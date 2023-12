Wer traut der WHO? von Rechtsanwalt John Klar

Die Reform großer Agenturen könnte eine zu große Aufgabe sein.

Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) stand während der COVID-Pandemie als globale Koordinatorin einer wirksamen Reaktion im Mittelpunkt. Fragen über die angemessene Rolle – und Kompetenz – der Organisation gingen der COVID-19-Krise voraus und überdauerten sie. War die Reaktion der WHO effektiv und unpolitisch, und kann man ihr ihre globale medizinische Führungsrolle anvertrauen?

Obwohl Gesundheitsorganisationen mit einer Patina des Vertrauens überzogen sind, haben sie längst bewiesen, dass sie den menschlichen Schwächen von Fehlern, bürokratischer Lethargie, politischer Voreingenommenheit und Hybris zum Opfer fallen können. Nach der COVID-19-Epidemie drängen viele nationale Interessengruppen darauf, die Befugnisse und die Finanzierung der WHO noch weiter auszudehnen, da sie die fehlerhaften Reaktionen auf die Pandemie als Rechtfertigung dafür ansehen, mehr Geld zur Verfügung zu stellen, um diese Versäumnisse auszugleichen. Andere sind gegenteiliger Meinung und argumentieren, dass die Unzulänglichkeiten der Organisation während der COVID-19-Epidemie auf unlösbare Probleme hinweisen, für die es keine globale Lösung gibt.

Wer ist die WHO?

Die WHO hat sich nach der Pandemie hervorragend entwickelt und ihre Bruttoeinnahmen um etwa 300 Millionen Dollar auf 4.354.000.000 Dollar gesteigert (einschließlich 739.000.000 Dollar aus den Vereinigten Staaten). Da immer mehr Fragen über die Reaktion auf das COVID-Virus aufgeworfen werden, einschließlich seiner Herkunft aus dem Labor in Wuhan und möglicher unerwünschter Wirkungen der Impfstoffe, bleibt die Frage, ob die WHO Retterin oder Versagerin war, weltweit offen. Zweifel an der Kompetenz der WHO gab es schon vor der Pandemie. In einem 2016 von Reuters veröffentlichten Artikel hieß es:

Gesundheitsexperten, Nichtregierungsorganisationen und einige der größten Geber der WHO sagen, die Organisation sei schwerfällig, schlecht in der Koordinierung von Reaktionen auf Epidemien und zu dünn besetzt. Außerdem habe sie zunehmend Schwierigkeiten, ihre eigenen Prioritäten zu setzen, da viele ihrer Geber ihr Geld für bestimmte Projekte zur Verfügung stellen. Einige Experten innerhalb und außerhalb der Organisation sagen, dass diese Mängel bedeuten, dass die führende Rolle der WHO im Bereich der globalen Gesundheit jetzt in Gefahr ist.

Viele Akteure haben versucht, das COVID-19-Debakel in eine noch größere zukünftige Machtbasis für die WHO umzumünzen. Die Organisation drängt auf eine Ausweitung ihrer Befugnisse, ihrer finanziellen Mittel und ihrer globalen Aufsicht über die Mitgliedsländer unter dem Vorwand, besser auf zukünftige Pandemien reagieren zu können. Fragen über die Herkunft der Viren, die Forschung über funktionale Verbesserungen, die Sicherheit in den Labors, die Wirksamkeit der Impfstoffe und die Angemessenheit der Quarantäne für gesunde Menschen (und Kinder) haben viele Gesetzgeber und Bürger zum Nachdenken gebracht.

So veranstaltete der Sonderausschuss des Repräsentantenhauses zur Coronavirus-Pandemie am 13. Dezember eine Anhörung mit dem Titel „Reforming the WHO: Ensuring Global Health Security and Accountability“. Die Amerikanerinnen und Amerikaner müssen sich fragen: Versucht die Bundesregierung, die WHO in ihre Zuständigkeit zu zwingen oder sie politisch zu verjüngen, indem sie ihre Legitimität durch Scheinanhörungen untermauert?

