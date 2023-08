Der Schatten von Trinity: Die erste Atombombe mit dem Namen Trinity. Eine schreckliche Situation, die viele ignorieren wollen

Wenn sie ignoriert wird, können die kollektiven Übel der modernen Gesellschaften von selbst ausbrechen.

Ich sitze hier in der Stille der erwachenden Morgendämmerung und bin fassungslos über die Erkenntnis, dass ich existiere. Ich frage mich warum. Es ist mein Geburtstag. Die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne bluten karminrot über die östlichen Hügel, während ich mir meine Geburt vorstelle. Das Haus und meine Familie schlafen.

Eines Tages werde ich sterben, und ich frage mich, warum. Das ist das Geheimnis, über das ich nachdenke, seit ich jung bin. Das und die Tatsache, dass ich in einer Zeit des Krieges geboren wurde und dass, während meine Eltern und Schwestern meinen ersten Geburtstag feierten, die angesehenen zivilen und militärischen Führer meines Landes eine andere Geburt feierten: die Zündung der ersten Atombombe mit dem Codenamen Trinity.

Trinity hat mein Leben überschattet, während das andere Trinity meine Tage erhellt hat.

Kranke Köpfe spielen kranke Wortspiele, während sie Schmerz und Tod zufügen. Sie gaben dieser Todesbombe den Spitznamen „Gadget“, als wäre sie ein unschuldiges kleines Spielzeug. Sie nahmen das christliche Geheimnis der Dreifaltigkeit und lästerten es, als ob sie Gott verhöhnten, was sie auch taten. Sie dachten, sie seien Götter.

Jetzt sind sie alle tote Götter, ihre Schicksale sind in ihren Gräbern versiegelt.

Wo sind sie jetzt?

Wo sind all ihre Opfer, die unschuldigen Toten von Hiroshima und Nagasaki?

Wo sind die Gerechten und die Ungerechten?

Wo sind die Lebenden jetzt, schlafend oder wach, während die Vorläufer von Trinity in Washington, D.C. und im Pentagon ihre Weltuntergangsmaschinen für eine Wiederholung vorbereiten, den letzten Erstschlag, die letzte Runde in ihrem Rennen zur Vernichtung aller Lebenden? Werden sie beim Abschuss der Raketen singen: „So long, farewell, auf Wiedersehen, good night“?

Joseph Biden, der zweite römisch-katholische Präsident, verspottet zwar den Kern der Botschaft Jesu, treibt aber die Welt auf einen nuklearen Holocaust zu – im Gegensatz zu JFK, dem ersten katholischen Präsidenten, der von der CIA ermordet wurde, weil er sich für die Abschaffung der Atomwaffen und das Ende des Kalten Krieges einsetzte.

Das Rad dreht sich. Wir zählen die Jahre. Wir fragen uns, warum.

Vor Jahren begann ich mein akademisches Leben mit einer Dissertation mit dem Titel „Dealing With Death oder Death Dealing“. Es war eine Studie über den Wandel kultureller Symbolsysteme, den Tod und Atomwaffen. In den vergangenen hundert Jahren und mehr hat sich das traditionelle religiöse Symbolsystem – der heilige Baldachin -, das den Menschen einst Trost, Bedeutung und Hoffnung gab, verändert und aufgelöst. Wissenschaft, Technologie und Atomwaffen haben das alles verändert. Der Tod ist gesellschaftlich verlagert worden, und wir leben unter dem nuklearen Schutzschirm, einem unheimlichen „Schutz“, der ein kalter Trost ist. Die ultimative Macht des Todes über alles Leben ist von Gott auf die Menschen übertragen worden, die die Atomwaffen kontrollieren. Dieses Thema hat mich nie losgelassen. Ich nehme an, es hat mich verfolgt. Es ist kein lustiges Thema, aber ich glaube, es hat mich gewählt.

Wurde ich in einer normalen Zeit geboren? Ist die Kriegszeit unsere normale Zeit? Das ist sie. Ich wurde geboren.

