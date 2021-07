Wissenschaftliche Zeitschriften in massiver Desinformationskampagne verwickelt – Faktencheck

mercola.com

The Lancet und Nature haben beide die Theorie des natürlichen Ursprungs von SARS-CoV-2 gefördert und diese Theorie geschützt, indem sie sich weigerten, Gegenargumente zu veröffentlichen und/oder wissenschaftliche Aussagen von Personen mit schwerwiegenden Interessenkonflikten publizierten

Der COVID-19-Kommission des Lancet gehörte Dr. Peter Daszak an, Präsident der EcoHealth Alliance, einer gemeinnützigen Organisation, die mit verschiedenen Universitäten und Organisationen bei der Forschung in China zusammenarbeitete, darunter das Wuhan Institute of Virology (WIV). Er wurde vor kurzem aufgrund von Kontroversen über seine zahlreichen Interessenkonflikte aus der Kommission genommen

Der COVID-19-Kommission des Lancet gehört auch Danielle Anderson an, eine australische Virologin des WIV, die Wuhan kurz vor Ausbruch der Pandemie verließ. Anderson sagt, dass sie „nicht glaubt“, dass das Virus von Menschen gemacht ist. Andersons Biografie der Kommission erwähnt nicht, dass sie bei der WIV gearbeitet hat.

Im Januar 2021 reichten 14 globale Experten einen Brief an The Lancet ein, in dem sie argumentierten, dass „der natürliche Ursprung nicht durch schlüssige Argumente gestützt wird und dass ein Laborursprung nicht formell verworfen werden kann.“ Die Einreichung wurde mit der Begründung abgelehnt, dass das Thema „keine Priorität“ für die Zeitschrift sei

Richard Horton, der Chefredakteur von The Lancet, wird nun für seine lange Verteidigung und Unterstützung des chinesischen Regimes kritisiert, und es wird ihm vorgeworfen, The Lancet zu benutzen, um politische Ziele zu verfolgen und wissenschaftliche Debatten zu ersticken

Vor mehr als einem Jahr, im Februar 2020, schrieb eine Gruppe von 27 Wissenschaftlern einen Brief, der in The Lancet veröffentlicht wurde und „Verschwörungstheorien verurteilt, die nahelegen, dass COVID-19 keinen natürlichen Ursprung hat“.

Obwohl The Lancet – wie auch andere medizinische Fachzeitschriften – von den Autoren verlangt, finanzielle oder persönliche Interessen offenzulegen, die als mögliche Interessenkonflikte mit ihren Beiträgen angesehen werden könnten, erklärten die 27 Autoren, sie hätten „keine konkurrierenden Interessen.“

Am 21. Juni 2021 veröffentlichte The Lancet einen Nachtrag, in dem zugegeben wurde, dass „einige Leser die Gültigkeit dieser Offenlegung in Frage gestellt haben, insbesondere in Bezug auf einen der Autoren, Peter Daszak“.

Daraufhin forderte The Lancet die 27 Unterzeichner auf, ihre konkurrierenden Interessen „neu zu bewerten“ und alle „finanziellen und nicht-finanziellen Beziehungen zu deklarieren, die für die Interpretation des Inhalts ihres Manuskripts relevant sein könnten.“ Bisher hat Daszak seine frühere Behauptung, keine konkurrierenden Interessen zu haben, durch eine 416 Wörter umfassende Offenlegungserklärung ergänzt, die klarstellt, dass er in der Tat mehrere Interessenkonflikte hatte.

Erstens ist er Präsident der EcoHealth Alliance, einer Non-Profit-Organisation, die Gelder von einer „Reihe von US-Regierungsstellen und nichtstaatlichen Quellen“ erhält.

