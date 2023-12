Plant der Tiefe Staat einen massiven Cyberangriff unter falscher Flagge, um die US-Wahlen 2024 zu stören?

Von Patricia Harrity

Bereitet die Deep State Mafia einen massiven Cyberangriff unter falscher Flagge auf das amerikanische Volk vor, der die Wahlen 2024 stören wird?

Seit der Veröffentlichung des apokalyptischen Films „Leave the World Behind“ auf Netflix, über den vor wenigen Tagen ein Artikel auf Expose veröffentlicht wurde, häufen sich die Meldungen über mögliche Cyberangriffe – vielleicht zufällig, vielleicht aber auch nicht.

In der letzten Woche wurde uns berichtet, dass ein „Cyberangriff“ das halbe Internet lahmgelegt hat, wobei Banks und sogar Rumble betroffen waren.

Dies ist ein Szenario, vor dem der Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF) Klaus Schwab gewarnt hat. Er hat vorausgesagt, dass eine Cyber-Pandemie, die sich in naher Zukunft ereignen wird, wesentlich schlimmere Folgen für die gesamte Weltbevölkerung haben wird. Er ist kein Prophet, aber er weiß das, weil es geplant und geübt wurde und wir darauf vorbereitet wurden, es zu fürchten.

So wie vor der COVID-Pandemie Tabletop-Übungen durchgeführt wurden, so haben auch die US-Geheimdienste Tabletop-Übungen zu genau diesem Szenario durchgeführt.

Vernichtungssoftware

Die Angst vor einem Angriff wird durch den Leiter des Heimatschutzministeriums, Alejandro Mayorkas, noch verstärkt, der sagt, die größte Cyber-Bedrohung für Amerika sei Vernichtungssoftware, eine Art von Malware, die darauf ausgelegt ist, Computersoftware zu töten oder zu deaktivieren.

Cyber-Psychopathen, die einen solchen bösartigen Code einsetzen, haben nur ein Ziel – die Zerstörung im wirklichen Leben, rät Panda Security, und Experten des Heimatschutzes haben erklärt, dass sie glauben, dass Vernichtungssoftware die nächste große Bedrohung für die Cybersicherheit sein könnte, da immer mehr kritische Infrastruktureinrichtungen zum Ziel von bösartigen Akteuren werden, deren Aktionen darauf abzielen, realen Schaden anzurichten“.

Panda Security sagte im Jahr 2021, dass die Angriffe auf andere kritische Infrastrukturanbieter wie Krankenhäuser, Banken, Polizeidienststellen und Transportsysteme abzielen und aufgrund ihres Booms auch auf autonome Fahrzeuge angewendet werden könnten. „Sicherheitsverletzungen könnten verheerende Folgen haben, wenn Cyber-Psychopathen es irgendwie schaffen, Autos zu kontrollieren und in bewohnte Gebiete oder den ankommenden Verkehr zu lenken“.

Ich vermute, sie meinen so etwas wie die Tesla-Szene in „Leave the World Behind“.

Wer genau für einen solchen Angriff auf die Bevölkerung verantwortlich sein wird, ist noch nicht ganz klar. Jüngste Nachrichten behaupteten, dass eine mit dem chinesischen Militär verbundene Gruppe namens Volt Typhoon Eine staatlich geförderte chinesische Hackergruppe hat ein breites Spektrum an kritischen US-Infrastrukturen ausspioniert, von der Telekommunikation bis zu Verkehrsknotenpunkten, so westliche Geheimdienste und Microsoft (MSFT.O) am Mittwoch.

Reuters berichtete, dass die Spionage auch auf das US-Inselterritorium Guam abzielte, auf dem sich strategisch wichtige amerikanische Militärbasen befinden, und sagte: „Während China und die Vereinigten Staaten einander routinemäßig ausspionieren, sagen Analysten, dass dies eine der größten bekannten chinesischen Cyber-Spionagekampagnen gegen kritische amerikanische Infrastrukturen ist.“ Quelle

Es wäre also nicht Amerika, das Amerika angreift, oder?

Desinformationskampagne – Das Reich des Hackings

Wie der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, am Donnerstag erklärte, handelt es sich bei den Hacking-Vorwürfen nicht um China, sondern um eine „kollektive Desinformationskampagne“ der „Five Eyes“-Länder, einem Zusammenschluss der USA, Kanadas, Neuseelands, Australiens und Großbritanniens.

Mao zufolge wurde die Kampagne von den USA aus geopolitischen Gründen gestartet. Er behauptet, der Bericht der Microsoft-Analysten zeige, dass die US-Regierung ihre Desinformationskanäle über die Regierungsbehörden hinaus ausweite. „Aber egal, welche unterschiedlichen Methoden verwendet werden, nichts davon kann die Tatsache ändern, dass die Vereinigten Staaten das Imperium des Hackings sind“, sagte sie bei einer regelmäßigen Pressekonferenz in Peking. Quelle

Es war nicht sofort klar, wie viele Organisationen betroffen waren, aber die Nationale Sicherheitsbehörde der USA (NSA) sagte, dass sie mit Partnern wie Kanada, Neuseeland, Australien und dem Vereinigten Königreich sowie dem US Federal Bureau of Investigation zusammenarbeitet, um Verstöße zu identifizieren. Kanada, das Vereinigte Königreich, Australien und Neuseeland warnten, dass auch sie ins Visier der Hacker geraten könnten.

Wer ist schuld daran, dass wir in den Dritten Weltkrieg getrieben werden?