Aber zu einer Zeit und an einem Ort geboren zu sein, an dem die Führer Ihres Landes ihre deutschen und japanischen Feinde als grausame Kriegsverbrecher anprangerten, während sie ihnen in abscheulicher Weise nacheiferten und sie dann übertrafen, ist noch einmal etwas anderes. Mit der Operation Paperclip nach dem Zweiten Weltkrieg holte die Regierung der Vereinigten Staaten heimlich mehr als 1.600 Nazi-Kriegsverbrecher in die USA, um die Militär-, Geheimdienst-, Weltraum-, chemischen und biologischen Kriegsführungsprogramme unserer Regierung zu leiten. Wir wurden zu Nazis. Lewis Mumford hat es in The Pentagon of Power so formuliert:

Durch die merkwürdige Dialektik der Geschichte schuf Hitlers Vergrößerung und die Erneuerung der Nazi-Megamaschine die Voraussetzungen für die Schaffung jener Gegeninstrumente, die sie erobern und vorübergehend zerstören würden. Kurz gesagt, im Akt des Sterbens übertrugen die Nazis ihre Krankheit auf ihre amerikanischen Gegner: nicht nur die Methoden der zwanghaften Organisation oder der physischen Zerstörung, sondern auch die moralische Verderbnis, die es möglich machte, diese Methoden anzuwenden, ohne Widerstand zu erregen.

Für eine solche moralische Korruption gibt es immer Ausreden. Als die USA während des Zweiten Weltkriegs fast alle japanischen Städte sowie Dresden und Köln in Deutschland in Brand steckten und dann Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abwarfen, wobei Hunderttausende unschuldiger Zivilisten in grundlos grausamen Angriffen getötet wurden, wurden diese Angriffe gerechtfertigt und sogar als notwendig gefeiert, um böse Feinde zu besiegen.

Genauso wie die Nazi-Kriegsverbrecher in der US-Regierung unter der Ägide von Allen Dulles willkommen geheißen wurden, der der am längsten amtierende CIA-Direktor und der Schlüssel zu JFKs Ermordung und Vertuschung wurde, wurden die teuflischen Kriegsverbrechen der USA als Taten einer moralischen Nation, die einen guten Krieg führte, hinweggefegt. Was folgte, waren Jahrzehnte amerikanischer Kriegsverbrechen, von Korea über Vietnam und Irak usw. Eine sehr lange Liste.

Der englische Dramatiker Harold Pinter hat es in seiner Nobelpreisrede auf den Punkt gebracht:

Es ist nie passiert. Nichts ist jemals passiert. Selbst als es passierte, passierte es nicht. Es spielte keine Rolle. Es war nicht von Interesse. Die Verbrechen der Vereinigten Staaten waren systematisch, konstant, bösartig und unbarmherzig, aber nur sehr wenige Menschen haben darüber gesprochen. Das muss man den Amerikanern lassen. Es hat weltweit eine ziemlich klinische Manipulation der Macht ausgeübt, während es sich als eine Kraft des universellen Guten ausgab. Es ist ein brillanter, sogar witziger, höchst erfolgreicher Akt der Hypnose.

Nichts könnte wahrer sein. Als die USA 2014 den Putsch in der Ukraine inszenierten (Putsche sind eine amerikanische Spezialität), verbündeten sie sich mit neonazistischen Kräften, um sich Russland entgegenzustellen.

Dieses Bündnis sollte niemanden schockieren; es ist der amerikanische Weg. Damals in den 1980er Jahren, als die USA Todesschwadronen in Mittelamerika unterstützten, sagte Ronald Reagan der Welt, dass

„Die Contras sind das moralische Äquivalent der Gründerväter“.

Jetzt wird der ukrainische Präsident Zelensky als großer Held gefeiert, und Biden sagte ihm bei einem Besuch im Oval Office, dass „es eine Ehre ist, an Ihrer Seite zu stehen“.

Solche Allianzen sind keine Anomalien, sondern die nackte Realität der US-Geschichte.

Aber lassen Sie mich auf „Trinity“ zurückkommen, die ultimative Massenvernichtungswaffe, da ich kürzlich einen Artikel darüber gelesen habe.

Kai Bird, der Koautor von American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, dem Buch, das den neuen Film Oppenheimer über J. Robert Oppenheimer inspiriert hat, den Wissenschaftler, der als „Vater der Atombombe“ gilt und der der ersten Atombombe den Namen Trinity gab, hat in der New York Times einen Op-Ed-Artikel mit dem Titel „The Tragedy of J. Robert Oppenheimer“ geschrieben.

