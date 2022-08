Der Biotech-Plan zu unserer Zerstörung

Covid hat viele Kontroversen ausgelöst, aber eines kann nicht bezweifelt werden. Covid und die fehlgeleiteten Versuche, es zu bekämpfen, haben seit März 2022 verheerende Schäden angerichtet. Wie wurde das Covid-Virus erschaffen? Eine Antwort, die in ihrer Tragweite verheerend ist, ist gerade ans Licht gekommen. (Dank an den heldenhaften Ron Unz, der uns den Tipp gegeben hat). Was Sie gleich lesen werden, klingt wie etwas, das Sie von einem unserer Autoren bei LRC erwarten würden, Autoren, die von der Linken schnell als „Verschwörungstheoretiker“ abgetan werden. Aber die Person, über die wir hier sprechen, hat eine tadellose linke Legitimation. Es handelt sich um den Wirtschaftswissenschaftler Jeffrey Sachs, der für seine Arbeit über „nachhaltige Entwicklung“ und „Armut in der Dritten Welt“ bekannt ist. Man konnte nicht umhin, in den Mainstream-Medien über ihn zu lesen – zumindest bis vor Kurzem.

In einem Interview, das am 22. August online in Current Affairs veröffentlicht wurde, erklärt Prof. Sachs, wie er als Leiter der COVID-19-Kommission für eine führende medizinische Fachzeitschrift [The Lancet] zu dem Schluss kam, dass mächtige Akteure eine echte Untersuchung verhindern würden. Er erklärt auch, warum es so wichtig ist, den Ursprüngen von COVID auf den Grund zu gehen: weil, so sagt er, extrem gefährliche Forschung stattfindet, ohne dass wir dafür zur Rechenschaft gezogen werden, und die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, es zu erfahren, da wir diejenigen sind, deren Leben ohne unsere Zustimmung aufs Spiel gesetzt wird. „

Die „offizielle“ Meinung ist, dass das Covid-Virus ein Unfall war, der durch kontaminierte Tierteile auf dem Markt von Wuhan in China verursacht wurde. Sachs vermutet, dass Studien, die diese Darstellung angeblich bestätigen, gefälscht wurden. „Das Komische ist, dass die Wissenschaftler, die das behaupten, das Gleiche am 4. Februar 2020 gesagt haben, bevor sie überhaupt geforscht hatten. Und sie veröffentlichten die gleiche Aussage im März 2020, bevor sie überhaupt Fakten hatten. Sie kreieren also ein Narrativ. Und sie leugnen die alternative Hypothese, ohne sie genau zu prüfen. Das ist der springende Punkt. „

Das ist die „offizielle“ Wahrheit, mit anderen Worten, die Lügen der Regierung über Covid. Was glaubt Sachs, was wirklich los war? „Die alternative Hypothese ist ganz einfach. Sie besagt, dass in den Vereinigten Staaten und China intensiv an SARS-ähnlichen Viren geforscht wurde, die im Labor manipuliert wurden, um potenziell weitaus gefährlichere Viren zu erzeugen. Das spezielle Virus, das COVID-19 verursacht, SARS-Cov-2 genannt, ist bemerkenswert, weil es einen Teil seines Erbguts besitzt, der das Virus gefährlicher macht. Dieser Teil des Genoms wird als „Furin-Spaltstelle“ bezeichnet. Interessant und besorgniserregend, wenn ich das sagen darf, ist, dass die Forschung, die sehr aktiv betrieben und gefördert wurde, darin bestand, Furin-Spaltstellen in SARS-ähnliche Viren einzufügen, um zu sehen, was passieren würde. Ups!“

Es kommt noch schlimmer. Die „Wissenschaftler“, die die Theorie von der „versehentlichen Marktpanne“ veröffentlichten, wussten, dass sie falsch war, aber sie verbreiteten diese Lüge, um die biotechnologische Forschung zu vertuschen, von der sie nicht gestört werden wollten. „Am Anfang, den wir auf den ersten Telefonanruf der National Institutes of Health (NIH) mit einer Gruppe von Virologen am 1. Februar 2020 datieren können, sagten die Virologen ‚Oh mein Gott, das ist seltsam, das könnte eine Laborschöpfung sein. Was macht diese Furin-Spaltstelle da drin? Denn die Wissenschaftler wussten, dass dies Teil eines laufenden Forschungsprogramms war. Doch am 3. Februar sagt dieselbe Gruppe: „Nein, nein, das ist natürlich, das ist natürlich“. Am 4. Februar beginnen sie, die Papiere zu verfassen, die der Öffentlichkeit sagen: „Keine Sorge, es ist natürlich. Im März schreiben sie ein – meiner Meinung nach völlig falsches – Papier, das sogenannte Proximal Origins Paper, das im Jahr 2020 das am häufigsten zitierte Bio-Papier ist. Darin heißt es: Es ist absolut natürlich. (Anmerkung: Die Schlussfolgerung des Papiers lautet: „Wir glauben nicht, dass eine Art von laborgestütztem Szenario plausibel ist“). Aber sie hatten keine der Daten, über die Sie in der New York Times gelesen haben. Sie hatten nichts von dem hier. Sie sagten nur, dass die Labors nicht an dieser Alternative arbeiteten. Aber wissen Sie was? Sie wissen nicht, woran die Labors gearbeitet haben, weil sie nie gefragt haben, und das NIH hat es uns nicht gesagt.“

