt strukturierter Rehabilitationsprogramme für Abhängige steht. Ergreifen Sie stattdessen Maßnahmen zur Pflege Ihres Atmungssystems, indem Sie für ausreichend Flüssigkeitszufuhr sorgen, die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zwischen 40 und 60 % halten und ein gesundes Darmmikrobiom als Teil Ihrer Virenabwehr fördern

Die meisten Menschen sprechen nicht über Nasenschleim, was bedeuten kann, dass sie nicht viele Informationen darüber haben, wie wichtig er für die Gesundheit ist. Die Nasenhöhle produziert nicht nur Schleim, sondern verfügt auch über ein eigenes Mikrobiom, das einen natürlichen Schutz gegen Krankheitserreger bietet. In einer Studie wird beispielsweise festgestellt, dass die vorderen Nasengänge von bis zu 80 % der Menschen mit Staphylococcus aureus besiedelt sind.

Das obere Atmungssystem nutzt sowohl den Mund als auch die Nase, um Luft von außen anzusaugen. Die Nasennebenhöhlen sind Hohlräume, die sich zwischen den Knochen des Kopfes befinden und die Temperatur und Feuchtigkeit der Luft beim Einatmen regulieren. Der Rachen ist die Röhre, die die Luft aus Mund und Nase in die Luftröhre leitet, auch Trachea genannt. Schleim spielt in jeder dieser Strukturen eine Rolle.

Kennen Sie diese 9 Dinge über Ihren Schleim?

Öffnen Sie nach dem Schnäuzen das Taschentuch und schauen Sie nach? Sie könnten überrascht sein, was Sie finden. Von Ihrem Schleim können Sie eine Menge lernen, wie BBC Earth Lab in diesem kurzen Video beschreibt. NIH News in Health nennt ihn „den Schleim, der Sie gesund hält“. Schleim bildet eine Schnittstelle zwischen dem Inneren Ihres Körpers und der Außenwelt.

Er ist ein Schmiermittel, das das Gewebe vor dem Austrocknen bewahrt und eine Verteidigungslinie gegen Krankheitserreger, Schmutz, Ablagerungen und andere Umweltgifte bildet. Joseph Stromberg, ein Reporter von Vox, hat sich eingehend mit dem Thema Schleim beschäftigt und mit einem Hals-Nasen-Ohren-Chirurgen gesprochen, der die folgenden Informationen über Schleim gegeben hat.

Die Menge an Schleim, die Sie produzieren – Wussten Sie, dass Sie jeden Tag etwa 1,5 Liter Schleim produzieren? Wenn Ihr Körper zuverlässig funktioniert, transportieren winzige Flimmerhärchen in Ihrem Nasengang den Schleim in den hinteren Teil Ihres Rachens, wo Sie ihn herunterschlucken.

Der Körper sondert auch Schleim entlang der Luftröhre und in anderen Bereichen der Lunge ab, wo er technisch gesehen in „Schleim“ umbenannt wird. Michael Ellis, ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt von der Tulane University, sagte Stromberg: „Sie schlucken im Durchschnitt zweimal pro Minute – selbst wenn Sie nachts schlafen.“ Das ist eine ganze Menge Rotz! Krankheitserreger und Ablagerungen – Rotz ist klebrig und voller antibakterieller und antiviraler Proteine, die der Körper zur Bekämpfung von Krankheitserregern einsetzt. Er ist die erste Verteidigungslinie des Atmungssystems. In einer Veröffentlichung aus dem Jahr 2016 wird er als „untersuchter Faktor zur Wirtseinschränkung für Influenzaviren“ bezeichnet. Der Schleim in der Nasenhöhle besteht aus klebrigen Molekülen, den Muzinen, die sich mit Wasser zu einem klebrigen Gel verbinden.