Eine Schlüsselfrage ist, ob die WHO jemals wirklich „unabhängig“ vom Wind der nationalen Politik sein kann. Die Geschichte deutet auf das Gegenteil hin, einschließlich der jüngsten Erfahrungen mit COVID-19. Die WHO präsentiert sich als objektives medizinisches Team, das „… die Stärkung und Entwicklung der öffentlichen Gesundheitsverwaltungen der Mitgliedsländer fördert ….“. Doch dieses luftige Ideal ignoriert die Realitäten auf dem politischen Parkett.

Myanmar, Syrien und die WHO in Wuhan?

Während Myanmar ethnische Minderheiten unterdrückte, arbeitete die WHO mit der Zentralregierung zusammen. In Syrien, so Brown’s Political Review, verschlimmerten die gut gemeinten Bemühungen der WHO den Bürgerkrieg, weil sie mehr mit der Assad-Regierung zusammenarbeitete und die Rebellen ignorierte.

Ähnliche Bedenken wurden geäußert, als sich das Wuhan-Virus auszubreiten begann. Xiao Qiang, ein Forscher in Berkeley, der sowohl die offiziellen Erklärungen Chinas als auch die der WHO über das neue Coronavirus verfolgte, als es sich auszubreiten begann, machte eine beunruhigende Entdeckung: Die Erklärungen der Weltgesundheitsorganisation wiederholten oft dieselben Punkte wie die chinesischen. „Besonders am Anfang war es schockierend, immer wieder zu sehen, wie der Generaldirektor der WHO in seinen Reden vor der Presse … fast direkt zitierte, was ich in den Erklärungen der chinesischen Regierung gelesen hatte“, so Xiao gegenüber The Atlantic.

Dass die WHO nicht unabhängig von politischem Druck ist, zeigt sich in ihren jüngsten Äußerungen zum Gaza-Streifen. Während die Organisation eine Litanei von Gesundheitskrisen im Gazastreifen aufzählt, geht sie nicht auf die zivilen Opfer in Israel ein, während sie sich in politischer Staatskunst übt:

Die WHO appelliert an die Mitgliedstaaten, die Geber und die internationalen Akteure im Bereich der humanitären Hilfe und der Entwicklung, der palästinensischen Bevölkerung humanitäre Hilfe zu leisten und die für die Erreichung dieser Ziele dringend erforderlichen personellen und finanziellen Ressourcen bereitzustellen.

Die humanitäre Krise in Gaza ist enorm, aber sie ist untrennbar mit den Angriffen auf israelische Bürger verbunden, die von der WHO nicht erwähnt werden. Die Verlautbarungen der Organisation lassen den Konflikt einseitig erscheinen und verwickeln Israel in Verstöße gegen die Genfer Konvention. Hat die WHO Ressourcen für die russische Zivilbevölkerung mobilisiert, ebenso wie für die ukrainische?

Die WHO befürwortet auch Abtreibung, Transgenderismus, „Gleichberechtigung“, Sexualerziehung und stellt die Frage, ob das Schutzalter so angepasst werden sollte, dass Minderjährige trotz bestehender Schutzbestimmungen in sexuelle Handlungen einwilligen können. Diese schleichende Ausweitung der Aufgaben erstreckt sich inzwischen auf alle Bereiche des menschlichen Lebens: Die menschliche „Gesundheit“ berührt alles, und so hat die WHO ihren Zuständigkeitsbereich weit über das hinaus ausgedehnt, was bei ihrer Gründung 1948 beabsichtigt war. Es gibt immer mehr Stimmen, die eine Beschränkung der Befugnisse dieser Organisation fordern, auch wenn weltweit versucht wird, die Versäumnisse bei der Reaktion auf COVID 19 zu nutzen, um ihr noch mehr Macht über souveräne Staaten zu geben.