Sachs ist diesbezüglich sehr nachdrücklich: „Ich will damit sagen, dass es eine Menge Grund zu der Annahme gibt, dass diese Forschung im Gange war. Denn es gibt veröffentlichte Papiere dazu. Es gibt Interviews zu diesem Thema. Es gibt Forschungsvorschläge. Aber das NIH redet nicht. Es fragt nicht nach. Und diese Wissenschaftler haben auch nie gefragt. Vom ersten Tag an haben sie die Alternative verborgen gehalten. Und wenn sie über die Alternative reden, reden sie nicht über das Forschungsprogramm. Sie reden über komplette Strohleute über das Labor, nicht über die eigentliche Forschung, die im Gange war, nämlich Furin-Spaltstellen in SARS-ähnliche Viren einzubauen, sodass SARS-Cov-2 hätte entstehen können.

Was ich fordere, ist nicht die Schlussfolgerung. Ich fordere eine Untersuchung. Nach zweieinhalb Jahren ist es endlich an der Zeit, zuzugeben, dass das Virus aus einem Labor stammen könnte, und hier sind die Daten, die wir benötigen, um herauszufinden, ob es so war.“

Wenn man dies liest, möchte man natürlich mehr Details über die Motive für die von Sachs aufgedeckte Verschwörung erfahren. Sachs hat darauf eine Antwort: „Eine Sache, die mir ziemlich klar ist, ist, dass es im Moment so viele gefährliche Forschungen gibt, die unter dem Deckmantel der biologischen Verteidigung oder anderer Dinge laufen, von denen wir nichts wissen, die nicht richtig kontrolliert werden. Das ist ganz sicher. Und das geschieht überall auf der Welt. Und die Regierungen sagen: „Stecken Sie Ihre Nase da nicht hinein. Das ist unsere Sache, nicht eure Sache. Aber es ist tatsächlich unsere Angelegenheit. Es ist unsere Sache, zu verstehen, was hier vor sich geht. Das darf nicht geheim gehalten werden. Wir trauen Ihnen nicht.

Lassen Sie es mich so ausdrücken: Ich traue ihnen im Moment nicht. Ich will es wissen. Denn selbst das, was wir über die gefährliche Forschung wissen, reicht aus, um eine Menge Fragen der Verantwortung für die Zukunft aufzuwerfen. Und um die Frage zu stellen: ‚Hey, an welchen anderen Viren arbeitet ihr denn noch? Was sollten wir wissen?‘ Denn unabhängig davon, wie die Wahrheit über SARS-Cov-2 aussieht, ist ziemlich klar, dass wir derzeit über so viele technologische Möglichkeiten verfügen, gefährliche Krankheitserreger zu entwickeln. Und vieles davon wird bereits gemacht. Und es ist geheim. Es ist geheim, und wir wissen nicht, was es ist. Und dieses Gefühl gefällt mir überhaupt nicht. Ich empfehle es nicht für uns und für die Welt“.

LRC-Leser werden nicht überrascht sein, dass das Monster „Dr.“ Anthony Fauci bis zum Hals in der Sache steckt. „Die Alternative, die man sich anschauen sollte, ist Teil eines sehr umfangreichen Forschungsprogramms, das seit 2015 lief, finanziert von den NIH, von Tony Fauci, insbesondere vom NIAID [National Institute of Allergy and Infectious Diseases], und es ging darum, das Spillover-Potenzial von SARS-ähnlichen Viren zu untersuchen. Die Befürworter dieser Forschung erläuterten ihre Vorschläge im Detail. Aber im Nachhinein haben wir sie nie gefragt: „Was habt ihr eigentlich gemacht? Welche Experimente haben Sie durchgeführt? Was wisst ihr?‘ Wir haben nie gefragt. Es war besser, es einfach unter den Teppich zu kehren, was Fauci und die NIH bis heute getan haben. Vielleicht könnten sie uns sagen: ‚Oh, vollständige Entlastung‘, aber das haben sie uns überhaupt nicht gesagt. Sie haben uns nichts gezeigt.

