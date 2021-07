Abzug der amerikanischen Truppen bedeutet Ankunft der chinesischen Investitionen in Afghanistan

Von Lucas Leiroz: Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für internationales Recht an der Bundesuniversität von Rio de Janeiro.

Der Abzug der amerikanischen Truppen aus Afghanistan bedeutet möglicherweise nicht das Ende der ausländischen Präsenz in dem Land, sondern ihre Ersetzung durch andere Nationen. Indem China die Zusammenarbeit mit der lokalen Regierung sucht und seinen strategischen Horizont im Rahmen der Belt and Road Initiative erweitert, kann es das neue Land sein, das eine dauerhafte Position in Afghanistan innehat – was Washington sicherlich missfallen wird.

Die bilaterale Zusammenarbeit zwischen China und Afghanistan nimmt zu. Laut einem kürzlich von The Daily Beast veröffentlichten Bericht sagen afghanische Regierungsinformanten, dass Beamte in Kabul versuchen, immer engere Beziehungen zu Peking aufzubauen und ihr Land auf die Investitionsagenda der Belt and Road Initiative zu setzen. Der Plan sieht vor, dass Afghanistan sich dem Chinesisch-Pakistanischen Wirtschaftskorridor (CPEC) anschließt, um eine trilaterale Route für den Verkehr von Menschen, Waren und Dienstleistungen zu schaffen. Eine Priorität für den afghanischen Staat ist es, eine Erweiterung des CPEC zu schaffen, die es dem Land ermöglicht, sich aktiv an den Investitionen in die Infrastruktur des Korridors zu beteiligen und mit dem Bau von Straßen, Eisenbahnen und Pipelines, die strategische Punkte auf der Route zwischen China, Pakistan und Afghanistan verbinden, materielle Vorteile zu erzielen. Eines der ersten Projekte, das in diesem Zusammenhang angekündigt wurde, war der Bau einer Hauptverkehrsstraße zwischen Kabul und der pakistanischen Stadt Peshawar, der unmittelbar nach dem Abzug der amerikanischen Truppen beginnen soll. Der Bau wird von China finanziert werden, womit die Mitgliedschaft Afghanistans in der CPEC offiziell wird.

Der Bau der Peschawar-Autobahn ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit Afghanistans, sich dem CPEC anzuschließen. Es wurden bereits mehrere Manöver durchgeführt, um die sino-afghanische Zusammenarbeit zu verstärken. So wird zum Beispiel ein Flughafen in Taxkorgan auf der Pamir-Hochebene in der nordwestlichen Uigurischen Autonomen Region Xinjiang, die an Afghanistan grenzt, gebaut. Darüber hinaus finanziert Peking den Bau eines großen Seehafens in Gwadar in der pakistanischen Provinz Belutschistan, ebenfalls an der Grenze zu Afghanistan. Dies zeigt, dass die trilaterale Grenzverflechtung bereits Realität ist und dass die Beziehungen zwischen diesen Ländern nur noch zunehmen werden.

In der Tat wurde der Anstieg der chinesisch-afghanischen bilateralen Partnerschaft nach dem Ende der amerikanischen Besatzung im letzten Monat von der chinesischen Regierung selbst angekündigt, als der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, in einer öffentlichen Erklärung bestätigte, dass sein Land plane, das CPEC zu erweitern und eine Investitionsplattform zu schaffen, die auch Afghanistan einschließen würde. Offenbar bedeutet der Abzug der Amerikaner für Kabul eine Welle des „Willkommens“ für die Chinesen und die Möglichkeit, eine strategische Partnerschaft zu entwickeln, die seit Jahren von Peking, Kabul und Islamabad angestrebt wurde, aber durch die starke militärische Präsenz von Chinas größtem geopolitischen Rivalen behindert wurde.

Doch viele Experten in aller Welt sind angesichts der chaotischen Situation in Afghanistan skeptisch, was die Möglichkeit erfolgreicher chinesischer Investitionen angeht. Die starke institutionelle Krise und der Vormarsch der Taliban wecken die schlimmsten Erwartungen für die nahe Zukunft, in der mit einer exponentiellen Zunahme von Bürgerkrieg und weit verbreiteter Gewalt zu rechnen ist. Ein Kriegsszenario ist äußerst ungünstig für den Fortschritt der Wirtschaft und Investitionen in die Infrastruktur, die für ihre Entwicklung einen friedlichen Zustand benötigen. Was diese Experten aber offenbar ignorieren, ist Chinas Vermittlungsfähigkeit und militärische Macht.

Peking zeichnet sich durch extremen Pragmatismus in der Außenpolitik aus, vermeidet ein Urteil über die Haltung von Regierungen und kriegführenden Gruppen und ist nur daran interessiert, strategische Partnerschaften von gegenseitigem Interesse aufzubauen. Der Fall Afghanistan ist da nicht anders. Bei anderen Gelegenheiten hat China bereits seine diplomatische Macht eingesetzt, um den Dialog zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban zu vermitteln – und nichts hindert Peking daran, dies erneut zu tun. Außerdem haben die Taliban in jüngsten Erklärungen gesagt, dass sie Infrastrukturarbeiten, die dem afghanischen Volk zugute kommen, nicht schaden werden – es gibt nur eine Intoleranz gegenüber ausländischen Militärs.

In diesem Fall ist es möglich, dass die chinesische Präsenz, wenn sie ausschließlich im wirtschaftlichen Bereich betrieben wird, die Interessen der regierungsfeindlichen Milizen nicht beeinträchtigt. Da die chinesische internationale Praxis stets darauf abzielt, Situationen zu vermeiden, die den Einsatz bewaffneter Streitkräfte beinhalten, wird Peking sicherlich versuchen, ein möglichst friedliches Szenario zu schaffen und sich zunächst auf das Agieren im wirtschaftlichen Bereich beschränken. Aber Afghanistan liegt in der Nähe der chinesischen regionalen internationalen Einflusszone und ist ein strategischer Ort für China, um seine militärischen Kooperationsbeziehungen auszubauen, wenn man die Verflechtung mit Pakistan bedenkt (das ein Rivale Indiens wie auch Chinas ist), so dass es möglich ist, dass sich die bilateralen chinesisch-afghanischen Beziehungen in naher Zukunft in eine militärische Phase entwickeln werden.

In der Tat wird das Ende der amerikanischen Besatzung für Afghanistan nicht zu einem Szenario des chaotischen Isolationismus führen. Wenn auf der einen Seite die Sicherheit durch den Vormarsch der Taliban in die Krise gerät, wird das Land auf der anderen Seite offener für die internationale Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Nationen. Jetzt haben wir einen Wechsel des Panoramas, bei dem das amerikanische Militär abzieht und die chinesischen Investitionen ankommen. In der Praxis haben die Amerikaner nicht investiert, um Afghanistan wirtschaftlich interessant zu machen und haben das Land aus einer rein militärischen Perspektive behandelt – China wird genau das Gegenteil tun. Das wird Washington nicht gefallen, das mit Sicherheit versuchen wird, seine Stärke zu nutzen, um alle chinesischen Projekte im Land zu stoppen.

So ist es möglich, dass in Washington die Rede für den Verbleib der Truppen nach Ablauf der Frist wächst, was die Gewalt der Taliban provozieren und ein feindliches Szenario für das chinesische Geschäft schaffen wird. Aber diese Situation wäre langfristig unhaltbar und hätte mehr schädliche Auswirkungen auf die USA, als auf China, das bereits eine wirtschaftliche Plattform in der Region hat und diese nur noch weiter ausbauen will.