Andrew Korybko

Russlands Außenminister Sergej Lawrow sprach auf seiner ersten Pressekonferenz des Jahres Ende Januar über viele Themen, darunter insbesondere den europäischen Plan, Trumps ukrainischen Friedensplan zu untergraben. Seinen Worten zufolge „spricht das Vereinigte Königreich immer häufiger im Namen der EU“ und spielt daher eine führende Rolle bei diesen Bemühungen, „die auf eines hinauslaufen – einen sofortigen Waffenstillstand, ergänzt durch rechtliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Die Frage ist, worauf sich diese Sicherheitsgarantien beziehen.“

Aus Lawrows Sicht besteht der Zweck darin, „das gegenwärtige Nazi-Regime zu erhalten“, das „die Krim, Noworossija und den Donbass niemals rechtlich als russisch anerkennen wird … Und ein Waffenstillstand entlang der aktuellen Kontaktlinie, dem anschließend folgt, dass ‚der Westen helfen wird‘, ist für uns inakzeptabel, weil sie dort Stützpunkte errichten werden.“ In diesem Szenario würden „[Frankreich und das Vereinigte Königreich] eine multinationale Truppe in der Ukraine stationieren, dort ein Netz militärischer Knotenpunkte (Basen) aufbauen … und die Ukraine mit weiteren Waffen vollpumpen, um Bedrohungen für die Russische Föderation zu schaffen.“

Zur Verfolgung dieser Ziele versuchten sie, „Trump von deren Vorzügen zu überzeugen und ihn dann dazu zu bringen, Putin zur Akzeptanz zu zwingen, woraufhin sie alle mitziehen würden“, sobald dies geschehen sei. „Trumps Idee, die wir in Anchorage besprochen und unterstützt haben, wurde von dieser elitären europäischen Gruppe kategorisch abgelehnt.“ Lawrow erwähnte es nicht, doch Trump hat sich bislang nicht gegen die europäische Untergrabung seines ukrainischen Friedensplans gestellt, der Russland deutlich eher zugesagt hatte und zumindest erklärtermaßen darauf abzielte, die grundlegenden Probleme zu lösen.

Diese Beobachtung legt stark nahe, dass er erneut unter den Einfluss anderer gerät – in diesem Fall kriegstreiberischer Europäer und ihrer neokonservativen Verbündeten in den USA –, möglicherweise nachdem er Russlands Zurückhaltung fälschlich als Schwäche interpretiert hat, die er ausnutzen könne, um die Nullsummeninteressen seines Landes voranzutreiben. Diese Interessen bestehen darin, Russland zu maximalen Zugeständnissen zu zwingen, idealerweise zu erheblichen, die seine gesamte strategische Position schwächen – etwas, das Putin weiterhin ablehnt, da er keinen Grund sieht, dem nachzukommen.

In diesem Zusammenhang ist auch Lawrows Warnung vor dem Versuch der USA relevant, strategische Überlegenheit über Russland zu erlangen, über den er auf derselben Pressekonferenz sprach. Die Relevanz besteht darin, dass die Neutralisierung Russlands nuklearer Zweitschlagsfähigkeit durch die vier miteinander verknüpften Mittel, die er ansprach und die hier analysiert wurden, solche Zugeständnisse wahrscheinlicher machen könnte. Russland ist jedoch in der Lage, diese Fähigkeiten zu bewahren, sodass dieses Ziel auf diesem Weg nicht erreicht werden wird.

Damit bleibt den USA zur Verfolgung dieser Nullsummeninteressen (falls Trump unter dem Einfluss kriegstreiberischer Europäer und ihrer neokonservativen Verbündeten in den USA bleibt) nur die Fortsetzung des Konflikts bei gleichzeitiger Verschärfung des Drucks durch sekundäre Sanktionen – beides geschieht derzeit. Trump hätte die Europäer dafür bestrafen können, dass sie seinen in Anchorage vereinbarten ukrainischen Friedensplan untergraben, oder ihnen zumindest sagen können, sie sollten damit aufhören, doch bislang hat er keines von beidem getan – sehr zum Missfallen Russlands.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er dies eines Tages tun könnte. Vorerst jedoch ist Russland zu Recht skeptisch gegenüber seinen Absichten, will ihn aber auch nicht verärgern und damit das Worst-Case-Szenario, dass er den Konflikt weiter verschärft, durch offene Kritik selbst herbeiführen. Das erklärt, warum Lawrow auf seiner Pressekonferenz nur die Europäer kritisierte und nicht Trump. Aufmerksame Beobachter können jedoch zwischen den Zeilen lesen und auch Russlands Unzufriedenheit mit ihm erkennen.