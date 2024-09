ABC-Whistleblower bestätigt: Kamala Harris Kampagne diktierte die Debattenbedingungen und erhielt die Fragen im Voraus.

Ein Whistleblower bei ABC hat unter Eid geschworen, dass die Kamala Harris-Kampagne mit ABC News zusammengearbeitet hat, um die Debatte nach ihren Wünschen zu gestalten, und sogar Fragen im Voraus erhalten hat.

Der Whistleblower, ein zehnjähriger Veteran des Senders, sagte in einer sechsseitigen eidesstattlichen Erklärung, die am Sonntag veröffentlicht wurde, aus, dass “ABC News und andere große Nachrichtenorganisationen sich nicht mehr an die Unparteilichkeit halten” und warnte, dass die Debatte mehr Anti-Trump-Voreingenommenheit zeigen würde.

“Ich habe bestimmte Vorkommnisse im Kontext der Debatte zwischen Donald Trump und Kamala Harris festgestellt, die Bedenken hinsichtlich der verfahrenstechnischen Fairness aufkommen lassen”, schrieb der Whistleblower am 9. September, dem Tag vor der Debatte.

Hier sind die 6 Seiten der eidesstattlichen Erklärung, damit Sie sie leichter teilen können. Mir ist im Originalbeitrag ein Fehler unterlaufen. Ich habe Seite 5 dupliziert. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass es nach der Bestätigungsseite mehrere Seiten gibt, die Einzelheiten über die Arbeit des Whistleblowers und eine Abschrift der von ihm gemachten Aufzeichnungen enthalten. Die Abschriften sind sogar noch schlimmer als die eidesstattliche Erklärung.

