Videos: Fußballspieler brechen immer noch zusammen, haben Herzinfarkte und sterben sogar auf dem Spielfeld

Zwei weitere in der letzten Woche

In der vergangenen Woche sind zwei hochrangige Fußballspieler auf dem Spielfeld zusammengebrochen, womit sich ein Trend fortsetzt, der inzwischen zur Norm geworden zu sein scheint.

Am vergangenen Mittwoch erkrankte der 28-jährige brasilianische Spieler Zé Carlos vom Verein Ferroviário während eines Pokalspiels plötzlich.

Berichten zufolge wurde er im Laufe des Spiels behandelt und kehrte für kurze Zeit auf das Spielfeld zurück, bevor er ausgewechselt und dann zusammenbrach und mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht wurde.

Footballer Ze Carlos of Ferroviário suffered a shock "sudden illness" in the game, fell to the ground. https://t.co/8QEQrUE26b pic.twitter.com/zrZesLoCNF — Hello Dave (@David83823494) March 25, 2023

Glücklicherweise wurde der Spieler später aus dem Krankenhaus entlassen und befindet sich auf dem Weg der Besserung.

Bei einem anderen Vorfall in Spanien brach der 25-jährige serbische Verteidiger Dragisa Gudelj auf dem Spielfeld zusammen und erlitt einen Herzstillstand.

Berichten zufolge führten die Ärzte auf dem Spielfeld eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch, um Gudelj wiederzubeleben. Sie behandelten ihn sieben Minuten lang, bevor sie ihn in ein Krankenhaus brachten.

Die anderen Spieler standen unter Schock, einige brachen in Tränen aus. Das Spiel wurde nach diesem Vorfall abgebrochen.

Dragisa Gudelj collapsed on the pitch today in the 11th minute of the first half, and was taken by ambulance after collapsing in Córdoba.



The game was suspended shortly after.



pic.twitter.com/UkJLh01pAL — COVID VACCINE INJURIES .COM (@Storiesofinjury) March 26, 2023

In den Berichten heißt es, dass Gudelj, als er wieder zu sich kam, das Spiel fortsetzen wollte.

Dragisa Gudelj (brother of Serbia star Nemanja) collapsed on the pitch for Cordoba against Ferrol as the match was abandoned.



While being stretchered off the pitch, he woke up and appeared to ask to carry on playing.pic.twitter.com/2advKzkqxr — Sam Street (@samstreetwrites) March 25, 2023

Der Spieler ist nun „stabil“, wird aber im Krankenhaus „streng überwacht“.

Gudeljs Bruder, der ebenfalls in Spanien spielt, teilte in einem Update mit: „Das Leben meines Bruders, (sein Herz) schlägt noch, dank der medizinischen Dienste von Cordoba CF.“

Zusätzlich zu diesen beiden Vorfällen hatte der ivorische Verteidiger des RC Abidjan, Moustapha Sylla, Anfang des Monats nicht so viel Glück, da er während eines Ligaspiels zusammenbrach und verstarb.

Er war erst 21 Jahre alt.

In Griechenland brach letzten Monat ein 20-jähriger Spieler aus Karditsa plötzlich und ohne Körperkontakt zu einem anderen Fußballspieler zusammen und starb später im Krankenhaus.

Die anhaltende Häufung von Spielern mit Herzproblemen, Schmerzen in der Brust und im schlimmsten Fall einem Kollaps mit Todesfolge hat viele dazu veranlasst, Untersuchungen darüber zu fordern, was die Ursache für die offensichtliche Häufung solcher Vorfälle ist.

Weitere Artikel über die plötzlichen „Vorfälle“ im Sport sind in der Quelle zu finden.