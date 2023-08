9 Gründe, warum Gold bald Staatsanleihen als ultimatives Wertaufbewahrungsmittel ablösen wird

Im Zeitalter der Fiat-Währung sind die unterschiedlichen Konzepte des Sparens und Investierens miteinander vermischt und verwechselt worden.

Sparen bedeutet, mehr zu produzieren, als man verbraucht, und dann die Differenz beiseite zu legen.

Investieren bedeutet, Kapital in ein produktives Unternehmen zu investieren, um mehr Wohlstand zu schaffen. Investieren ist mit mehr Risiko – und potenzieller Belohnung – verbunden als Sparen.

Was die meisten Menschen heute jedoch als Sparen betrachten, ist in Wirklichkeit eine Investition.

Das liegt daran, dass die meisten Menschen den Überschuss ihrer Produktion über den Konsum in den Aktien- oder Rentenmarkt investieren.

Die meisten Menschen verstehen, dass es nicht optimal ist, einfach nur Papiergeld zu halten, das von den Zentralbanken ständig entwertet wird. Also investieren sie ihr Geld in andere Vermögenswerte, vor allem in Anleihen und Aktien.

Mit anderen Worten: Fiat-Währung und Inflation haben das Sparen für die meisten Menschen ruiniert. Sie haben sie gezwungen, die Risikokurve weiter nach unten zu verschieben und in Aktien, Anleihen und andere Anlagen zu investieren, um ihre Kaufkraft zu erhalten.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass diese Investitionen überhaupt mit der Inflation Schritt halten können. Aber nehmen wir an, sie tun es. Sie unterliegen dann einer Kapitalertragssteuer, auch wenn es sich nur um einen nominalen und nicht um einen realen Gewinn handelt.

Das bedeutet, dass die Sparer vor der gewaltigen Aufgabe stehen, nicht nur mit der Inflation Schritt zu halten, sondern auch die Kapitalertragssteuer auf den nominalen Gewinn zu übertreffen, nur um ihre Kaufkraft zu erhalten.

Das hat das Sparen für die meisten zu einer unmöglichen Aufgabe gemacht.

Vor der Ära der leicht herzustellenden Fiat-Währung konnten die Menschen einfach in Geld sparen, das entweder Gold oder eine Ableitung davon war.

Ein Zahnarzt, ein Bauarbeiter oder ein Taxifahrer musste nicht auch noch zum Hedgefondsmanager werden, um sich über Wasser zu halten.

Auf diese Weise wurden in der Fiat-Ära Aktien, Anleihen, Immobilien und andere Vermögenswerte zu Geld gemacht, die es sonst nicht gegeben hätte.

Vor 50 Jahren beispielsweise entsprach die Marktkapitalisierung des gesamten Goldes auf der Welt in etwa der Marktkapitalisierung aller Aktien auf der Welt. Heute beträgt die Marktkapitalisierung von Gold etwa 10 % der weltweiten Aktien.

Das ist ein Hinweis darauf, wie das Kapital, das früher in Gold gespart wurde, stattdessen in den Aktienmarkt investiert wurde.

Das bedeutet nicht, dass Aktien, Anleihen und Immobilien keinen legitimen Platz haben – den gibt es sicherlich. Es ist nur so, dass die Menschen sie für Investitionen – oder, im Falle von Immobilien, für ihren Nutzwert – und nicht als Sparmöglichkeiten nutzen würden.

Anleihen im Allgemeinen und Staatsanleihen im Besonderen wurden in der Fiat-Ära zu den bevorzugten Sparformen, um Vermögen zu speichern.

Ich denke jedoch, dass sich dies bald ändern wird, da Anleihen angesichts der finanziellen Repression nicht mehr in der Lage sein werden, Werte zu speichern.

Da 2022 das schlechteste Jahr für Staatsanleihen in der amerikanischen Geschichte sein wird, hat die Abkehr von Anleihen wahrscheinlich schon begonnen.

Das bedeutet, dass sich ein großer Teil des in Anleihen geparkten Kapitals ein neues Zuhause suchen wird, das als besseres Wertaufbewahrungsmittel fungiert.

Gold: Machen Sie Sparen wieder großartig

Gold ist aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften der beständigste Wertaufbewahrungsgegenstand der Menschheit gewesen.

Gold ist haltbar, teilbar, beständig, günstig, knapp und vor allem das „härteste“ aller physischen Güter.

Mit anderen Worten: Gold ist die am schwersten zu produzierende“ physische Ware (im Verhältnis zu den vorhandenen Beständen) und daher am widerstandsfähigsten gegen Entwertung.

Gold ist unzerstörbar, und seine Bestände haben sich über Tausende von Jahren angesammelt. Das ist ein wichtiger Grund, warum das jährliche Wachstum des Goldangebots – in der Regel 1-2 % pro Jahr – unbedeutend ist.

Mit anderen Worten: Niemand kann das Angebot willkürlich aufblähen. Das macht Gold zu einem hervorragenden Wertaufbewahrungsmittel und verleiht dem gelben Metall seine überlegenen monetären Eigenschaften.

Menschen in allen Ländern der Welt schätzen Gold. Sein Wert hängt weder von einer Regierung noch von einer Gegenpartei ab. Gold war schon immer ein von Natur aus internationaler und politisch neutraler Vermögenswert. Deswegen haben verschiedene Zivilisationen auf der ganzen Welt Gold seit Jahrtausenden als Wertaufbewahrungsmittel genutzt.

