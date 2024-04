Abby Martin, was im Gazastreifen passiert, ist Völkermord.

Glauben Sie, dass das, was im Gazastreifen geschehen ist, Völkermord darstellt?

Das glaube ich. Und ich denke, dass die Tatsache, dass diese Debatte weitergeht, zeigt, dass das, was Israel tut, gravierend genug ist. Die Tatsache, dass tatsächlich darüber debattiert wird, ob es sich um Völkermord handelt oder nicht. Wie Sie gesagt haben, hat der Internationale Gerichtshof zugestimmt, dass es einen plausiblen Fall für Völkermord gibt. Ich denke, Sie haben gerade klar mehrere Faktoren dargelegt. Dass Israel wahrlich geistige und körperliche Schäden verursacht und Bedingungen schafft, um eine Gruppe von Menschen zu zerstören.

Abby Martin what is happening in Gaza is genocide



Do you believe that what's

happened in Gaza constitutes genocide?



I do.

And I think that the fact that this debate is raging on shows that what Israel is doing is egregious enough.

The fact that people are actually having a…