Zweitens – und am wichtigsten – erklärte Daszak auch, dass er und die Alliance, obwohl ihre Arbeit mit China derzeit nicht finanziert wird, mit verschiedenen Universitäten und Organisationen bei der Forschung in China zusammengearbeitet haben, darunter das Wuhan Institute of Virology (WIV). Konkret umfasst diese Arbeit Studien über Fledermäuse und Viren, einschließlich „der Isolierung von drei Fledermaus-SARS-verwandten Coronaviren, die jetzt als Reagenzien zum Testen von Therapeutika und Impfstoffen verwendet werden.“

The Lancet beschuldigt, einen Kotau vor China zu machen

Die COVID-Pandemie hat die Aufmerksamkeit auf eine ganze Reihe von Problemen innerhalb der akademischen Welt gelenkt. Beunruhigend ist, dass wir entdeckt haben, dass wissenschaftliche Zeitschriften, die seit vielen Jahrzehnten hoch angesehen sind – The Lancet gibt es seit 198 Jahren -, zusammenarbeiten, um wichtige Fakten zu zensieren und wissenschaftliche Debatten zu unterdrücken. Die Lancet-Erklärung, die die Laborleck-Theorie als eine zu ignorierende Verschwörungstheorie verhöhnt, ist ein Paradebeispiel dafür. Wie von der Daily Mail, 26. Juni 2021, berichtet:

„Der Lancet-Brief, der von 27 Experten unterzeichnet wurde, spielte eine Schlüsselrolle dabei, die wissenschaftliche, politische und mediale Diskussion über die Idee zum Schweigen zu bringen, dass diese Pandemie mit einem Laborvorfall begonnen haben könnte, anstatt auf natürliche Weise von Tieren überzuschwappen.

Berichten zufolge wurde sie sogar von Facebook benutzt, um Artikel, die sich mit der Hypothese eines Laborlecks befassten, als „falsche Informationen“ zu kennzeichnen … Später stellte sich jedoch heraus, dass die Lancet-Erklärung heimlich von dem britischen Wissenschaftler Peter Daszak verfasst wurde – einem langjährigen Mitarbeiter des Wuhan Institute of Virology, das hochriskante Forschungen an Fledermaus-Coronaviren durchführte und bekannte Sicherheitsprobleme hatte …

Vier Monate später setzte The Lancet eine „Covid-19-Kommission“ ein, um die Regierungen zu unterstützen und die Ursprünge zu hinterfragen. Sie wurde von Jeffrey Sachs geleitet … Unglaublicherweise unterstützte er Daszak, um die 12-köpfige Taskforce seiner Kommission zu leiten, die die Ursprünge von Covid untersuchte – zusammen mit fünf anderen Unterzeichnern der The Lancet-Erklärung …

Letzte Woche hat The Lancet ihn schließlich von seiner Kommission „zurückgezogen“ und ein „Addendum“ zu seiner Erklärung veröffentlicht, in dem einige seiner chinesischen Verbindungen detailliert aufgeführt sind. Kritiker sagen jedoch, dass die Zeitschrift immer noch nicht zugegeben hat, dass sechs weitere Unterzeichner der Erklärung vom Februar Verbindungen zu Daszaks EcoHealth Alliance als Direktoren oder Partner haben.

Es wäre besser gewesen, wenn The Lancet erklärt hätte, dass die früheren Erklärungen von Daszak und anderen Unterzeichnern nicht der Wahrheit entsprechen, und einen redaktionellen Ausdruck der Besorgnis beigefügt hätte“, sagte Richard Ebright, ein Experte für Biosicherheit und Professor für chemische Biologie an der Rutgers University in New Jersey.

Jetzt hat The Mail on Sunday erfahren, dass The Lancet eine zweite Erklärung dieser Unterzeichner veröffentlichen wird, die den Standpunkt vertritt, dass Covid wahrscheinlich durch natürliche ‚zoonotische‘ Übertragung von Tieren auf Menschen entstanden ist.“

Richard Horton, der Chefredakteur von The Lancet, wird nun für seine lange Verteidigung und Unterstützung des chinesischen Regimes kritisiert und beschuldigt, The Lancet zu benutzen, um politische Ziele zu verfolgen und die wissenschaftliche Debatte zu ersticken.

Im Januar 2021 reichten 14 globale Experten einen Brief an The Lancet ein, in dem sie argumentierten, dass „der natürliche Ursprung nicht durch schlüssige Argumente gestützt wird und dass ein Laborursprung nicht formell verworfen werden kann.“ Horton lehnte die Einreichung mit der Begründung ab, sie sei „keine Priorität“ für die Zeitschrift.

