Sinkende Militärrekrutierung ist ein weiteres Zeichen für schwindendes Vertrauen in das Regime

Die US-Armee hat Berichten zufolge ernsthafte Probleme bei der Rekrutierung neuer Soldaten. Letzten Monat berichtete AP: „Armeebeamte … sagten, dass die Armee etwa 10.000 Soldaten weniger als die geplante Endstärke für dieses Steuerjahr haben wird, und die Aussichten für das nächste Jahr sind düsterer.“

Die Armee ist nicht die einzige, die ihre Rekrutierungsziele verfehlt:

Hochrangige Führungskräfte der Air Force, der Navy und des Marine Corps haben erklärt, sie seien zuversichtlich, dass sie ihre Rekrutierungsziele für dieses Jahr erreichen oder nur knapp verfehlen werden. Sie sagten jedoch, dass sie auf ihren Pool von Bewerbern mit verzögertem Eintritt zurückgreifen müssen, was sie zu Beginn des nächsten Rekrutierungsjahres in Rückstand bringen wird.

Tatsächlich sind die Rekrutierungsaussichten so düster, dass 2022 das schlechteste Rekrutierungsjahr für die Armee seit 1973 werden dürfte, als das US-Militär zu einer reinen Freiwilligenarmee – d. h. ohne Wehrpflicht – überging. Die Tage des Rekrutierungsanstiegs nach dem 11. September sind lange vorbei, und das US-Militär, das in den letzten Jahren zwei Kriege verloren hat, sieht sich nun mit einer neuen Situation konfrontiert, in der die öffentliche Unterstützung abnimmt. Darüber hinaus könnte das Militär mit seinem jüngsten Bestreben, sein Engagement für so genannte „woke policy“-Ziele zu demonstrieren, Konservative verprellen – eine Gruppe, die lange Zeit eine zuverlässige Quelle für Rekruten und politische Unterstützung war.

Letztendlich kann das Militär natürlich immer mehr Soldaten bekommen, indem es die Bezahlung erhöht und die Standards senkt. Letzteres erfordert lediglich eine Änderung der Politik. Und angesichts der Tatsache, dass die Bundesregierung in der Lage ist, Geld zu drucken, dürfte Ersteres auch für das Pentagon kein unüberwindbares Problem darstellen.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass die Rekrutierungsprobleme des Militärs wahrscheinlich ein weiteres Zeichen für die abnehmende Unterstützung für die Bundesregierung und ihre Institutionen sind. Die Bundesregierung hat enorm davon profitiert, dass das Militär lange Zeit eine der beliebtesten Institutionen innerhalb der Zentralregierung war. Auch wenn viele Amerikaner behaupten, dass sie der Regierung misstrauen oder „die Bürokratie“ ablehnen, hat die weit verbreitete Unterstützung für die staatliche Militärbürokratie lange Zeit dazu beigetragen, die Legitimität der Bundesinstitutionen zu stützen. Wenn die sinkenden Rekrutierungszahlen ein Anzeichen für ein schwindendes Vertrauen in das Militär insgesamt sind, wäre dies in der Tat eine positive Entwicklung.

Die Wirtschaftlichkeit der Rekrutierung

Wie schon oft in der Vergangenheit hat das Militär auch jetzt, in einem Umfeld niedriger Arbeitslosigkeit, Schwierigkeiten, genügend willige Rekruten zu finden. Schließlich werden viele Rekruten zumindest teilweise durch die Aussicht auf ein festes Einkommen, Veteranenleistungen und die Erstattung von Studiengebühren motiviert. Diese Vorteile erscheinen weniger attraktiv, wenn Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft leicht zu finden sind.

Infolgedessen hat das Militär das Problem mit Geld überhäuft. Alle Dienststellen setzen jetzt auf Rekrutierungs- und Halteprämien in Rekordhöhe, um Rekruten anzuwerben, wobei höhere Prämien für risikoreichere oder fähigkeitsintensive Tätigkeiten gezahlt werden.

Die Rekrutierungsbemühungen des Militärs versuchen jedoch seit langem, die Gehälter zu „subventionieren“, indem sie psychische Gewinne in Form von positiven Emotionen versprechen, die durch die Erfüllung der vermeintlichen patriotischen Pflicht entstehen. Ein weiterer Vorteil, der von den Anwerbern angepriesen wird, ist die angebliche Chance auf ein „Abenteuer“. In der Vergangenheit beruhten die Anwerbungsbemühungen auf dem Versprechen einer Vielzahl von nicht-monetären Formen der „Bezahlung“.

