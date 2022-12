Ist die Entvölkerung, die wir erleben, geplant oder unbeabsichtigt? Dezember Geburten und Todesfälle Update

ZUSAMMENFASSUNG: Dies ist mein aktueller Bericht über den Rückgang der Geburtenrate und den Anstieg der Sterblichkeit. Ein solcher Rückgang der Geburtenrate und ein solcher Anstieg der Sterblichkeit wird als Entvölkerung bezeichnet, die wir heute erörtern werden. Ich gebe auch zu, dass ich mich geirrt habe, als ich in der Vergangenheit hoffte, dass der Geburtenrückgang nur vorübergehend sein würde. Es stellt sich die Frage: Ist die derzeitige Entvölkerung ein Unfall oder war sie beabsichtigt und geplant?

Neueste Nachrichten über Geburten

Die schwedischen Geburtenzahlen für Oktober wurden veröffentlicht: Im Oktober 2022 gab es 8.138 Geburten, im Oktober 2021 waren es 9.316 Geburten. Die Zahl der Lebendgeburten ist also in diesem Jahr im Oktober um 13 % gesunken. El Gato hat kürzlich in seinem September-Update eine gute Diskussion darüber veröffentlicht. Ich habe auch einen Beitrag über Schweden geschrieben, den ich vor einiger Zeit veröffentlicht habe.

Das Vereinigte Königreich hat die Aktualisierung der Lebendgeburtenstatistik in seinen UKHSA-Impfberichten eingestellt – die letzte Aktualisierung erfolgte im Juni 2022 mit einem Rückgang der Lebendgeburten um 15,3 % im Vergleich zum Vorjahr.

Kalifornien hat vor kurzem die Bereitstellung der monatlichen Daten für 2021 eingestellt, so dass wir die Zahlen für 2022 nicht mehr mit denen für 2021 vergleichen können. Glücklicherweise habe ich eine gespeicherte CSV-Datei vom Oktober, als die Geburtenzahlen für 2021 noch bereitgestellt wurden. Die Lebendgeburten im November 2022 betrugen 33.815. Im November 2021 waren es 35.506, was bedeutet, dass die Zahl der Lebendgeburten in Kalifornien im November im Vergleich zum Vorjahr um 5 % gesunken ist.

Deutschland stellt ebenfalls monatliche Lebendgeburten zur Verfügung. Das deutsche Statistikamt DeStatis stellt keine brauchbaren Links zur Verfügung. Um zu den monatlichen Lebendgeburten zu gelangen, besuchen Sie DeStatis und suchen Sie nach „geburten“, wählen Sie dann „geburten“, wählen Sie erneut „geburten“ und gehen Sie zu „Lebendgeburten nach Monaten – vorläufige Ergebnisse“. Vielleicht funktioniert dieser Link:

Leider stellt DeStatis, wie auch Kalifornien, die Lebendgeburten für 2021 nicht mehr nach Monaten aufgeschlüsselt zur Verfügung, so dass ein Vergleich zwischen 2022 und 2021 nicht möglich ist. Ich habe jedoch diesen Tweet gefunden, der die Daten für 2021 enthält:

Auf der Grundlage des letzten für 2022 verfügbaren Monats ergibt sich also eine Veränderung der Geburten von September zu September: 64348/71084 = 9,5 % Rückgang der Lebendgeburten in Deutschland im September.

Übermäßige Sterblichkeit

Die Übersterblichkeit hält leider auch in vielen Ländern an, mit Krankenhäusern voller Kranker und alarmistischen Nachrichtenmeldungen über zahlreiche Krankheiten, die uns heimsuchen.

Die beste Datenquelle zur Sterblichkeit ist die Short Term Mortality Database, die es ermöglicht, wöchentliche Daten als CSV-Datei herunterzuladen. Ich habe ein Perl-Skript, das die diesjährige Sterblichkeit für einen beliebigen Wochenbereich mit der Sterblichkeit in den gleichen Wochen der Jahre 2017-2019 vergleicht. Auf diese Weise kann ich die aktuelle Sterblichkeit mit der Sterblichkeit vor der Pandemie vergleichen.

Unten habe ich die Übersterblichkeit für Länder hervorgehoben, in denen sie in den Wochen 30-44 (sofern verfügbar) über 12 % liegt.

Gibt es eine „Entvölkerungsagenda“?

Manche Leute mögen mich beschuldigen, Verschwörungstheorien zu verbreiten. Das tue ich nie!

