92 Prozent der beschäftigten Amerikaner haben ihre Ausgaben reduziert, während der Lebensstandard in den USA zerbröckelt

Michael Snyder

Die Überschrift dieses Artikels ist kein Druckfehler. Der Grund, warum „Bezahlbarkeit“ zum Thema Nummer eins für US-Wähler geworden ist, liegt darin, dass der Großteil der Bevölkerung durch die steigenden Lebenshaltungskosten regelrecht zerquetscht wird. Schauen Sie nur, wie viel Sie heute im Vergleich zu vor fünf Jahren für Strom bezahlen. Und schauen Sie, wie viel Sie heute im Vergleich zu vor fünf Jahren für Lebensmittel bezahlen. Die Wohnkosten sind auf absurd hohe Werte gestiegen, die Grundsteuern sind in vielen Gegenden des Landes völlig wahnsinnig geworden, und die Krankenversicherungsprämien haben sich für Millionen von Amerikanern mehr als verdoppelt. Es ist kein Zufall, dass sich heutzutage so viele Menschen bitter über die Lebenshaltungskosten beschweren. Die Wahrheit ist, dass der Großteil des Landes sehr reale Schmerzen erlebt.

Natürlich ist es kein Zufall, dass das passiert ist. Unsere Politiker haben seit dem Zeitpunkt, als Barack Obama im Januar 2009 erstmals ins Weiße Haus einzog, 28 Billionen Dollar geliehen und ausgegeben, die wir nicht hatten, und ich habe gewarnt, dass all dieses Geld eine galoppierende Inflation erzeugen würde.

Darüber hinaus hat die Federal Reserve seit 2008 Billionen von Dollar, die aus dem Nichts geschaffen wurden, in das Finanzsystem gepumpt. Das hat dem Aktienmarkt geholfen, Rekordhöhen zu erreichen, aber es war einer der Faktoren, die die Lebenshaltungskosten für den Rest von uns unerträglich gemacht haben.

Die sehr törichten Entscheidungen, die unsere Führer getroffen haben, hatten dramatische Konsequenzen.

Unser Lebensstandard bröckelt uns direkt vor den Augen weg, und nun sagt ein brandneuer Bericht, dass 92 Prozent der beschäftigten Amerikaner gezwungen waren, ihre Ausgaben zu kürzen …

Für Millionen von Amerikanern bedeutet finanziell über Wasser zu bleiben inzwischen schwierige Abwägungen. Da die Preise für alltägliche Notwendigkeiten weiter schneller steigen als die Löhne, zeigen neue Daten, dass Arbeitnehmer überall dort kürzen, wo sie können – oft auf Kosten von Ersparnissen, der allgemeinen finanziellen Sicherheit und sogar grundlegender Bedürfnisse.

Das ist das Bild, das sich aus Resume Nows 2026 Cost-of-Living Crunch Report ergibt, einer landesweiten Umfrage unter 1.011 beschäftigten Amerikanern, die ergeben hat, dass sich nur 17 Prozent der Amerikaner finanziell sicher genug fühlen, um Grundbedürfnisse zu decken und Geld zu sparen. Fast zwei Drittel der Befragten nannten alltägliche Grundgüter als ihre größte finanzielle Belastung. Hinzu kommt: Bemerkenswerte 92 Prozent sagten, sie hätten ihre Ausgaben reduziert – auch bei Dingen, die viele zuvor als nicht verhandelbar betrachtet hätten.

Bitte beachten Sie, dass nur „beschäftigte Amerikaner“ zu den Lebenshaltungskosten befragt wurden.

Mehr als 100 Millionen erwachsene US-Amerikaner arbeiten überhaupt nicht.

Für diejenigen, die meine Arbeit nicht regelmäßig verfolgen: Ja, das ist eine zutreffende Zahl. Die überwältigende Mehrheit der erwachsenen US-Amerikaner, die nicht arbeiten, wird von der Bundesregierung als „nicht in der Erwerbsbevölkerung“ eingestuft.

Eine weitere Umfrage, die Ende Dezember durchgeführt wurde, ergab, dass 70 Prozent der Amerikaner die Lebenshaltungskosten dort, wo sie leben, als „nicht sehr erschwinglich“ oder „überhaupt nicht erschwinglich“ ansehen …

Amerikanische Verbraucher fühlen sich weder mit der Wirtschaft noch mit ihrer eigenen finanziellen Situation besonders wohl; der Begriff „Bezahlbarkeitskrise“ dominiert seit den letzten Monaten Schlagzeilen und politische Kampagnen.

Die Mehrheit – 70 % – der Amerikaner, die in einer Marist-Umfrage unter über 1.400 Erwachsenen befragt wurden, die im Dezember durchgeführt wurde, sagt, dass die Lebenshaltungskosten in ihrer Region für die durchschnittliche Familie nicht sehr erschwinglich oder überhaupt nicht erschwinglich sind.

Das ist das Ergebnis jahrzehntelang unglaublich schlechter Wirtschaftspolitik.

Die Kaufkraft unseres Geldes ist stetig gesunken, und jetzt kämpfen 65 Prozent der beschäftigten Amerikaner damit, sich überhaupt alltägliche Grundbedürfnisse leisten zu können …

Fünfundsechzig Prozent der Befragten sagten, dass es ein wesentlicher Faktor für ihre finanzielle Belastung sei, sich alltägliche Grundbedürfnisse leisten zu können.

Jared Kessler, Gründer von Forex Broker, sagte, die Konzentration des Stresses rund um Grundbedürfnisse sei ein wichtiger Indikator dafür, dass das Problem tiefer gehe als jede kurzfristige finanzielle Erschütterung. „Es ist klar, basierend auf diesen Daten, dass wir eine echte Lebenshaltungskostenkrise erleben und nicht bloß eine unmittelbare inflationäre Reaktion auf die COVID-19-Pandemie“, sagte er gegenüber Newsweek.