Dieser Artikel ist in gewisser Hinsicht zutreffend, aber er ist auch ein Beispiel dafür, wie die Geschichte hinterlistig dazu benutzt werden kann, die Gegenwart für politische Zwecke zu verzerren. In typischer NY Times-Manier erzählt Bird bestimmte Wahrheiten und verschweigt, verzerrt und verfälscht andere.

Ich halte Oppenheimer nicht für eine tragische Figur, wie Bird es tut. Kompliziert, ja; aber er war im Wesentlichen ein überheblicher Wissenschaftler, der seine Dienste für ein dämonisches Projekt zur Verfügung stellte und danach, nachdem er die Katze aus dem Sack gelassen hatte, indem er die Bombe schuf, die Regierung, die sie in massiven Kriegsverbrechen einsetzte, schuldbewusst aufforderte, sich in Zukunft zurückzuhalten. Die Forderung nach einer solchen Selbstregulierung ist genauso absurd wie die Forderung nach einer Selbstregulierung der Pharma- oder Big-Tech-Industrie.

Bird sagt zu Recht, dass Oppenheimer seine Arbeit an der Erfindung der Atombombe nicht bereut hat, und er weist zu Recht auf die Ungerechtigkeit hin, dass er 1954 in einer geheimen Anhörung von einem Sicherheitsgremium der Atomenergiekommission mit 2 zu 1 Stimmen verleumdet und seiner Sicherheitsgenehmigung beraubt wurde, weil er kommunistische Verbindungen hatte. „1945 als ‚Vater der Atombombe‚ gefeiert“, schreibt Bird, „wurde er neun Jahre später zum prominentesten Opfer des McCarthy’schen Mahlstroms.“ Ein „Opfer“, sollte ich hinzufügen, das Namen nannte, um seinen eigenen Ruf zu retten.

Aber in seinem Artikel sagt Bird uns auch:

„Schauen Sie sich nur an, was mit unseren Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens während der letzten Pandemie passiert ist.“

Er meint damit, dass diese Beamten wie Anthony Fauci verleumdet wurden, als sie der Öffentlichkeit korrekte wissenschaftliche Informationen gaben. Das ist absurd. Fauci – „Angriffe auf mich sind offen gesagt Angriffe auf die Wissenschaft“ – und andere „Beamte“ der Regierung haben die Öffentlichkeit falsch informiert und immer wieder gelogen, aber Bird impliziert, dass auch sie tragische Figuren wie Oppenheimer waren.

Er schreibt:

Wir stehen an der Schwelle zu einer weiteren technologischen Revolution, in der künstliche Intelligenz unser Leben und unsere Arbeit verändern wird, und dennoch führen wir noch nicht die Art von sachkundigem zivilen Diskurs mit ihren Innovatoren, der uns helfen könnte, kluge politische Entscheidungen über ihre Regulierung zu treffen. Unsere Politiker müssen mehr auf Technologie-Innovatoren wie Sam Altman und Quantenphysiker wie Kip Thorne und Michio Kaku hören.

Auch hier fordert er „uns“ auf, auf die Verantwortlichen für die künstliche Intelligenz zu hören, so wie „wir“ auf Oppenheimer hätten hören sollen, als er uns die Atombombe brachte:

„Im Folgenden finden Sie die Abschrift eines Telefongesprächs vom 6. August 1945 (zwischen Generalleutnant Leslie Groves und Dr. Oppenheimer), das wenige Stunden nach dem Bombenangriff auf Hiroshima freigegeben wurde: General G. Ich bin sehr stolz auf Sie und Ihre Leute [Atomwissenschaftler]. Dr. O. Ist es gut gelaufen? Gen. G. Offenbar mit einem gewaltigen Knall. klicken Sie auf den Link, um das vollständige Transkript aufzurufen)

„Kaum sechs Wochen nach den Bombenabwürfen auf Hiroshima und Nagsaki gab das US-Kriegsministerium [Pentagon] einen Plan heraus (15. September 1945), um „die Sowjetunion von der Landkarte zu tilgen“ (66 Städte mit 204 Atombomben), als die USA und die UdSSR noch Verbündete waren. Dieses berüchtigte Projekt wird durch freigegebene Dokumente bestätigt. (Für weitere Einzelheiten siehe Chossudovsky, 2017)

Unten sehen Sie eine Abbildung der 66 Städte der Sowjetunion, die das US-Kriegsministerium als Ziele ins Auge gefasst hatte.

