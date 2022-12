Booster-bedingte IgG4-Immuntoleranz erklärt übermäßige Sterblichkeit und „chronisches Covid“ bei Covid-geimpften Personen

Vielleicht war es doch eine schlechte Idee, Milliarden von Menschen mit unbewiesenen Impfstoffen zu versorgen

Rintrah Radagast hat gestern einen sehr wichtigen Artikel veröffentlicht. Er zeigt uns eine mögliche Erklärung dafür, warum die überhöhte Sterblichkeit mit COVID-Auffrischungen zusammenhängt, warum der Zusammenhang zwischen Covid-Impfungen und Sterblichkeit mit der Zeit zunimmt, anstatt abzunehmen, und warum aufgefrischte Personen am längsten brauchen, um Covid-19 abzubauen.

Lesen Sie den Artikel von Rintrah. Er ist brillant und sehr beunruhigend.

Rintrah erörtert eine sehr wichtige wissenschaftliche Studie, die eine Frage beantwortet: Was genau sind die Antikörper, die Covid-gestärkte Menschen entwickeln?

Diese Studie, die diese Frage beantwortet, finden Sie hier:

Rintrah erklärt:

Nach der mRNA-Impfung verlagert sich die Immunreaktion gegen Spike auf IgG4, so wie der Körper nach wiederholter Exposition gegenüber Stoffen reagiert, die er tolerieren muss, wie Bienengift, Pollen oder Erdnussproteine.

Was ist IgG4?

Unser Immunsystem ist kompliziert. Wir müssen gefährliche, sich vermehrende Krankheitserreger wie Viren oder Bakterien bekämpfen. Gleichzeitig haben wir es aber auch mit harmlosen, trägen Substanzen wie Baumpollen zu tun, die manchmal Entzündungsreaktionen, so genannte Allergien, hervorrufen.

Um mit diesen harmlosen Stoffen fertig zu werden, verfügt unser Immunsystem über eine bestimmte Klasse von Antikörpern, IgG4 genannt, die das Gegenteil von dem tun, was wir gewohnt sind zu hören: Sie binden an Allergene und weisen unsere Immunzellen an, sie zu ignorieren, anstatt eine Entzündung auszulösen.

mRNA-Spritzen wirken wie Allergen-Spritzen

Ich hatte viele Pollenallergien. Jeder Frühling war unangenehm. Ich beschloss, zu einem Allergologen zu gehen und Allergiespritzen zu nehmen, was darauf hinauslief, dass mir wiederholt Allergene injiziert wurden. Als Ergebnis dieser wiederholten Antigen-Spritzen entwickelte mein Immunsystem nicht-entzündliche IgG4-Antikörper, die Pollen für den Rest meines Immunsystems als harmlose Substanz markieren und allergische Entzündungen und unangenehme Symptome verhindern.

Es gibt jedoch etwas Wichtiges: Pollen vermehren sich nicht.

Es ist eine gute Idee, keine Entzündung als Reaktion auf Pollen zu bekommen. Es ist jedoch eine schlechte Idee, unser Immunsystem darauf zu trainieren, sich replizierende Erreger wie Sars-Cov-2 zu ignorieren.

Wie würde eine „Immuntoleranz“, die durch wiederholte Antigeninjektionen wie mRNA-Injektionen hervorgerufen wird, aussehen, wenn die Person mit SARS-Cov-2 infiziert ist?

Sie würde wie eine „milde“ Infektion ohne schweres Fieber aussehen, die viel länger als nötig andauern und Organschäden verursachen würde. In der ersten Woche sagen die Betroffenen vielleicht, dass sie dankbar dafür sind, dass Impfungen und Auffrischungsimpfungen ihre Symptome mildern. Dann beginnen sie sich zu fragen, warum die Infektion nicht verschwindet.

Eine solche Toleranz könnte erklären, warum geimpfte Menschen Covid-19 am langsamsten abbauen:

Also: IgG4-Antikörper haben den gegenteiligen Effekt zu allen anderen Arten von Antikörpern und bringen unser Immunsystem dazu, das jeweilige Antigen zu ignorieren, auf das es trainiert ist.