Microsoft-Analysten erklärten, sie seien „mäßig zuversichtlich“, dass diese chinesische Gruppe mit dem Namen „Volt Typhoon“ Fähigkeiten entwickle, die bei künftigen Krisen die kritische Kommunikationsinfrastruktur zwischen den Vereinigten Staaten und der asiatischen Region stören könnten. „Das bedeutet, dass sie sich auf diese Möglichkeit vorbereiten“, sagte John Hultquist, Leiter der Bedrohungsanalyse bei Googles Mandiant Intelligence.

Die Aktivitäten der Chinesen sind einzigartig und beunruhigend, auch weil die Analysten noch nicht ausreichend wissen, wozu diese Gruppe fähig sein könnte, fügte er hinzu. „Aufgrund der geopolitischen Lage besteht ein größeres Interesse an diesem Akteur“.

Wir erwarten eigentlich nichts anderes als diese übliche Pantomime, die die Verwirrung darüber, wer für diese Angriffe verantwortlich gemacht wird, noch verstärkt.

Nach Ansicht des Investigativjournalisten Whitney Webb in einem Interview mit Redacted ist es wichtig, über die Schuldfrage zu sprechen, damit „man weiß, wer für diesen katastrophalen Cyberangriff verantwortlich ist, der uns in einen Dritten Weltkrieg stürzen könnte, und das ist den Menschen jetzt viel klarer als noch vor ein paar Monaten.“

Wikileaks-Vault 7

Der Investigativjournalist Whitney Webb recherchiert und schreibt seit vielen Jahren über die Situation bei Cyberangriffen und sagt, dass „es seit der Veröffentlichung von Wikileaks Vault 7 auch für die Menschen klarer ist, dass die CIA und die angeschlossenen Geheimdienste in fünf Augen und darüber hinaus jeden beliebigen Nationalstaat beschuldigen können, indem sie falsche Fingerabdrücke verschiedener nationalstaatlicher Akteure bei Cyberangriffen platzieren, die sie eigentlich selbst durchführen.“

Das WikiLeaks Vault 7 Marble Framework: wurde in einem Artikel von VIPS für Consortium News besprochen, ein Auszug ist unten zu sehen:

„Ein Leck innerhalb der CIA, das am 31. März 2017 von WikiLeaks als Teil der sogenannten „Vault 7“-Enthüllungen veröffentlicht wurde, enthüllte ein Cyber-Tool namens „Marble“, das im Jahr 2016 zur „Verschleierung“ (Wort der CIA) verwendet wurde. Dieses Tool kann verwendet werden, um ein forensisches Attributions-Doppelspiel (auch bekannt als Operation unter falscher Flagge) durchzuführen; es enthält Testmuster in Arabisch, Chinesisch, Farsi, Koreanisch und Russisch. Die Reporterin der Washington Post, Ellen Nakashima, hat sofort einen informativen Artikel über das Marble-Cyber-Tool verfasst, mit der treffenden (und zutreffenden) Überschrift „WikiLeaks‘ latest release of CIA cyber-tools could blow the cover on agency hacking operations“.

Alle Vault 7 Versionen und Dokumente: https://wikileaks.org/vault7/

Im Video unten erfahren wir, dass Colonel Douglas McGregor in der Redacted-Show war und offen darauf hinwies, dass er glaubt, dass die Wahlen 2024 abgesagt werden könnten und es eine Art Bewegung geben wird, um Biden in eine Situation des Kriegsrechts zu drängen, in der die Wahlen 2024 in gewisser Weise abgesagt werden würden. Tabletop-Übungen scheinen darauf hinzudeuten, dass das Kriegsrecht infolge eines massiven Cyberangriffs verhängt werden würde.

Dies ist keine Verschwörungstheorie, es gibt viele Belege, die von denjenigen hinterlassen wurden, die den Angriff geplant haben, von den Tabletop-Übungen bis zu den Plänen dieser Agenturen. Sie haben es buchstäblich geplant, sie haben den Papierkram, sie haben die Operationen durchgeführt.

Das Szenario, von dem Colonel McGregor gesprochen hatte, wird laut Whitney Webb seit Jahren vom Federal Bureau of Investigation (FBI) und dem Department of Homeland Security (DHS) simuliert, und, wie sie sagt, „nach Angaben verschiedener Polizeibehörden nicht nur in den USA, sondern ich glaube, es gab auch eine im Vereinigten Königreich, und das Unternehmen, das dafür verantwortlich ist, hat seinen Sitz in Boston, sie nennen sich Cybergrund, sie sind ein Cybersicherheitsunternehmen mit sehr engen Verbindungen zum israelischen Geheimdienst.“

„Und im Wesentlichen war das, was sie in dieser Simulation durchgeführt haben, ein Angriff auf die Wahl, aber es war kein Angriff auf die Wahlinfrastruktur, es war ein Angriff auf die kritische Infrastruktur und auch Dinge wie das Hacken von Ampeln, um Unfälle zu verursachen und Menschen bei Autounfällen zu töten, das Hacken von selbstfahrenden Autos, um Menschen zu überfahren, die in der Schlange warten, um zu wählen, das Hacken des Stromnetzes und alle möglichen Dinge wie das, also warum führen sie, wissen Sie, ähm, Simulationen durch, angeblich über die Wahlsicherheit, aber es gab nichts über Wahlmaschinen oder, wissen Sie, Wahlinfrastruktur überhaupt, es ging nur darum, ähm, unschuldige Menschen zu ermorden.“

Sie würden das niemals ihren eigenen Leuten antun, werden einige sagen, aber wenn dem so ist, waren sie in den vergangenen Jahren eindeutig nicht auf diesem Planeten.

Sehen Sie sich unten das Interview mit der sehr sachkundigen Whitney Webb auf Redacted an.