Ich berichte nur über Dinge, die bereits geschehen sind, mit Fakten, die auf vorhandenen Daten oder Nachrichtenartikeln beruhen. Ich spekuliere nie und stelle auch keine wilden Verschwörungstheorien auf.

Sehen wir uns also die Fakten an, anstatt zu raten.

Die Entvölkerung ist im Gange: weniger Geburten und mehr Sterbefälle.

Einige Leute haben eine Entvölkerungsagenda. In einer Welt mit 8 Milliarden verschiedenen Menschen gibt es sicherlich Menschen, die eine Reduzierung der Bevölkerung anstreben. Das ist zu erwarten – die Menschen haben alle möglichen Überzeugungen und Ziele. Einige von ihnen würden sich also für eine Verringerung unserer Bevölkerung aussprechen. Das ist keine Überraschung.

Hier ist ein anschauliches Beispiel für eine solche Person: Jane Goodall spricht auf dem Weltwirtschaftsforum. „Wir können alle Probleme der Welt lösen, wenn wir die Weltbevölkerung auf den Stand von vor 500 Jahren reduzieren“.

Jane schlägt in dem obigen Video natürlich nicht vor, dass wir unheilvolle Maßnahmen ergreifen, um die Weltbevölkerung zu reduzieren – sie macht lediglich eine Beobachtung, wie uns die Faktenprüfer in Erinnerung rufen.

Die wichtigste Frage, die wir uns stellen müssen, ist: Ist die derzeitige Entvölkerung, die wir beobachten, das Ergebnis einer vorsätzlich durchgeführten Entvölkerungsagenda oder ist sie nur ein Unfall und ein Zusammentreffen zufälliger Ereignisse?

Die Antwort lautet: Wir wissen es nicht! Ich habe keine Ahnung, ob die laufende Entvölkerung das Ergebnis eines bewussten Plans ist!

Es könnte ein völlig zufälliger Zufall sein, dass sich ein Zoonosevirus, das seltsamerweise den HIV-Code und die von Moderna patentierten „Krebsimpfstoff“-Sequenzen aus dem Patent 9.587.003 enthält, weltweit verbreitet.

Es könnte ein völlig zufälliger Zufall sein, dass die Fledermäuse, die dieses Virus auf natürliche Weise entwickelt haben, 1.000 Meilen (ca. 1.609 km) von ihren Fledermaushöhlen nach Wuhan geflogen sind, wo es mehr als ein virologisches Biolabor gibt, heimlich Menschen in der Nähe dieser Labors infiziert haben und unentdeckt davongeflogen sind.

Es könnte ein völlig zufälliger Zufall sein, dass das SARS-Cov-2-Virus mit seiner ungewöhnlichen Fähigkeit, den DC-Sign-Rezeptor von Immunzellen zu infizieren und das Immunsystem zu zerstören, im DEFUSE-Vorschlag von Peter Daszak aus dem Jahr 2018 beschrieben wurde.

Es könnte ein völlig zufälliger Zufall sein, dass unsere Gesundheitsbehörden mit der Übung „Event 201“, die einen Monat vor Ausbruch der Pandemie durchgeführt wurde und an der der WEF, Bill Gates und das chinesische CDC beteiligt waren, so gut vorbereitet waren.

Es könnte ein reiner Zufall sein, dass Wissenschaftler in nur zwei Tagen einen neuartigen Impfstoff entwickeln konnten und im Juli 2019 an dem „Novel Coronavirus vaccine“ arbeiteten.

Es könnte ein unglücklicher, unerwarteter Zufall sein, dass der Covid-Impfstoff nicht funktioniert und die Pandemie angeheizt hat, anstatt sie zu stoppen.

Es könnte ein einfacher bürokratischer Fehler sein, dass die Einnahme des immunsystemzerstörenden, HIV-peptidhaltigen genetischen Codes für alle ohne gebührende Sorgfalt vorgeschrieben wurde.

Es ist möglich, dass die Presse, die von Bill Gates mit 319 Millionen Dollar gesponsert wurde, ganz unabhängig davon ungerechtfertigte Ängste schürte und eine völlig ungeplante Massenbildung von bürokratischen Maßnahmen erzwang.

Sicherlich liegt Spartacus von ICENI völlig falsch, wenn er darauf besteht, dass SARS-Cov-2 kein zufälliges Laborleck war, sondern absichtlich entwickelt wurde: