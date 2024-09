Am 3. November 1989 ereignete sich etwas Bemerkenswertes. An diesem Tag hielt John Stockwell an der American University einen Vortrag über die Besonderheiten der CIA. Die Rede wurde später auf dem Politiksender C-SPAN ausgestrahlt.

Stockwell, der die CIA-Operationen in Angola leitete, erklärte den Teilnehmern und Zuschauern, wie die CIA in mehr als 20 Ländern Regierungen destabilisiert und Drogenkartelle aufgebaut hat. „Wir haben Wahlen in Dutzenden Ländern manipuliert“.

„Wir haben führende Persönlichkeiten der Welt ermordet, darunter 1963 den amerikanischen Präsidenten.“

"We've killed at least 6 million people."

Stockwell schätzt, dass die CIA im Laufe der Jahre rund sechs Millionen Menschen getötet hat. Vor allem Frauen und Kinder. Das ist eine sehr konservative Schätzung: Er geht davon aus, dass die tatsächliche Zahl viel höher liegt.

Diese Menschen wären nicht gestorben, wenn nicht Steuergelder an die CIA geflossen wären, um Länder zu destabilisieren, betonte er.

„Sehen Sie, das ist ein Beispiel für eine interessante Geschichte. Etwas Neues. Man denkt: Verdammt, so haben wir das noch nie gesehen“, so ein Kommentar unter dem Video.

„Wie sieht es heute aus, zum Beispiel in der Ukraine? Zum Beispiel mit all diesen ‚Farbrevolutionen‘?“, fragt ein anderer Kommentator. „Was genau ist die Beteiligung der CIA im Hintergrund? Die Journalisten sollten darüber berichten”.