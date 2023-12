Big Pharma und Big Media versuchen, Covid-Wissenschaftsfragmente zu verschleiern: „Sicherheit und Wirksamkeit“ von Impfstoffen verschwinden still und leise.“

Big Pharma und Big Media wollen, dass wir vergessen, wie „Wissenschaft“ zur Zeit von Covid betrieben wurde: Viele „Forschungen“, die uns versicherten, der „Impfstoff“ sei „sicher und wirksam“, sind auf mysteriöse Weise verschwunden.

So sehr sich die Regierung das auch wünscht, wir dürfen nicht vergessen, wie „Wissenschaft“ während der Pandemie betrieben wurde. Pfizer und die anderen großen Pharmakonzerne versicherten den Regierungen, dass mit den Impfstoffen alles in Ordnung sei, da sie „sehr seriöse“ Forschungen und Tests durchgeführt hätten.

Laut PJ Media, einer Gruppe, die in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlichte Studien verfolgt, ist jedoch ein Großteil der ursprünglichen Forschungs- und Testergebnisse auf mysteriöse Weise verschwunden. Mehr als 300 wissenschaftliche Arbeiten und Artikel sind im vergangenen Jahr verschwunden:

Mehr als 300 Artikel im Zusammenhang mit COVID-19 wurden – lange nachdem sie Schaden angerichtet hatten – wegen mangelnder wissenschaftlicher Korrektheit und Verstößen gegen ethische Grundsätze zurückgezogen, so Retraction Watch, eine Website, die den Rückzug wissenschaftlicher Artikel überwacht.

Insgesamt wurden bisher 330 COVID-Artikel zurückgezogen.

Laut Gunnveig Grødeland, leitender Wissenschaftler am Institut für Immunologie der Universität Oslo, haben viele Forscher beim Verfassen ihrer Artikel ethische Grundsätze missachtet.

Einige Autoren zitierten Studien mit viel zu kleinen Stichproben. Andere kopierten den Originalartikel und zogen irreführende Schlussfolgerungen.

Der Bericht stellt fest, dass die Zeitschrift Lancet (die sich selbst als „The Right Science for Better Living“ bezeichnet) „betrügerische Forschungsergebnisse“ verwendete, als sie zu dem Schluss kam, dass Hydroxychloroquin „mit einem erhöhten Risiko für Herzrhythmusstörungen und sogar Tod“ bei Patienten mit COVID verbunden sei. Die Weltgesundheitsorganisation nutzte diese sogenannte Arbeit als Rechtfertigung, um die Forschung an einem Medikament zu stoppen, das sich bei der Behandlung von COVID als sehr wirksam erwiesen hat. Die gleiche Aufregung gab es um die Ablehnung von Ivermectin.

In einer anderen Arbeit der Universität Manchester, die inzwischen verschwunden ist, wurde berichtet, dass COVID „mit Schwindel, Hörverlust und Tinnitus in Verbindung gebracht wird“. Später wurde eingeräumt, dass dies nicht zutraf. Die Autorin des Artikels stützte sich anscheinend nicht auf Forschungsergebnisse, aber da Viren wie Masern, Mumps und Meningitis Gehörschäden verursachen können, sagte sie, es sei „vernünftig anzunehmen“, dass auch COVID solche Schäden verursache. Die Maßnahmen basierten also auf Vermutungen.

All diese sogenannten Forschungsergebnisse sind aus den medizinischen Fachzeitschriften und Forschungsarchiven verschwunden. Und die Medien wollen, dass wir alle vorgeben, als sei nichts geschehen. Aber wenn wir aus all, dem nichts lernen, wird bei der nächsten Pandemie das Gleiche passieren, warnt hotair.com.