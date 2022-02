Der Medienkrieg gegen kanadische Trucker: ist die Freiheit Staatsfeind Nummer eins?

Die Verunglimpfung des kanadischen Trucker-Protestkonvois ist ein Beispiel dafür, dass die Freiheit jetzt der größte Schurke der Covid-19-Pandemie ist. Ein Karikaturist der Washington Post bezeichnete den Trucker-Konvoi als „Faschismus“ in Reinkultur, während eine andere Kolumne der Post den „giftigen ‚Freiheitskonvoi'“ verspottete. Jeder, der sich einem Regierungsbefehl widersetzt, ist jetzt offenbar ein Staatsfeind.

Auslöser des Truckerprotests war die umfassende Covid-Impfverordnung der kanadischen Regierung. Viele Trucker sind der Meinung, dass die Risiken des Impfstoffs den Nutzen überwiegen und, was noch wichtiger ist, dass sie das Recht haben, über ihren eigenen Körper zu bestimmen. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau erklärte am Montag: „In unserem Land gibt es keinen Platz für Drohungen, Gewalt oder Hass“. Abgesehen von dem Hass, den Trudeau schürt, indem er Impfgegner als „rassistisch“ und „frauenfeindlich“ beschimpft. Und abgesehen von den „Drohungen“ und der „Gewalt“, die von den Vollzugsbeamten der Regierung eingesetzt werden, um die Unterwerfung unter jedes Pandemie-Dekret von Trudeau oder anderen Politikern zu erzwingen.

Seit Beginn dieser Pandemie haben viele Menschen, die sich ihres Vertrauens in „Wissenschaft und Daten“ rühmten, auch geglaubt, dass absolute Macht sie schützen würde. Ihrer Meinung nach war jeder, der sich den Befehlen der Regierung widersetzte, gleichbedeutend mit einem Ketzer, der verurteilt, wenn nicht gar vom Friedhof verbannt werden musste. Nördlich der Grenze verkörpert Quebec diese Intoleranz mit seinem neuen Erlass, der es ungeimpften Personen verbietet, bei Costco oder Walmart einzukaufen.

Dieselben Kritiker, die sich auf jedes widerwärtige Verhalten einiger unberechenbarer kanadischer Trucker stürzen (MSNBC bezeichnete sie als „Sekte“), um die Freiheit zu verurteilen, entlasten auch gerne jeden amerikanischen Politiker, der die Freiheit während der Pandemie mit bizarren Erlassen sinnlos zerstört hat. Im Dezember 2020 verbot der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti, alle unnötigen „Reisen, einschließlich, ohne Einschränkung, Reisen zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Motorroller, dem Motorrad, dem Auto oder dem öffentlichen Nahverkehr.“ Der Bürgermeister (der beim Meisterschaftsspiel der National Football Conference dabei erwischt wurde, wie er gegen das kalifornische Vermummungsgebot verstieß) hat keine Beweise vorgelegt, die es rechtfertigen, vier Millionen Einwohner unter Hausarrest zu stellen. Gouverneur Ralph Northam ordnete an, dass alle Einwohner von Virginia von Mitternacht bis 5 Uhr morgens in ihren Häusern bleiben müssen, mit einigen wenigen Ausnahmen. Bundesrichter William Stickman IV verurteilte die Beschränkungen in Pennsylvania: „Breit angelegte bevölkerungsweite Abriegelungen sind eine so dramatische Umkehrung des Konzepts der Freiheit in einer freien Gesellschaft, dass sie fast schon als verfassungswidrig gelten können.“

