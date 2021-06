Abu Dhabi beginnt mit dem Einsatz von Gesichtserkennungskameras in Einkaufszentren und in Wohngebieten, um „COVID-19“ zu erkennen

Die Behörden in Abu Dhabi haben überall in Einkaufszentren und sogar in Wohngebieten Kameras zur Gesichtserkennung eingesetzt, mit der Begründung, dass sie „COVID-19 erkennen können.“

„Die Technologie erkennt das Virus angeblich durch elektromagnetische Wellen, die sich im Idealfall durch das Vorhandensein der RNA-Partikel im Körper einer infizierten Person verändern“, so ein Bericht von Reclaim the Net.

Die Regierung behauptet, dass eine Studie der Technologie mit 20’000 Teilnehmern einen hohen Grad an Effektivität erreicht hat und eine Genauigkeit von 93,5% bei der Identifizierung von infizierten Personen aufweist.

Laut dem EDE-Forschungsinstitut, das die Technologie entwickelt hat, wird das EDE-Scansystem in Einkaufszentren, im Rahmen von Tests in einigen Wohngebieten sowie an Land- und Lufteinstiegspunkten eingesetzt, um die Vorsichtsmaßnahmen zu verbessern und die Ausbreitung von Covid-19 durch die Einrichtung sicherer Zonen einzudämmen.“

Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die Pandemie von den Regierungen ausgenutzt wird, um unter dem Deckmantel, die Ausbreitung des Virus zu stoppen, schnell einen Polizeistaat für die biologische Sicherheit aufzubauen.

Wie wir bereits hervorgehoben haben, hat die Besorgnis über COVID auch dazu beigetragen, einen von einem Schönheitssalon in Dubai angebotenen Service populär zu machen, bei dem winzige Mikrochips unter den Nägeln der Kunden eingesetzt werden, die dazu verwendet werden können, persönliche Daten und Impfungen zu speichern.

Wir haben bereits auf eine Technologie hingewiesen, die jetzt in einigen Flughäfen und Unternehmen eingesetzt wird und die Personen alarmiert, wenn sie sich einer anderen Person bis auf zwei Meter nähern.

Die BBC lässt Mitarbeiter weiterhin Tags tragen, die einen Alarm auslösen, wenn sich zwei Personen zu nahe kommen – trotz Beschwerden, dass die Tags die Privatsphäre verletzen, unsicher sind und Lärm verursachen.