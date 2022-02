Kanadischer Freiheitskonvoi fängt an, Früchte zu tragen: Mehrere Provinzen schaffen alle Corona-Maßnahmen ab

Die kanadischen Freedom Trucker, die seit 12 Tagen vor dem Parlament in der Hauptstadt Ottawa protestieren, blockierten am Montagabend auch den wichtigsten Grenzübergang zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada.

The Ambassador Bridge is closed.



Here’s the scene at Huron Church and College right now.



Police say it was calm overnight.



I’ve noticed the backlog of transport trucks caught in the protest have moved. pic.twitter.com/V9762O7dMS — Chris Ensing (@ChrisEnsingCBC) February 8, 2022

Es geht um die Ambassador-Brücke, die Windsor in Kanada mit der amerikanischen Stadt Detroit verbindet. Der kanadische Premierminister und Young Global Leader des Weltwirtschaftsforums Justin Trudeau sagte am Montag im Parlament, dass „Einzelne versuchen, unsere Wirtschaft, unsere Demokratie und das tägliche Leben unserer Mitbürger zu blockieren“.

NOW – Canada's PM Trudeau: "Individuals are trying to blockade our economy, our democracy, and our fellow citizens' daily lives. It has to stop." pic.twitter.com/N5FQllLdjp — Disclose.tv (@disclosetv) February 8, 2022

Der Protest in Kanada gegen die Corona-Maßnahmen hat sich am vergangenen Wochenende auf mehrere Städte ausgeweitet. In zahlreichen Städten gab es Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen. In Toronto fuhren die Landwirte mit allen möglichen landwirtschaftlichen Fahrzeugen ins Stadtzentrum. Seit Donnerstag stehen Lastwagenfahrer vor dem Parlamentsgebäude der Provinz Quebec in der gleichnamigen Hauptstadt. Auch in den Provinzhauptstädten von Manitoba und Saskatchewan gab es Demonstrationen.

The welcome party for Vancouver’s Freedom Convoy. pic.twitter.com/5De4eAnTNt — Wittgenstein (@backtolife_2019) February 8, 2022

Auch der Grenzübergang zu den USA bei Coutts ist seit Tagen von den Freedom Truckern blockiert. In der Zwischenzeit wird schweres Geschütz aufgefahren. Schwere Muldenkipper haben sich dem Konvoi angeschlossen:

The Freedom Convoy Isn't Playing Around Anymore 💪 🇨🇦 pic.twitter.com/RSKKTIuXcI — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 7, 2022

Der Premierminister von Saskatchewan, Scott Moe, hat angekündigt, dass die Einwohner der Provinz ab Montag keinen Nachweis über eine Impfung oder einen negativen Test mehr erbringen müssen und dass die Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes am 28. Februar endet. Der Premierminister der Nachbarprovinz Alberta wird ebenfalls einen Termin für die Abschaffung aller Korona-Regeln festlegen.

NOW – Canada: Proof of vaccination, negative test requirements ending Monday, masks mandates end on Feb 28 in #Saskatchewan, Premier Scott Moe announces. pic.twitter.com/aj5IawFEA7 — Disclose.tv (@disclosetv) February 8, 2022

Der Protest breitet sich auch auf andere Länder aus. Freiheitskonvois bilden sich u. a. in den USA, Großbritannien, den Niederlanden, Österreich, Australien und Neuseeland. Ein Konvoi aus Autos, Lastwagen und Lieferwagen blockierte am Dienstag die Straßen rund um das neuseeländische Parlament. Der Protest fällt mit der Eröffnung des parlamentarischen Jahres zusammen. Eine ähnliche Aktion fand am Montag in der australischen Hauptstadt Canberra statt. Viele Menschen trugen kanadische Flaggen.