Tägliche Umfragen zeigen, dass die Israelis weiterhin diesen Krieg wählen

Trotz der Massenproteste, die einen Geiseldeal und Neuwahlen fordern, unterstützen die Israelis scheinbar widerspruchslos den Krieg in Gaza, selbst wenn dies bedeutet, dass sie ihre Kinder zum Töten oder getötet werden schicken

Amira Hass

Die meisten Israelis wissen, dass Benjamin Netanjahu sie anlügt. Die meisten vermuten, dass seine Politik durch persönliche und familiäre Interessen motiviert ist. Sonst würden die Umfragen nicht nur 18 Knesset-Sitze für den Likud unter seiner Führung voraussagen. Und doch unterstützen die meisten Israelis ihn. Ja, im Gegensatz zu dem, was uns die Umfragen und Experten sagen.

Denn die zuverlässigste Umfrage ist die fortgesetzte Beteiligung Tausender Israelis an den Angriffen mit Massentötungen und zügellosen Zerstörungen im Gazastreifen sowie an den Unterdrückungs- und Vertreibungsaktionen im Westjordanland.

Die unerschütterliche Bereitschaft der Eltern, ihre Kinder zum Töten und getötet werden, zum Verwunden und verwundet werden zu schicken, um dann ihr ganzes Leben lang unter den Folgen des Traumas zu leiden, ist eine konstante, unveränderliche Antwort in einer täglich durchgeführten Umfrage. Die beschönigende Sprache und der Konsens in den Medien sowie das Festhalten an der Überzeugung, dass der Krieg die Lösung ist, ist eine Art Antwort auf die Frage, die zwischen den Zeilen gestellt wird: wen unterstützen sie?

TikTok-Fotos, die von Soldaten gepostet wurden – und die den Unwillen oder die Unfähigkeit der IDF zeigen, den Strom der Selfies aus Gaza zu stoppen – zeigen eine selbstgefällige Bestialität ohne jegliche Hemmungen der Soldaten und stellen eine Art Umfrage dar. Eltern, die sich nicht schockiert oder besorgt darüber zeigen, dass ihre Kinder mit ihren eigenen Smartphones dem Internationalen Strafgerichtshof belastende Beweise gegen sich selbst liefern, sind ebenfalls Umfrageteilnehmer, die Netanjahu und seine Militärpolitik gutheißen, auch wenn sie nicht danach gefragt werden und auch wenn sie nicht für ihn stimmen.

Reservisten, die zwischen den Demonstrationen in der Kaplanstraße und den Ruinen des Gazastreifens oder dem mit Bombern und Drohnen übersäten Himmel hin und her eilen, sind ebenfalls Teilnehmer an einer Umfrage, deren Antwort eindeutig ist. Das ständige Gejammer, die Welt sei antisemitisch, ist die gewünschte Antwort auf eine Umfrage, die Netanjahu jeden Morgen sabbern lässt.

Genauso wie die Weigerung zu verstehen, dass die Zuschauer ausländischer Fernsehsender im Gegensatz zu unseren Bildschirmen, die sich nach wie vor auf die Schrecken des 7. Oktober und die herzzerreißenden Berichte über die Opfer konzentrieren, in den letzten sechs Monaten die Schrecken der Bombardierung und des vorsätzlichen Hungertods im Gazastreifen gesehen haben. Sie kennen Hunderte, wenn nicht Tausende von herzzerreißenden Berichten über palästinensische Opfer.

Viele Israelis wissen, dass die von Netanjahu geführte Regierung bewusst zulässt, dass gequälte Geiseln an Hunger, fehlenden Medikamenten, Erschöpfung, Misshandlungen oder durch israelische Luftangriffe sterben. Offenbar unterstützen mehr Israelis als je zuvor diese unerklärte „Hannibal-Direktive“ (die es dem Militär erlaubt, das Leben eines Soldaten zu gefährden, um zu verhindern, dass er entführt wird). Alles um des absoluten Sieges willen.