Lesen Sie den letzten Satz noch einmal, denn er trifft so sehr zu.

Wir befinden uns mitten in einer alptraumhaften Lebenshaltungskostenkrise, die niemals zu enden scheint.

In diesem Stadium könnten 60 Prozent der beschäftigten Amerikaner „nur drei Monate oder weniger an Ausgaben decken, wenn sie ihren Job verlieren würden“ …

Sechzig Prozent der Befragten sagten, sie könnten nur drei Monate oder weniger an Ausgaben decken, wenn sie ihren Job verlieren würden, sodass im Fall von Entlassungen, Krankheit oder anderen Ereignissen, die ihre finanzielle Lage beeinträchtigen könnten, kaum Spielraum bleibt. Für viele werden sogar Routineausgaben gekürzt.

Der Großteil des Landes lebt direkt an der Kante.

Niemand kann das leugnen.

Und die Verbraucherstimmung bewegte sich 2025 rasch in die falsche Richtung …

Zwischen Januar und November des vergangenen Jahres sank die Verbraucherstimmung bei den unteren und mittleren Dritteln des amerikanischen Haushaltseinkommens um 29,8 % beziehungsweise 27,6 %, während das oberste Drittel der Einkommensbezieher einen noch stärkeren Rückgang von 32,1 % erlitt.

Unsere Politiker in Washington hätten all die Jahre nicht so viel Geld leihen und ausgeben sollen.

Aber sie haben es getan.

Und wir hätten niemals zulassen dürfen, dass wir uns mit 38,4 Billionen Dollar verschulden.

Aber wir haben es getan.

Viele von uns haben jahrelang über die schlechten Entscheidungen geschimpft, die getroffen wurden.

Aber der Großteil der Bevölkerung hat nicht zugehört.

Traurigerweise haben wir, wie ich in einem früheren Artikel feststellte, nun einen Punkt erreicht, an dem „Bezahlbarkeit“ zum Thema Nummer eins für US-Wähler geworden ist …

Eine im Dezember veröffentlichte Umfrage der University of Michigan zeigt, dass hohe Preise weiterhin ein Schmerzpunkt für Verbraucher sind. Etwa 46 % geben hohen Preisen die Schuld an schlechten persönlichen Finanzen – unter den höchsten Anteilen seit Beginn der Reihe in den späten 1970er Jahren.

Die Einschätzung der Verbraucher zu ihrer aktuellen finanziellen Situation ist im Dezember „eingebrochen“ und erstmals seit Juli 2022 in den negativen Bereich gefallen, dem Monat nach dem Höhepunkt der inflationsbedingten Preisspitzen der Pandemie-Ära, so eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage des Conference Board.

Insgesamt sagen 65 % der US-Haushalte, dass sich die Lebenshaltungskosten im vergangenen Jahr verschlechtert oder stark verschlechtert haben, laut einer aktuellen Politico-Umfrage.

Frühere Generationen übergaben uns die Schlüssel zur größten Wirtschaftsmaschine, die die Welt je gesehen hat.

Und wir sind losgezogen und haben sie gegen die Wand gefahren.

Vor 50 Jahren war die US-Wirtschaft so dominant, dass es Dummheit in epischem Ausmaß gebraucht hätte, um sie scheitern zu lassen.

Aber irgendwie haben wir es geschafft.

Obwohl unser Lebensstandard gerade um uns herum zusammenbricht, arbeiten die meisten Amerikaner weiterhin hart und „versuchen im Grunde, sich da durchzubeißen“ …

„Was wir sehen, ist, dass weiterhin Inflationsdruck im gesamten System besteht, insbesondere im Einzelhandelsumfeld, und Verbraucher sagen uns durch unsere Forschung, dass sie im Grunde versuchen, sich da durchzubeißen“, sagt Will Auchincloss, Leiter des Einzelhandelssektors in Amerika bei EY-Parthenon. „Sie versuchen zu kaufen, was sie immer gekauft haben oder kaufen wollen – aber angesichts höherer Preise.“

Die meisten von uns wollen weiter so leben wie früher, aber wir haben schlicht nicht genug Geld dafür.

Also häufen US-Haushalte enorme Mengen an Schulden an.

Tatsächlich erreichte die Verschuldung der US-Haushalte kürzlich einen neuen Rekordwert von 18,59 Billionen Dollar …

Die Schuldenstände der amerikanischen Haushalte – einschließlich Hypotheken, Autokrediten, Kreditkarten und Studienkrediten – haben laut Daten, die am Mittwoch von der Federal Reserve Bank of New York veröffentlicht wurden, einen neuen Rekordstand erreicht.

Die Gesamtschulden der Haushalte erreichten von Juli bis September dieses Jahres 18,59 Billionen US-Dollar, ein Anstieg um 197 Milliarden US-Dollar gegenüber dem vorherigen Quartal.

Natürlich ist die Bundesregierung ein noch größerer Übeltäter.

Die US-Regierung ist nun mit 38,4 Billionen Dollar verschuldet, und es wird prognostiziert, dass diese Zahl noch vor Ende dieses Jahres deutlich über 40 Billionen liegen wird.

Mehr als ein Jahrzehnt lang habe ich davor gewarnt, was passieren würde, wenn wir weiter diesen Weg gehen, und nun ist es passiert.

Wir begehen buchstäblich gesellschaftlichen Selbstmord.

Wenn Sie das nächste Mal schreien möchten, während Sie Ihre Rechnungen bezahlen, dann sollten Sie vielleicht daran denken, wer uns überhaupt erst in dieses Chaos gebracht hat.