Sprachrohr des WEF: Wenn die Flut kommt, wird die Elite eine Arche Noah bauen und die „nutzlose Klasse“ wird ertrinken

Die Welt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel: Künstliche Intelligenz (KI) spielt eine immer größere Rolle. Welche Auswirkungen hat das?

Die ganze Idee, dass der Mensch eine Seele oder einen Geist und einen freien Willen hat, ist vorbei, sagt WEF-Sprecher Yuval Noah Harari.

Er prophezeit, dass die Menschheit in biologische Kasten aufgeteilt wird. Statt einer Menschheit gebe es verschiedene Kasten oder Klassen, so Harari. Die Folge sei, dass die meisten Menschen „wirtschaftlich nutzlos“ und „politisch machtlos“ würden.

WEF spokesperson Yuval Harari (@harari_yuval): When the flood comes the scientists will build a Noah's ark for the elite leaving the rest to drown aka the "Useless Class." @jordanbpeterson @thecoastguy @Timcast pic.twitter.com/0CA4E16P6D