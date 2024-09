Beunruhigend: Was Sie über den neu zugelassenen Impfstoff gegen Affenpocken wissen müssen

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat den Pockenimpfstoff von Emergent BioSolutions für Menschen mit erhöhtem Risiko für Affenpocken zugelassen, schreibt Reuters.

Zuvor war bereits der Impfstoff von Bavarian Nordic gegen Affenpocken zugelassen worden.

Der Impfstoff von Emergent BioSolutions mit dem Namen ACAM2000 wurde von Regierungen bevorratet. Beide Impfstoffe enthalten ein Virus, das mit den Viren verwandt ist, die Pocken und Affenpocken auslösen.

Im vergangenen Monat erklärte die WHO den Ausbruch der Affenpocken oder MPOX zum internationalen Notfall.

In der Packungsbeilage von ACAM2000 steht auf Seite 9, dass der Impfstoff zum Tod führen kann. Dies betrifft auch Todesfälle bei Ungeimpften, die Kontakt zu Geimpften hatten.

