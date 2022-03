90-Tage-Pfizer-„Bombe“ in 9 Seiten aufgedeckt – Neu freigegebene Pfizer-Dokumente enthüllen die gefährlichen COVID Impfungen

Mercola.com

Ein kleiner Stapel von Dokumenten, der Mitte November 2021 von der US-Arzneimittelbehörde FDA freigegeben wurde, zeigte, dass Pfizer in den ersten drei Monaten nach der Einführung des COVID-Impfstoffs 42.086 Berichte über unerwünschte Ereignisse erhielt, darunter 1.223 Todesfälle

Die erste wirklich große Tranche von Pfizer-Dokumenten – etwa 10.000 Seiten – wurde am 1. März 2022 von der FDA freigegeben. Darin enthalten sind neun Seiten mit aufgezeichneten Nebenwirkungen, insgesamt etwa 158.000 verschiedene Gesundheitsprobleme

Eine erste Überprüfung der Fallberichtsformulare (CRFs) ergab erhebliche Fehler und Anomalien bei der Datenerfassung

Zu den Problemen gehörten Patienten, die in die Gruppe der „gesunden Bevölkerung“ aufgenommen wurden, aber alles andere als gesund waren; Nummern für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse (SAE), die leer gelassen wurden; fehlende Barcodes für Proben; mindestens ein Todesfall eines Patienten am Tag vor einer ärztlichen Untersuchung; und zweite Dosen, die außerhalb des dreiwöchigen Protokollfensters verabreicht wurden. Es stellt sich auch die Frage, ob die Teilnehmer ausreichend lange beobachtet wurden; außerdem wurden unerwünschte Ereignisse trotz eines verlängerten Krankenhausaufenthalts als „nicht schwerwiegend“ eingestuft und vieles mehr

Ein Großteil der CRFs in dieser Veröffentlichung stammt von den von Ventavia betriebenen Prüfzentren. Ventavia sieht sich derzeit mit einer Klage von Brook Jackson, einer ehemaligen Regionalleiterin von Ventavia, konfrontiert. Jackson wurde entlassen, kurz nachdem sie die FDA und höhere Stellen im Unternehmen auf mögliche Datenfälschungen und schlechtes Labormanagement aufmerksam gemacht hatte.

Im September 2021 reichte eine Gruppe namens Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) einen Antrag auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act, FOIA) bei der US-Arzneimittelbehörde FDA ein, um die Unterlagen zu erhalten, die für die Zulassung von Comirnaty herangezogen wurden, darunter Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten, Berichte über unerwünschte Wirkungen und Listen aktiver und inaktiver Bestandteile.

Als die FDA nach einem Monat immer noch nicht auf die FOIA-Anfrage geantwortet hatte, reichte die PHMPT Klage ein. Pfizer und die FDA baten den Richter, ihnen 75 Jahre Zeit zu geben, um alle Dokumente freizugeben (wobei sie nur 500 Seiten pro Monat herausgeben würden), aber glücklicherweise entschied der Richter, dass sie die Dokumente in einem Tempo von 55.000 Seiten pro Monat herausgeben müssen.

COVID Impf-Unterstützer erhält eine Rote Pille

Mitte November 2021 veröffentlichte die FDA die ersten 91 Seiten, aus denen allein hervorgeht, dass die FDA seit dem 30. April 2021 über schockierende Sicherheitsprobleme informiert ist. Für den Krankenpfleger John Campbell, der im obigen Video zu sehen ist, scheinen diese Dokumente wie eine „rote Pille“ gewirkt zu haben, die ihn auf die Möglichkeit aufmerksam machte, dass die Impfungen weitaus gefährlicher sein könnten, als irgendjemand erwartet hatte, aber er kam erst jetzt dazu, sie zu überprüfen.

Insgesamt erhielt Pfizer bis zum 28. Februar 2021 mehr als 42.086 Berichte über unerwünschte Ereignisse, darunter 1223 Todesfälle. Die neueste Tranche der Pfizer-Dokumente enthält auch satte neun Seiten mit aufgezeichneten Nebenwirkungen – insgesamt 158.000!