Ein sich replizierendes Virus will man nicht ignorieren – daher wäre die Antikörperklasse IgG4 für Viren ungeeignet. Pollen sind jedoch ein perfekter Fall für IgG4, um Immunreaktionen und Entzündungen zu verhindern.

Der Wechsel zu einer IgG4-Bindung gegen einen viralen Erreger ist so, als würde man die Haustür für Räuber weit öffnen und sie ignorieren, während sie die Schubladen durchwühlen. Der Raub wird „glimpflich“ verlaufen – aber die Diebe werden Ihre Sachen mitnehmen. Und sie werden wiederkommen.

Rintrah erklärt die Ergebnisse der Studie

Nachdem Sie nun wissen, was IgG4-Antikörper sind, wollen wir Rintrahs Erklärung der Studienergebnisse folgen. Die Wissenschaftler verfolgten mehrere Probanden, die sich wiederholten mRNA-Impfungen und anschließenden Infektionen unterzogen, und verfolgten die Zusammensetzung ihrer Antikörper.

Sie kennen die Geschichte bereits: Nach der zweiten Spritze beginnt sich IgG4 zu zeigen. Das verschlimmert sich mit den Durchbruchsinfektionen, und mit der dritten Spritze wird es wieder schlimmer. Jetzt haben wir aktuelle Ergebnisse von Durchbruchsinfektionen nach der dritten Spritze. Und das wird Sie schockieren, aber es wird wieder schlimmer:

Im Durchschnitt haben die vier, die nach der Auffrischungsimpfung eine Durchbruchsinfektion hatten, jetzt einen IgG4-Wert von 42,45 %. Die gesamte Kohorte liegt bei 19,27 %, was einem Anstieg von nur 0,04% entspricht. Diejenigen, die noch keine Durchbruchinfektion hatten, werden also in einer ähnlichen Position landen: Eine Reaktion, die vollständig von IgG4 dominiert wird.

IgG4 ist eigentlich nicht für die Neutralisierung gedacht. Von den IgGs ist IgG3 der hervorragende Virusneutralisierer. Was IgG3 im Fall von SARS2 tut, ist, dass sie ihre Schwänze zusammenbinden. Das bedeutet, dass von allen vier Unterklassen IgG3 eine 50-fach stärkere Neutralisierung gegen SARS2 zeigt als die anderen drei Unterklassen.

… Sehen Sie sich an, was mit IgG3 nach drei Spritzen passiert:

Bei einigen Menschen sind nach der zweiten Impfung noch einige IgG3-Antikörper vorhanden, aber bei der dritten Impfung sind sie durchweg auf Null gesunken.

Rintrah erklärt, dass die immunologische Studie zeigt, dass die wichtigen, virusbekämpfenden IgG3-Antikörper abgebaut und durch nutzlose IgG4-Antikörper ersetzt werden (Klassenwechsel). Dadurch wird die Covid-Infektion unnötig „mild“, aber das Virus wird nicht rechtzeitig beseitigt.

Wir haben nicht ohne Grund Fieber!

Nochmals: Wenn Sie Rintrahs Artikel nicht gelesen haben und 30 Minuten Zeit haben, schauen Sie ihn sich an. Hier und hier von Google übersetzt.

Andere Erörterungen über IgG4 und Immuntoleranz

Ich erwähnte die Immuntoleranz im vergangenen Juni und bezog mich dabei auf eine überraschend klare Internetvorhersage vom September 2021 (Archivlink), die sich epidemiologisch bewahrheitete:

Der berüchtigte Substacker Brian Mowrey hat im vergangenen Juli einen großartigen Beitrag veröffentlicht. Er führt uns in IgG4 und Immuntoleranz ein: Hier und hier von Google übersetzt.

Was bewirkt Immuntoleranz?

Immuntoleranz verhindert eine rasche Beseitigung der Infektion, so dass Menschen mit erhöhter Immunität Covid-19 am langsamsten loswerden.