The Lancet veröffentlichte auch eine völlig erfundene Studie, in der behauptet wurde, Hydroxychloroquin sei gefährlich. Dieses betrügerische Papier machte in den Medien die Runde und führte dazu, dass Länder den Einsatz des Medikaments gegen COVID-19 verboten.

Jede medizinische Zeitschrift, die eines guten Rufs würdig ist, muss eine offene Plattform für weitreichende Debatten sein. Hortons Weigerung, die andere Seite des Ursprungsarguments zu veröffentlichen, hat ohne Zweifel die Glaubwürdigkeit und den Ruf des Journals beschädigt. Der Tory-Abgeordnete Bob Seely sagte der Daily Mail:

„Die Behauptungen einer Vertuschung über das wichtigste wissenschaftliche Thema unserer Zeit werden von Tag zu Tag stärker. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir die Wahrheit über das herausfinden, was anscheinend eine Vertuschung über die Ursprünge der Pandemie mit dem geheimen Einverständnis von Journalen wie The Lancet war.“

Erinnern wir uns auch daran, dass The Lancet eine völlig gefälschte Studie veröffentlichte, die behauptete, Hydroxychloroquin sei gefährlich. Dieses Papier mit völlig gefälschten Daten machte in den Medien die Runde und führte dazu, dass Länder den Einsatz des Medikaments gegen COVID-19 verboten.

Auch dies wirft ernste Fragen über die Glaubwürdigkeit des Journals auf. Wie konnte dieser Betrug nicht während des Peer-Review-Prozesses entdeckt werden? Könnte es sein, dass The Lancet dies zuließ, weil es helfen würde, die Markteinführung der profitablen neuen COVID-Medikamente und „Impfstoffe“ zu schützen?

Was steckt hinter der Zensur von Wissenschaftsjournalen?

Was könnte hinter der Entscheidung von Wissenschaftszeitschriften stecken, Debatten zum Schweigen zu bringen, was eine konzertierte Aktion zum Schutz chinesischer Interessen zu sein scheint? In einem Artikel vom 18. Juni 2021 deutet Matt Ridley an, dass es mit der Tatsache zu tun haben könnte, dass „wissenschaftliche Zeitungen zunehmend von den Gebühren abhängig sind, die chinesische Wissenschaftler für ihre Veröffentlichungen zahlen, sowie von Anzeigen chinesischer Firmen und Abonnements chinesischer Institutionen“.

The Lancet ist mit seiner wenig objektiven Haltung gegenüber China nicht allein. Im Jahr 2017 gab die Zeitschrift Nature zu, dass sie in ihren chinesischen Ausgaben auf Wunsch der chinesischen Regierung Artikel zensiert, die Wörter wie „Taiwan“, „Tibet“ und „Kulturrevolution“ enthalten. „Im April 2020 veröffentlichte Nature einen Leitartikel, in dem es sich für seinen ‚Fehler‘ entschuldigte, ‚das Virus mit Wuhan in Verbindung zu bringen'“, schreibt Ridley.

Nature fügte auch eine redaktionelle Notiz zu mehreren alten Artikeln hinzu, in der es heißt, dass sie „als Grundlage für unbestätigte Theorien missbraucht wurden, dass das neuartige Coronavirus, das COVID-19 verursacht, konstruiert wurde“, und dass „es keinen Beweis dafür gibt, dass dies wahr ist; Wissenschaftler glauben, dass ein Tier die wahrscheinlichste Quelle des Coronavirus ist.“

Einer dieser Artikel, veröffentlicht im Jahr 2015, trug den Titel „Engineered bat virus stirs debate over risky research.“ Die Forschung, die in Frage gestellt wird, wurde von WIV-Forschern durchgeführt.

Gaslighting Alert: Missbraucher spielen jetzt die Opferkarte

In den letzten anderthalb Jahren wurden Wissenschaftler, Ärzte, Reporter und alle anderen, die es wagten, auf eklatante Diskrepanzen in der natürlichen Ursprungserzählung hinzuweisen, angegriffen und als Quacksalber und gefährliche Verschwörungstheoretiker dargestellt. Sie wurden zensiert, entlarvt und öffentlich diffamiert und beschämt. So manche schöne Karriere wurde durch unbegründete persönliche Angriffe ruiniert oder ernsthaft geschädigt.

