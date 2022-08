Israel veröffentlicht Sterblichkeitszahlen und die sehen nicht gut aus

Israel hat die Sterblichkeitszahlen bis einschließlich Juli dieses Jahres veröffentlicht. Um es gelinde auszudrücken, zeichnen diese kein sehr rosiges Bild.

Dr. Eli David hat sie tabellarisch zusammengestellt. Was sofort auffällt, ist, dass die Sterblichkeit im Pandemiejahr 2020 kaum höher ist als in den Vorjahren. Im Jahr 2017 betrug die Sterblichkeit bis Juli 26.921, im Jahr 2018 26.262, im Jahr 2019 27.564 und im Jahr 2020 27.647.

Woran sterben die Menschen massenhaft?

In dem Jahr, in dem die „lebensbedrohliche Pandemie“ ohne Impfstoff grassierte, starben bis einschließlich Juli 83 Menschen mehr als im Jahr zuvor.

Seit letztem Jahr ist die Zahl der Todesfälle plötzlich enorm angestiegen. Im Jahr 2021 waren bis Juli 29.580 Menschen gestorben. Und in diesem Jahr sind es bereits 31.631.

Israel 🇮🇱 official total mortality numbers released 👇



2020 was the year of “once-in-a-century pandemic” with no vaccines available. But total mortality in 2021 and 2022 is dramatically higher.



What's killing people en masse? Climate change? pic.twitter.com/jn4zN9dmrr