In ihrer Analyse der militärischen Rekrutierungsbemühungen haben Peter Padilla und Mary Riege Laner mindestens vier verschiedene Arten von Vorteilen ermittelt, die potenziellen Rekruten versprochen werden. Dazu gehören Patriotismus, Abenteuer/Herausforderung, Job/Karriere/Bildung, sozialer Status und Geld. Die Schwerpunkte haben sich je nach gesellschaftlichen Trends (z. B. der vorherrschenden Antikriegsstimmung) und natürlich nach den persönlichen Vorlieben der einzelnen Rekruten verändert.

Das Militär hat in jedem Fall die Notwendigkeit erkannt, an all diese Aspekte zu appellieren, um die Rekrutierungsziele zu erreichen. Selbst wenn die Bezahlung beim Militär großzügig ist, müssen potenzielle Rekruten dazu gebracht werden, einen Job anzunehmen, den man nicht legal kündigen kann. Wenn eine große Zahl potenzieller Rekruten der Ansicht ist, dass das Militär Werte und Ziele verfolgt, die ihren eigenen zuwiderlaufen, müssten die monetären Belohnungen ziemlich hoch angesetzt werden, um nichtmonetäre Bedenken zu überwinden.

Eine weitere Strategie zur Steigerung der Rekrutierung besteht darin, die Anforderungen an neue Rekruten zu senken (oder zu ändern). Dies ist auf verschiedene Weise geschehen. Da Tätowierungen in der Mittelschicht immer mehr in Mode gekommen sind, hat das Militär zum Beispiel mehr Ausnahmen gewährt. Die Air Force erwägt nun, ihren Mitgliedern das Tragen von Bärten zu gestatten. Diese Änderungen beruhen jedoch weitgehend auf dem Aussehen. Zu den umfassenderen Änderungen, die als echte Senkung der Standards gelten würden, gehören Bemühungen, die Anforderungen an die körperliche Fitness von Frauen, älteren Mitgliedern und Marihuanakonsumenten zu senken. Seit mehr als einem Jahrzehnt nimmt die Armee auch immer mehr Rekruten auf, die bei Eignungstests schlechter abschneiden und keinen Highschool-Abschluss haben.

Natürlich gibt es keine „richtige“ Anzahl von Mitarbeitern für die Streitkräfte, und es gibt keinen funktionierenden Markt für die Bereitstellung von „Verteidigung“. Die Größe des US-Militärs wird willkürlich vom Kongress und dem Weißen Haus auf der Grundlage politischer Interessen und Ziele festgelegt. Dennoch wird das Militär zum Teil durch die Realitäten des Marktes und durch die subjektiven Werte potenzieller Arbeitnehmer eingeschränkt.

Die Unterstützung für das Militär ist rückläufig

Unter sonst gleichen Bedingungen ist die sinkende Zahl der Rekrutierungen jedoch ein Beweis dafür, dass die Arbeitnehmer weniger daran interessiert sind, dem Militär zu dienen, wenn sie nicht nur wirtschaftliche Erwägungen haben. Dies spiegelt sich in den Umfragedaten wider, die darauf hindeuten, dass das Ansehen des Militärs in der breiten Öffentlichkeit erheblich gesunken ist.

So berichtete die Military Times im vergangenen Jahr: „Etwa 56 Prozent der befragten Amerikaner gaben an, dass sie ‚ein hohes Maß an Vertrauen‘ in das Militär haben; 2018 waren es noch 70 Prozent.“ Außerdem ist laut Gallup der Prozentsatz der Amerikaner, die glauben, dass Militäroffiziere „eine hohe Ethik haben“, von 2017 bis 2021 um 10 Prozent gesunken.

Wie schon lange der Fall, bleibt das Militär eine der vertrauenswürdigeren Institutionen in den USA, aber sogar die unerbittlich pro-militärische Heritage Foundation gibt zu:

Eine offenere Einschätzung würde dies jedoch als das sehen, was es ist: ein schwindendes Vertrauen der Amerikaner in ihre älteste und bisher vertrauenswürdigste Institution.

Noch besorgniserregender – aus Sicht des Pentagons – ist, dass ein Großteil dieses Rückgangs auf einen Rückgang der Unterstützung der Konservativen und Republikaner zurückzuführen ist. Gallup berichtet, dass das Image der Militäroffiziere in der republikanischen Partei (GOP) den niedrigsten Stand erreicht hat, den Gallup seit der ersten Erhebung im Jahr 2002 gemessen hat, einem Zeitraum, der sowohl republikanische als auch demokratische Präsidentschaften umfasst.