Viele Israelis wissen, dass die Geiseln und ihre Familien und ihr schreckliches Leid diese Regierung nicht interessieren. Sie waren schockiert über die öffentlichen Äußerungen der Politiker, in denen sie sich verächtlich äußerten, und über ihren Mangel an Empathie. Viele Israelis wissen, dass die Mitglieder des Kabinetts im besten Fall ungeschickte Clowns sind, im schlimmsten Fall aber gerissene Politiker, die ihre eigenen Interessen verfolgen.

Viele Israelis wissen, dass der Minister für Finanzen und Siedlungen unsere Wirtschaft zerstört. Sie wissen, dass der Krieg die Wirtschaft kaputt macht. Dass der Polizeiminister Anweisungen gibt, um Demonstranten zum Schweigen zu bringen, während er die Polizei zerstört. Dass der Bildungsminister das Bildungswesen zerstört und dass der Kommunikationsminister die Pressefreiheit bekämpft. Sie wissen, dass der Verteidigungsminister nicht für Sicherheit sorgt. Sie wissen, dass der Staat in den Seilen hängt.

Und sie wissen, dass die falsche Vorstellung, die der Premierminister in Zusammenarbeit mit den Geheimdiensten und Sicherheitsorganen formuliert hat, wonach die Hamas im Gazastreifen eingedämmt sei und sich so verhalte, wie wir es wollten, der Grund für das große Unglück ist, das die mehr als 1.400 toten und entführten Menschen, ihre Familien und ihre Gemeinden getroffen hat.

Und dennoch unterstützen die Israelis diese Regierung weiterhin durch die Tatsache, dass sie sich zur „Arbeit“ (der akzeptierte Euphemismus für die Invasion und das Töten) in Gaza melden und loyal die Mission der Enteignung erfüllen, die von den israelischen Siedlungsverteidigungskräften im Westjordanland durchgeführt wird. Der israelische Ärzteverband zeigt sich nicht schockiert über die Berichte über die Hungersnot in Gaza, und Juristen und Kinderschutzorganisationen stellen nicht einmal Fragen über die hohe Zahl der getöteten palästinensischen Kinder. Die Unterstützung für diese Regierung rührt daher, dass sich die Demonstranten in der Kaplanstraße nicht massenhaft den Dutzenden von mutigen Aktivisten angeschlossen haben, die palästinensische Bauern und Hirten begleiten, um sie vor der Gewalt der Siedler zu schützen. Weder vor noch während dieses Krieges.

Die falsche Vorstellung rührt von einem Ziel her, das sich nicht geändert hat: die Palästinenser an den Gedanken zu gewöhnen, dass selbst ihr Minimalziel eines kleinen souveränen Staates an der Seite Israels nicht verwirklicht werden wird, ganz zu schweigen von ihren Erwartungen, dass Israel grundsätzlich seine Verantwortung für die Vertreibungen von 1948 anerkennt und einem Prozess der Flüchtlingsrückkehr zustimmt, ganz zu schweigen von ihren Forderungen nach Gleichheit zwischen Fluss und Meer.

Das Ziel blieb, was es war, auch als eine israelische Regierung in den Osloer Verträgen zwar die PLO anerkannte, nicht aber – Gott bewahre – das palästinensische Volk. Da sich die Palästinenser nicht an diesen Gedanken gewöhnen wollen und die Siedlerorganisationen de facto zu Israels Herrschern geworden sind, wird die Verwirklichung dieses Ziels nach und nach immer gewalttätiger und brutaler.

So sind wir bei dem „entscheidenden Plan“ angelangt, den Bezalel Smotrich für die Palästinenser entworfen hat. Entweder sie akzeptieren einen minderwertigen Status, wandern aus und werden angeblich freiwillig entwurzelt, oder sie werden in einem Krieg besiegt und sterben. Dies ist der Plan, der jetzt im Gazastreifen und im Westjordanland umgesetzt wird, wobei die meisten Israelis als aktive und begeisterte Komplizen dienen oder passiv ihre Zustimmung zu seiner Verwirklichung geben, ungeachtet ihrer Abscheu für diese Regierung und ihre Mitglieder. Die große Mehrheit glaubt immer noch, dass Krieg die Lösung ist.