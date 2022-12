Dieses Gerinnsel wurde einer lebenden Person entfernt

Ein 25 Zentimeter großes Blutgerinnsel wurde aus dem Körper einer lebenden Person entfernt, die einen Coronaimpfstoff erhalten hatte. Der Tech-Unternehmer Steve Kirsch postete ein Bild des Blutgerinnsels auf Twitter und teilte mit, dass das Material an das Labor geschickt wurde, aber es nicht weitergegeben verfolgt wird.

„Hat man so etwas schon einmal gesehen, bevor der Impfstoff eingeführt wurde?“, fragte Kirsch.

10” clot removed from LIVE person who was vaxxed. Anyone ever seen this before vax rolled out?? pic.twitter.com/5ZwiWxgCq2 — Steve Kirsch (@stkirsch) December 26, 2022

Der Twitter-Nutzer The Flying Dutchman fragte ihn: „Ich würde gerne wissen, was das Labor von dieser Probe hält. Das heißt: Was ist das? Es sieht eher wie ein Parasit aus als ein Gerinnsel.“ Daraufhin sagte der Unternehmer: „Sie schweigen“.

They are SILENT — Steve Kirsch (@stkirsch) December 26, 2022

Anfang des Jahres wandte sich Kirsch schriftlich an die US-Gesundheitsbehörde CDC und die Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA, um auf die Blutgerinnsel aufmerksam zu machen, die in den Körpern der Geimpften gefunden wurden.

Er schickte Videos mit, die zeigen, wie die Gerinnsel aus den Körpern entfernt werden. „Bitte lassen Sie mich wissen, ob Sie der Sache nachgehen wollen oder ob Sie die Sache ignorieren und so tun wollen, als ob sie nicht stattfände“, schrieb er.

Er wollte die CDC und die FDA mit Experten in Verbindung setzen, erhielt aber keine Antwort. „Sie sind nicht an Beweisen interessiert, die zeigen, dass sie Menschen töten“, so Kirsch. „Sie wollen es nicht sehen.“