Die 66 Städte. Zum Vergrößern hier klicken

Zurück zu Kai Bird

Implizit ist hier die Überzeugung enthalten, dass die Wissenschaft einfach immer weiter voranschreitet und nicht aufzuhalten ist, und dass wir, wenn gefährliche Technologien aus der Arbeit von Wissenschaftlern hervorgehen, darauf vertrauen sollten, dass sie sie kontrollieren. Nirgendwo deutet Bird an, dass Wissenschaftler eine moralische Verpflichtung haben, eine bestimmte Forschungsrichtung wegen ihrer schwerwiegenden möglichen Folgen nicht zu verfolgen. Vielleicht hat er nie Mary Shelleys Frankenstein gelesen, das erst vor über zweihundert Jahren geschrieben wurde.

Und schließlich, und das ist das Wichtigste, beginnt Bird seinen Schlussabsatz mit diesen Worten:

Wladimir Putins nicht ganz unverhohlene Drohungen, im Krieg in der Ukraine taktische Nuklearwaffen einzusetzen, erinnern uns heute eindringlich daran, dass wir niemals selbstzufrieden sein dürfen, wenn wir mit Atomwaffen leben.

Das ist einfach nur US-Propaganda. Die USA haben den Krieg in der Ukraine provoziert und angeheizt, alle Atomwaffenverträge gebrochen, Russland mit Militärbasen umgeben, Atomwaffen in Europa stationiert, mit ihrer Erstschlagspolitik und ihren Drohungen nukleare Erpressung betrieben usw. Putin hat daraufhin gesagt, dass er den Einsatz von Atomwaffen nur dann in Erwägung ziehen würde, wenn – und nur dann – die Existenz des russischen Staates und Landes vom Aussterben bedroht wäre.

Indem Bird einen Artikel über Oppenheimers „Tragödie“ schrieb und die Wissenschaft verteidigte, verteidigte er auf subtile Weise auch eine Dreifaltigkeit anderer Themen: die „Wissenschaft“ der Regierung über Covid, die transformative Kraft, die von der KI ausgeht, und die US-Propaganda über Russland und Atomwaffen. JFKs Aufruf zur Abschaffung von Atomwaffen wird mit keinem Wort erwähnt. So macht die „Zeitung der Akten“ ihre Arbeit.

Ich sitze jetzt hier am Ende des Tages. Die Schatten fallen und ich denke über solche Trinitäten nach. Ich bin fassungslos über die Tatsache, dass wir existieren, aber unter einem schrecklichen Schatten, den viele ignorieren wollen. Jung sah diese Schattenseite nicht nur als persönliche, sondern auch als soziale Seite, und wenn sie ignoriert wird, können die kollektiven Übel der modernen Gesellschaften von selbst ausbrechen.

Bird argumentiert, dass Atomwaffen das Ergebnis einer wissenschaftlichen Suche sind, die nicht aufzuhalten ist. Er schreibt, dass Oppenheimer

„dass man neugierige Menschen nicht davon abhalten kann, die physische Welt um sie herum zu entdecken [und dann Atombomben oder Designerbabys zu bauen].“

Dies ist die Ideologie des Fortschritts, die keinen Widerspruch duldet, da sie als unvermeidlich gilt.

Es ist eine Philosophie, die glaubt, dass es keine Grenzen für das menschliche Wissen geben sollte, was die Erkenntnis von Gut und Böse einschließen würde, die dann aber ignoriert werden kann, da sie und alle Gedanken und Überzeugungen a priori als relativ angesehen werden. Die moderne Prämisse, dass alles relativ ist, ist natürlich ein Widerspruch, da sie eine absolute Aussage ist. Viele teilen diese als Fortschritt getarnte Philosophie der Verzweiflung, die sich heute in alles eingeschlichen hat. Das ist tragisch, denn wenn die Menschen sie akzeptieren, sind wir dazu verdammt, einen faustischen Pakt mit dem Teufel einzugehen, und die Hölle wird folgen.

Ich denke an den Gesang von Bob Dylan:

Ich weiß nur nicht, warum es mich überhaupt interessieren sollte Es ist noch nicht dunkel, aber es wird langsam dunkel

Aber es ist mir nicht egal, und ich frage mich, warum. Als die Nacht hereinbricht, sitze ich hier und frage mich.

*

Edward Curtin ist ein bekannter Autor, Forscher und Soziologe mit Sitz in Western Massachusetts. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).