In seinem Video geht Campbell auf die Dokumente ein, die unter dem Titel „5.3.6. Postmarketing Experience“, die ursprünglich als „vertraulich“ gekennzeichnet waren. Daraus geht hervor, dass Pfizer bis zum 28. Februar 2021 insgesamt 42.086 Berichte über unerwünschte Ereignisse erhalten hat, darunter 1.223 Todesfälle.

Wie Campbell anmerkte, „wäre es gut gewesen, dies zum Zeitpunkt der Einführung der Impfungen zu wissen, nicht wahr?“. Campbell hat die Behauptung von der „sicheren und wirksamen“ Impfung immer unterstützt, aber „das hat das Vertrauen in die Behörden zerstört“, sagt er.

1.223 Todesfälle und 42.086 Meldungen über Verletzungen in den ersten drei Monaten sind ein deutliches Sicherheitssignal, vor allem wenn man bedenkt, dass der Schweinegrippe-Impfstoff von 1976 nach nur 25 Todesfällen zurückgezogen wurde.

Die Anzahl der verschickten Dosen wurde unter einem FOIA-Redaktionscode geschwärzt, der für „Geschäftsgeheimnisse und kommerzielle oder finanzielle Informationen, die von einer Person erhalten wurden und privilegiert oder vertraulich sind“ steht. Warum sollte die Anzahl der verschickten Dosen vertraulich sein?

Campbell stört sich eindeutig an dieser Schwärzung, da man die Inzidenzrate oder die Nebenwirkungen nicht berechnen kann, wenn man nicht weiß, wie der Nenner lautet. Wie Campbell feststellte, kann diese Zahl nicht vertraulich sein. Sie wird aus einem anderen Grund zurückgehalten (und ich habe gerade erklärt, welcher das sein könnte).

Auch ohne den Faktor der Untererfassung zu kennen, ist Campbell über die Zahl der gemeldeten Nebenwirkungen entsetzt. Es ist ganz klar, dass diese Information Campbell auf die Palme gebracht hat. Einen Überblick über die Arten der gemeldeten Nebenwirkungen gibt Campbells Video. Ich habe es bereits in früheren Artikeln besprochen.

Hier kommen wir nun zur ersten wirklich großen Tranche von Pfizer-Dokumenten, die am 1. März 2022 veröffentlicht wurde. Insgesamt verfügt die FDA über rund 450.000 Seiten an Daten aus den COVID-Studien von Pfizer, und wir haben jetzt etwas mehr als 10.000 dieser Seiten. Sie können sie alle auf PHMPT.org finden.

Ergebnisse einer frühen Überprüfung von Fallberichten

Am 7. März 2022 veröffentlichte die Enthüllungsjournalistin Sonia Elijah auf Trial Site News einen Überblick über ihre ersten Erkenntnisse, nachdem sie einige der Tausenden von neu veröffentlichten Dokumenten durchgesehen hatte.

Ihr Bericht konzentriert sich hauptsächlich auf die Fallberichtsformulare (CRFs). Dabei handelt es sich um Dokumente, die in der klinischen Forschung verwendet werden, um standardisierte Daten von jedem Patienten, einschließlich unerwünschter Ereignisse, zu erfassen. Als solche sind sie ein entscheidender Teil des Prozesses der klinischen Prüfung.

Ein Großteil der CRFs in dieser Veröffentlichung stammte aus von Ventavia betriebenen Prüfzentren. Ventavia sieht sich derzeit mit einer Klage von Brook Jackson, einer ehemaligen Regionalleiterin von Ventavia, konfrontiert. Jackson wurde entlassen, kurz nachdem sie die FDA und höhere Stellen im Unternehmen auf mögliche Datenfälschungen und schlechtes Labormanagement aufmerksam gemacht hatte.

Ihre Aussage wurde am 2. November 2021 im British Medical Journal – der ältesten und renommiertesten medizinischen Fachzeitschrift der Welt – von dem Enthüllungsjournalisten Paul Thacker veröffentlicht. Die Faktenprüfer von Facebook versuchten tatsächlich, diesen BMJ-Artikel zu „entlarven“ und zensierten ihn.