Außerdem hat sich die politische Rhetorik vieler Konservativer entschieden gegen das Pentagon gewandt. Dies wurde letztes Jahr in Foreign Policy festgestellt:

Die lange republikanische Romanze mit dem Militär scheint endlich zu einem Ende gekommen zu sein. Und da konservative Politiker und Experten das US-Militär – und insbesondere die oberste Führung – ins Fadenkreuz genommen haben, haben ihre Anhänger und Zuhörer dies zur Kenntnis genommen. Die Folgen für das US-Militär könnten fatal sein.

Ein Teil davon ist offenbar auf das wachsende Gefühl unter den Konservativen zurückzuführen, dass sich die Militärbürokratie der so genannten „Woke“-Politik verschrieben hat. Von Tucker Carlson über Ted Cruz bis hin zu Sebastian Gorka sind die Konservativen offenbar nicht annähernd so verliebt in das militärische Establishment der USA, wie sie es einst waren. Tucker Carlson beklagte im Mai:

Die meisten Generäle, die wir in der Presse zitiert sehen, scheinen sich mehr für die Verwirklichung kontraproduktiver Diversitätsziele zu engagieren – mehr schwangere Pilotinnen der Air Force einzustellen, das weltweit erste Transgender SEAL-Team zusammenzustellen – als für die Verteidigung der Vereinigten Staaten.

Die Auswirkungen auf die Rekrutierung

Diese Trends unter den historischen Befürwortern des Militärs könnten sich schließlich in der Rekrutierungsrealität niederschlagen. Es ist schwierig, die ideologischen Neigungen der neuen Rekruten direkt zu messen. Schließlich wird in den Einberufungsformularen nicht nach den politischen und ideologischen Überzeugungen gefragt. Aber wir können indirekt einige Vermutungen darüber anstellen, wer dem Militär beitritt, wenn man bedenkt, woher die meisten Rekruten kommen. Wie die New York Times 2018 berichtete, sind die Rekrutierungsbeauftragten des Militärs stark auf neue Rekruten aus der politisch konservativsten Region der Nation – dem Süden – angewiesen, um die Rekrutierungsziele zu erreichen:

Im Jahr 2019 wurden in Fayetteville, N.C., wo sich Fort Bragg befindet, mehr als doppelt so viele Rekrutierungsverträge abgeschlossen wie in Manhattan, obwohl Manhattan achtmal so viele Einwohner hat. Bei vielen der neuen Verträge in Fayetteville handelte es sich um Soldaten, die sich für einen zweiten oder dritten Dienst verpflichteten…. Früher war der Militärdienst aufgrund der Wehrpflicht – zumindest geografisch – ziemlich gleichmäßig über das ganze Land verteilt. Doch nach dem Ende der Wehrpflicht im Jahr 1973 verlagerte sich die Zahl der Einberufungen immer mehr in den Süden der Mason-Dixon-Linie. Die Entscheidung des Militärs, viele Stützpunkte in den nördlichen Bundesstaaten zu schließen, wo lange Winter die Ausbildung einschränkten, verstärkte diesen Trend noch.

Die Bedeutung der geografischen Lage für neue Rekruten lässt sich auch daran ablesen, dass politisch konservative Regionen den Rekrutierern einen besseren Zugang zu den örtlichen Schulen bieten. Da die Schulbezirke in vielen linksgerichteten städtischen Gebieten in den letzten Jahren den Zugang der Rekrutierer zu Oberschülern einschränkten, hat dies die Abhängigkeit von Rekruten aus militärisch geprägten Vorstädten, Außenbezirken und ländlichen Städten weiter erhöht. Diese Gebiete sind in der Regel politisch eher konservativ. Darüber hinaus kommen die neuen Rekruten überwiegend aus Familien, die schon einmal Militärdienst geleistet haben. Auch wenn das Ausmaß, in dem Militärangehörige die Republikaner unterstützen, überbewertet wird, so ist das Militär doch eher konservativ eingestellt. All dies deutet darauf hin, dass die neuen Rekruten sowohl aus Haushalten als auch aus Regionen stammen, die selbst eher konservativ eingestellt sind.

Mit anderen Worten: Das Militär ist zunehmend auf eine schwindende Zahl von Gemeinden und Familien angewiesen. Die Militärs geben zu, dass dieses Modell nicht nachhaltig ist.

Die größere Frage ist hier nicht, ob das Militär die Rekrutierungsziele ohne große Änderungen an den derzeitigen Standards und Gehältern erreichen kann oder nicht. Denn wenn die Wirtschaft weiter schwächelt und die Arbeitslosigkeit steigt, könnte dies die Rekrutierer in hohem Maße in Bedrängnis bringen. Vielmehr verdeutlicht die Rekrutierungssituation einen sich möglicherweise entwickelnden und hoffnungsvollen Trend, bei dem viele Konservative endlich ihre lange Liebesbeziehung zum US-Regime und seinen militärischen Einrichtungen aufgeben.