Economist verrät, wie die CBDC aussehen wird (und den Leuten wird es nicht gefallen)

Die Zentralbanken haben einen Plan zur Einführung einer digitalen Zentralbankwährung, aber wie genau wird eine solche CBDC aussehen?

Darüber werde nicht gesprochen, weil es den Menschen nicht gefallen würde, sagte der Ökonom Richard Werner im Gespräch mit Tom Zwitser auf dem International Science Summit 2022.

Professor Werner hat aus verschiedenen Quellen erfahren, dass mehrere Zentralbanken bereits an der Entwicklung des CBDC arbeiten. Die digitale Währung hat etwa die Größe eines Reiskorns.

Der ehemalige „Global Leader for Tomorrow“ des WEF und nunmehrige Whistleblower, der Ökonom Professor Richard Werner, erklärt, wie – seinen Quellen zufolge – die CBDCs letztlich auf kleinen Mikrochips gespeichert werden sollen, die unter die Haut implantiert werden, und wie das bedingungslose Grundeinkommen dazu benutzt werden soll, die Menschen dazu zu bringen, diesen schwerwiegenden Eingriff in ihre Freiheit, Privatsphäre und körperliche Autonomie zu akzeptieren.