Bei ihrer Überprüfung der CRFs fand Elijah eine Reihe von Fehlern und Anomalien, die Jacksons Behauptungen zu bestätigen scheinen, darunter die folgenden:

In die Gruppe der „gesunden Bevölkerung“ wurden Patienten aufgenommen, die alles andere als gesund waren – ein solcher „gesunder“ Teilnehmer war zum Beispiel ein Typ-2-Diabetiker mit Angina pectoris, einem Herzstent und einem Herzinfarkt in der Vorgeschichte.

Nummern für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse (SAE) wurden leer gelassen – die Ventavia-Stelle Nr. 1085 weist eine besonders hohe Anzahl fehlender SAE-Nummern auf.

Fehlende Barcodes für entnommene Proben – Ohne diese Barcodes kann die Probe nicht dem Teilnehmer zugeordnet werden.

Verdächtig aussehende SAE-Start- und -Enddaten – Zum Beispiel erlitt der sogenannte „gesunde“ Diabetiker am 27. Oktober 2020 einen „schweren“ Herzinfarkt. Als Enddatum ist der 28. Oktober, der nächste Tag, angegeben, was seltsam ist, da der Herzinfarkt als so schwerwiegend eingestuft wurde, dass ein Krankenhausaufenthalt erforderlich war.

Am selben Tag, dem 28. Oktober, wurde bei dem Patienten eine Lungenentzündung diagnostiziert, sodass er wahrscheinlich im Krankenhaus blieb. „Diese Anomalie wirft Zweifel an der Genauigkeit der aufgezeichneten Daten auf und verstößt möglicherweise gegen die ALOCA-C-Richtlinien für die Dokumentation klinischer Studien“, schreibt Elijah.

Unverblindete Teams waren für die Überprüfung von Berichten über unerwünschte Ereignisse auf Anzeichen von COVID-Fällen und für die Überprüfung schwerer COVID-Fälle verantwortlich – in einigen Fällen scheinen sie jedoch die Möglichkeit, dass ein Ereignis mit COVID zusammenhängt, wie z. B. eine Lungenentzündung, ausgeschlossen zu haben. Und das, obwohl im Protokoll von Pfizer (Abschnitt 8.2.4) „verstärktes COVID-19“ (d. h. antikörperabhängige Verstärkung) als mögliche Nebenwirkung aufgeführt ist, nach der man Ausschau halten muss. Wie von Elijah angemerkt:

Dies könnte unbeabsichtigt zu einer Verzerrung geführt haben, da die nicht verblindeten Teams wussten, welche Teilnehmer das Placebo und welche den Impfstoff erhalten hatten. Sie könnten vom Sponsor unter Druck gesetzt worden sein, damit die Studie einen bestimmten Verlauf nimmt und Ereignisse wie „COVID-Pneumonie“ einfach als Lungenentzündung eingestuft werden.

Unmögliche Datierung – Der Diabetiker, der einen Herzinfarkt mit anschließender Lungenentzündung erlitt (bei der es sich möglicherweise um eine unerkannte COVID-Pneumonie handelte), ist gestorben, und als Todesdatum ist der Tag angegeben, bevor der Patient angeblich zu einem „COVID-krank“-Besuch ging.

Natürlich ist es unmöglich, dass eine tote Person an einem Arztbesuch teilnimmt, also stimmt hier etwas nicht. Im Vermerk des klinischen Prüfers heißt es: „Es kann kein späteres Datum als das Sterbedatum geben. Bitte entfernen Sie die Daten aus dem COVID-Krankheitsbesuch und fügen Sie Husten und Kurzatmigkeit als unerwünschte Ereignisse (AEs) hinzu. „Welche Art von Druck wurde hier ausgeübt“? Fragt Elijah.

Die zweite Dosis wurde außerhalb des dreiwöchigen Protokollfensters verabreicht.

Beobachtungszeitraum scheint ein automatischer Eintrag gewesen zu sein – laut Protokoll sollte jeder Teilnehmer mindestens 30 Minuten lang vom Personal beobachtet werden.

In der Mehrzahl der CRFs werden 30 Minuten angegeben, was die Frage aufwirft: Wurden die Teilnehmer ausreichend lange beobachtet, oder wurde einfach „30 Minuten“ als automatischer Eintrag vermerkt? Warum gibt es bei den Beobachtungszeiten so wenig Vielfalt? Wenn die Teilnehmer nicht ausreichend beobachtet wurden, war ihre Sicherheit gefährdet, was eine von Jacksons Bedenken war.

