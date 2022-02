Ab heute sind in Schweden alle Maßnahmen aufgehoben

Auszug: Die schwedische Regierung hat beschlossen, ab dem 9. Februar alle Beschränkungen im Zusammenhang mit Covid aufzuheben. Außerdem können Veranstaltungsorte und nicht mehr den Nachweis einer Impfung verlangen. Darüber hinaus empfiehlt die Gesundheitsbehörde, Covid nicht mehr offiziell als ‚Gefahr für die öffentliche Gesundheit‘ einzustufen. Schweden ist nach Dänemark und Norwegen das dritte nordische Land, das die Covid-Beschränkungen aufhebt. (…) Wir sehen, dass es in Schweden von April bis Juni 2020 und dann wieder von November 2020 bis Januar 2021 eine überhöhte Sterblichkeit gab. In allen anderen Monaten des Zweijahreszeitraums lag die Sterblichkeit unter dem, was zu erwarten gewesen wäre. Die durch das Virus verursachte übermäßige Sterblichkeit konzentrierte sich also auf zwei kurze Zeiträume, einen im späten Frühjahr 2020 und einen weiteren im Winter 2020/2021. Außerhalb dieser kurzen Zeiträume war nicht wirklich viel los. Die schwedische Regierung hat die Pandemie jetzt offiziell für beendet erklärt, aber wenn man sich die Gesamtsterblichkeitsstatistiken ansieht, sieht es wirklich so aus, als wäre die Pandemie schon vor einem Jahr beendet worden. So schlimm war es also in Schweden, dem Land, das sich nie einen Lockdown hatte und das in der Anfangsphase der Pandemie weithin als „Pariastaat“ verspottet wurde. Wenn wir uns die Gesamtsterblichkeitsstatistiken ansehen und die Zahl der Menschen, die tatsächlich starben, wird deutlich, dass Schweden wahrscheinlich das Land war, das am vernünftigsten auf die Pandemie reagierte, mit Maßnahmen, die dem Ausmaß der Bedrohung weitgehend angemessen waren.

Der Rest der Welt hat stattdessen mit Vorschlaghämmern auf die Fliegen eingedroschen.