Ellis bezeichnet den Rotz als Fliegenfänger des Körpers: „Abfälle, die in die Nase oder den Rachen gelangen, bleiben daran haften und werden dann heruntergeschluckt, damit sie nicht in die Lunge gelangen.“ Mit anderen Worten: Der Rotz hilft dabei, ein Gemisch aus Staub, Pollen, Krankheitserregern und anderen eingeatmeten Verunreinigungen zu filtern, die Sie dann schlucken, und Enzyme in Ihrem Magen machen sie dann inaktiv. Warum er läuft – Ihr Körper produziert die gleiche Menge an klebrigem Schleim, kann aber die Menge der wässrigen Substanz erhöhen, die während einer Entzündungsreaktion produziert wird.

Eine Entzündung aufgrund einer Erkältung oder Allergie kann die Menge der produzierten serösen Flüssigkeit (wässrige Substanz) erhöhen, was zu einer laufenden Nase führt. Wenn Sie ein Antihistaminikum einnehmen, wird zwar die Wassermenge reduziert, nicht aber die Schleimmenge, sodass der Schleim dicker und trockener wird. Wenn man sich draußen in der Kälte aufhält, werden die winzigen Flimmerhärchen weniger aktiv, sodass der Schleim nicht in den hinteren Teil des Rachens befördert wird, sondern aus der Nase tropft. Rotz verstopft nicht – Saisonale Allergien und Erkältungen können ebenfalls eine verstopfte Nase auslösen, die jedoch nicht auf eine Schleimansammlung zurückzuführen ist, sondern auf eine Schwellung als Reaktion auf Entzündungen oder Trockenheit. Die Schwellung tritt entlang der Nasenmuscheln auf, die die Nasenhöhle auskleiden.

Wenn diese aufgrund einer Entzündung anschwellen oder sich während einer Infektion der oberen Atemwege mit Blut stauen, kommt es zu einer Verstopfung der Atemwege. In einigen Fällen kann es vorkommen, dass Sie mit etwas größerem Nasenmuschelgewebe geboren werden, das nach der Entfernung Ihre Atmung verbessert. Die Operation ist relativ häufig, aber in manchen Fällen kann das Gewebe nachwachsen. Wirksames abschwellendes Mittel – Bevor Sie abschwellende Nasentabletten wie Phenylephrin oder Pseudoephedrin einnehmen, sollten Sie andere Strategien in Betracht ziehen. Diese Medikamente können die Nasenhöhle austrocknen und den Schleim verdicken, der ein hervorragender Nährboden für Bakterien ist, was zu einer Dysbiose, einer Störung des Mikrobioms, führen kann.

Versuchen Sie stattdessen, Ihre Umgebung mit warmer, feuchter Luft zu befeuchten, indem Sie einen Luftbefeuchter verwenden oder heiß duschen, um die Schwellung in der Nasenmuschel zu verringern. Oder verwenden Sie einfach mehrmals am Tag eine Nasenspülung mit Kochsalzlösung.

Manchmal kann auch ein heißer Waschlappen oder ein Gesichtsdampfer helfen. Wenn Sie einen Dampfer haben, der ätherische Öle verarbeiten kann, können Sie Pfefferminz- oder Teebaumöl hinzufügen, um die Entzündung in den Nasennebenhöhlen zu lindern. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Eukalyptusöl mit Kokosnussöl zu mischen und damit die Brust einzureiben, was die Verstopfung von Kopf und Brust lindern kann. Sie könnten dehydriert sein – Wenn der Schleim dicker wird, kann das ein Hinweis darauf sein, dass Sie dehydriert sind, da Ihr Körper Wasser spart, wo er kann. Wenn die Umgebung trocken ist, z. B. in den Wintermonaten oder in einer klimatisierten Umgebung, kann dies auch dazu führen, dass eine übermäßige Menge der serösen Flüssigkeit verdunstet, was wiederum den Schleim verdickt. Was sind Popel? – Wie Sie vielleicht schon erraten haben, wird der Schleim in der Nase zu dick, sodass die Flimmerhärchen ihn nicht mehr in den hinteren Teil des Rachens befördern können. Wenn der Schleim verkrustet, entsteht das, was man umgangssprachlich als Popel bezeichnet.

Ob Sie es zugeben wollen oder nicht, eine kleine Studie ergab, dass 91 % der Befragten in der Nase bohrten, und eine andere Studie aus dem Jahr 2023 ergab, dass 84,5 % der Beschäftigten im Gesundheitswesen zugaben, dass sie zumindest gelegentlich in der Nase bohrten, wobei die Häufigkeit zwischen täglich und monatlich variierte.

Dieses Verhalten kann mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung von Alzheimer in Verbindung gebracht werden. In einer Studie aus dem Jahr 2022, die in Scientific Reports veröffentlicht wurde, wurde ein Bakterium mit einer Infektion des zentralen Nervensystems in Verbindung gebracht, von dem die Forscher glauben, dass es letztlich zu einem höheren Alzheimer-Risiko beiträgt.

Bei dem nachgewiesenen Bakterium handelte es sich um Chlamydia pneumoniae, das den Forschern zufolge über den Geruchsnerv ins Gehirn gelangte. Die Bakterien lösten Ablagerungen des Amyloid-Beta-Proteins aus, das ein bekanntes Merkmal der Alzheimer-Krankheit ist. Was die Farbe bedeutet – Die Farbe Ihres Rotzes kann Aufschluss über Ihren Gesundheitszustand geben, aber nicht jeder grün oder gelb gefärbte Rotz bedeutet, dass Sie eine Infektion haben. Auch saisonale Allergien können die Farbe des Nasenschleims verändern und eine laufende Nase verursachen.

Die Mischung aus Umweltschadstoffen, die Sie einatmen, kann die Farbe Ihres Schleims verändern. Wussten Sie, dass es sieben Farben von Rotz gibt, die Sie haben können? Das sind die Farben und was sie bedeuten können:

Klarer Rotz – Dies deutet darauf hin, dass in Ihren Atemwegen nichts los ist. Ein Übermaß an klarem Rotz könnte jedoch der Beginn einer Erkältung oder eine Reaktion auf ein Allergen sein.

– Dies deutet darauf hin, dass in Ihren Atemwegen nichts los ist. Ein Übermaß an klarem Rotz könnte jedoch der Beginn einer Erkältung oder eine Reaktion auf ein Allergen sein. Weißer Rotz – Dies könnte auf Dehydrierung, eine Naseninfektion oder eine Reaktion auf ein Allergen hinweisen.

Gelber Rotz – Dies kann auf eine Erkältung oder eine Infektion hinweisen. Die Farbe stammt von abgestorbenen weißen Blutkörperchen, die Ihr Körper ausscheidet.

– Dies kann auf eine Erkältung oder eine Infektion hinweisen. Die Farbe stammt von abgestorbenen weißen Blutkörperchen, die Ihr Körper ausscheidet. Grüner Rotz – Diese Farbe wird durch tote weiße Blutkörperchen und andere Zelltrümmer verursacht. Sie zeigt an, dass Ihr Immunsystem gegen einen viralen Erreger kämpft. Dies ist während einer Erkältung normal. Grün kann auch auf eine bakterielle Infektion hinweisen. Wenn sie länger als eine Woche anhält oder mit hohem Fieber einhergeht, müssen möglicherweise Antibiotika eingesetzt werden.

– Diese Farbe wird durch tote weiße Blutkörperchen und andere Zelltrümmer verursacht. Sie zeigt an, dass Ihr Immunsystem gegen einen viralen Erreger kämpft. Dies ist während einer Erkältung normal. Grün kann auch auf eine bakterielle Infektion hinweisen. Wenn sie länger als eine Woche anhält oder mit hohem Fieber einhergeht, müssen möglicherweise Antibiotika eingesetzt werden. Rosa oder roter Rotz – Diese Farbe stammt von kleinen Mengen Blut, die aus trockenem, gereiztem oder beschädigtem Nasengewebe freigesetzt werden. Dies kann passieren, wenn Sie in der Nase bohren, sich aggressiv schnäuzen oder wenn die Luftfeuchtigkeit in einem Raum konstant unter 40 % liegt.