Die Politiker daran zu hindern, die Freiheit auszulöschen, ist nun die schlimmste Form der Tyrannei. Am Thanksgiving-Abend 2020 kippte der Oberste Gerichtshof den Erlass von Gouverneur Andrew Cuomo, der religiöse Versammlungen in New York auf zehn oder weniger Personen beschränkte, während er Unternehmen weitaus mehr Spielraum gewährte. Das Gericht erklärte, Cuomos Vorschriften seien „weitaus restriktiver als alle Covid-bezogenen Regelungen, die bisher vor Gericht kamen … und weitaus strenger, als es erwiesenermaßen erforderlich ist, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern.“ Ein Vertreter der American Civil Liberties Union befürchtete, dass „die Freiheit der Religionsausübung … keine Lizenz zur Schädigung anderer oder zur Gefährdung der öffentlichen Gesundheit beinhaltet“. Der Harvard-Rechtsprofessor Lawrence Tribe und der Cornell-Professor Michael Dorf warnten davor, dass der Oberste Gerichtshof „zu einem Ort wie Gilead wird – dem theokratischen und frauenfeindlichen Land in Margaret Atwoods dystopischem ‚The Handmaid’s Tale‘.“

Viele Progressive reden so, als stünde Amerika vor der Wahl zwischen rücksichtsloser Freiheit und Paternalismus, also der Unterwerfung unter eine wohlwollende Elite. Doch ungeachtet der grenzenlosen Überheblichkeit von Anthony Fauci sind allwissende Beamte noch nicht zur Rettung gekommen. Seit Beginn der Pandemie haben die staatlichen Stellen katastrophale Fehler gemacht.

Die Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC) haben die erste Reaktion Amerikas vermasselt, indem sie fehlerhafte, kontaminierte Testkits an die Gesundheitsbehörden verschickten, mit denen das sich schnell ausbreitende Virus nicht nachgewiesen werden konnte. Gouverneure gerieten in Panik und schlossen Schulen, was zu enormen Lernverlusten führte und die Leistungskluft zwischen wohlhabenden und einkommensschwachen Schülern vergrößerte. Die meisten kleinen Unternehmen wurden geschlossen, und Tausende gingen in Konkurs in dem vergeblichen Bemühen, die weitere Ausbreitung eines durch die Luft übertragenen Virus zu verhindern. Die Verhängung von Hausarrest über Millionen von Menschen führte zu einer rekordverdächtigen Zahl von Todesfällen aufgrund von Drogenüberdosierungen und zu einer Flutwelle von Depressionen und Angstzuständen. Das Passsystem für den Covid-Impfstoff in New York City konnte nicht verhindern, dass der Big Apple zum heißesten Ort der Nation für die Omicron-Variante wurde.

Präsident Joe Biden präsentierte die Impfstoffe als Wundermittel und versprach fälschlicherweise, dass Menschen, die sich impfen ließen, kein Covid bekommen würden. Die CDC hörte auf, die „Durchbruchsfälle“ von Covid unter den vollständig Geimpften zu zählen, und ebnete damit den Weg für ein Wiederaufleben des Virus, mit dem inzwischen mehr als siebzig Millionen Amerikaner infiziert sind. Oder vielleicht mehr als zweihundert Millionen Amerikaner, da die CDC zuvor angegeben hatte, dass nur einer von vier Fällen diagnostiziert und gemeldet wird. Wie auch immer. Die Food and Drug Administration versucht, die vollständige Offenlegung des Antrags von Pfizer für die Zulassung des Covid-Impfstoffs um fünfundsiebzig Jahre zu verzögern. Nachdem Biden eine Verordnung erlassen hatte, die Krankenhäuser dazu zwang, gesunde, ungeimpfte Krankenschwestern zu entlassen, erklärte die CDC, es sei in Ordnung, wenn Krankenhäuser bei der Behandlung von Patienten auf covid-positive Krankenschwestern zurückgreifen – eine der größten Absurditäten der Pandemie.

Freiheit ist kein Allheilmittel für alle Herausforderungen des Lebens. Aber sie ist weitaus besser als die grenzenlose Unterwerfung unter die Diktatoren, die weit weniger wissen, als sie behaupten. Politiker wie Trudeau und Biden, die die Massenwut gegen jede Gruppe anheizen, die sich nicht der Obrigkeit beugt, säen die Saat des Hasses, der sich noch lange nach dem Ende der Pandemie ausbreiten wird. Auf lange Sicht haben die Menschen mehr von Politikern zu befürchten als von Viren.