Es gibt also nichts „Verrücktes“ daran, denn es ist genau das, was die Wissenschaftler getan haben. Und dann kann man den Wissenschaftlern auf Tonband zuhören, wie sie erklären, warum sie das Forschungsprogramm für so wichtig halten, weil sie sagen, dass es sich um gefährliche Viren handelt und wir deshalb Breitbandimpfstoffe und -medikamente herstellen müssen. Sie erklären, dass es nicht ausreicht, ein oder zwei Viren zu testen. Wir müssen sie alle testen. Und dann erkannten sie, wie ich bereits sagte, dass ein SARS-ähnliches Virus, das diesen Teil des Gens nicht enthält, mit ziemlicher Sicherheit nicht sehr wirksam sein wird. So kamen sie auf die Idee. Nun, dann bauen wir das ein,“ wenn Sie sich das vorstellen können. Meiner Meinung nach ist das völlig unvorstellbar.

Sachs vergleicht die biotechnologische Gefahr mit der Gefahr eines Atomkriegs. „Ich habe in den letzten Jahren mit vielen Wissenschaftlern gesprochen und kann Ihnen sagen, dass die technologischen Möglichkeiten, mithilfe der Biotechnologie gefährliche Dinge zu tun, derzeit außergewöhnlich sind. Ich möchte also wissen, was getan wird. Ich möchte auch wissen, was andere Regierungen tun, nicht nur unsere. Ich möchte eine globale Kontrolle über diese Dinge.

Wir haben das nukleare Risiko in gewisser Weise verstanden – auch das ist natürlich in vielerlei Hinsicht verborgen. Aber dies ist ein klares und gegenwärtiges Risiko. Und es gibt Grund zu der Annahme, dass wir uns tatsächlich mittendrin befinden, nicht nur hypothetisch. Also los: Es ist an der Zeit, die Bücher überall zu öffnen. Es ist an der Zeit, es herauszufinden. Vielleicht war es der Frischmarkt. Vielleicht war es kein Labor. Aber wir benötigen echte Antworten, und zwar jetzt. Nicht die Art von Irreführung, die seit Februar 2020 im Umlauf ist. Genug des Unsinns! Genug der Geschichten in der New York Times, in denen es heißt: „Oh, es ist dies, es ist das“, ohne die sehr plausible Laborhypothese näher zu untersuchen.

Aber das ist noch nicht alles. Wie der große Murray Rothbard gesagt hätte: „Hört euch das an!“ „Die interessantesten Informationen, die ich als Vorsitzender der Lancet-Kommission erhielt, stammten aus Klagen nach dem Freedom of Information Act (FOIA) und aus undichten Stellen in der US-Regierung. Ist das nicht schrecklich? Das NIH wurde tatsächlich einmal gefragt: Geben Sie uns Ihr Forschungsprogramm zu SARS-ähnlichen Viren. Und wissen Sie, was sie getan haben? Sie gaben das Deckblatt frei und schwärzten 290 Seiten. Sie gaben uns ein Deckblatt und 290 leere Seiten! Das ist das NIH, um Himmels willen. Das ist nicht irgendein Unternehmen. Das ist die US-Regierung, die dafür verantwortlich ist, dass wir gesund bleiben.

Was ich herausgefunden habe, ist, dass wir eine Menge Daten haben, die wir im Moment nicht finden. Und ich möchte mich nicht auf FOIA und undichte Stellen verlassen müssen, obwohl diese unglaublich aufschlussreich sein können. Ich möchte eine klare, unabhängige, wissenschaftliche Untersuchung und Transparenz. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, wäre eine parteiübergreifende Untersuchung durch den Kongress mit Vorladungsbefugnis. Geben Sie uns Ihre Laboraufzeichnungen, Ihre Notizbücher, Ihre Dateien mit Virenstämmen und so weiter. Es gibt viele Fragen, die wir von unabhängigen Wissenschaftlern klären lassen müssen, die uns genau sagen, welche Informationen wir benötigen. Aber wir wissen, dass wir uns im Moment in einem Umfeld bewegen, in dem die Regierung daran arbeitet, die Daten zu verbergen, die wir für eine wirkliche Bewertung benötigen.“

In den letzten Jahren hat sich Sachs auch für einen Waffenstillstand in der Ukraine und ein Ende der US-Wirtschaftssanktionen gegen Venezuela ausgesprochen. Aus einem unbekannten Grund habe ich den Verdacht, dass man in den Organen der Boulevardpresse nicht mehr viel von Sachs hören wird.