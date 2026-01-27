falsch positiven Ergebnissen: Nipah-PCR-Test nutzt Sequenz mit menschlichem Trefferpotenzial

Nipah-PCR-Forward-Primer stimmt mit menschlichem Genom überein – ein eingebauter Weg zu falsch positiven Ergebnissen, während die Medien einen „tödlichen Ausbruch” hochspielen

Von Jon Fleetwood

Zeigen PCR-Tests positive Ergebnisse für die Humangenetik, nicht für Nipah?

Mainstream-Medien schüren die Angst vor einem angeblichen Ausbruch des Nipah-Virus in Indien und bestätigen gleichzeitig, dass die Fälle durch RT-PCR-Tests „bestätigt” werden.

Der PCR-Test, der im Mittelpunkt dieser Bestätigung steht, stützt sich jedoch auf eine Vorwärtsprimer-Sequenz, die an zahlreichen Loci mit dem menschlichen Genom übereinstimmt, wodurch ein einfacher Mechanismus für falsch-positive Ergebnisse entsteht: die Amplifikation von menschlichem genetischem Material anstelle von viraler RNA.

Zeigen diese Tests positive Ergebnisse für menschliche Genetik und nicht für Nipah?

Handelt es sich um einen falschen Ausbruch?

BLAST-Ergebnisse bestätigen, dass der Nipah-PCR-Primer mit der menschlichen Genetik übereinstimmt

Die betreffende Sequenz ist im Terrestrial Manual der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) veröffentlicht, in dem ein TaqMan-Echtzeit-RT-PCR-Assay, der auf das N-Gen des Nipah-Virus abzielt, als primäre Diagnosemethode zur Bestätigung klinischer Fälle beschrieben wird.

Das ursprüngliche Patent für die TaqMan 5′-Nuklease-PCR-Chemie (US-Patent 5.210.015) besagt ausdrücklich, dass ein nachweisbares positives Signal durch die Bindung der Polymerase an einen einzigen Primer allein – durch Sondenspaltung – erzeugt werden kann, ohne dass eine vollständige Zielamplifikation erforderlich ist.

Einfach ausgedrückt kann die in PCR-Tests verwendete Chemie ein „positives” Signal erzeugen, nur weil ein Primer an genetischem Material haftet – selbst wenn das Virus, das der Test angeblich nachweisen soll, nicht vorhanden ist –, was die Möglichkeit erhöht, dass die durch diese Tests definierten Ausbrüche durch den Assay selbst und nicht durch tatsächliche Infektionen verursacht werden.

Das OIE-Handbuch listet den Nipah-N-Gen-Forward-Primer wie folgt auf: NiV_N_1198F: TCA-GCA-GGA-AGG-CAA-GAG-AGT-AA.

Das ist die Primersequenz, die in Proben getestet wurde, die angeblich Nipah enthalten.

Ich habe jedoch eine BLAST-Ausrichtung von NiV_N_1198F gegenüber dem menschlichen Referenzgenom (GRCh38) durchgeführt, die hochgradig identische Übereinstimmungen über das gesamte Genom hinweg ergab, einschließlich zusammenhängender Übereinstimmungslängen, die den typischen Priming-Schwellenwerten entsprechen, die bei PCR-Reaktionen verwendet werden.

Mit anderen Worten: Der zum Nachweis von Nipah verwendete Primer passt zur menschlichen Genetik, was bedeutet, dass der Test menschliche DNA amplifizieren und ein „positives” Signal erzeugen kann, selbst wenn kein Virus vorhanden ist.

Die BLAST-Alignments umfassen mehrere perfekte und nahezu perfekte Bindungsstellen, die sich über viele Chromosomen erstrecken.

Die PCR amplifiziert alles, woran sich der Primer bindet.

Wenn sich ein Primer in großem Umfang an die DNA des Wirts (Menschen) bindet, kann das Ergebnis des Tests eher die Genetik des Wirts als die des Erregers widerspiegeln.

In der Praxis kann ein „positives” Ergebnis allein durch das Bindungsverhalten des Tests entstehen, abhängig von der Zusammensetzung der Probe, den Amplifikationsbedingungen, den Zyklusschwellenwerten und den Kontaminationskontrollen.

Dieses Problem der Ausrichtung des Primers auf das menschliche Genom landet mitten in einem Medienzyklus, der die Öffentlichkeit in Angst versetzt und zu möglichen staatlichen Maßnahmen gegen den Ausbruch drängt.

Mainstream-Berichterstattung über Nipah

PEOPLE berichtet, dass zwei Krankenschwestern in der Nähe von Kalkutta als Nipah-Fälle identifiziert wurden, dass 180 Personen getestet wurden und dass RT-PCR-Tests in Westbengalen zur Überwachung und zum Screening von Fledermäusen eingesetzt werden.

Diese Schlagzeilen lassen die technischen Details außer Acht, die darüber entscheiden, ob ein durch PCR „bestätigter” Fall aussagekräftig ist: ob die Primer eindeutig auf das Nipah-Virus abzielen.

Ein Primer, der wiederholt mit menschlicher DNA übereinstimmt, führt zu einem einfachen diagnostischen Problem.

Er schafft durch normale Labordynamik einen Weg für falsch-positive Ergebnisse und erweitert auch den Raum für manipulierte Ergebnisse, da der Test ein positives Signal aus bereits im Patienten vorhandenem Material erzeugen kann.

Werden „Nipah-Fälle” manipuliert?

Warnung des Erfinders des PCR-Tests

Dr. Kary Mullis, der verstorbene Erfinder des PCR-Tests, sagte 1997 in einem Interview (hier), dass sein Test nicht dazu verwendet werden sollte, um festzustellen, ob eine Person mit einem Virus infiziert ist.

Der Grund dafür ist, dass der Test „fast alles in jedem finden kann”, wenn seine Parameter hoch genug eingestellt sind, was laut dem Nobelpreisträger die Ergebnisse verfälscht.

„Mit einem PCR-Test kann praktisch jeder positiv auf alles getestet werden. Wenn man ihn lange genug durchführt, kann man bei jedem fast alles finden“, sagte Dr. Mullis. „Das sagt aber nichts darüber aus, ob man krank ist.“

Die Warnung von Mullis scheint nun direkt relevant für ein System zu sein, in dem öffentliche Gesundheitsnotfälle auf der Grundlage von Tests ausgerufen werden können, bei denen kein Virus erforderlich ist, um ein positives Ergebnis zu erzielen.

Fazit

Gesundheitsbehörden, Labore und Medien, die über „PCR-bestätigte Nipah-Infektionen” berichten, stehen nun vor einer grundlegenden Aufgabe: Sie müssen die Primer-Spezifitätsanalyse veröffentlichen, den Zyklusschwellenwert und die Kontrollstrategie offenlegen, mit denen eine Amplifikation des Wirtsgenoms ausgeschlossen wird, und nachweisen, dass die gemeldeten positiven Ergebnisse mit viralen Zielsequenzen und nicht mit Überlappungen menschlicher Sequenzen zusammenhängen.

Bis diese Frage der Spezifität offen geklärt ist, beruhen PCR-bestätigte Nipah-Behauptungen auf einem Testdesign, das sein eigenes Signal erzeugen kann.

Die Angst in der Bevölkerung, Quarantänemaßnahmen und internationale Schlagzeilen werden derzeit durch einen Test ausgelöst, von dem nicht angenommen werden kann, dass er zwischen menschlichem genetischem Material und dem Virus, das er identifizieren soll, unterscheiden kann.