Die acht Länder gehen davon aus, dass Präsident Assad bleiben wird, da die Bemühungen um einen Regimewechsel gescheitert sind

Dave DeCamp

Acht Länder der Europäischen Union fordern die 27 Nationen umfassende Union auf, ihre Politik gegenüber Syrien zu überdenken, und schlagen vor, direkt mit der syrischen Regierung von Präsident Bashar al-Assad zusammenzuarbeiten.

In einem Brief an den Chef der EU-Außenpolitik, Josep Borrell, erklärten die Außenminister von Österreich, Kroatien, Zypern, der Tschechischen Republik, Griechenland, Italien, der Slowakei und Slowenien, ihr Ziel sei eine „aktivere, ergebnisorientierte und operative Politik gegenüber Syrien“.

Dies würde es uns ermöglichen, unseren politischen Einfluss [und] die Effektivität unserer humanitären Hilfe zu erhöhen“, heißt es in dem Brief laut EURACTIV.

Einer der Vorschläge, die in dem Brief gemacht wurden, war die Einsetzung eines EU-Syrien-Beauftragten, der direkt mit der Assad-Regierung und anderen regionalen Akteuren in Kontakt treten würde. Die EU hat die Beziehungen zu Assad bereits 2011 abgebrochen und hält zusammen mit den USA Sanktionen gegen Syrien aufrecht.

Außenminister Antony Blinken hat erklärt, dass das Ziel der Sanktionen gegen Syrien darin besteht, den Wiederaufbau des Landes zu verhindern. Natürlich haben die Sanktionen verheerende Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung Syriens.

Ein weiterer Vorschlag der EU-Mitglieder bestand darin, die Auswirkungen der Sanktionen der EU auf die syrische Bevölkerung zu untersuchen. Die Wirtschaftskampagne gegen Syrien hat dazu beigetragen, dass Migranten weiterhin in Europa Zuflucht suchen, und die acht EU-Mitglieder sagten, dass die EU daran arbeiten sollte, die Bedingungen für die Rückkehr von Migranten nach Syrien zu schaffen.

Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg räumte das Scheitern der Bemühungen um einen Regimewechsel gegen Assad ein, die vom EU-Mitglied Frankreich stark unterstützt wurden.

„Nach 13 Jahren Krieg müssen wir zugeben, dass unsere Syrienpolitik nichts gebracht hat“, sagte Schallenberg laut Euractiv. „So bitter es ist, die Regierung Assad sitzt mit Hilfe des Irans und Russlands fest im Sattel, die syrische Opposition ist zersplittert oder ganz im Exil – vor dieser Realität kann die Europäische Union nicht länger die Augen verschließen.“

Die USA sind nach wie vor dagegen, dass Länder ihre Beziehungen zu Syrien normalisieren, aber sie konnten nicht verhindern, dass Länder aus der Region ihre Beziehungen zur Regierung Assad wiederherstellen.