Jetzt, wo die unbestreitbaren Beweise endlich eine kritische Masse erreichen, spielen die Verteidiger des natürlichen Ursprungs die Opferkarte. Zum Beispiel Amy Maxmen, Ph.D., eine Journalistin für Nature in den letzten 13 Jahren, hat über die SARS-CoV-2-Ursprungsdebatte berichtet. In einem Tweet vom 26. Mai 2021 erklärte sie, dass die „Debatte über ein Laborleck giftig und riskant geworden ist“.

Angela Rasmussen, Ph.D., eine Befürworterin des natürlichen Ursprungs, antwortete, dass „die Ursprungsdebatte zu einem toxischen Milieu geworden ist, das von Opportunisten, Dilettanten, rassistischen/misogynen Arschlöchern und Trollen beherrscht wird“. Rasmussen behauptet, sie sei persönlich angegriffen und beschimpft worden, weil sie versucht habe, die Theorie des natürlichen Ursprungs zu erklären.

Die Ironie ist, dass dieselben Leute, die andere beschimpft haben, weil sie über die Laborleck-Theorie gesprochen haben, jetzt ihre eigene Medizin zu schmecken bekommen, und das gefällt ihnen nicht. Sie sind diejenigen, die die ganze Zeit mit Fehlinformationen hausieren gegangen sind, und da die Massen dem Betrug auf die Schliche kommen, geraten sie in die Kritik.

Um abzulenken und mit dem Finger auf andere zu zeigen, spielen die Täter jetzt wieder das Opfer. Eine andere Taktik ist es, zu behaupten, dass Angriffe auf sie Angriffe auf die Wissenschaft selbst sind. Dr. Anthony Fauci, zum Beispiel, hat dies schon mehr als einmal behauptet. In einem MSNBC-Interview im Juni 2021 sagte Fauci, dass es „sehr gefährlich“ sei, ihn zu kritisieren, und dass:

„Vieles von dem, was Sie als Angriffe auf mich sehen, sind offen gesagt Angriffe auf die Wissenschaft, weil alle Dinge, über die ich von Anfang an gesprochen habe, grundsätzlich auf der Wissenschaft basieren … Wenn Sie versuchen, mich als Gesundheitsbeamten und Wissenschaftler anzugreifen, greifen Sie nicht nur Dr. Anthony Fauci an, Sie greifen die Wissenschaft an.“

Seine Kommentare kamen nicht gut an, basierend auf den Reaktionen in den sozialen Medien. Der Tweet des Reporters Glenn Greenwald reicht aus, um den allgemeinen Konsens zusammenzufassen:

„Abgesehen von der gefährlichen Arroganz und Aufgeblasenheit, mit der er verkündet, dass ‚jeder, der mich kritisiert, die Wissenschaft angreift‘ – und sich damit selbst aus dem Verkehr zieht – hat er zugesagt, dass er absichtlich falsche, wissenschaftsfeindliche, politisierte Behauptungen aufgestellt hat … Sobald man zugesagt, dass man falsche Aussagen gemacht hat, die gegen die Wissenschaft™ verstoßen, kann man sich nicht mehr mit der Wissenschaft™ gleichsetzen, sodass Angriffe auf einen selbst Angriffe auf sie sind.“

Ein weiteres Beispiel ist das von Dr. Peter Hotez, einer der schockierendsten hasserfüllten Menschen im medizinischen Bereich, der öffentlich erklärt hat, dass er Impfstoffskeptiker „auslöschen“ will und dazu aufgerufen hat, Cyberwarfare-Maßnahmen gegen mich und andere einzusetzen, die Informationen zur Impfstoffsicherheit teilen. Zufälligerweise wurde dieses öffentliche Plädoyer in der Zeitschrift Nature veröffentlicht.

