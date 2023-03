Ab wann darf Deutschland sich verteidigen?

Von Hans-Jürgen Geese

„Wenn Du wissen willst, wer Dich beherrscht, finde heraus, wen Du nicht kritisieren darfst.“ Diese Weisheit dürfte eigentlich in Demokratien nicht gelten, denn in Demokratien ist eines der kostbarsten Güter die Meinungsfreiheit. Trotzdem unterliegen selbst in Demokratien einige Themen der stillschweigenden oder offenen Zensur.

Ich könnte zum Beispiel in Schwierigkeiten geraten, wenn ich folgende törichte Aussage machte: Die Juden regieren die Welt. Obwohl diese Aussage selbstverständlich falsch ist. Denn in China leben lediglich etwa 2.500 Juden. Selbst in Russland leben heutzutage nicht mehr als etwa 160.000 Juden. In Deutschland sind es ungefähr 118.000. ( Anmerkung der Red.: Diese Zahl nennt nur die als Mitglieder jüdischer Gemeinden registrierten Juden) Stellte ich also tatsächlich die Behauptung auf, dass die Juden die Welt regieren, dann würde ich schnell der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Meinungsfreiheit hin oder her.