Unerwünschte Ereignisse, die trotz eines längeren Krankenhausaufenthalts als „nicht schwerwiegend“ eingestuft wurden – In einem Fall stürzte der Teilnehmer und erlitt am Tag nach der zweiten Dosis Risswunden im Gesicht, woraufhin er 26 Tage lang im Krankenhaus blieb.

Zu den weiteren Anomalien in diesem Fall gehört die Angabe, dass der Sturz durch einen „Sturz“ verursacht wurde, der nichts mit der Studienbehandlung zu tun hatte, und dass die Risswunde im Gesicht die Folge einer „Hypotonie“ (niedriger Blutdruck) war. Auch die SAE-Nummer für die Risswunden im Gesicht ist nicht angegeben.

Elijah schreibt: „An der Glaubwürdigkeit dieser Informationen kann gezweifelt werden, da der Sturz und die Risswunden im Gesicht untrennbar miteinander verbunden waren. Wenn also die Risswunden im Gesicht auf ‚Hypotonie‘ zurückzuführen sind, dann sollte auch der Sturz darauf zurückzuführen sein.“ Könnte der niedrige Blutdruck eine Folge der experimentellen Spritze sein? Möglicherweise. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Patient am Tag nach der Verabreichung der zweiten Dosis gestürzt ist.

Noch verdächtiger ist, dass die Kausalität für den Sturz auf dem Formular für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse als „im Zusammenhang“ (mit der Behandlung) angegeben wurde, auf dem CRF für unerwünschte Ereignisse jedoch als „nicht im Zusammenhang“ aufgeführt ist. In einem Vermerk heißt es: „Bitte bestätigen Sie die korrekte Kausalität“.

Brandneue Gesundheitsprobleme werden als nicht mit der Behandlung in Zusammenhang stehend abgetan – In einem Fall wurde beispielsweise bei einer Teilnehmerin, die in ihrer Anamnese keine eingeschränkte Nierenfunktion aufwies, einen Monat nach ihrer zweiten Dosis Nierensteine und eine schwere Hypokaliämie diagnostiziert, die einen Krankenhausaufenthalt erforderlich machte. Obwohl sie keine Nierenprobleme in der Vorgeschichte hatte, wurden beide Ereignisse als „nicht mit der Studienbehandlung zusammenhängend“ abgetan, und es wurden keine weiteren Untersuchungen durchgeführt.

Abschließend schreibt Elijah:

Alle über einen begrenzten Zeitraum gesammelten Beweise scheinen die Behauptungen von Whistleblower Jackson über ein schlechtes Datenmanagement in der Prüfstelle zu bestätigen und werfen Fragen darüber auf, wie Ventavia die klinischen Prüfungen von Pfizer durchgeführt hat. Die Fehler und Anomalien in den CRFs deuten auch auf ihre Behauptungen hin, dass die Mitarbeiter der klinischen Forschung nicht angemessen geschult waren und viele von ihnen keine vorherige klinische Erfahrung hatten. Wenn solche ungeheuerlichen Befunde an diesen Standorten zutreffen, könnten sie dann auch an anderen Prüfzentren in Nordamerika und darüber hinaus auftreten?

Enorme Liste von Nebenwirkungen

Die jüngste Tranche von Pfizer-Dokumenten enthält auch eine satte neun Seiten lange Liste der aufgezeichneten Nebenwirkungen – insgesamt 158.000! Das Bild unten sagt mehr aus als alles, was ich über diese Liste sagen kann. Hier zu finden.

Enorme Kluft zwischen Erzählung und Wirklichkeit

Die Pfizer-Dokumente offenbaren eine enorme Kluft zwischen dem, was uns über den Impfstoff erzählt wurde, und dem, was die FDA und Pfizer tatsächlich darüber wussten. In einem kürzlich von The Defender veröffentlichten Artikel fragt Dr. Meryl Nass: „Pfizer, FDA-Dokumente widersprechen der offiziellen Darstellung der COVID-Impfstoffsicherheit – ist das Betrug?“

Wie Nass feststellt, ist es eine Sache, was uns in den Medien erzählt wird, und eine andere, was diese Dokumente offenbaren. Und, was wichtig ist, der Inhalt dieser Dokumente „sagt uns, zu welchen Informationen Pfizer und die FDA bereit sind, zu stehen“. Sie legen auch fest, was die rechtlichen Anforderungen für die Notfallzulassung und die Lizenzierung sind.