Dieser Mann, der Eltern von impfgeschädigten Kindern mit allen möglichen Schimpfwörtern beschimpft und zu körperlicher Gewalt und Inhaftierung von Menschen aufgerufen hat, die nicht mit der Einheitsimpfstoff-Agenda einverstanden sind, beschwert sich jetzt darüber, dass er mit „Impfgegnern-Hassreden“ bombardiert wird.

Milliarden von Dollars auf dem Spiel

Um auf die Frage zurückzukommen, warum prominente und zuvor angesehene Wissenschaftsjournale Propaganda veröffentlichen und eine offene Diskussion unterdrücken, ist der wahrscheinlichste Grund – abgesehen von ihrer Abhängigkeit von chinesischen Verlagshonoraren und Werbedollars – die Tatsache, dass, wenn sich herausstellt, dass SARS-CoV-2 ein künstlich hergestelltes Virus ist, das aus einem Labor entwichen ist (unabhängig von seinem Standort), Milliarden von Dollar an Fördergeldern für die Gain-of-Function-Forschung und sogar für die Impfstoffforschung verloren gehen könnten.

Als Herausgeber von Forschungsergebnissen macht es Sinn, dass Zeitschriften bereit sind, die Forschungsindustrie als Ganzes zu schützen und ausgewählten Sprechern – wie Hotez – eine Plattform zu bieten, die schamlos das offizielle Narrativ verbreiten, egal wie dürftig oder unwissenschaftlich es sein mag oder wie deutlich die Interessenkonflikte sind.

Hier ist ein weiterer Fall in Punkt: Am 28. Juni 2021 twitterte Bloomberg ein kurzes Video mit Danielle Anderson, einer australischen WIV-Virologin, die Wuhan kurz vor Ausbruch der Pandemie verließ. Anderson sagt, dass sie „nicht glaubt“, dass das Virus von Menschen gemacht ist. Als Antwort darauf twitterte Hotez:

„Und wir sind uns einig: Das SARS-2-Coronavirus ist natürlichen Ursprungs, wurde nicht durch GOF [gain-of-function]-Forschung erzeugt und hat wahrscheinlich nichts mit dem Wuhan Institute of Virology zu tun.“

Zufälligerweise ist Anderson auch Mitglied der COVID-19-Kommission von The Lancet, der gleichen Kommission, in der Daszak war. In der Biografie der Lancet-Kommission steht nichts über ihre Arbeit am WIV, sondern nur, dass sie ein Senior Research Fellow an der Universität von Melbourne in Australien ist. Warum ist das so? Ist Andersons Verbindung zur WIV nur ein weiterer „zufälliger Zufall“, der nichts mit ihrer Botschaft zu tun hat? Oder ist sie Teil eines Musters?

Ich glaube, dass das Engineering von Viren und anderen Krankheitserregern im Moment eine der größten Bedrohungen für das Leben auf der Erde darstellt. Wir hatten Glück mit SARS-CoV-2, denn es stellte sich heraus, dass es weit weniger tödlich war als ursprünglich vorhergesagt. Beim nächsten Mal haben wir vielleicht nicht mehr so viel Glück.

Wie im Juli 2020 berichtet, plant China die Errichtung von Hochsicherheits-Biolaboren in allen 23 Provinzen des Landes, trotz der Besorgnis über Leckage-Risiken. Weltweit gibt es Hunderte von Laboren, in denen diese Art von Forschung täglich durchgeführt wird. In Anbetracht der Geschichte von Laborlecks ist es nur eine Frage der Zeit, bis etwas wirklich Böses nach außen dringt.

Deshalb müssen wir der Frage auf den Grund gehen, woher SARS-CoV-2 kommt. Wir müssen wissen, ob es von Menschen gemacht wurde, denn wenn ja, müssen wir die Gain-of-Function-Forschung verbieten, die darauf abzielt, Krankheitserreger für den Menschen gefährlicher zu machen.

Ja, es gibt harmlose gain-of-function-Experimente, und darum geht es hier nicht, obwohl harmlose Experimente natürlich auch Schritte in einem Prozess sein können, der letztendlich zu einer gefährlichen Biowaffe führt. Insgesamt denke ich, dass wir die Notwendigkeit und den Wert der genetischen Manipulation von Viren und die Schaffung von synthetischen Viren ernsthaft überdenken müssen.