Sie verhindert die Bildung einer dauerhaften neutralisierenden Immunität, so dass die Betroffenen unter wiederholten Reinfektionen leiden. Mit anderen Worten: Vergessen Sie die Herdenimmunität.

Das völlige Fehlen einer Herdenimmunität wird in dieser Grafik von Santa Clara County, Kalifornien, über SARS-Cov-2 im Abwasser deutlich:

Rintrah zeigt das gleiche Bild für sein hochgeimpftes Mutterland Niederlande:

Immuntoleranz ist eine biologische Zeitbombe

Könnten wiederholte Covid-Infektionen, die durch Immuntoleranz verursacht werden, zu einer erhöhten Sterblichkeit führen? Auf jeden Fall! Diese Studie aus Singapur legt nahe, dass die meisten überzähligen Todesfälle in Singapur innerhalb von 90 Tagen nach einer Covid-Infektion auftreten. Viele dieser Todesfälle werden leider nicht als Covid-Todesfälle erfasst. Sie könnten als „plötzliche Todesfälle“ aus „unbekannter Ursache“ registriert werden.

Die Krankheit kann mild verlaufen, wenn die Immuntoleranz keine starke Reaktion hervorruft und die Virusvermehrung nicht stoppt. Das Virus, das sich ungehindert ausbreitet, schädigt das Herz-Kreislauf-System stärker als bei Menschen, die eine starke Immunreaktion hervorrufen können. Ein solches Opfer ist Gwen Casten, eine 17-jährige Tochter des impfbegeisterten Kongressabgeordneten Sean Casten. Gwen starb im Juni 2022 plötzlich im Schlaf, nachdem sie eine „sehr leichte“ Covid-Infektion erlitten hatte.

Die Entwicklung einer Immuntoleranz nach dem Boosting braucht Zeit. So heißt es in dem Artikel in Immunology:

Bei diesen drei Personen trat die Infektion mit dem größten zeitlichen Abstand zur letzten Impfung auf, nämlich 95, 201 bzw. 257 Tage nach der zweiten Impfung, während bei den anderen neun Patienten die Infektion zwischen 25 und 78 Tagen nach der zweiten mRNA-Impfung erfolgte. Dies stützt die Hypothese, dass die Umstellung auf IgG4 eine Folge der laufenden GC-Reifung ist und dass es mehrere Monate dauert, bis IgG4-geschaltete Gedächtnis-B-Zellen auftreten.

Diese „monatelange Entwicklungszeit“ ist eine biologische Zeitbombe, die in das Immunsystem von geboosteten Menschen gelegt wurde! Die Keimzentren brauchen Monate nach der dritten Injektion, um auf das nutzlose IgG4 umzuschalten.

Daher wird eine Covid-Infektion viele Monate nach der Auffrischungsimpfung mit wertlosen, nachsichtigen und krankheitsignorierenden IgG4-Antikörpern bekämpft. Die Infektion scheint mild zu verlaufen; das Virus vermehrt sich aufgrund der IgG4-Umstellung ungehindert; das Herz-Kreislauf-System wird geschädigt; das Risiko eines plötzlichen Todes vervielfacht sich!

Vor einiger Zeit habe ich die Frage gestellt: Warum nimmt die Stärke des statistischen Zusammenhangs zwischen Impfstoffen und Todesfällen mit der Zeit zu?

Die Immuntoleranz, die sich MONATE nach der Auffrischungsimpfung entwickelt, erklärt perfekt den seltsamen verzögerten Effekt, der bei der Übersterblichkeit zu beobachten ist – und warum die Impfraten mit der Zeit immer mehr Übersterblichkeit erklären.

Was haben wir getan?

Hätten wir vielleicht keine Impfstoffversuche mit Warp-Geschwindigkeit durchführen sollen?

Was wird mit uns allen geschehen, wenn wir keine Herdenimmunität erreichen können und viele Menschen eine gefährliche Immuntoleranz entwickeln?