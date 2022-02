Die Herrschaft der Schlimmsten… Unvermeidlich

Politische Führer aus der ganzen Welt haben die niedrigsten Zustimmungsraten in der Geschichte. Emmanuel Macron in Frankreich, Boris Johnson im Vereinigten Königreich, Justin Trudeau in Kanada und, wie es scheint, die gesamte politische Klasse Australiens werden von den Wählern in ihren Ländern weitgehend verachtet. Dies ist auch in den meisten europäischen Ländern der Fall, wo große Demonstrationen gegen die zunehmend drakonischen und durchsichtigen Covid-Beschränkungen protestieren. Nur wenige bezweifeln heute, dass es bei der absurden, inkompetenten und unwissenschaftlichen Reaktion auf diese Betrugsdemie um mehr als nur die Grippe geht. Die Impfpflicht ist der Grund für einen immensen Widerstand gegen das, was jetzt als schlecht getarnter Schritt in Richtung Totalitarismus angesehen wird.

Für alle, die nicht vorsätzlich uninformiert sind, ist es offensichtlich, dass die politische Klasse die Interessen einer ganz anderen Klientel vertritt als die der Menschen, die sie vorgibt zu repräsentieren.

Die Pharmariesen und die Kontrolle, die sie über das politische System und alle seine Institutionen ausüben, sind entlarvt worden. Das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Institutionen, die regieren, ist in einem Ausmaß geschwunden, das möglicherweise nie wiederhergestellt werden kann. Natürlich ist diese politische Klasse nicht die wahre Macht, sie herrscht nicht, aber sie regiert. Sie haben sich als bloße Strohleute für die wahre Machtstruktur entlarvt. Sie sind prinzipienlos und lügen ungestraft, selbst wenn sie wissen, dass man ihnen nicht glaubt. Sie handeln weiterhin gegen den Willen und die Interessen der Öffentlichkeit, selbst nachdem ihre Lügen entlarvt worden sind. Sie versprechen keine bessere Zukunft mehr. Alles, was sie noch zu bieten haben, ist Angst. Covid, Russland, China, all die Übel, vor denen sie uns zu schützen geloben.

Während die politische Klasse uns unablässig mit Angstpornos bombardiert, versichern sie uns, dass wir auf der Seite der Gerechten stehen. Westliche Werte, so verkünden sie, sind das, was uns besser macht als die bösen Russen und Chinesen. Diese Werte, die nie erklärt oder näher erläutert werden, sind die einer neoliberalen Demokratie, so wird uns versichert. Dies sollte offenbar ausreichen, um die zunehmend unzufriedene Bevölkerung davon zu überzeugen, dass mit dem System alles in Ordnung ist. Diese Werte sind jedoch weder neu, noch liberal oder demokratisch, der Neoliberalismus ist eine Korporatokratie. Die Charta der Konzerne definiert nur ein Ziel: die Maximierung des Shareholder Value (Gewinn) unter Ausschluss aller anderen Überlegungen. Die Folgen und die menschlichen Kosten spielen bei der Gewinnberechnung keine Rolle. Wenn Unternehmen, wie es rechtlich anerkannt ist, „auch Menschen“ sind, dann sind sie Soziopathen. Von Unternehmenswerten zu sprechen, ist ein Widerspruch in sich, denn es gibt keine.

Soziopathen machen etwa 2-3% der männlichen Bevölkerung aus, bei Frauen ist es weniger, etwa 1%. Es ist ein Spektrum, nicht alle Soziopathen sind Serienmörder. Soziopathen zeichnen sich dadurch aus, dass sie kein Einfühlungsvermögen und keine Konsequenzen für ihre Handlungen besitzen und alles tun oder sagen, was ihre Ambitionen fördert. Sie lügen ungestraft, selbst wenn sie wissen, dass man ihnen nicht glaubt. Wenn dies nach einem Politiker klingt, den Sie kennen, dann ist er wahrscheinlich tatsächlich ein Soziopath. Die Korporatokratie braucht Soziopathen, um ihre politischen Scheinsysteme zu führen. Es gibt einen Namen dafür: Kakistokratie, definiert als Herrschaft der Schlechtesten, der am wenigsten Qualifizierten. Es ist schwer zu bestreiten, dass dies genau das ist, was jetzt die westliche Welt regiert.