Aus historischer Sicht ist die Verwendung von Staatsanleihen als Sparanlage ein relativ neues Konzept. Ich gehe davon aus, dass die Menschen in dem Maße, in dem es verschwindet, den weltweit wichtigsten Wertaufbewahrungsgegenstand wiederentdecken werden: Gold.

Dies geschieht bereits in großem Stil…

Im vergangenen Jahr kauften die Zentralbanken rund 37 Millionen Unzen Gold – ein Rekord seit mehreren Jahrzehnten.

Es ist kein Zufall, dass das schlechteste Jahr, das es je für US-Staatsanleihen gab, auch den höchsten Goldkauf der Zentralbanken seit über 55 Jahren mit sich brachte.

Da die politischen Risiken und das Risiko der Entwertung von Staatsanleihen steigen, sollte es niemanden überraschen, dass die Nachfrage nach Gold in die Höhe schießt. Ich erwarte, dass sich dieser Trend noch verstärken wird.

Anstatt ihre Ersparnisse in Staatsanleihen zu parken, werden Menschen, Unternehmen und Länder ihre Ersparnisse zunehmend in Gold parken.

Bei den Zentralbanken können wir das bereits beobachten.

In diesem Jahr haben die Zentralbanken bisher etwa 25 % der weltweiten Goldproduktion gekauft.

China ist einer der größten Goldkäufer.

China hat seit 2021 über 25 % seiner massiven Bestände an Staatsanleihen abgestoßen. Gleichzeitig hat China riesige Mengen an Gold gekauft – fünf Millionen Unzen seit letztem November, also fast 10 Milliarden Dollar.

Beobachtung Nr. 9: Gold ist die beste Alternative zu Staatsanleihen als Wertaufbewahrungsmittel. Wenn die Nachfrage nach Staatsanleihen sinkt, wird die Nachfrage nach Gold stark ansteigen.

Zentralbanken und Regierungen sind die größten Einzelhalter von Gold in der Welt.

Zusammen besitzen sie über 1,1 Milliarden Feinunzen Gold von den 6,8 Milliarden Unzen, die die Menschen im Laufe der Jahrtausende abgebaut haben.

Und das sind nur die offiziellen Zahlen, die die Regierungen melden. Der tatsächliche Goldbestand könnte viel höher sein, da die Regierungen oft undurchsichtig mit ihrem Gold umgehen, das sie als wichtigen Teil ihrer wirtschaftlichen Sicherheit betrachten.

Russland und China – die größten geopolitischen Rivalen der USA – waren in den letzten zwei Jahrzehnten die größten Goldkäufer.

Es ist kein Geheimnis, dass China seit vielen Jahren so viel Gold wie möglich hortet.

China ist der weltweit größte Produzent und Käufer von Gold. Russland ist die Nummer zwei. Der größte Teil dieses Goldes fließt in die Kassen der chinesischen und russischen Regierung.

Im Zuge der finanziellen Repression erwarte ich, dass die Zentralbanken ihre Staatsanleihenverkäufe und Goldkäufe beschleunigen werden.

Schlussfolgerung

Hier ist die Anlagethese für Gold:

Beobachtung Nr. 1: Die US-Regierung kann ihre Schulden nicht zurückzahlen. Ein Zahlungsausfall ist unvermeidlich.

Beobachtung Nr. 2: Es wird sich nicht um einen ausdrücklichen Zahlungsausfall handeln.

Beobachtung Nr. 3: Die Schulden werden immer schneller wachsen.

Beobachtung Nr. 4: Ausländer kaufen nicht mehr so viele Staatsanleihen.

Beobachtung Nr. 5: Die US-Regierung kann nicht zulassen, dass die Zinsen noch viel weiter steigen.

Beobachtung Nr. 6: Die US-Notenbank ist der einzige große Käufer von Staatsanleihen, der aufsteigt, was eine Entwertung der Währung bedeutet.

Beobachtung Nr. 7: Die US-Regierung wird die Währung durch finanzielle Repression kontrolliert entwerten, obwohl dies zu einer unkontrollierten Inflation führen könnte.

Beobachtung Nr. 8: Staatsanleihen werden nicht mehr die erste Wahl als Wertaufbewahrungsmittel sein, da die Menschen nach Alternativen suchen.

Beobachtung Nr. 9: Gold ist die beste Wertaufbewahrungsalternative zu Staatsanleihen. Wenn die Nachfrage nach Staatsanleihen sinkt, wird die Nachfrage nach Gold ansteigen.

Kurz gesagt, wir stehen am Rande eines Paradigmenwechsels im internationalen Finanzwesen, da Gold Treasuries als wichtigstes Wertaufbewahrungsmittel der Welt ablöst.

Das letzte Mal, dass das internationale Währungssystem einen Paradigmenwechsel dieses Ausmaßes erlebte, war im Jahr 1971.

Damals schnellte der Goldpreis von $35 pro Unze auf $850 im Jahr 1980 in die Höhe – ein Anstieg um mehr als 2.300% oder mehr als das 24-fache.

Ich gehe davon aus, dass der prozentuale Anstieg des Goldpreises mindestens genauso hoch sein wird wie beim letzten Paradigmenwechsel.

Das liegt daran, dass der kommende Gold-Bullenmarkt sich grundlegend von anderen zyklischen Bullenmärkten unterscheiden könnte. Er wird auf der Welle eines mächtigen Trends reiten: die Remonetarisierung von Gold als wichtigstem Wertaufbewahrungsmittel. Dies könnte zum größten Goldbullenmarkt aller Zeiten führen.

Auch wenn dieser Megatrend bereits in vollem Gange ist, glaube ich, dass die größten Gewinne noch bevorstehen