Es mag schockieren, aber was die FDA sagte, als sie sowohl die EUA als auch die Lizenz für die Impfstoffe von Pfizer ausstellte, unterschied sich sehr von dem, was man von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC), den Medien und anderen Quellen hörte, schreibt Nass.

Ein eklatantes Beispiel für offizielle Empfehlungen, die im Widerspruch zu den Daten stehen, ist die Empfehlung der CDC, während der Schwangerschaft zu impfen. CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky hat der Öffentlichkeit wiederholt versichert, dass die Impfung keine Gesundheitsrisiken für schwangere Frauen oder ihre Babys birgt. Hier ist Walensky im Mai 2021:

Und jetzt, im Oktober 2021, behauptet sie immer noch, es gäbe keine Risiken.

Auch Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, bestätigte im August 2021, als Comirnaty zugelassen wurde, dass die COVID-Impfung während der Schwangerschaft sicher ist.

Wie kann das sein, wenn die FDA und Pfizer noch im Dezember 2021 behaupteten, es lägen keine ausreichenden Informationen vor, um festzustellen, ob es Risiken in der Schwangerschaft gibt? Wie können Walensky und Fauci endgültige Behauptungen über die Sicherheit aufstellen, wenn es keine Daten gibt?

Das American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) macht ebenfalls definitive Aussagen zur Sicherheit und behauptet: „Die Impfung kann in jedem Trimester erfolgen, und der Schwerpunkt sollte auf dem frühestmöglichen Erhalt des Impfstoffs liegen, um die mütterliche und fötale Gesundheit zu maximieren“.

Worauf stützen sie sich dabei? Das Fehlen von Daten ist sicherlich keine solide Grundlage, um Sicherheitsaussagen zu treffen. Wie Nass feststellt:

… die CDC erklärte in ihrem eigenen Morbidity and Mortality Weekly Report vom 7. Januar, dass es keine ausreichenden Daten gebe, um die Sicherheit des COVID-Impfstoffs im ersten Trimester zu bestimmen. Obwohl die Bundesbehörden also keinen Grund zur Annahme hatten, dass der Impfstoff in der Schwangerschaft sicher sei, und dies auch in ihren rechtlichen Dokumenten festhielten, bewarben sie den Impfstoff dennoch als sicher für schwangere Frauen.

Die ACOG, ein gemeinnütziger Berufsverband von Geburtshelfern, versorgte ihre Mitglieder nicht nur mit falschen Informationen über die Sicherheit des Impfstoffs, sondern unterwies sie auch in der Verwendung von Propaganda, um werdende Mütter zu überzeugen, sich impfen zu lassen.

CDC-Anleitung steht im Widerspruch zum Comirnaty-Etikett

Sie führt auch mehrere Fälle auf, in denen CDC-Erklärungen an die Öffentlichkeit den Angaben auf dem Comirnaty-Etikett eindeutig widersprechen. Zum Beispiel:

Während die CDC anfangs behauptete, dass anaphylaktische Reaktionen auf die Impfung ungefähr genauso häufig auftreten wie bei anderen Impfstoffen, hat sie diese Behauptung inzwischen zurückgenommen, und sowohl die CDC als auch das Comirnaty-Etikett besagen nun, dass die Verabreichung von Comirnaty auf Einrichtungen beschränkt ist, die anaphylaktische Reaktionen medizinisch behandeln können.

„Dies ist bei anderen Impfstoffen nicht der Fall“, sagt Nass und fügt hinzu, dass Untersuchungen von Harvard-Krankenhäusern ergeben haben, dass die Rate der Anaphylaxie bei Mitarbeitern, die die COVID-Impfung erhielten, 50- bis 100-mal höher war als die von der CDC behauptete Rate, die diese Rate auf der Grundlage der Berichte im Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) berechnet. Interessanterweise stimmt dies mit dem überein, was wir für den Underreporting-Faktor von VAERS halten.