Soziopathen sind in bestimmten Berufen stark überrepräsentiert. Führungskräfte in multinationalen Unternehmen, insbesondere CEOs, Strafverfolgungsbehörden, die Ärzteschaft und die Politik. Ein weiteres Merkmal von Soziopathen ist ihre Fähigkeit, sich gegenseitig zu erkennen. Dies ist ein nützliches Werkzeug für diejenigen, die diese aufstrebenden, fehlerhaften Menschen für einflussreiche Positionen auswählen und ausbilden. Klaus Schwab, der finstere Leiter des WEF in Davos, betreibt seit einigen Jahren seine Schule für Soziopathen. Unter dem unschuldigen Titel „Young Global Leaders Program“ hat er einige der schlimmsten und unfähigsten politischen Persönlichkeiten der jüngeren Vergangenheit hervorgebracht. Macron (Frankreich), Kurtz (Österreich), Tony Blair (Großbritannien), Angela Merkel (Deutschland) und Jacinda Ardern (Neuseeland) sind allesamt Absolventen. Die Europäische Union ist voll mit ihnen, einschließlich des Präsidenten Jean-Claude Juncker. Auch in Amerika üben viele von Schwabs Wunderkindern Macht und Einfluss aus. Bill Gates, Jeff Bezos, Chelsea Clinton und der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom. Um nur einige zu nennen, von denen keiner auch nur annähernd als anständiger Mensch bezeichnet werden kann.

Die Einigkeit, mit der Regierungen in aller Welt der absurden Covid-Reaktion gefolgt sind, hat die Macht dieser soziopathischen Managerklasse verdeutlicht. Selbst wenn die Covid-Lüge und das damit verbundene Übel in sich zusammenfällt, fahren sie fort, die Menschen ihrer Freiheiten zu berauben und sich selbst neue Befugnisse einzuräumen, die ihnen nie zustanden. Wir können sicher sein, dass, während diese speziellen Soziopathen weiterhin jede Glaubwürdigkeit verlieren, die sie hatten, eine Pipeline frischer Absolventen darauf wartet, dass sie an der Reihe sind, der Stimme ihres Meisters zu folgen. Wenn uns die Geschichte etwas lehrt, dann, dass diejenigen, die Macht wollen, die Letzten sind, denen man sie anvertrauen sollte.

Auch die Öffentlichkeit trägt eine gewisse Verantwortung. Die Franzosen sollten es besser wissen, als einen Rothschild-Banker wie Macron zu wählen. Und die Briten einen Oxford-Absolventen und Serienlügner wie Boris Johnson. Zur Verteidigung sollte darauf hingewiesen werden, dass die Wahl von Führungspersönlichkeiten aus dem bestehenden politischen Establishment nur noch mehr vom Gleichen hervorbringen wird. Das falsche Links-Rechts-Paradigma ist nur politisches Theater, ein Ablenkungsmanöver, denn die gleiche Machtstruktur kontrolliert alle Seiten der politischen Kluft. Eine Wahl ohne Optionen ist überhaupt keine Wahl.

Wir können auf die Covid-Ära als einen Wendepunkt in der Geschichte zurückblicken. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die Massen die Lügen der herrschenden Klasse und ihrer politischen Lakaien durchschauen. Fortschritt kann nur erreicht werden, wenn die Menschen die von der herrschenden Klasse präsentierten Optionen ablehnen und Führer wählen, die nicht unter der Kontrolle der parasitären Unternehmenselite stehen. Covid hat viele Schurken entlarvt, aber er hat auch echte Helden hervorgebracht, die mutig für die Wahrheit eingetreten sind. Robert Kennedy Jr. zum Beispiel. Es ist wichtig, dass anständige, mutige und prinzipientreue Menschen in den politischen Dienst gestellt werden. Wenn sich die Menschen weiterhin für das kleinere Übel entscheiden, ist keine Veränderung zu erwarten, und der Westen wird weiterhin von den Schlimmsten und Unfähigsten unter uns regiert werden.