SARS-CoV-2-Infektion und COVID-19-Impfung mit falsch positiven HIV-Tests assoziiert

Mehrere Studien decken ein neues klinisches Rätsel auf

Von Peter A. McCullough, MD, MPH

Ein kürzlich erschienener Artikel von Feldman et al. über einen jungen Mann, der einen Selbstmordversuch unternommen hatte, erregte meine Aufmerksamkeit.

Unser Team wurde auf die Möglichkeit falsch-positiver HIV-Tests (alle außer HIV-PCR) bei gegen Sars-CoV-2 geimpften Personen aufmerksam, als ein Labortechniker einen Selbstmordversuch unternahm. Der Grund: Fünf Monate nach seiner zweiten Sars-CoV-2-Impfung (er war immer negativ für Sars-CoV-2-Nukleokapsid-Antikörper) waren seine HIV-Antikörpertests und die üblichen HIV-Bestätigungstests positiv. Erst wiederholte Kontrollen mittels PCR in verschiedenen Kompetenzzentren zeigten, dass das humane HIV-Virus (alle HIV-Subtypen) bei diesem Patienten nicht nachweisbar war und ist. Nachdem sich solche Fälle in unserem internationalen Netzwerk häuften, baten wir um Dokumentation und Berichterstattung. Ergebnis: Es scheint einen echten Effekt zu geben, wenn auch in eher geringem Ausmaß. Aber wenn es um HIV und seine Folgen geht, lohnt es sich, jeden einzelnen Fall genauer unter die Lupe zu nehmen.