Während die CDC behauptet, dass die Myokarditis nach der Impfung mild verläuft und schnell abklingt, heißt es auf dem Etikett der Comirnaty eindeutig: „Es liegen noch keine Informationen über mögliche Langzeitfolgen vor.“

Die CDC empfiehlt die COVID-Impfung für schwangere Frauen, doch auf dem Etikett heißt es, dass „die verfügbaren Daten über Comirnaty bei schwangeren Frauen nicht ausreichen, um über die mit dem Impfstoff verbundenen Risiken in der Schwangerschaft zu informieren“.

Die CDC, die FDA und die Mainstream-Medien behaupten, dass die COVID-Impfung weder Krebs noch Fruchtbarkeitsstörungen verursachen kann, doch auf dem Etikett von Comirnaty heißt es eindeutig: „Comirnaty wurde nicht auf sein Potenzial hin untersucht, Karzinogenität, Genotoxizität oder eine Beeinträchtigung der männlichen Fruchtbarkeit zu verursachen.“ Wenn es nicht evaluiert wurde, wie kann man dann behaupten, dass es diese Art von Problemen nicht verursachen kann – insbesondere in Anbetracht der oben genannten Liste der gemeldeten Nebenwirkungen?

Obwohl der erklärte Zweck der Massenimpfung darin besteht, eine „Herdenimmunität“ zu schaffen, verlangte die FDA von Pfizer nicht zu prüfen, ob die Impfung vor einer asymptomatischen Infektion schützen oder die Übertragung von SARS-CoV-2 verhindern könnte.

Wozu war das alles gut?

Mit jeder Woche, die verstreicht, werden die Risse in der offiziellen COVID-Erzählung immer größer und breiter. Es wird interessant sein zu sehen, was schließlich den sprichwörtlichen Damm bricht.

Der CEO von Pfizer, Albert Bourla, drängt jetzt auf eine vierte Impfung und sagt, eine zweite Auffrischung sei „für die meisten notwendig“, da drei Impfungen nicht nur nicht vor Varianten schützen können, sondern auch schnell an Kraft verlieren. Aus denselben Gründen müssen die Amerikaner damit rechnen, jedes Jahr im Herbst eine Auffrischungsimpfung zu erhalten.

Unter normalen Umständen hätte das den Leuten die Augen öffnen müssen, aber die COVID-Gehirnwäsche war so erfolgreich, dass viele immer noch nicht erkennen können, wie sehr sie belogen wurden. Ich glaube, die letzte Salve, die die Massen aufwecken wird, werden entweder Enthüllungen über Schäden sein oder die Erkenntnis, was das geplante Sozialkreditsystem tatsächlich für den durchschnittlichen Amerikaner bedeuten würde.

Im Jahr 2018 ging Pfizer eine stolze Partnerschaft mit der Zahlungsplattform der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), Alipay, ein, die dazu genutzt wurde, eine frühe chinesische Version von Impfpässen mit der Bezeichnung „Internet + Impfung“ zu implementieren, die darauf abzielt, „Krankheitsbewusstsein über mobile Geräte“ zu schaffen.

Nach Angaben des US-Außenministeriums ist Alipay ein „Werkzeug“, das die KPCh beim Aufbau eines „technologiegestützten Überwachungs- und sozialen Kontrollnetzes“ einsetzt, das auch als Sozialkreditsystem bekannt ist. Die gleiche Art von System wird jetzt in anderen Teilen der Welt, einschließlich der USA, eingeführt, so dass es interessant ist, die Beteiligung von Pfizer an dieser frühen digitalen Impfpass-Initiative festzustellen.

Mitte März 2022 gab Bourla ein Interview mit Washington Post Live (siehe oben), in dem er zugab, dass die Entscheidung, die mRNA-Technologie für die Entwicklung eines COVID-„Impfstoffs“ zu verwenden, „kontraintuitiv“ war, da Pfizer „gute Erfahrungen“ mit mehreren anderen Impfstofftechnologien hat, aber nur zwei Jahre Erfahrung mit mRNA, die noch nie in einem kommerziell erhältlichen Medikament verwendet worden war.

Am Ende wird Bourla diese Entscheidung vielleicht bereuen, denn sie hat sich als unglaublich tödlich erwiesen. Allerdings wird das wohl davon abhängen, ob er jemals für diese Entscheidungen zur Rechenschaft gezogen wird.