– Diese Farbe stammt von kleinen Mengen Blut, die aus trockenem, gereiztem oder beschädigtem Nasengewebe freigesetzt werden. Dies kann passieren, wenn Sie in der Nase bohren, sich aggressiv schnäuzen oder wenn die Luftfeuchtigkeit in einem Raum konstant unter 40 % liegt. Brauner Rotz – Diese Farbe kann von getrocknetem Blut stammen oder das Ergebnis des Einatmens farbiger Staubpartikel sein. Dies ist kein unmittelbarer Grund zur Beunruhigung, sondern sollte sich schnell und spontan zurückbilden. Wenn Sie braunen Schleim aushusten oder ständig braunen Schleim aus der Nase schnäuzen, ist es vielleicht an der Zeit, einen Arzt aufzusuchen.

– Diese Farbe kann von getrocknetem Blut stammen oder das Ergebnis des Einatmens farbiger Staubpartikel sein. Dies ist kein unmittelbarer Grund zur Beunruhigung, sondern sollte sich schnell und spontan zurückbilden. Wenn Sie braunen Schleim aushusten oder ständig braunen Schleim aus der Nase schnäuzen, ist es vielleicht an der Zeit, einen Arzt aufzusuchen. Schwarzer Rotz – Diese Farbe kann bei Rauchern oder Drogenkonsumenten auftreten. Wenn Sie plötzlich anfangen, schwarzen Rotz zu schnäuzen, könnte dies auf eine Pilzinfektion hindeuten, was ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass Sie so bald wie möglich Ihren Arzt aufsuchen sollten.

Afrin: Nasenheroin – Der Wirkstoff des abschwellenden Nasensprays Afrin ist Oxymetazolin, von dem Ellis sagt, dass es „… nicht nur zur Gewohnheit wird, sondern völlig süchtig macht, weil die Nasenschleimhaut völlig abhängig davon wird.“ Das Medikament wirkt, indem es die Blutzufuhr zur Nasenmuschel unterbricht. Sobald die Wirkung nachlässt, schwellen die Nasenmuscheln sogar noch mehr an als zuvor, was bei vielen Menschen zu einer Abhängigkeit von dem Medikament führt. „Wenn man einmal angefangen hat zu sprühen, kann man nicht mehr aufhören“, sagt Ellis. „Wenn man es länger als drei oder vier Tage macht, wird die Nase so abhängig davon, dass es fast wie Heroin ist“. Auf der Flasche steht im Kleingedruckten eine Warnung, dass man das Medikament nicht länger als drei Tage verwenden sollte. Aber so viele Menschen übersehen diese Warnung, dass es auf der ganzen Welt strukturierte Erholungsprogramme speziell für diejenigen gibt, die Hilfe bei ihrer Nasenspray-Sucht benötigen.

Schritte zur Pflege Ihres Atmungssystems

Es gibt einige Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um das Risiko einer Infektion der oberen Atemwege zu verringern, die zu einer erhöhten Schleimproduktion führt. Jede dieser Strategien trägt auch dazu bei, Ihr Immunsystem zu unterstützen und Ihre Gesundheit zu fördern. Mehr über diese Strategien erfahren Sie unter „Bedeutet grün-gelber Rotz, dass Sie eine Nebenhöhleninfektion haben?„

Sorgen Sie für eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr.

Sorgen Sie dafür, dass die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zwischen 40 und 60 % liegt.

Sorgen Sie jede Nacht für sieben bis acht Stunden hochwertigen Schlaf, um Ihre Immunfunktion zu unterstützen.

Fördern Sie ein gesundes Darmmikrobiom als Teil Ihrer Virenabwehr.

Achten Sie besonders auf Ihre Ernährung, um eine ausreichende Vitaminversorgung mit einer Kombination von Nährstoffen sicherzustellen, die Ihre Immunreaktion beeinflussen können.

